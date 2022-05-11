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Белоруссия подписала с Россией соглашения о цене на газ в привязке к рублю
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Россия и Белоруссия подписали соглашения, определяющие условия формирования до конца 2022 года цены на российский газ для Минска и наценки ОАО «Белтрансгаз» в привязке к российскому рублю, сообщили в министерстве энергетики Белоруссии.
«Подписаны межправсоглашения, определяющие условия формирования до конца 2022 года цены на российский газ для Беларуси и наценки ОАО «Белтрансгаз» (переименовано в «Газпром трансгаз Беларусь» в 2013 году – ред.) в привязке к российскому рублю», – приводит РИА «Новости» сообщение Минэнерго Белоруссии.
Отмечается, что в Москве состоялась рабочая встреча министра энергетики Белоруссии Виктора Каранкевича и министра энергетики России Николая Шульгинова по вопросам сотрудничества в газовой сфере. В переговорах принял участие посол Белоруссии в России Владимир Семашко.
«По итогам встречи руководители минэнерго Беларуси и России подписали протокол о внесении изменений в межправительственное соглашение о порядке формирования цен (тарифов) при поставке природного газа в Беларусь и его транспортировке по газопроводам, расположенным на ее территории, от 25 ноября 2011 года, а также протокол о внесении изменений в межправительственное соглашение об условиях купли-продажи акций и дальнейшей деятельности ОАО «Белтрансгаз» от 25 ноября 2011 года», – добавили в ведомстве.
Ранее Москва и Минск собрались к июлю определить принципы объединенного рынка газа.
Напомним, Минск с апреля в расчетах за газ перешел на российские рубли. Осенью был опубликован план из 28 союзных программ по интеграции России с Белоруссией, начиная с макроэкономики, налогов и торговли и заканчивая единым рынком нефти и газа.
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Эксперт объяснил недовольство Германии позицией Катара по газу
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«Европа еще не раз вспомнит добрым словом Газпром, который делал много уступок в пользу покупателей топлива. Катар – гораздо более жесткий переговорщик и игрок на рынке», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее Берлин и Доха не смогли договориться о долгосрочном контракте на поставки СПГ.
«Катар заинтересован в том, чтобы его инвестиции полностью окупились. Ведь для того, чтобы поставлять Германии хоть сколько-нибудь значительные объемы сжиженного топлива, Дохе придется не только увеличить добычу ресурсов, но и построить новые СПГ-заводы», – сказал эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
«Для того, чтобы себя обезопасить, Катар также хочет ввести полный запрет на реэкспорт газа и надеется максимизировать цену, то есть полностью воспользоваться нежеланием европейцев покупать российский газ. Поэтому не стоит расценивать действия Катара в отношении договора о поставках СПГ в Германию как помощь России», – добавил собеседник.
Юшков также отметил, что это свойственная для Катара манера ведения переговоров. «Была ситуация, когда Польша заключила контракт на покупку СПГ у Катара, но к моменту начала действия договора не успела достроить терминал. Тогда Доха настояла на дополнительном соглашении, в котором было прописано, что Катар может продавать сжиженное топливо другим странам. При этом, если цена реализации окажется ниже, чем у Польши, то Варшава возместит убытки. Таким образом получалось, что страна начала платить за газ еще до того, как стала его получать», – рассказал эксперт.
«Столкнувшись с такими жесткими требованиями, европейцы еще не раз вспомнят добрыми словами Газпром, который и соглашался пересматривать условия, и давал время на погашение долгов, и позволял менять формулу ценообразования», – уверен Юшков.
Ранее Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Германия и Катар не могут договориться о длительности контракта на поставки сжиженного природного газа.
В частности, обсуждается угроза долгосрочного соглашения для планов Германии по декарбонизации. Катар при этом оговаривает положение, которое ограничит направление поставок СПГ и запрещает перенаправлять газ в другие районы Европы, передает РИА «Новости».
Как полагает источник, в ближайшее время обеспечение поставок СПГ из Катара «не ожидается». Другие источники сказали, что переговоры планируется продолжить в мае. При этом Германия конкурирует за СПГ из Катара с другими странами.
Эксперт в сфере энергетики Станислав Митрахович сказал газете ВЗГЛЯД, что Германия не является приоритетным рынком для Катара. Необходимость в заключении именно долгосрочный контрактов, по мнению собеседника, обусловлена желанием Дохи обеспечить постоянный спрос на топливо.
Напомним, Катар относится к числу стран, газом которых в ЕС рассчитывают заменить российский, но практически все 178 млрд кубов СПГ, производимых этим арабским эмиратом, уже расписаны по покупателям.
