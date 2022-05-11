|
|
Посол ЛНР в России сообщил о начале работы дипмиссии
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Посол Луганской народной республики (ЛНР) в России Родион Мирошник заявил, что уже начал исполнять свои должностные обязанности, диппредставительство республики готовится к открытию.
«Я уже приступил к выполнению обязанностей посла в России. Но пока наше посольство работает больше в формате виртуального, и работа идет в большей степени над подготовкой к открытию нашей полноценной дипмиссии. Когда этот этап будет пройден, мы выйдем на нормальную «крейсерскую скорость», – цитирует ТАСС Мирошника.
По его словам, ЛНР рассматривает возможность назначить почетных консулов в регионах России.
«Мы не исключаем, что там, где это будет наиболее актуально, могут быть открыты консульства или появятся почетные консулы ЛНР, тем более что соответствующие кандидатуры у нас для этого уже есть», – сказал он.
Посол добавил, что в структуре готовящегося к открытию посольства республики в России будет консул и консульский отдел. «Пока консульское представительство у нас планируется только в Москве, но мы будем работать со всеми субъектами Российской Федерации, там, где есть высокая концентрация наших соотечественников, которые нуждаются в консульском сопровождении», – пояснил он.
Мирошник рассказал также о задачах диппредставительства ЛНР в России.
«Основная задача – это защита и продвижение интересов Луганской народной республики здесь, в России. Нам необходимо добиться абсолютно партнерских и братских отношений между нашими государствами. Ликвидировать те юридические барьеры, которые мешают развитию полноценного сотрудничества в политической, экономической, социальной и гуманитарной сферах», – сказал посол.
Кроме того, по его словам, необходимо «решить вопросы двойного гражданства, уйти от дополнительного налогообложения в экономическом взаимодействии, отработать правовые механизмы защиты прав граждан ЛНР в России».
Ранее Мирошник заявил, что достижение мира на Украине и в Донбассе невозможно без ликвидации нынешнего киевского режима, управляемого извне.
Бегство бригад ВСУ из Лисичанска назвали одной из побед России к 9 Мая
|
|
Бегство бригады Вооруженных сил Украины из Лисичанска стало одной из побед российских подразделений и союзных сил как подарок к празднованию 9 Мая, заявил военный политолог, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Перенджиев.
«Вооруженные силы Украины оставляют свои позиции, чтобы избежать окружения. Взятие под контроль Попасной, Рубежного и других соседних населенных пунктов открыло путь для ВС России и народной милиции ЛНР на север, в сторону Лисичанска и Северодонецка», – сказал он ФАН.
Перенджиев добавил, что российское командование придерживается победоносной тактики знаменитого «котла», который впервые в истории использовался при битве в Каннах. Это позволяет перекрыть пути поставок вооружения, боеприпасов и другого снабжения для продолжения сопротивления.
«Еще одной причиной бегства ВСУ может стать нехватка живой силы и осознание, что они не выстоят против союзных сил России и ЛНР. Украинская армия столкнулась с кадровым голодом, потеряв профессиональные кадры в Мариуполе, Попасной и других крупных городах. Раньше Генштаб Украины бездумно отправлял необученных солдат на передовую, однако нынешняя ситуация вынуждает их отступать», – уточнил политолог.
Александр Перенджиев назвал отступление вооруженных сил страны одной из побед специальной военной операции России. Событие он назвал подарком к празднованию 9 Мая.
Ранее посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что что поселок Воеводовка «полностью зачищен от украинских формирований», как и «вся рубежанская промка», а также «пригород и населенные пункты с востока от города» Северодонецк. Кроме того, под контролем России и ЛНР находится населенный пункт Нижнее. В результате «дорога на Лисичанск с юга открыта». При этом «непосредственно из Лисичанска сегодня снялась и вышла целая бригада ВСУ, оставив свои позиции после небольших боестолкновений».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Бригада ВСУ оставила позиции и ушла из Лисичанска
|
|
Идут бои за Северодонецк и Лисичанск, из Лисичанска ушла «целая бригада ВСУ», сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник.
