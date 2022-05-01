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Путин подписал закон о запрете иностранцам организовывать перевозки пассажиров
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Президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает иностранным инвесторам в России участвовать в осуществлении регулярных перевозок на основе государственно-частного и муниципально-частного партнерства.
Как сказано в документе на официальном интернет-портале правовой информации, концессионерами по концессионному соглашению не могут являться инострaнные инвесторы, а также российские юридические лицa, решения которых прямо или косвенно могут определять инострaнные физические лицa. Под зaпрет попадают иностранные юридические лица и инострaнные государства, а также их органы и иные инострaнные инвесторы.
При этом исключения в законе сделаны лишь для государств – членов Евразийского экономического союза. Документ также вывел из объектов концессионного соглашения метрополитен. Однако его действие было расширено на другие виды общественного транспорта.
Ранее в воскресенье Путин подписал закон, направленный на поддержание финансовой стабильности региональных и местных бюджетов в условиях санкций, в том числе путем выделения новых кредитов из федерального бюджета и реструктуризации или списания старых.
Нервное поведение генсека ООН на встрече с Путиным попало на видео
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Телеканал «Россия 1» опубликовал кадры со встречи президента Владимира Путина с Антониу Гутерришем, на которых видно, что генеральный секретарь ООН не может справиться с волнением.
Видео показали в программе «Москва. Кремль. Путин».
«Во время этих дискуссий (с президентом Владимиром Путиным – прим. ВЗГЛЯД) главе ООН явно было весьма неуютно. То, что это именно так, выдавали руки, которым никак не находилось места: то сцеплены в замок, то поднесены к губам, к глазам», – прокомментировал видеоряд журналист Павел Зарубин.
«С первых секунд, как только глава ООН приехал в Кремль, было очевидно: он, конечно, несколько волнуется», – отметил Зарубин, показав также кадры, как, выходя из автомобиля, Гутерриш поправляет галстук и пиджак, запускает руки в карманы. «Уже было вошел в первый корпус Кремля, но прямо перед входом почему-то решил отдать помощнику свои мобильные телефоны – сразу два телефона. Так делают, конечно, когда не хотят, чтобы им мешали звонками, но ведь это может быть и из-за опасений прослушивания», – отметил Зарубин.
Напомним, во время переговоров Путин не согласился с оценкой Гутерриша по поводу гуманитарных коридоров в Мариуполе. Российский лидер подчеркнул, что гумкоридоры работают. «Ситуация в Мариуполе сложная, и, может быть, и трагическая. Но она простая, на самом деле. Я сегодня только разговаривал с президентом Эрдоганом, он говорил о том, что там идут боевые действия. Там нет боевых действий. Они закончены. Нет боевых действий в Мариуполе, они прекращены», – сказал Путин. Кроме того, глава российского государства отметил, что Москва не отказывается от переговоров с Киевом.
Путина и Зеленского пригласили на саммит G20 в Индонезии
Президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский приглашены на саммит «Большой двадцатки» в Индонезии, передает AFP.
Сообщается со ссылкой на президента Индонезии Джоко Видодо, что и Путин, и Зеленский получили приглашение на мероприятие, передает РИА «Новости».
Ранее Зеленский сообщил, что провел переговоры с Видодо и поблагодарил его за приглашение на саммит G20.
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Путин отменил упрощенную выдачу виз для ряда стран ЕС
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Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене упрощенной выдачи виз с рядом европейских стран, а также отдельных категорий граждан Европейского союза. Кроме того, глава государства запретил российским банкам направлять сведения о своих клиентах и их операциях компетентным органам недружественных стран.
Закон предусматривает приостановку упрощенной выдачи виз ряду категорий граждан ЕС, Дании, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии, включая журналистов и официальные делегации, передает РИА «Новости».
В пояснительной записке отмечалось, что закон «подготовлен в целях введения визового режима для граждан вышеперечисленных иностранных государств – обладателей дипломатических паспортов, а также упразднения визовых преференций для соответствующих членов официальных делегаций, национальных и региональных правительств и парламентов, Конституционных и верховных судов и журналистов».