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У Германии возникли трудности с покупкой газа у Катара
Германия и Катар не могут договориться о долгосрочных поставках сжиженного природного газа, сообщают источники.
Источник Reuters заявил, что стороны спорят о длительности действия контракта. В частности, обсуждается угроза долгосрочного соглашения для планов Германии по декарбонизации. Катар при этом оговаривает положение, которое ограничит направление поставок СПГ и запрещает перенаправлять газ в другие районы Европы, передает РИА «Новости».
Как полагает источник, в ближайшее время обеспечение поставок СПГ из Катара «не ожидается». Другие источники сказали, что переговоры планируется продолжить в мае. При этом Германия конкурирует за СПГ из Катара с другими странами.
Напомним, Катар относится к числу стран, газом которых в ЕС рассчитывают заменить российский, но практически все 178 млрд кубов СПГ, производимых этим арабским эмиратом, уже расписаны по покупателям.
Европу предупредили о риске недосчитаться трети российского газа
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Европа в среду может недосчитаться трети российского газа, идущего через украинскую территорию, если «Нафтогаз» не выдаст предусмотренные заявками на транзит объемы в точках выхода в Европе и Молдове, выразил мнение замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.
«[В среду] они (европейские потребители) могут недосчитаться трети газа, идущего через Украину, если «Нафтогаз» не выполнит свои обязательства по транзиту и не выдаст предусмотренный заявками на транзит объем в точках выхода в Европе и Молдове», – приводит мнение эксперта РИА «Новости».
«Если транзитный кризис будет развиваться и транзит через Украину полностью прекратится, то тогда объем поступления газа может упасть примерно на треть, если не будет компенсирован через другие маршруты», – добавил Гривач.
Цены на газ в Европе пойдут вверх, подчеркнул эксперт. Рост котировок будет вызван физическим дефицитом предложения. Тогда процесс закачки газа в европейские подземные хранилища окажется под вопросом, заключил заммглавы Фонда национальной энергетической безопасности.
Накануне на Украине заявили о прекращении транзита газа в Европу через станцию «Сохрановка» с 07.00 11 мая из-за «наступлении форс-мажорных обстоятельств», которые делают невозможными дальнейшую транспортировку газа через станцию «Сохрановка» и компрессорную станцию «Новопсков», находящихся под контролем России. В компании «Оператор ГТС Украины» предложили для выполнения транзитных обязательств перенести недоступные мощности с физической точки соединения «Сохрановка» на физическую точку соединения «Суджа», расположенную на подконтрольной Киеву территории.
Напомним, с конца апреля после приостановки экспорта российского газа в Болгарию и Польшу Германия и Греция начали наращивать газовые поставки соседям. Номинации на прокачку по украинской территории через станции «Суджа» и «Сохрановка» со стороны России формировались на основе спроса в Европе. На 29 апреля они составляют 64,5 млн кубометров. Потом транзит по украинскому маршруту стал снижаться и 26 апреля был примерно на 15% ниже обычных показателей. Ранее Газпром полностью приостановил поставки газа болгарской компании «Булгаргаз» и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях в установленный срок.
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Газпром прокомментировал предложение Украины о переносе части транзита газа
Перенос объемов газа на газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа» технологически невозможен, распределение объемов прописано в соглашении о взаимодействии, украинской стороне это известно, сообщил официальный представитель Газпрома Сергей Куприянов.
«Перенос объемов на ГИС «Суджа», исходя из российской потоковой схемы, технологически невозможен, распределение объемов четко прописано в соглашении о взаимодействии от 30.12.2019, и украинской стороне это хорошо известно», – передает РИА «Новости» слова Куприянова.
Ранее «Оператор ГТС Украины» заявили, что транзит газа в Европу через станцию «Сохрановка» будет прекращен с 07.00 среды, 11 мая. Там предложили для выполнения транзитных обязательств перед европейскими партнерами перенести недоступные мощности с физической точки соединения «Сохрановка» на физическую точку соединения «Суджа», расположенную на территории, контролируемой Украиной.
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Эксперт разъяснил подоплеку газового спора Германии и Катара
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«Доха пытается избежать ситуации, в которой бы через 10-20 лет им пришлось бы срочно искать новых покупателей газа», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Станислав Митрахович. Ранее источники Reuters заявили, что Германия и Катар не могут договориться о долгосрочных поставках сжиженного природного газа.