Мирошник сообщил в Telegram, что поселок Воеводовка «полностью зачищен от украинских формирований», как и «вся рубежанская промка», а также «пригород и населенные пункты с востока от города» Северодонецк. Кроме того, под контролем России и ЛНР находится населенный пункт Нижнее. В результате «дорога на Лисичанск с юга открыта». При этом «непосредственно из Лисичанска сегодня снялась и вышла целая бригада ВСУ, оставив свои позиции после небольших боестолкновений», заявил он.
Мирошник также рассказал, что «по Лисичанскому НПЗ было несколько прилетов». В частности, «нанесены удары по «яме» и нескольким бомбоубежищам на территории завода, которые облюбовали комсостав ВСУ и сбежавшие из Рубежного айдаровцы». Как подчеркнул Мирошник, «попытка пересидеть не удалась». Он сообщил, что продолжаются активные бои в Приволье, Шепилово и Белогоровке.
Напомним, город Попасная в ЛНР на границе с Харьковской областью Украины полностью освобожден от украинских сил. Военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что «после взятия Попасной наши военные решат вопрос с Лисичанском, дальше там – Северодонецк».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Минобороны заявили о выходе на административную границу ЛНР
|
|
Подразделения Народной милиции Луганской Народной Республики при поддержке подразделении Вооруженных сил России завершили зачистку от националистов населенного пункта Попасная и прорвали эшелонированную оборону Украины, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
«Подразделения Народной милиции Луганской Народной Республики при поддержке Вооруженных сил Российской Федерации, завершив зачистку от националистов населенного пункта Попасная, прорвали глубоко эшелонированную оборону противника и вышли на административную границу Луганской Народной Республики», – передает его слова ТАСС.
Конашенков уточнил, что в результате наступления было уничтожено до 120 националистов, 13 единиц бронетехники и 12 автомобилей.
Накануне официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко заявил, что город Попасная полностью контролируется силами Луганской народной республики и силами Российской Федерации.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
ЛНР не исключила контроля над «близлежащими территориями»
Военные ЛНР и временные администрации могли бы контролировать близлежащие территории в целях обеспечения национальной безопасности, заявил посол республики в России Родион Мирошник.
«Я не исключаю вариантов, что близлежащие территории в интересах национальной безопасности могут контролироваться нашими военными, нашими временными администрациями», – приводит его слова РИА «Новости».
Однако, как подчеркнул Мирошник, «задача состоит именно в обеспечении безопасности на территории» самой ЛНР. По его словам, в первую очередь, нужно освободить территории, которые относятся к республике по ее конституции.
На прошлой неделе глава Луганской народной республики Леонид Пасечник подписал указ о назначении Родиона Мирошника, который ранее занимал должность советника главы ЛНР, полномочным послом ЛНР в России.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Город Попасная полностью перешел под контроль ЛНР и сил России
Город Попасная в Донбассе полностью контролируется силами Луганской народной республики и силами Российской Федерации, заявил официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.
«Населенный пункт Попасная полностью перешел под контроль Народной милиции ЛНР, наши подразделения при поддержке Вооруженных сил Российской Федерации освободили город, выбили противника за его пределы, и сейчас всеми силами налаживается гуманитарная обстановка, и в целом ведется курс на восстановление нормального жизнеобеспечения. Противник тем не менее, как вы слышите, продолжает обстрелы Попасной и ее районов, стараясь стереть те города, которые они оставляют», – цитирует его РИА «Новости».
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что город Попасная в ЛНР на границе с Харьковской областью Украины полностью освобожден от украинских сил.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Путин встретился с отцом погибшего в Донбассе командира батальона «Спарта»
Президент Владимир Путин после окончания парада на Красной площади в честь Дня Победы встретился с Артемом Жогой, отцом командира батальона «Спарта» Владимира Жоги (позывной «Воха»), сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«На встрече глава государства вручил звезду Героя отцу Владимира Жоги», – передает ТАСС слова Пескова.
Командир отдельного разведывательного батальона «Спарта» гвардии полковник вооруженных сил ДНР Владимир Жога погиб 5 марта в Волновахе к югу от Донецка, обеспечивая выход мирных жителей из этого города. Он получил смертельное ранение, прикрывая эвакуацию гражданских лиц, преимущественно женщин и детей.
