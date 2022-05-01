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В России запретили средства защиты информации из недружественных стран
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С 1 января 2025 года в России запрещается использовать средства защиты информации, происходящие из недружественных стран. Соответствующий указ в воскресенье подписал президент Владимир Путин.
«В целях повышения устойчивости и безопасности функционирования информационных ресурсов Российской Федерации постановляю: (...) установить, что с 1 января 2025 года органам (организациям) запрещается использовать средства защиты информации, странами происхождения которых являются иностранные государства, совершающие в отношении РФ, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия, либо производителями которых являются организации, находящиеся под юрисдикцией таких иностранных государств, прямо или косвенно подконтрольные им, либо аффилированные с ними», – передает РИА «Новости» текст указа.
Кроме того, Путин подписал указ о дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности России. «В целях повышения устойчивости и безопасности функционирования информационных ресурсов Российской Федерации постановляю: руководителям федеральных органов исполнительней власти, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, государственных фондов, государственных корпораций и иных организаций (...) возложить на заместителя руководителя органа полномочия по обеспечению информационной безопасности органа, в том числе по обнаружению, предупреждению и ликвидаций последствий компьютерных атак, реагированию на компьютерные инциденты», – говорится в сообщении.
Отмечается, что президент постановил создать в организации структурное подразделение, осуществляющее функции по обеспечению информационной безопасности органа. Также в случае необходимости принимать решения о привлечении организаций к осуществлению действий по обеспечению информационной безопасности органа. Кроме того, при необходимости организации будут привлечены к обнаружению, предупреждению и ликвидации последствий компьютерных атак, реагированию на компьютерные инциденты.
Ранее президент подписал указ об образовании межведомственной комиссии Совета безопасности (СБ) России по обеспечению технологического суверенитета страны в сфере развития IT-инфраструктуры. В частности, сообщалось, что российские компании в сфере IT смогут оформлять своим сотрудникам отсрочку от прохождения армейской службы на портале Госуслуг.
В Госдуме оценили вероятность ядерной войны
Вероятность начала ядерной войны – нулевая, к нулю стремится и возможность локальных событий подобного рода, считает депутат Госдумы, экономист Михаил Делягин.
Делягин стал гостем выпуска на YouTube-канале «Дайте сказать!». Касаясь вопроса ядерной угрозы, он выразил мнение, что вероятность обмена ударами межконтинентальными баллистическими ракетами равна нулю. Близится к нулю и «возможность разного рода локальных событий», так как это «крайне неэффективно с сугубо военной точки зрения».
При этом он отметил, что в Европе «довольно много американского тактического ядерного оружия, и (кто угодно может) долбануть этим оружием по пригороду Берлина, а потом сказать, что это (якобы приказал сделать президент России Владимир) Путин, учитывая уровень сегодняшних американских управленцев».
Реальную угрозу, по его мнению, представляет ситуация с украинскими атомными электростанциями, потому что если на одной или нескольких из них произойдет взрыв, то, «что называется, на кого бог пошлет это (радиоактивное) облако».
Кроме того, в ходе интервью был затронут вопрос импортозамещения на фоне западных санкций. Делягин выразил мнение, что в стране будет расти число производств, даже при невыгодных кредитах.
«У нас у среднего бизнеса дикое количество высококлассного оборудования, вместе с рабочими, которое загружено на 5-15%. Потому что большие корпорации предпочитали импортировать. Это производство, эти станки сейчас будут загружаться (...) Это будет реальное импортозамещение, даже без новых заводов (...) У нас много пустующих производственных площадей, не все застроены, они будут восстанавливаться быстро», – добавил он.
Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, отвечая на вопрос, будет ли Россия применять на Украине ядерное оружие, что Москва на данной стадии спецоперации рассматривает только опцию использования обычных вооружений.
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В Германии придумали новый способ запуска «Северного потока – 2»
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ФРГ должна запустить «Северный поток – 2», и если страна пойдет на это в обмен на согласие России вновь принимать евро за газ, то такая сделка могла бы стать хорошей идеей, заявил член комитета немецкого Бундестага по международной политике, лидер партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла.
Крупалла считает, что Германия должна в любом случае придерживаться введения «Северного потока – 2», передает «Прайм».
«Поэтому я рассматриваю валютный вопрос как не зависящий от проекта. Если аргумент о торговле в евро поможет убедить федеральное правительство ввести в эксплуатацию готовый газопровод, то это может быть хорошей идеей», – сказал он.