«Катару нужны долгосрочные контракты, чтобы спрос на топливо был постоянным. В противном случае через какое-то время, когда Берлин усилит политику декарбонизации, им придется искать новые направления, куда можно было бы продавать топливо», – рассказал Станислав Митрахович, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ.
«Кроме того, Катар пытается не допустить перенаправления газа из Германии в другие европейские страны. В противном случае Доха теряет прибыль. И такая ситуация вполне возможна в случае, если Берлин все же откажется от катарского газа для собственных нужд, но продолжит его закупать», – рассуждает собеседник
При этом Германия не является приоритетным рынком для Катара. «На сегодняшний день основные поставки газа из Дохи идут в Азию. Это наиболее важное для них направление. Другое дело, что если мы увидим прекращение поставок российского газа в Европу, то цены на топливо вырастут везде. Тогда катарский газ пойдет в Европу», – отметил Митрахович.
«Вместе с тем, Катар – это государство, которое пытается лавировать между крупными мировыми игроками. Его действия нельзя расценивать как попытку подыграть России в вопросе поставок газа. Они просто ведут собственный бизнес так, чтобы ни с кем не поссориться. И с Москвой в том числе. Но нам это выгодно», – заключил Митрахович.
Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Германия и Катар не могут договориться о длительности контракта на поставки сжиженного природного газа. В частности, обсуждается угроза долгосрочного соглашения для планов Германии по декарбонизации. Катар при этом оговаривает положение, которое ограничит направление поставок СПГ и запрещает перенаправлять газ в другие районы Европы, передает РИА «Новости».
Как полагает источник, в ближайшее время обеспечение поставок СПГ из Катара «не ожидается». Другие источники сказали, что переговоры планируется продолжить в мае. При этом Германия конкурирует за СПГ из Катара с другими странами.
Напомним, Катар относится к числу стран, газом которых в ЕС рассчитывают заменить российский, но практически все 178 млрд кубов СПГ, производимых этим арабским эмиратом, уже расписаны по покупателям.
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Эксперты: Украина перешла к газовому шантажу Европы
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«Украина пытается вынудить Европу к давлению на Москву. Мол, «если вы позволите России продвигаться все дальше по нашей территории, то вы лишитесь транзита газа», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергетики Игорь Юшков. Ранее на Украине заявили о частичном прекращении транзита газа в Европу через ГИС «Сохрановка», предложив перенести точку приема топлива на ГИС «Суджа».
«Одна из причин заявления Украины о переносе точки подачи газа на границу с подконтрольной территорией заключается в желании пошантажировать европейцев», – считает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
«Аргументация следующая: «мы не будем осуществлять транзит газа по тем территориям, которые нами не контролируются». Хотя, на самом деле, уже порядка четырех недель данная точка не находится под контролем Киева», – отметил он.
Эксперт считает, что таким образом Украина намекает европейцам: «если ВСУ потеряют контроль над всей границей с Россией, то Киев вообще не будет осуществлять транзит газа, что приведет к большим проблемам в Европе».
Юшков отметил, что у действий Киева есть еще одна причина – это желание спровоцировать энергетический кризис в Молдавии и Приднестровье. «Южная ветка из «Сохрановки» обеспечивает транзит газа на юго-западное направление, поэтому мы видим своего рода провокацию и желание Киева потеребить Кишинев», – заметил он.
«С другой стороны, если Газпром будет подавать газ через «Суджу» и заказывать транзит до Молдавии, то «Оператор ГТС Украины» обязан этот транзит осуществить. Поэтому тут риски для Молдавии есть, но они гипотетические», – добавил собеседник.
Эксперт также обратил внимание и на внутриполитический аспект, которым руководствуется Украина. «Через «Сохрановку» и «Новопсков» Украина получала тот газ, который прогоняла по виртуальному реверсу», – заметил он.
«Теперь, если Киев теряет контроль над востоком страны, то и снабжать газом эти территории Украина не собирается. Виртуальным реверсом отныне будут снабжаться лишь те регионы Украины, которые остаются под контролем Киева», – продолжил он.
«По сути, украинцы прощаются с этими территориями. Мы ведь знаем, что ни в Донецке, ни в Луганске они не платили людям пенсии и газом их не снабжали. Поэтому Газпром с 2014 года по гуманитарным соображениям поставлял газ в Донбасс, не требуя оплаты от Украины», – добавил эксперт.
При этом Газпром, по всей видимости, не будет переносить транзит газа на «Суджу», апеллируя к технологическим сложностям и особенностям контракта. «Это приведет к недополучению газа как Украиной, так и европейцами», – допускает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.