Ранее был опубликован указ Путина «Об ответных мерах визового характера в связи с недружественными действиями иностранных государств». В частности, указ приостанавливает норму, по которой владельцы диппаспортов могли въезжать на территорию России без виз.
Кроме того, Путин подписал закон, запрещающий российским банкам направлять сведения о своих клиентах и их операциях компетентным органам стран, вводящих санкции против России, ее граждан или организаций. Документ призван минимизировать риски, связанные с принятием иностранными государствами законов, направленных на получение у российских кредитных организаций под угрозой штрафных санкций сведений, составляющих банковскую тайну.
В начале 2021 года США приняли закон, согласно которому финансовые структуры России под угрозой штрафов обязаны предоставлять американским властям любую запрашиваемую персонифицированную информацию, в том числе составляющую банковскую тайну.
Закон запрещает кредитным организациям РФ предоставлять компетентным органам иностранных государств (включая судебные органы) запрошенные ими сведения о клиентах и совершаемых ими операциях, а также о представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах. Исключение сделано лишь для случаев, предусмотренных законами о мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и иных иностранных государств (127-ФЗ) и об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юрлицами (173-ФЗ).
Кредитная организация вправе проинформировать компетентный орган иностранного государства о запрете на предоставление запрашиваемых сведений согласно российскому законодательству. При этом банк не позднее трех рабочих дней со дня получения запроса должен проинформировать о нем Банк России через личный кабинет на его сайте. ЦБ, в свою очередь, направит полученную информацию в уполномоченный федеральный орган, определенный президентом России. Причем предварительно он должен заключить с этим органом соглашение.
Уполномоченный орган после получения информации от ЦБ может разрешить предоставить иностранному ведомству запрашиваемую информацию. В таком случае ЦБ должен в течение трех рабочих дней уведомить об этом банк. Только тогда кредитная организация будет вправе направить иностранному органу запрашиваемую информацию, причем это не будет считаться нарушением банковской тайны и законодательства о персональных данных.
К банкам и их должностным лицам, нарушившим эти требования, будут применяться меры ответственности, предусмотренные законодательством. Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Эксперты оценили шансы на встречу Путина и Зеленского на полях саммита G20
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«Саммит состоится только в ноябре. Ситуация, связанная с боевыми действиями на Украине, меняется каждодневно», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов. Он счел преждевременным сейчас делать прогнозы о возможности встречи на саммите G20 в Индонезии Владимира Путина и Владимира Зеленского.
«Те страны, которые требовали исключить Россию из G20, сами признали, что это невозможно, потому что нет никакого механизма ни принятия в «Большую двадцатку», ни исключения из нее. Многие участники объединения – прежде всего, Турция, Саудовская Аравия, Китай, Индия, Аргентина и Мексика – не заинтересованы в том, чтобы изолировать Россию. Соответственно, президент Индонезии Джоко Видодо как хозяин площадки саммита G20 поступил так, как должен был поступить», – считает глава Совета по внешней и оборонной политике, научный директор международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов.
«Все попытки западных стран надавить на президента Индонезии, чтобы тот запретил российскому президенту прибыть на саммит, – это спекуляции», – в свою очередь сказал газете ВЗГЛЯД политолог, сотрудник Института коммуникационного менеджмента Марат Баширов. С процедурной точки зрения, организация саммита предполагает приглашение всех лидеров стран – членов «двадцатки», а исключение из в G20 требует согласия всех участниц объединения, напомнил эксперт.
Приглашение на саммит украинского президента Владимира Зеленского, чья страна не входит в G20, на саммит в качестве гостя Лукьянов назвал жестом со стороны западных стран – членов G20 и «реверансом в другую сторону». Баширов со своей стороны полагает, что приглашение Зеленского – это в первую очередь, жест доброй воли, «в надежде на то, что человек одумается». «Это шанс для Зеленского и сигнал к тому, чтобы он прекратил все то, что затеяли в Киеве», – добавил политолог.
Оба эксперта считают явно преждевременным строить прогнозы о возможности встречи Путина и Зеленского на полях саммита G-20. Лукьянов счел излишним даже фантазировать об этом. «Саммит состоится только в ноябре. Ситуация, связанная с боевыми действиями на Украине, меняется каждодневно, и куда она разовьется через две или восемь недель, мы вообще не имеем понятия», – подчеркнул собеседник.