Ему было 28 лет. В тот же день глава ДНР Денис Пушилин присвоил комбату звание Героя Донецкой Народной Республики (посмертно).
Напомним, 6 марта президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России командиру батальона «Спарта» ДНР Владимиру Жоге (посмертно).
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Посол ЛНР указал на единственный вариант достижения мира на Украине
Достижение мира на Украине и Донбассе невозможно без ликвидации нынешнего киевского режима, управляемого извне, заявил посол Луганской народной республики (ЛНР) в России Родион Мирошник.
Мирошник заявил, что, на его взгляд, «без уничтожения или снятия угрозы со стороны токсичного украинского режима достижение устойчивого мира, достижение стабильной мирной ситуации практически невозможно», передает РИА «Новости».
По его словам, в данный момент территория Украины находится под внешним влиянием и контролируется Западом.
«Поэтому до тех пор, пока не будут обрезаны вот эти ниточки, которые дергают марионеток на территории Украины, пока там люди не получат свободу выбора, пока не будут удалены военные возможности нанесения удара или угрозы национальной безопасности как ЛНР, ДНР, так и России, до сих пор чувствовать себя спокойно, к сожалению, не получится. То есть Украина должна быть приведена в состояние нормального адекватного государства, а не военной игрушки в руках иностранных режимов», – сказал посол.
Ранее Мирошник призвал наказать воюющих за Киев иностранных наемников.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
ВСУ с использованием «Точки-У» обстреляли район в Новой Астрахани
Украинские националисты с использованием ракетного комплекса «Точка-У» осуществили обстрел жилого района в Новой Астрахани, сообщили в народной милиции Луганской народной республики, подчеркнув, что это произошло в день празднования Великой Победы.
«Укрофашистские националистические формирования, с использованием тактического ракетного комплекса 9М79-1 «Точка-У», осуществили обстрел жилого района населенного пункта Новая Астрахань», – говорится в сообщении НМ ЛНР в Telegram.
Отмечается, что подразделения ПВО сбили тактическую ракету на подлете к населенному пункту, а система экстренного оповещения населения позволила избежать жертв среди мирного населения.
«В результате обстрела бандеровцев, повреждено здание почты по улице Центральная 49, здание больницы и близлежащие частные домостроения. В настоящее время на месте происшествия работают подразделения МЧС и военной комендатуры Народной милиции ЛНР», – добавляется в сообщении.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
В День Победы российский лидер отметил, что, начав специальную военную операцию на Украине, Россия дала упреждающий отпор агрессии, что стало единственно правильным решением. Перед объявлением минуты молчания Путин упомянул мучеников Одессы.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Украинские войска выпустили по Донецку 20 ракет из «Градов»
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка, выпустив 20 ракет из БМ-21 «Град», сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 18.02 – н.п. Новомихайловка – город Донецк (Кировский район): выпущено 20 ракет из БМ-21 «Град», – говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Также сообщается, что «зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 18.27 (совпадает с мск) – населенный пункт Пески – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра».
Ранее сообщалось, что вооруженные силы Украины выпустили по Херсону со стороны Николаева ракеты системы «Ураган», все были сбиты средствами ПВО России.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Из Мариуполя за сутки эвакуировали более 400 человек
За минувшие сутки из Мариуполя эвакуировали 408 человек, в том числе 65 детей, сообщил Штаб территориальной обороны Донецкой народной республики.
«За минувшие сутки, с 08.00 8 мая до 08.00 9 мая, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 408 человек, включая 65 детей. В настоящее время они находятся в пункте оказания помощи эвакуируемому населению, который развернут силами МЧС ДНР», – передает сообщение штаба ТАСС.
Всего за период с 5 марта по 08.00 9 мая в Безыменное эвакуированы 29 562 человека.
В субботу из Мариуполя были эвакуированы свыше 150 человек, включая детей.
Пушилин пообещал, что «Россия в Мариуполе навсегда»
Мариуполь навсегда вернулся в состав ДНР, и «Россия здесь навсегда», считает глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.