В этой связи эксперт предрекает новый газовый кризис европейского масштаба, который может возникнуть вследствии подобных действий Украины. «Возможно, нас ждет кризис образца 2006 и 2009 годов, которые известны как первая и вторая газовые войны, поставившие под угрозу поставки топлива в ЕС», – напомнил Митрахович.
В среду стало известно о том, что заявки европейских потребителей на российский газ на 11 мая снизились на 25%, до 72 млн кубометров. Об этом сообщил официальный представитель Газпрома Сергей Куприянов, передает ТАСС. Падение объема заявок почти на четверть происходит на фоне остановки Украиной транзита российского газа через станцию «Сохрановка».
«Газпром осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме 72 млн кубометров 11 мая», – сказал Куприянов. Накануне объем заявок составлял 95,8 млн кубометров.
При этом накануне на Украине заявили о прекращении транзита газа в Европу через станцию «Сохрановка» с 11 мая из-за «наступлении форс-мажорных обстоятельств», которые делают невозможными дальнейшую транспортировку газа через станцию «Сохрановка» и компрессорную станцию «Новопсков», находящихся под контролем России.
В компании «Оператор ГТС Украины» предложили для выполнения транзитных обязательств перенести недоступные мощности с физической точки соединения «Сохрановка» на физическую точку соединения «Суджа», расположенную на подконтрольной Киеву территории.
В ответ Газпром заявил, что перенос объемов газа на точку «Суджа» технологически невозможен. «Газпром перед европейскими потребителями полностью выполняет все свои обязательства, поставляет газ для транзита в соответствии с контрактом и операторским соглашением, услуги по транзиту полностью оплачены», – сказали в компании.
«Перенос объемов на ГИС «Суджа», исходя из российской потоковой схемы, технологически невозможен, распределение объемов четко прописано в соглашении о взаимодействии от 30.12.2019, и украинской стороне это хорошо известно», – отметил Куприянов.
Таким образом Европа в среду может недосчитаться трети российского газа, идущего через украинскую территорию, если «Нафтогаз» не выдаст предусмотренные заявками на транзит объемы в точках выхода в Европе и Молдавии, полагает замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.
На этом фоне цена на газ в Европе на открытии торгов превысила 1,1 тыс. долларов за тысячу кубометров топлива.
Напомним, с конца апреля после приостановки экспорта российского газа в Болгарию и Польшу Германия и Греция начали наращивать газовые поставки соседям. Номинации на прокачку по украинской территории через станции «Суджа» и «Сохрановка» со стороны России формировались на основе спроса в Европе.
На 29 апреля они составляли 64,5 млн кубометров. Потом транзит по украинскому маршруту стал снижаться и 26 апреля был примерно на 15% ниже обычных показателей. Ранее Газпром полностью приостановил поставки газа болгарской компании «Булгаргаз» и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях в установленный срок.
Немецкая VNG согласилась на российскую схему оплаты газа
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Германская газораспределительная компания Verbundnetz Gas (VNG) решила в будущем переводить платежи в евро в Газпромбанк для оплаты российского гада. Компания не ожидает возникновения каких-либо проблем при конвертации в рубли, сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление VNG.
«Мы оплатим сумму счета, которая по-прежнему будет номинирована в евро, на счета в Газпромбанке в соответствии с запланированной процедурой, чтобы с нашей стороны была обеспечена своевременная оплата нашему поставщику», — приводит агентство сообщение VNG. «Мы также предполагаем, что конвертация в рубли не вызовет затруднений. По крайней мере, открытие счета прошло совершенно гладко», – цитирует заявление ТАСС.
При этом VNG не дала комментариев относительно того, открывала ли она два счета в Газпромбанке – один для платежей в евро и один для конвертации в рубли. Однако в компании, контрольный пакет акций которой принадлежит германскому энергоконцерну EnBW, заверили, что она принимает все необходимые меры в соответствии с действующим санкционным законодательством, чтобы продолжать обеспечивать поставки и, следовательно, экономическую стабильность в ФРГ.
Напомним, канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что австрийская сторона в лице австрийской нефтегазовой компании OMV приняла условия России об оплате поставок российского газа в рублях. Позднее он заявил, что его страна продолжит оплачивать поставки российского газа в евро, придерживаясь санкций Евросоюза. СМИ сообщили, что OMV собралась открыть рублевый счет для оплаты газа, но компания опровергла эту информацию.
Позже министр по европейским и иностранным делам Австрии Александр Шалленберг заявил, что у Австрии нет намерения платить в рублях за поставляемый Россией газ.
