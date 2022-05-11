Посол ЛНР в России сообщил о начале работы дипмиссии

Посол Луганской народной республики (ЛНР) в России Родион Мирошник заявил, что уже начал исполнять свои должностные обязанности, диппредставительство республики готовится к открытию.

«Я уже приступил к выполнению обязанностей посла в России. Но пока наше посольство работает больше в формате виртуального, и работа идет в большей степени над подготовкой к открытию нашей полноценной дипмиссии. Когда этот этап будет пройден, мы выйдем на нормальную «крейсерскую скорость», – цитирует ТАСС Мирошника.

По его словам, ЛНР рассматривает возможность назначить почетных консулов в регионах России.

«Мы не исключаем, что там, где это будет наиболее актуально, могут быть открыты консульства или появятся почетные консулы ЛНР, тем более что соответствующие кандидатуры у нас для этого уже есть», – сказал он.

Посол добавил, что в структуре готовящегося к открытию посольства республики в России будет консул и консульский отдел. «Пока консульское представительство у нас планируется только в Москве, но мы будем работать со всеми субъектами Российской Федерации, там, где есть высокая концентрация наших соотечественников, которые нуждаются в консульском сопровождении», – пояснил он.

Мирошник рассказал также о задачах диппредставительства ЛНР в России.

«Основная задача – это защита и продвижение интересов Луганской народной республики здесь, в России. Нам необходимо добиться абсолютно партнерских и братских отношений между нашими государствами. Ликвидировать те юридические барьеры, которые мешают развитию полноценного сотрудничества в политической, экономической, социальной и гуманитарной сферах», – сказал посол.

Кроме того, по его словам, необходимо «решить вопросы двойного гражданства, уйти от дополнительного налогообложения в экономическом взаимодействии, отработать правовые механизмы защиты прав граждан ЛНР в России».

Ранее Мирошник заявил, что достижение мира на Украине и в Донбассе невозможно без ликвидации нынешнего киевского режима, управляемого извне.