В Москве рассказали о производстве новых товаров в сфере импортозамещения

Столичные власти начали активную работу в сфере импортозамещения, одной из площадок для разработки и производства инновационных проектов стал технопарк «Элма», сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин рассказал, что «помимо поддержки инновационной инфраструктуры, усилия правительства Москвы также направлены на оказание прямой поддержки проектам по импортозамещению: гранты, льготные инвестиционные кредиты, а также сервисы для обмена технологическими решениями», передает «Вечерняя Москва».

По его словам, технопарки являются ключевыми точками роста технологического предпринимательства в городе.

Кроме того, в столице одобрили более 850 заявок на займы от предпринимателей по программе льготного кредитования. Программа льготного кредитования начала действовать 11 апреля, максимальный размер процентной ставки кредитования малого и среднего бизнеса составляет 13,5% в год.

Также депутат Мосгордумы Людмила Гусева заявила, что увеличение объемов промышленного производства показывает положительную тенденцию темпов импортозамещения. По ее словам, в столице последние два месяца разрабатываются и запускаются антикризисные меры для поддержки экономики.

Ранее стало известно, что российские ученые разработали плату на отечественных компонентах для малых космических аппаратов.