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На Украине заявили о частичном прекращении транзита газа в Европу
«Оператор ГТС Украины» утверждает, что транзит газа в Европу через станцию «Сохрановка» будет прекращен с 07.00 среды, 11 мая.
«ОГТС информирует, что с 7.00 утра, 11 мая 2022 года, прием газа в ГТС Украины в физической точке соединения «Сохрановка» осуществляться не будет», – говорится в заявлении на сайте, передает РИА «Новости».
Оператор заявляет о «наступлении форс-мажорных обстоятельств», которые делают невозможными дальнейшую транспортировку газа через станцию «Сохрановка» и компрессорную станцию «Новопсков», которые находятся под контролем России. Отметим, что через станцию проходит до 32,6 млн кубометров в сутки.
В компании предложили для выполнения транзитных обязательств перед европейскими партнерами перенести недоступные мощности с физической точки соединения «Сохрановка» на физическую точку соединения «Суджа», расположенную на территории, контролируемой Украиной.
Напомним, с конца апреля после приостановки экспорта российского газа в Болгарию и Польшу Германия и Греция начали наращивать газовые поставки соседям. Номинации на прокачку по украинской территории через станции «Суджа» и «Сохрановка» со стороны России формировались на основе спроса в Европе. На 29 апреля они составляют 64,5 млн кубометров. Потом транзит по украинскому маршруту стал снижаться и 26 апреля был примерно на 15% ниже обычных показателей.
Ранее Газпром полностью приостановил поставки газа болгарской компании «Булгаргаз» и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях в установленный срок.
Силы спецопераций Белоруссии развернули в рамках проверки
Создание 20-тысячной группировки украинских войск требует реакции, Минск в рамках проверки разворачивает на юге подразделения сил спецопераций, сообщил начальник генерального штаба вооруженных сил – первый заместитель министра обороны Белоруссии Виктор Гулевич.
«Созданная вооруженными силами Украины группировка на южном операционном направлении общей численностью до 20 тыс. человек также требует от нас реакции», – приводит слова Гулевича Telegram-канал минобороны республики.
Начальник генштаба ВС Белоруссии подчеркнул, что НАТО продолжает наращивать военное присутствие у границ республики. «Созданная группировка за последние шесть месяцев выросла более чем в два раза как в количественном, так и в качественном отношении», – отмечается в заявлении.
Гулевич сказал, что появление в акватории Средиземного и Балтийского морей группировки, несущей крылатые ракеты морского и воздушного базирования, увеличение авиационной группировки в Польше и странах Балтии свидетельствуют «о нарастающей угрозе для Республики Беларусь».
«С целью обеспечения безопасности Республики Беларусь на южном направлении силы подразделений сил специальных операций развернуты на трех тактических направлениях», – подчеркнул глава генштаба.
Он также сообщил, что в рамках второго этапа проверки сил немедленного реагирования на западное и северо-западное операционные направления выдвинуты батальонно-тактические группы. «Для их усиления выдвигаются подразделения противовоздушной обороны, ракетных войск и артиллерии, которые будут обеспечивать их боевое функционирование», – продолжил Гулевич.
В минобороны республики сообщили, что Белоруссия в рамках проверки территориальной обороны в мае проведет формирование территориальных войск в двух районах на юге и западе страны. «(…) с 10 мая 2022 года исполнительными комитетами Брестской и Гродненской областей осуществляется формирование территориальных войск Кобринского и Лидского районов соответственно», – говорится в сообщении.
Отмечается, что из запаса на военные сборы планируется призвать около 430 человек. По окончании формирования воинских частей территориальных войск призванный личный состав приступит к выполнению задач по охране и обороне важных объектов.
«Проводимые мероприятия направлены на повышение способности местных органов управления по формированию территориальных войск и готовности органов управления территориальной обороны и воинских частей территориальных войск к выполнению задач по предназначению», – подчеркивается в сообщении.
Ранее во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти республики сделали выводы из спецоперации России на Украине.
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Лукашенко рассказал об извлеченных из российской спецоперации уроках
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по вопросу, касающемуся государственного оборонного заказа страны на 2022 год, заявил, что власти республики сделали выводы из спецоперации России на Украине.
«Скажу откровенно, что мы [ранее] по-другому видели и свою армию, и, прежде всего, вооружение нашей армии. И, опять же абсолютно откровенно, военная операция Российской Федерации в Украине нас многому научила», – приводит его слова БелТА.