При этом Крупалла выразил опасение, что речь в данный момент идет «вовсе не о таких подробностях», так как есть «опасность того, что клин в европейский континент будет вбит еще глубже, а евразийские торговые отношения будут навсегда заблокированы санкционным режимом».
«Мы должны четко дать понять, что не допустим такого раскола континента», – добавил он.
Напомним, Германия объявила об остановке сертификации «Северного потока – 2» в связи с признанием Москвой Донецкой и Луганской народных республик.
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Посол Латвии призвал к нормализации отношений России и Запада
Латвия не рада введению антироссийских санкций, и как непосредственный сосед России желает нормализации ее отношений с Западом, заявил посол балтийской республики в Москве Марис Риекстиньш в интервью RTVI.
«Почему мы не рады вот тому, что санкции [против РФ] нужны? Потому что Латвия – непосредственный сосед Российской Федерации. <...> Потому что по логике мы как соседи, мы будем иметь более позитивное и самочувствие, и какие-то перспективы, если отношения между Западом в целом и Россией будут нормальными, прагматичными», – цитирует ТАСС Риекстиньша.
По его словам, разногласия с Россией будут и в дальнейшем, но «не такие, как сейчас». «Я не скажу, что у нас особая такая нервозность (из-за ухудшения отношений между Россией и Западом в связи с событиями на Украине – прим. ВЗГЛЯД), но все равно то, что происходит, нас тревожит больше, это объективно, нежели тех стран, которые находятся далеко-далеко отсюда», – добавил посол.
«Мы, конечно, были бы рады, если бы эти отношения были на таком позитивном плане, но, увы, на данный момент мы не можем поступаться принципами», – подчеркнул он.
Газета ВЗГЛЯД писала, как антироссийские санкции повлияли на Прибалтику.
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В Германии заявили об «очевидности» следующей оплаты российского газа в рублях
Очевидно, что немецкому импортеру газа Uniper со следующим счетом придется заплатить за российский газ в рублях, заявил член комитета германского бундестага по международной политике, лидер партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла.
Крупалла заявил, что, по мере приближения мая, «становится ясно, что немецкому импортеру Uniper со следующим счетом придется платить за газ в рублях», передает РИА «Новости».
«В настоящее время ведутся разговоры о том, что Uniper будет осуществлять свои платежи «Газпрому» в евро на счет в России. Это призвано удовлетворить как требования России, так и режима санкций», – добавил депутат.
При этом, по его словам, на долгосрочную перспективу такой баланс будет сохранить невозможно: «Европейские валюты должны укрепляться не только в торговле газом, но и в торговле энергоносителями. Эпоха нефтедоллара подходит к концу».
Также Крупалла выразил мнение, что при возобновлении экономических связей с Москвой «уж точно будет легче договориться об условиях оплаты».
«Замораживание российской иностранной валюты является деструктивной мерой, направленной на нанесение ущерба российской экономике и торговым отношениям в Европе. Эта атака на рубль вынудила Россию взимать плату за газ в рублях», – добавил он.
Ранее Газпром полностью приостановил поставки газа болгарской компании «Булгаргаз» и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях в установленный срок.
При этом Газпром заранее предупреждал Болгарию и Польшу о такой возможности. На этом фоне цена на газ в Европе в ходе торгов превысила 1350 долларов за тысячу кубометров.
Затем стало известно, что Польша начала закупать российский газ реверсом из Германии, а болгарские работодатели потребовали от властей платить Газпрому рублями.
Вместе с тем австрийская OMV опровергла планы открыть в Швейцарии счет для оплаты газа из России.
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Захарова «вангует» отъезд журналистов CNN и BBC из России
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Если канал МИД России на YouTube отключат, «кто-то» из CNN и BBC поедет домой, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
«Получили уже второе предупреждение от корпорации Google, владеющей сервисом. На этот раз «комитет цензуры» американского IT-гиганта не устроил мой брифинг от 6 апреля. Только вдумайтесь, заблокированным оказалось мероприятие официального представителя Министерства иностранных дел с участием российских и зарубежных СМИ, в ходе которого были озвучены российские внешнеполитические позиции по широкому кругу вопросов», – написала Захарова в Telegram-канале.
По ее словам, в качестве причины указывается формулировка – «за нарушение правил сообщества», которые «никому неизвестны», однако потом мелким шрифтом пояснили, что речь идет о дискриминационных высказываниях.