«Полагаю, для того чтобы состоялась встреча Путина и Зеленского, украинскому президенту нужно уже сейчас начать принимать все те документы, о которых наша сторона говорит уже давно», – в свою очередь отметил Баширов. «Требования российской стороны не составляют секрета: запретить нацистские батальоны, перестать обстреливать своих мирных граждан, прикрываться ими как щитом. А также менять свое законодательство, отказаться от вступления в НАТО», – напомнил собеседник.
В пятницу стало известно, что индонезийский президент Джоко Видодо подтвердил приглашение Владимиру Путину на саммит «Большой двадцатки», который пройдет на острове Бали 15–16 ноября. Одновременно приглашение отправлено и президенту Украины Зеленскому. Тот уже сообщил, что поблагодарил президента Индонезии за приглашение. Показательно, что во время беседы президент Украины просил поставить Киеву оружие, но, как узнала местная пресса, Видодо ответил отказом, заявив о готовности отправить гуманитарную помощь.
Приглашение Путина произошло вопреки давлению со стороны США. Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден даже предлагал исключить Россию из G20, или по меньшей мере осудить наши действия на Украине. Западные информагентства сообщали, что ряд стран G20 обсуждают возможность отправить на осенний саммит делегации более низкого уровня, если Путин решит приехать на Бали. Но полный бойкот саммита лидерами стран «Большой семерки» ноябрьского саммита «двадцатки» не ожидается, так как они боятся предоставить «сцену Путину».
В Кремле констатировали, что США оказывают давление на страны G20, но это многосторонний формат, и ряд государств придерживаются независимой позиции относительно России.
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Путин обсудил с Токаевым взаимодействие по линии ОДКБ
Президент Владимир Путин в телефонном разговоре с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым обсудил взаимодействие в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и развитие двустороннего сотрудничества, сообщила пресс-служба Кремля.
В сообщении на сайте Кремля говорится, что обсуждались «актуальные темы двусторонней повестки дня и перспективы дальнейшего расширения торгово-экономического сотрудничества, затронуты также вопросы взаимодействия в рамках Организации Договора о коллективной безопасности».
В Кремле подчеркнули, что лидеры подтвердили «настрой на всемерное укрепление российско-казахстанских отношений союзничества и стратегического партнерства».
Президенты условились о продолжении координации по линии правительств и профильных ведомств двух стран, а также о дальнейших контактах.
Кроме того, Токаев поблагодарил Путина за приглашение на юбилейную встречу глав государств-участников Договора о коллективной безопасности, которая пройдет в мае в Москве, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу главы Казахстана.
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Путин подписал необходимый для оплаты газа в рублях закон
Президент России Владимир Путин подписал закон, который облегчает процесс постановки иностранных организаций на налоговый учет при открытии счета в банке. В частности, эта мера необходима для оплаты поставок газа в рублях.
Поправки касаются условий регистрации в России иностранной холдинговой компании. В частности, облегчается процесс признания холдинговой компании, участники которой находятся под санкциями, вводится новое основание постановки иностранных организаций на налоговый учет – в связи с открытием счета в российском банке, передает ТАСС.
В действовавшей редакции Налогового кодекса России такая обязанность была предусмотрена только для иностранных банков, после вступления закона в силу она распространится на все зарубежные организации. При этом Минфин будет определять перечень документов, необходимых для предоставления в налоговый орган.
Как ранее объяснила заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Ольга Ануфриева, эта мера связана с необходимостью оплаты поставок газа в рублях, она «очень упрощает постановку иностранной компании на налоговый учет и открытие счета в банке».
Также закон регламентирует соблюдение налоговой тайны в ходе передачи информации от налоговых органов в системе межведомственного взаимодействия. Так, предусматривается, что не будет являться разглашением налоговой тайны представление налоговым органом иному лицу сведений о налогоплательщике (плательщике страховых взносов), составляющих налоговую тайну, если налогоплательщик дал на это согласие. По выбору плательщика налогов данное согласие может быть представлено в отношении всех сведений, полученных налоговым органом, или их части.