Лукашенко отметил, что соответствующие вопросы он регулярно обсуждает с министром обороны и поручал с учетом этого конфликта посмотреть на оснащение и дальнейшее развитие белорусских войск. «Я от него требовал постоянно: «Смотри вокруг, наблюдай, делай выводы, уроки, уроки и еще раз уроки». Как мне было доложено, уроки извлечены», – сказал Лукашенко. По его словам, с учетом этого власти «должны рассмотреть государственный оборонный заказ» на 2022 год.
Лукашенко также указал на необходимость объективно смотреть на то, что происходит на белорусской территории и вокруг. «Потому что если мы неадекватно оценим обстановку и спланируем свои действия, мы будем иметь бледный вид в любом столкновении, в любой конфликтной ситуации», – обратил внимание глава государства.
Он подчеркнул, что, в частности, идут учения НАТО в Польше, увеличилась военная группировка в этой стране. «Мы знаем, что натовцы начали масштабные учения вдоль наших границ. И фейки, рассуждения, предположения появляются разные. Журналисты меня об этом уже спрашивают. Было 3 тыс., а сейчас под 40 тыс. человек у наших границ, и [они] проводят масштабные учения», – отметил Лукашенко. По его словам, министру обороны, Генштабу поставлена задача, что белорусских военных «никто не должен застать врасплох».
Накануне Лукашенко, комментируя наличие угрозы нападения на республику со стороны Польши, заявил, что «и не таким рога обламывали».
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
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Лукашенко пообещал «обломать рога» Польше
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Глава Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя наличие угрозы нападения на республику со стороны Польши, заявил, что «и не таким рога обламывали».
«Пусть попробуют, мы тут рога обламывали и не таким. Если они хотят попробовать – пожалуйста», – сказал Лукашенко, отвечая на вопрос о наличии опасности нападения на Белоруссию со стороны Польши, передает РИА «Новости».
Он сказал, что в Минске очень внимательно следят за ситуацией у своей границы, за активностью НАТО на западе и ростом числа военнослужащих в приграничной территории сопредельных стран. В этой связи Лукашенко предположил, что таким образом хотят отвлечь внимание Минска и Москвы от Украины.
Вместе с тем Лукашенко напомнил западным странам, что позади Белоруссии находится Россия, ядерная держава, с которой у Минска соответствующие договоренности в сфере обороны и безопасности. Лукашенко также признался, что в последнее время эту тему часто обсуждает со своим российским коллегой Владимиром Путиным.
Напомним, Польша объявила о начале учений Defender Europe с участием солдат НАТО. Маневры будут проходить до 27 мая, в них примут участие 18 тыс. солдат более чем из 20 государств, в том числе около 7 тыс. солдат и 3 тыс. единиц техники на территории Польши. В Белоруссии заявили, что учения Defender Europe являются подготовкой к ведению боевых действий на восточном направлении.
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Нафтогаз пригрозил Газпрому арбитражем в случае отказа оплаты транзита
НАК «Нафтогаз Украины», которая сообщила Газпрому, что больше не может продолжать транзит газа через территории, которые Украина не контролирует, и предложила сменить точку входа, ожидает продолжения оплаты Газпромом транзита при любом его решении, сообщил глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.
«Помнится мне, что в 2019 году мы с Миллером (председатель правления Газпрома Алексей Миллер) подписали транзитный контракт с положением «качай или плати». Поэтому подавать ли газ для транзита – это право Газпрома решать. А вот платить, даже если не подаешь газ – это долг по контракту», – передает «Интерфакс» сообщение Витренко.
По его словам, если оплаты не будет, «то выглядит так, что должен быть новый арбитраж».
Ранее «Оператор ГТС Украины» заявил, что транзит газа в Европу через станцию «Сохрановка» будет прекращен с 07.00 среды, 11 мая. Там предложили для выполнения транзитных обязательств перед европейскими партнерами перенести недоступные мощности с физической точки соединения «Сохрановка» на физическую точку соединения «Суджа», расположенную на территории, контролируемой Украиной.
Напомним, официальный представитель Газпрома Сергей Куприянов сообщил, что перенос объемов газа на газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа» технологически невозможен, распределение объемов прописано в соглашении о взаимодействии, украинской стороне это известно.
Страны G7 взяли обязательство отказаться от импорта российской нефти
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Страны Группы семи (G7) взяли на себя обязательство постепенно отказаться от импорта российской нефти или введения эмбарго на него, говорится в справке, распространенной в воскресенье Белым домом в связи с намерением США и ЕС совместно применить дополнительные ограничительные меры против России.
Страны-участницы «семерки» намерены «прекратить импорт российской нефти и снизить зависимость от российских энергоносителей», отмечается в документе, передает ТАСС.