«А в отношении кого? Укажите тайминг, фразу. Раз такое дело, давайте в открытую. Кстати, апелляцию к первой блокировке отклонили. Нет и все. То есть еще один «страйк» – и канал МИД России в YouTube будет отключен. Вангую. Отключат канал МИД в YouTube – кто-то из CNN поедет домой. И из BBC тоже», – отметила Захарова.
Ранее Роскомнадзор потребовал от Google, владеющей YouTube, снять наложенные администрацией видеохостинга ограничения на видеозапись брифинга официального представителя МИД России Марии Захаровой и объяснить причину их введения.
Заявки на газ из России для Европы выросли до 97,2 млн кубометров
Заявки европейских потребителей на российский газ к 1 мая выросли и составляют 97,2 млн кубометров, транзит со стороны России продолжается в штатном режиме, сообщил официальный представитель Газпрома Сергей Куприянов.
Куприянов сообщил, что «Газпром осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в штатном режиме, в соответствии с подтвержденными заявками европейских потребителей – 97,2 млн куб. м на 1 мая», передает ТАСС.
В максимуме заявки со стороны Европы достигали 109,6 млн кубометров в начале марта.
Ранее в Германии пришли к выводу, что запланированное в ЕС заполнение газовых хранилищ при сокращении поставок газа из России возможно только при условии отключения от газа промышленных предприятий.
Напомним, после приостановки экспорта российского газа в Болгарию и Польшу Германия и Греция начали наращивать газовые поставки соседям.
Тем временем СМИ сообщают, что Газпромбанк отклонил платеж от компании Gazprom Marketing & Trading за некоторые поставки газа в Германию и Австрию в апреле и мае 2022 года. Причем Газпромбанк не провел оплату, даже несмотря на то, что Gazprom Marketing & Trading пыталась оплатить газ с использованием рублевого счета, то есть уже по новой схеме.
Германия назвала условие отмены санкций против России
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Глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок рассказала, при каком условии антироссийские санкции, введенные после начала спецоперации на Украине, можно будет снять.
По ее словам, мир на условиях Москвы не даст Европе желаемой безопасности. «Перемирие может стать только первым шагом. Для нас ясно одно: отмена санкций произойдет только в том случае, если Россия выведет свои войска [с территории Украины]», – приводит ее слова РИА «Новости» со ссылкой на газету Bild am Sonntag.
По мнению министра, Брюссель не будет строить отношения с Россией так же, как прежде. Она считает, что Европейский союз «никогда больше не сможет положиться на обещания» Москвы.
После начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. Многие государства объявили о заморозке российских активов и призвали прервать поставки энергоносителей. Президент Владимир Путин подчеркивал, что замыслы противников России удушить ее с помощью санкций не привели к успеху. Он говорил, что оппоненты нашей страны давно проводили экономическую войну против России и «шаг за шагом, используя всякие предлоги, а иногда без всяких предлогов, внедряли все новые санкционные ограничения».
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Нервное поведение генсека ООН на встрече с Путиным попало на видео
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Телеканал «Россия 1» опубликовал кадры со встречи президента Владимира Путина с Антониу Гутерришем, на которых видно, что генеральный секретарь ООН не может справиться с волнением.
Видео показали в программе «Москва. Кремль. Путин».
«Во время этих дискуссий (с президентом Владимиром Путиным – прим. ВЗГЛЯД) главе ООН явно было весьма неуютно. То, что это именно так, выдавали руки, которым никак не находилось места: то сцеплены в замок, то поднесены к губам, к глазам», – прокомментировал видеоряд журналист Павел Зарубин.
«С первых секунд, как только глава ООН приехал в Кремль, было очевидно: он, конечно, несколько волнуется», – отметил Зарубин, показав также кадры, как, выходя из автомобиля, Гутерриш поправляет галстук и пиджак, запускает руки в карманы. «Уже было вошел в первый корпус Кремля, но прямо перед входом почему-то решил отдать помощнику свои мобильные телефоны – сразу два телефона. Так делают, конечно, когда не хотят, чтобы им мешали звонками, но ведь это может быть и из-за опасений прослушивания», – отметил Зарубин.