Напомним, согласно предложению Москвы, переводы в евро поступают на счет иностранных компаний в Газпромбанке, который, в свою очередь, будет конвертировать валюту в рубли для осуществления платежа «Газпром экспорту». По данным Bloomberg, российские условия оплаты поставок голубого топлива приняли десять стран, причем четыре страны уже осуществили такие платежи.
Тем временем Банк России разрабатывает стрессовый и рисковый сценарии отказа Европы от российского газа.
Между тем Газпром полностью приостановил поставки газа болгарской компании «Булгаргаз» и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях в установленный срок. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем грозит польско-болгарский демарш для них самих, России и всего мирового рынка газа.
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Путин обсудил с Совбезом обеспечение безопасности с учетом ситуации в Афганистане
Президент Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, на котором обсуждались вопросы обеспечения безопасности России на южном направлении, в том числе в связи с ситуацией в Афганистане.
По словам Путина, в центре внимания с точки зрения обеспечения безопасности России находятся, «конечно, события, связанные с оказанием помощи нашим людям на Донбассе, со специальной военной операцией на Украине».
«Но у нас есть и другие вопросы, которые представляют большой интерес с точки зрения как раз обеспечения безопасности нашей страны, в том числе на южном направлении. И поэтому сегодня займемся обсуждением этого вопроса применительно к событиям в Афганистане и вообще в этом регионе, на этом направлении», – передает слова главы государства ТАСС.
23 апреля между пограничниками на «Докарун» (Иран) – «Ислам-Кала» (Афганистан) возник конфликт, который привел к временному закрытию пограничного перехода с иранской стороны. КПП «Докарун» является одним из наиболее важных торговых маршрутов между Ираном и Афганистаном.
Позже Иран перебросил к границе с Афганистаном танковую дивизию.
Путин обсудил с главой Индонезии вопросы сотрудничества и деятельность G20
Президент России Владимир Путин обсудил в ходе телефонного разговора с президентом Индонезии Джоко Видодо вопросы сотрудничества и деятельность «Группы двадцати», где Джакарта сейчас председательствует, сообщает пресс-служба Кремля.
«Обсуждены вопросы российско-индонезийского взаимодействия, а также, с учетом председательства Джакарты в «Группе двадцати», различные аспекты деятельности этого объединения», – приводится сообщение на сайте Кремля.
Также Путин обсудил с Видодо ситуацию на Украине.
«По просьбе Джоко Видодо Владимир Путин изложил российские оценки ситуации на Украине в контексте ведущейся специальной военной операции», – говорится в сообщении.
Ранее в Кремле заявили, что США оказывают давление на страны «Большой двадцатки» (G20), однако это многосторонний формат, и ряд государств придерживаются независимой позиции относительно России.
Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбин заявил, что Россия является важным участником Группы двадцати (G20).
Позже Bloomberg сообщило, что американские чиновники пытались убедить Индонезию не допускать президента России Владимира Путина до участия в саммите G20.
Накануне министр финансов Индонезии Сри Мульяни Индравати заявила, что лидеры всех стран Группы двадцати (G20) приглашены на саммит объединения, в том числе президент России Владимир Путин.
О доверии Путину положительно ответили свыше 80% участников опросов ВЦИОМ и ФОМ
Рейтинг доверия президенту России Владимиру Путину среди россиян вырос до 80%, свидетельствуют данные опросов Всероссийского центра общественного мнения (ВЦИОМ) и Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).
Так, согласно данным ВЦИОМ, на прямой вопрос о доверии Путину положительно ответили 80,6% респондентов. Показатель одобрения деятельности главы государства составил 77,7%, говорится в сообщении на сайте ВЦИОМ.
Опрос проводился методом телефонного интервью среди 11200 человек (в среднем 1600 человек в день) старше 18 лет с февраля по апрель 2022 года. Для данной случайной (вероятностной) выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11200 человек), 1%.
Между тем результаты опроса ФОМ показали, что деятельность президента одобряют 82% респондентов. Доверяют Путину 80% опрошенных, сообщается на сайте Фонда.
Опрос «ФОМнимбус» проводился 22-24 апреля в 53 субъектах России. В опросе приняли участие 1500 человек.