«Соединенные Штаты уже ввели запрет на импорт российской нефти, газа и угля. Сегодня вся G7 взяла на себя обязательство постепенно прекратить или запретить импорт российской нефти. Это нанесет сильный удар по главной артерии экономики [президента РФ Владимира] Путина и лишит его доходов, необходимых для финансирования войны, – утверждали в Белом доме, говоря о специальной военной операции России на Украине. – «Группа семи» также обязалась работать вместе для обеспечения стабильных глобальных поставок энергоносителей, одновременно активизируя наши усилия по снижению зависимости от ископаемого топлива».
Как заявил высокопоставленный представитель администрации, новые антироссийские санкции США коснутся бухгалтерских, рекламных и консалтинговых услуг.
«Россия издавна рассчитывает на услуги, предоставляемые странами G7, чтобы управлять экономикой, особенно услуги, предоставляемые США и Великобританией. Сегодня мы запрещаем предоставление бухгалтерских услуг, управленческих, консалтинговых, рекламных», – передает РИА «Новости» слова чиновника.
«США ввели около 2,6 тыс. визовых ограничений против российских и белорусских чиновников», – говорится в распространенном пресс-службой совета национальной безопасности США сообщении.
Как говорится в сообщении, под новые санкции подпадут военные чиновники, восемь руководителей «Сбербанка», 27 руководителей «Газпромбанка», «Московский индустриальный банк» и 10 его дочерних компаний.
Со своей стороны высокопоставленный представитель администрации в ходе телефонного брифинга заявил, что против «Газмпромбанка» не вводится блокирующих санкций или ограничений, подобных тем, что были введены против других российских финансовых институтов – активы не замораживаются, взаимодействие не запрещается. «О чем мы подаем сигнал: «Газпромбанк» – не убежище. Поэтому мы вводим санкции против высокопоставленного руководства», – сказал он.
Он отметил, что через «Газпромбанк» идет продажа газа в Европу, поэтому США аккуратно подходят к введению ограничений против него.
Для снятия санкций, как отметил чиновник, США будут ориентироваться на результат дипломатических переговоров России и Украины, а также на позицию Киева. Чиновник при этом подчеркнул, что необходимого для снятия санкций доверия российская власть у США не вызывает.
«США вводят дополнительные ограничения против российского промышленного сектора, включая широкий спектр ресурсов и продукции, включая продукцию из дерева, бойлеры, промышленные двигатели, моторы, вентиляторы и вентиляционное оборудование, бульдозеры и другие позиции промышленного и коммерческого применения», – говорится в сообщении администрации.
Со своей стороны, высокопоставленный чиновник заявил в ходе телефонного брифинга, что новые меры экспортного контроля послужат для «дальнейшего ограничения доступа России к компонентам, необходимым для пополнения военных возможностей». Как заявил чиновник, ЕС готовится запретить экспорт в Россию некоторых химикатов.
Как считают в администрации, отсутствие иностранных комплектующих привело к остановке «Уралвагонзавода» и Челябинского тракторного завода.
Под новые санкции попадет «Промтехнология», шесть судоходных компаний, которые владеют или управляют 69 судами и одна морская буксировочная компания, сообщили в администрации.
Там отметили, что «комиссия по ядерному регулированию приостановила действие генеральных лицензий на экспорт исходного материала, специального ядерного материала, побочных продуктов и дейтерия в Россию».
«США вводят санкции против трех самых популярных российских телеканалов, прямо или косвенно контролируемых государством: «Первого», «России-1» и НТВ», – говорится сообщении.
Представитель администрации сообщил, что с телеканалами больше не смогут сотрудничать компании США. «Рекламные доллары США, вещательные технологии, видеокамеры, микрофоны, оборудование для звука более не будут доступны трем самым популярным государственным каналам», – сказал он.
Ранее Минфин США вывел из-под санкций защиту интеллектуальной собственности.
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Протасевич заявил о расставании с Сапегой и женитьбе на другой
Основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским и террористическим, Роман Протасевич сообщил, что женат, но его избранница не россиянка Софья Сапега, задержанная с ним вместе в аэропорту Минска в 2021 году.
«Я, точно так же, как и многие, был неприятно удивлен приговору, связанному с реальным лишением свободы. Проще говоря – реальными шестью годами колонии. Однако по сравнению с тем, что изначально ей грозило до 20 лет... Это хоть немного утешает... Я несмотря ни на какие трудности буду всегда крайне тепло относиться к ней. Даже несмотря на то, что я женат», – написал Протасевич, не уточнив имя избранницы.