Напомним, во время переговоров Путин не согласился с оценкой Гутерриша по поводу гуманитарных коридоров в Мариуполе. Российский лидер подчеркнул, что гумкоридоры работают. «Ситуация в Мариуполе сложная, и, может быть, и трагическая. Но она простая, на самом деле. Я сегодня только разговаривал с президентом Эрдоганом, он говорил о том, что там идут боевые действия. Там нет боевых действий. Они закончены. Нет боевых действий в Мариуполе, они прекращены», – сказал Путин. Кроме того, глава российского государства отметил, что Москва не отказывается от переговоров с Киевом.
Эксперт: Уехавшие из России айтишники столкнулись за рубежом с русофобией
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«Проявленная государством забота об отечественной цифровой отрасли в целом и об айтишниках в частности мотивирует теперь многих на возвращение из-за границы», – сказал газете ВЗГЛЯД IT-эксперт Вадим Глущенко, комментируя принятые в России меры по улучшению делового климата для IT-компаний.
«Многие айтишники решение об отъезде из России приняли на эмоциях. Страх перед нестабильностью, стремление сохранить личную зону комфорта были среди основных мотивов отъезда. Как это часто бывает, реальность «забугорной» жизни оказалась не такой радужной и привлекательной. Выход из «зоны комфорта» многих разочаровал», – считает директор Центра компетенций по глобальной IT-кооперации Вадим Глущенко.
«За границей айтишники столкнулись с непомерно высокими повседневными расходами, бытовой неустроенностью, потерей привычного круга общения, неприязнью со стороны местных жителей, а порой и с откровенной русофобией. Кроме того, – с профессиональным разочарованием. Многие айтишники отмечают, что в России общий уровень квалификации специалистов гораздо выше», – считает Глущенко.
По его мнению, кто-то столкнулся и со «стеклянным потолком»: работодатели не назначают иностранцев на руководящие должности, затрудняют их продвижение по карьерной лестнице.
«На этом фоне проявленная государством забота об отечественной цифровой отрасли в целом и об айтишниках в частности мотивирует многих на возвращение», – полагает эксперт. «Среди уже принятых мер господдержки для IT-компаний – снижение налога на прибыль, снижение страховых взносов за сотрудников, мораторий на проведение плановых проверок до конца 2024 года, а для самих сотрудников – отсрочка от призыва на военную службу и льготная ипотека», – перечислил Глущенко. «Добавим к этому реальную востребованность айтишников на родине. Открываются широкие перспективы для творчества и самореализации. Так и получаем объективный ответ на вопрос: «Остаться или вернуться?» – подытожил эксперт.
«Действительно, изначально многие специалисты уехали, движимые интересом. Это видно по тому, что они покинули свои дома без семей. Особенность айтишников в том, что им для работы нужен только ноутбук, планшет или телефон с подключением к интернету. Их степень мобильности значительно выше, чем в других профессиях», – считает зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.
По словам депутата, сейчас эти «экскурсии» за рубеж подходят к концу. «Надо понимать, что сегодня Россия создает для этих людей максимально комфортные условия для проживания, саморазвития, обучения, создания семьи, получения не только ипотеки, но и других бонусов. Идет грантовая поддержка и от регионов. Все это выглядит более привлекательно, чем переезд на ПМЖ в страны, которые сегодня, мягко говоря, неохотно, принимают россиян», – сказал Кирьянов.
Собеседник также обратил внимание на то, что российские специалисты, даже высококвалифицированные, не смогут в полной мере реализовать себя за границей. «У наших соотечественников с высокой долей вероятности за рубежом возникнут проблемы с карьерным ростом. Даже если ты востребованный специалист, ты никогда не станешь начальником подразделения, потому что у тебя когда-то был российский паспорт и ты родился в России. Это новые реалии – надо понимать», – заключил Кирьянов.
Еще 2 марта глава государства подписал указ о мерах по ускоренному развитию IT-отрасли в России. Документ принят «в целях обеспечения ускоренного развития отрасли информационных технологий в РФ». Так, российские IT-компании будут на три года освобождены от уплаты налога на прибыль и проверок. Они смогут брать кредиты по сниженной ставке – не более 3%. Их сотрудники смогут оформить льготную ипотеку и получат отсрочку от призыва на время работы.
Налоговые преференции распространят на разработчиков мобильных приложений и организации, которые занимаются реализацией, установкой и тестированием отечественных решений. Также для компаний отрасли упростят процедуры трудоустройства иностранцев и получения ими вида на жительство, следует из указа президента.