Ранее также отмечался рост доверия к президенту, об этом свидетельствовали данные социологических опросов.
Путин присвоил звание Героя труда музыканту Башмету и создателю ядерного оружия Бармакову
Президент России Владимир Путин за особые заслуги присвоил звание Героя труда России худруку Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» Юрию Башмету.
«За особые трудовые заслуги перед государством и народом присвоить звание Героя труда России... Башмету Юрию Абрамовичу – художественному руководителю федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Государственный симфонический оркестр «Новая Россия», – город Москва», – передает РИА «Новости» текст документа.
Кроме того, Путин присвоил звание Героя Труда выдающемуся деятелю ядерного оружейного комплекса госкорпорации «Росатом», разработчику ядерных боеприпасов, первому заместителю научного руководителя Всероссийского научно-исследовательского института автоматики имени Духова (ВНИИА, Москва) Юрию Бармакову. Звание Героя Труда Бармакову присвоено за особые трудовые заслуги перед государством и народом.
Напомним, в августе в Москве в день закрытия Олимпийских игр на Васильевском спуске у стен Кремля прошло выступление симфонического оркестра под управлением дирижера Юрия Башмета и с участием пианиста Дениса Мацуева.
В России запретили средства защиты информации из недружественных стран
С 1 января 2025 года в России запрещается использовать средства защиты информации, происходящие из недружественных стран. Соответствующий указ в воскресенье подписал президент Владимир Путин.
«В целях повышения устойчивости и безопасности функционирования информационных ресурсов Российской Федерации постановляю: (...) установить, что с 1 января 2025 года органам (организациям) запрещается использовать средства защиты информации, странами происхождения которых являются иностранные государства, совершающие в отношении РФ, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия, либо производителями которых являются организации, находящиеся под юрисдикцией таких иностранных государств, прямо или косвенно подконтрольные им, либо аффилированные с ними», – передает РИА «Новости» текст указа.
Кроме того, Путин подписал указ о дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности России. «В целях повышения устойчивости и безопасности функционирования информационных ресурсов Российской Федерации постановляю: руководителям федеральных органов исполнительней власти, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, государственных фондов, государственных корпораций и иных организаций (...) возложить на заместителя руководителя органа полномочия по обеспечению информационной безопасности органа, в том числе по обнаружению, предупреждению и ликвидаций последствий компьютерных атак, реагированию на компьютерные инциденты», – говорится в сообщении.
Отмечается, что президент постановил создать в организации структурное подразделение, осуществляющее функции по обеспечению информационной безопасности органа. Также в случае необходимости принимать решения о привлечении организаций к осуществлению действий по обеспечению информационной безопасности органа. Кроме того, при необходимости организации будут привлечены к обнаружению, предупреждению и ликвидации последствий компьютерных атак, реагированию на компьютерные инциденты.
Ранее президент подписал указ об образовании межведомственной комиссии Совета безопасности (СБ) России по обеспечению технологического суверенитета страны в сфере развития IT-инфраструктуры. В частности, сообщалось, что российские компании в сфере IT смогут оформлять своим сотрудникам отсрочку от прохождения армейской службы на портале Госуслуг.
Кремль анонсировал оперативное совещание Путина с постоянными членами Совбеза
Президент Владимир Путин проведет в пятницу оперативное совещание с постоянными членами Совбеза России, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
«Он проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза», – передает РИА «Новости» слова Пескова.
Пескова спросили о встречах Путина с главами фракций
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал давать комментарии по поводу сообщений о назначении серии встреч Владимира Путина с главами фракций.
«Так, это без комментариев. Нет, деталей нет, без комментариев оставляю», – передает его слова РИА «Новости».
Песков пояснил, что такие встречи носят регулярный характер. «Конечно, рано или поздно такая встреча состоится», – добавил он, однако отметил, что в обозримой перспективе такой встречи не планируется.
В пятницу лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил о встрече с Путиным. По его словам, обсуждались вопросы, связанные с развитием экономики РФ в нынешней обстановке и проведением спецоперации на Украине.