«Россия здесь навсегда, и вы дома, наконец. Сейчас это территория Донецкой Народной Республики навсегда. Никто у нас этого права не отнимет. У нас есть силы, у нас есть возможности, у нас есть поддержка самой большой прекрасной страны – России», – сказал он, общаясь с жителями Мариуполя, сообщает ТАСС.
По словам Пушилина, «как только мы выйдем на границы конституционные Донецкой Народной Республики, это границы бывшей Донецкой области, мы будем принимать следующее решение. Но здесь должно быть мнение людей. Мы к этому придем. Просто давайте не забегать вперед. Сейчас основная задача – освободить все наши земли, начать восстанавливать города. А куда мы смотрим, все мы прекрасно понимаем с 2014-го года».
Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что вооруженные силы России вместе с подразделениями Луганской и Донецкой народных республик расширяют контроль над территориями ЛНР и ДНР.
До этого Шойгу заявил, что ВС России взяли под контроль Мариуполь.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
ЛНР сообщила о переговорах с Сирией и Венесуэлой по вопросу признания
Переговоры о признании Луганской народной республики ведутся с Сирией и Венесуэлой, а также с другими государствами, сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник.
Мирошник заявил, что «переговоры ведутся со многими партнерами». По его словам, «официально сейчас можно говорить о том, что организационные вопросы решаются с Сирией и с Венесуэлой», передает РИА «Новости».
Кроме того, ЛНР ведет переговоры с рядом стран, которые «заинтересованы в установлении отношений». Идет «обсуждение параметров взаимоотношений», но у ЛНР «пока нет права оглашать это и выносить в публичную плоскость». По словам посла, у других государств есть желание признать ЛНР. для этого требуется «вести нормальную, скрупулезную дипломатическую работу».
Президент России Владимир Путин 21 февраля принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства.
Тысячи свечей памяти зажгли в Донецке и Мариуполе в День Победы
В День Победы общественная организация «Молодая Республика» и «Молодая Гвардия Единой России» провели акцию «Свеча Памяти» в Донецке и Мариуполе.
«В столице ДНР в парке Ленинского Комсомола зажглась надпись «Донецк помнит», в освобожденном Мариуполе на площади Ленинского Комсомола появилось огненное изображение «Мариуполь тоже помнит», – говорится в сообщении организации «Вконтакте».
«Часть ребят остались проводить акцию в Донецке, часть уехали в Мариуполь. Всего было использовано порядка пяти тысяч свечей. Акция традиционная, проходит в ДНР четвертый год подряд. И в Донецке, и в Мариуполе к нам присоединялись жители и вместе с нами зажигали свечи в память о погибших Героях Великой Отечественной войны. Мы помним подвиги всех тех, кто боролся за мир и справедливость. Сегодняшние свечи горят тем, кто в этой борьбе погиб», – рассказал депутат Народного Совета, руководитель «Молодой Республики» и МГЕР в ДНР Кирилл Макаров.
Напомним, в освобожденном Мангуше в рамках акции «Огонь памяти» зажгли Вечный огонь и возложили цветы к Братской могиле.
Вечный огонь на Саур-Могиле в ДНР зажжен от пламени с Могилы Неизвестного солдата в Москве
Представители Общероссийского народного фронта доставили в ДНР частицу пламени с Могилы Неизвестного солдата в Александровском саду в Москве. От нее был зажжен Вечный огонь на легендарном кургане Саур-Могила на востоке Республики.
Мероприятие посвящено 77-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Как отмечают организаторы патриотической акции «Огонь памяти», она призвана донести частицу Вечного огня из самого центра Москвы до всех отдаленных уголков России и других стран, где этот огонь является символом памяти о подвигах участников ВОВ, передает Донецкое агентство новостей.
Ожидается, что позднее сегодня в честь Дня Великой Победы огонь из российской столицы будет также зажжен на освобожденной от украинских оккупантов территории Донбасса: в Мариуполе, Волновахе, Мангуше и Урзуфе.