Премьер Словакии заявила о невозможности долгосрочной изоляции России
Европе нужно будет возобновить сотрудничество с Россией по окончании боевых действий на Украине, изоляция России в долгосрочной перспективе невозможна, считает вице-премьер Словакии Вероника Ремишова.
Ремишова заявила, выступая на пресс-конференции в штаб-квартире ООН, что ее точка зрения «неортодоксальна» для Евросоюза, передает ТАСС.
«Я полагаю, что когда война закончится, то будет необходимость интегрировать Россию», – сказала вице-премьер.
Она подчеркнула, что Москва не должна стать такой же изолированной от мирового сообщества, как КНДР.
При этом ранее Еврокомиссия заявила о мерах против отказавшихся выполнять антироссийские санкции стран ЕС. Вместе с тем главный экономист Международного валютного фонда (МВФ) Пьер-Оливье Гуринша заявил, что российским властям удалось сдержать финансовый коллапс и предотвратить банкротство крупных банков страны.
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Путина и Зеленского пригласили на саммит G20 в Индонезии
Президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский приглашены на саммит «Большой двадцатки» в Индонезии, передает AFP.
Сообщается со ссылкой на президента Индонезии Джоко Видодо, что и Путин, и Зеленский получили приглашение на мероприятие, передает РИА «Новости».
Ранее Зеленский сообщил, что провел переговоры с Видодо и поблагодарил его за приглашение на саммит G20.
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Путин отменил упрощенную выдачу виз для ряда стран ЕС
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Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене упрощенной выдачи виз с рядом европейских стран, а также отдельных категорий граждан Европейского союза. Кроме того, глава государства запретил российским банкам направлять сведения о своих клиентах и их операциях компетентным органам недружественных стран.
Закон предусматривает приостановку упрощенной выдачи виз ряду категорий граждан ЕС, Дании, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии, включая журналистов и официальные делегации, передает РИА «Новости».
В пояснительной записке отмечалось, что закон «подготовлен в целях введения визового режима для граждан вышеперечисленных иностранных государств – обладателей дипломатических паспортов, а также упразднения визовых преференций для соответствующих членов официальных делегаций, национальных и региональных правительств и парламентов, Конституционных и верховных судов и журналистов».
Ранее был опубликован указ Путина «Об ответных мерах визового характера в связи с недружественными действиями иностранных государств». В частности, указ приостанавливает норму, по которой владельцы диппаспортов могли въезжать на территорию России без виз.
Кроме того, Путин подписал закон, запрещающий российским банкам направлять сведения о своих клиентах и их операциях компетентным органам стран, вводящих санкции против России, ее граждан или организаций. Документ призван минимизировать риски, связанные с принятием иностранными государствами законов, направленных на получение у российских кредитных организаций под угрозой штрафных санкций сведений, составляющих банковскую тайну.
В начале 2021 года США приняли закон, согласно которому финансовые структуры России под угрозой штрафов обязаны предоставлять американским властям любую запрашиваемую персонифицированную информацию, в том числе составляющую банковскую тайну.
Закон запрещает кредитным организациям РФ предоставлять компетентным органам иностранных государств (включая судебные органы) запрошенные ими сведения о клиентах и совершаемых ими операциях, а также о представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах. Исключение сделано лишь для случаев, предусмотренных законами о мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и иных иностранных государств (127-ФЗ) и об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юрлицами (173-ФЗ).
Кредитная организация вправе проинформировать компетентный орган иностранного государства о запрете на предоставление запрашиваемых сведений согласно российскому законодательству. При этом банк не позднее трех рабочих дней со дня получения запроса должен проинформировать о нем Банк России через личный кабинет на его сайте. ЦБ, в свою очередь, направит полученную информацию в уполномоченный федеральный орган, определенный президентом России. Причем предварительно он должен заключить с этим органом соглашение.
Уполномоченный орган после получения информации от ЦБ может разрешить предоставить иностранному ведомству запрашиваемую информацию. В таком случае ЦБ должен в течение трех рабочих дней уведомить об этом банк. Только тогда кредитная организация будет вправе направить иностранному органу запрашиваемую информацию, причем это не будет считаться нарушением банковской тайны и законодательства о персональных данных.
К банкам и их должностным лицам, нарушившим эти требования, будут применяться меры ответственности, предусмотренные законодательством. Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
В Амстердаме отказались разгружать судно с российской нефтью
Работники порта Амстердама отказались разгружать судно Sunny Liger с российской нефтью, власти города считают разгрузку нежелательной, сообщила Нидерландская телерадиовещательная корпорация (НТК).