Путин подписал закон о защите от застройки особо охраняемых территорий
Президент России Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в Градостроительный кодекс, которые защитят особо охраняемые природные территории от застройки, а также определят перечень видов приоритетных объектов инфраструктуры, которые могут быть построены в упрощенном порядке.
Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
В частности, закон сокращает сроки оформления прав граждан на земельные участки для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, гаражного строительства, индивидуального жилищного строительства при государственной регистрации прав до трех и пяти рабочих дней через Росреестр и МФЦ соответственно, а сроки проведения кадастровых работ до трех дней.
Кроме того, законом определяется перечень приоритетных инфраструктурных объектов, которые можно будет построить в упрощенном порядке – это магистральные газопроводы, объекты энергоинфраструктуры, дефицитные на данной территории объекты социальной инфраструктуры.
В перечень входят объекты промышленной инфраструктуры, обеспечивающие создание, внедрение и развитие импортозамещающих, ресурсосберегающих, экологически безопасных технологий, а также производство продукции, не имеющей российских аналогов, производство энергоэффективных строительных материалов.
При этом, как пояснял глава комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов, особо охраняемые природные территории и особо ценные сельхозземли защищены от нового строительства. Эти территории выводятся из-под действия закона. Строительство на таких территориях, как и прежде, возможно только при учете требований к режиму соответствующих земельных участков, установленных соответствующими федеральными законами. Принципиальной позицией комитета и правительства остается запрет на строительство на Байкальской природной территории.
Путин ввел дополнительную поддержку регионов в условиях санкций
Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на поддержание финансовой стабильности региональных и местных бюджетов в условиях санкций, в том числе путем выделения новых кредитов из федерального бюджета и реструктуризации или списания старых.
Закон допускает предоставление в 2022 году из федерального бюджета российским регионам кредитов в общем объеме до 390,7 млрд рублей для погашения долговых обязательств регионов и муниципалитетов по государственным и муниципальным ценным бумагам и коммерческим кредитам, срок погашения которых приходится на март-декабрь. Кредиты со сроком погашения до 2029 года под 0,1% годовых будут предоставлены тем регионам, чей показатель уровня расчетной бюджетной обеспеченности на нынешний год не превышает 1,5, передает РИА «Новости».
Первоначальная редакция предусматривала предоставление из федерального бюджета регионам России до 255,3 млрд рублей на погашение только их долговых обязательств. В рамках второго чтения депутаты поддержали поправку, которая допускает использование таких кредитов и на погашение аналогичных муниципальных обязательств. В связи с этим на 134,5 млрд рублей был увеличен и общий объем бюджетных кредитов, предоставляемых регионам на соответствующие цели.
Закон также предусматривает предоставление в 2022 году «казначейских» кредитов (на пополнение остатка средств на едином счете бюджета) субъектам в размере, не превышающем 10% утвержденных доходов их бюджетов, и с возвратом не позднее 30 декабря 2022 года. Порядок и условия предоставления таких кредитов установит правительство.
Кроме того, регионы освобождаются в этом году от исполнения обязательств по ранее реструктурированной задолженности по бюджетным кредитам. Ее погашение переносится на 2029 год.
Задолженность по ранее не реструктурированным бюджетным кредитам на частичное покрытие дефицитов региональных бюджетов, срок погашения которых наступает в текущем году, может быть реструктурирована или списана Кабмином. В случае реструктуризации предусматривается, что задолженность по основному долгу и%м по таким кредитам в 2022 году погашению не подлежит, в 2023-2024 годах погашается ежегодно по 5% суммы задолженности, а в 2025-2029 годах – ежегодно равными долями от остатка задолженности с возможностью досрочного погашения.
В рамках второго чтения была поддержана и поправка, которая переносит с 2022 года на 2025 год погашение задолженности по основному долгу и%м по бюджетным кредитам для Тамбовской и Псковской областей, республики Марий Эл и Приморского края. Это позволит этим четырем регионам подключиться к реструктуризации, пояснял глава думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.
Закон, принятый Госдумой 20 апреля и позднее одобренный Советом Федерации, вступает в силу со дня его официального опубликования.
Ранее губернаторы новой волны рассказали о мерах поддержки экономики регионов в условиях санкций.