Саур-Могила – главный символ военной истории Донбасса. В 1943 году, во время освобождения Донбасса от немецких оккупантов, здесь шли ожесточенные бои: это была одна из ключевых стратегических точек линии укреплений вермахта. В 1967-м здесь был открыт мемориальный комплекс. Он включал обелиск высотой 36 метров и установленную у подножия скульптуру советского солдата. Позднее здесь был зажжен Вечный огонь в память о воинах, погибших при штурме высоты в годы ВОВ. В результате боевых действий в августе 2014-го мемориал получил сильные повреждения.
Концерт и выставка прошли в луганском парке имени Горького в честь 77-й годовщины Победы
Концерт и выставка, посвященные 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошли в луганском парке имени Горького, сообщили местные СМИ.
Праздничную программу открыл оркестр и военный ансамбль «Офицеры» Министерства внутренних дел ЛНР. Затем с творческими номерами, посвященными Великой Победе, выступили коллективы Луганского академического украинского музыкально-драматического театра на Оборонной, Луганского академического русского драматического театра имени Павла Луспекаева, Луганской академической филармонии и Луганской государственной академии культуры и искусств имени Михаила Матусовского, – передает Луганский информацонный центр.
«В целом программу было принято решение сделать большую и общую для того, чтобы у всех наших артистов была возможность подарить свои творческие подарки всем жителям. Также сегодня к нам приехали финалисты форума «Таврида», который организован Федеральным агентством по делам молодежи. Это наши гости из России», – сказал министр культуры, спорта и молодежи ЛНР Дмитрий Сидоров.
Он добавил, что культурные мероприятия, посвященные Дню Победы, организованы во всех регионах ЛНР, в том числе на освобожденных территориях.
Цветы к братской могиле советских воинов в парке имени Горького возложили вместе с ветеранами Великой Отечественной войны глава администрации Луганска Манолис Пилавов, начальник управления Народной милиции ЛНР Ян Лещенко, председатель Республиканской организации ветеранов Виталий Лещенко и другие.
«Сегодня праздник омрачают события на линии фронта, потому что в основном все мужское население находится на фронте, поэтому праздник в какой-то мере теряет свой блеск. Но в целом, я думаю, вы видите, что при всем том, что людей запугивают, говорят о том, что прилетит (ракета тактического комплекса) »Точка-У», ракеты, и праздник превратится непонятно во что, люди приходят, приносят цветы к памятнику, который посвящен Великой Отечественной войне. Нам безусловно приятно, что люди понимают, что у нас есть будущее», – сказал Пилавов.
На импровизированных площадках на аллеях парка выступили коллективы художественной самодеятельности организаций и учреждений ЛНР, здесь же свои работы представили мастера декоративно-прикладного искусства Луганского центра народного творчества.
«Настроение прекрасное. Эмоции самые-самые, нет слов. Очень хорошие мероприятия проводятся, все достойно. Все люди рады. Мы слушали (выступление президента Росси) Владимира Владимировича (Путина), как он говорил о Донбассе. Все правильно, мы все поддерживаем. Мы за мир, за дружбу», – сказала вокалистка хора «Ветеран» луганского Дворца культуры имени Ленина Мария Скаленко.
Приобщились к праздничному мероприятию и активисты всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», раздав прохожим георгиевские ленты.
«Мы рассказываем о значении этой ленточки детям, подросткам и благодарны поколению, которое принесло нам эту Великую Победу, отстояло мир на земле. Сотни георгиевских лент уже раздали. Все благодарны, друг друга поздравляют, принимают эти ленты с открытой душой», – сказала активистка движения Светлана.
Председатель Совета молодых педагогов Луганска Вероника Бова отметила, что подобные мероприятия особенно важны для детей и молодежи.
«Республика делает все возможное для того, чтобы нынешнее молодое поколение приобщалось к таким событиям, интересовалось и знало свою историю, – сказала она. – Настроение сегодня двойственное: и трепет в душе, и какие-то нотки грусти, потому что не все сегодня могут принять участие в празднике, не было парада, как мы уже привыкли видеть наших ребят на площади. Тем не менее одновременно есть и радостное, приподнятое настроение. Конечно, надо разделять этот праздник Победы».