Он рассказал, что сложности в отношениях с Сапегой появились еще до их задержания, которое произошло, когда они возвращались в Вильнюс из отпуска. «В самом отпуске ситуация не изменилась, поэтому мы приняли решение о том, что по возвращению в Вильнюс расстаемся... Спустя месяц в СИЗО нас перевели под домашний арест, и с того момента мы жили вместе, пусть и под охраной. Однако это не привело к налаживанию наших личных отношений. К тому же, постоянное нахождение вдвоем в замкнутом пространстве да еще и в весьма стрессовой ситуации явно не способствует гармонии в отношениях. Которые, напомню, у нас и так фактически завершились до посадки в Минске. Поэтому неудивительно, что достаточно быстро между нами стало все совсем плохо», – продолжил Протасевич.
По его словам, уже в сентябре они «банально сосуществовали рядом как сожители». «И так как количество конфликтных ситуаций продолжало нарастать, в октябре нас расселили. С того времени мы больше не контактировали и не общались напрямую, хотя я периодически общался с ее родителями. То есть уже примерно семь месяцев нас фактически ничего не связывает. Даже уголовные дела и обвинения у нас совсем разные, они попросту не пересекаются», – добавил Протасевич.
Гродненский областной суд в пятницу приговорил россиянку Сапегу, обвиненную по семи статьям уголовного кодекса Белоруссии, к шести годам лишения свободы в колонии общего режима. Сапега признана виновной в умышленных действиях по возбуждению социальной вражды и незаконных собирании и распространении сведений о частной жизни силовиков, судей, чиновников, составляющих личную тайну, без согласия, повлекших причинение вреда потерпевшим.
Сапега и Протасевич были задержаны в Белоруссии в конце мая прошлого года. Они находились на борту самолета авиакомпании Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс и экстренно севшего в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Против Протасевича возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью «организация массовых беспорядков», ему грозит до 15 лет лишения свободы. Изначально Сапега и Протасевич содержались в СИЗО в Минске, а затем были переведены под домашний арест. После задержания Протасевич признал вину по обвинению в призывах к протестам в Белоруссии и назвал подставившего его человека из оппозиции.
Газпром: Украина существенно ограничила транзит газа из России
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Украина оставила для транзита российского газа в Европу только один вход, что существенно снижает надежность снабжения топливом, заявили в Газпроме.
При этом объемы газа, поступающего в Германию через Украину снизились на 25% по сравнению со вторником, сообщает РИА «Новости».
Накануне на Украине заявили о прекращении транзита газа в Европу через станцию «Сохрановка» с 11 мая из-за «наступлении форс-мажорных обстоятельств», которые делают невозможными дальнейшую транспортировку газа через станцию «Сохрановка» и компрессорную станцию «Новопсков», находящихся под контролем России.
В компании «Оператор ГТС Украины» предложили для выполнения транзитных обязательств перенести недоступные мощности с физической точки соединения «Сохрановка» на физическую точку соединения «Суджа», расположенную на подконтрольной Киеву территории.
В ответ Газпром заявил, что перенос объемов газа на точку «Суджа» технологически невозможен. «Газпром перед европейскими потребителями полностью выполняет все свои обязательства, поставляет газ для транзита в соответствии с контрактом и операторским соглашением, услуги по транзиту полностью оплачены», – сказали в компании.
«Перенос объемов на ГИС «Суджа», исходя из российской потоковой схемы, технологически невозможен, распределение объемов четко прописано в соглашении о взаимодействии от 30.12.2019, и украинской стороне это хорошо известно», – отметил Куприянов.
Таким образом Европа в среду может недосчитаться трети российского газа, идущего через украинскую территорию, если «Нафтогаз» не выдаст предусмотренные заявками на транзит объемы в точках выхода в Европе и Молдавии, полагает замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.
На этом фоне цена на газ в Европе на открытии торгов превысила 1,1 тыс. долларов за тысячу кубометров топлива.
Напомним, с конца апреля после приостановки экспорта российского газа в Болгарию и Польшу Германия и Греция начали наращивать газовые поставки соседям. Номинации на прокачку по украинской территории через станции «Суджа» и «Сохрановка» со стороны России формировались на основе спроса в Европе.
На 29 апреля они составляли 64,5 млн кубометров. Потом транзит по украинскому маршруту стал снижаться и 26 апреля был примерно на 15% ниже обычных показателей. Ранее Газпром полностью приостановил поставки газа болгарской компании «Булгаргаз» и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях в установленный срок.
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