При этом официального запроса о разгрузке, уточнила НТК, портовым властям не поступало. Муниципалитет Амстердама, являющийся единственным акционером порта, заявил, что считает нежелательной разгрузку Sunny Liger, передает ТАСС.
Мэр города Фемке Халсема заявил, что администрация поддерживает работников порта.
Ранее судно Sunny Liger не смогло зайти в один из шведских портов из-за отказа работников разгружать его.
До этого центральные голландские власти заявили, что не имеют юридических оснований для того, чтобы запретить заход судна в порт, поскольку оно, хоть и перевозит российскую нефть, ходит под флагом Маршалловых Островов и не попадает под санкции, введенные ЕС.
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Эксперты оценили шансы на встречу Путина и Зеленского на полях саммита G20
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«Саммит состоится только в ноябре. Ситуация, связанная с боевыми действиями на Украине, меняется каждодневно», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов. Он счел преждевременным сейчас делать прогнозы о возможности встречи на саммите G20 в Индонезии Владимира Путина и Владимира Зеленского.
«Те страны, которые требовали исключить Россию из G20, сами признали, что это невозможно, потому что нет никакого механизма ни принятия в «Большую двадцатку», ни исключения из нее. Многие участники объединения – прежде всего, Турция, Саудовская Аравия, Китай, Индия, Аргентина и Мексика – не заинтересованы в том, чтобы изолировать Россию. Соответственно, президент Индонезии Джоко Видодо как хозяин площадки саммита G20 поступил так, как должен был поступить», – считает глава Совета по внешней и оборонной политике, научный директор международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов.
«Все попытки западных стран надавить на президента Индонезии, чтобы тот запретил российскому президенту прибыть на саммит, – это спекуляции», – в свою очередь сказал газете ВЗГЛЯД политолог, сотрудник Института коммуникационного менеджмента Марат Баширов. С процедурной точки зрения, организация саммита предполагает приглашение всех лидеров стран – членов «двадцатки», а исключение из в G20 требует согласия всех участниц объединения, напомнил эксперт.
Приглашение на саммит украинского президента Владимира Зеленского, чья страна не входит в G20, на саммит в качестве гостя Лукьянов назвал жестом со стороны западных стран – членов G20 и «реверансом в другую сторону». Баширов со своей стороны полагает, что приглашение Зеленского – это в первую очередь, жест доброй воли, «в надежде на то, что человек одумается». «Это шанс для Зеленского и сигнал к тому, чтобы он прекратил все то, что затеяли в Киеве», – добавил политолог.
Оба эксперта считают явно преждевременным строить прогнозы о возможности встречи Путина и Зеленского на полях саммита G-20. Лукьянов счел излишним даже фантазировать об этом. «Саммит состоится только в ноябре. Ситуация, связанная с боевыми действиями на Украине, меняется каждодневно, и куда она разовьется через две или восемь недель, мы вообще не имеем понятия», – подчеркнул собеседник.
«Полагаю, для того чтобы состоялась встреча Путина и Зеленского, украинскому президенту нужно уже сейчас начать принимать все те документы, о которых наша сторона говорит уже давно», – в свою очередь отметил Баширов. «Требования российской стороны не составляют секрета: запретить нацистские батальоны, перестать обстреливать своих мирных граждан, прикрываться ими как щитом. А также менять свое законодательство, отказаться от вступления в НАТО», – напомнил собеседник.
В пятницу стало известно, что индонезийский президент Джоко Видодо подтвердил приглашение Владимиру Путину на саммит «Большой двадцатки», который пройдет на острове Бали 15–16 ноября. Одновременно приглашение отправлено и президенту Украины Зеленскому. Тот уже сообщил, что поблагодарил президента Индонезии за приглашение. Показательно, что во время беседы президент Украины просил поставить Киеву оружие, но, как узнала местная пресса, Видодо ответил отказом, заявив о готовности отправить гуманитарную помощь.
Приглашение Путина произошло вопреки давлению со стороны США. Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден даже предлагал исключить Россию из G20, или по меньшей мере осудить наши действия на Украине. Западные информагентства сообщали, что ряд стран G20 обсуждают возможность отправить на осенний саммит делегации более низкого уровня, если Путин решит приехать на Бали. Но полный бойкот саммита лидерами стран «Большой семерки» ноябрьского саммита «двадцатки» не ожидается, так как они боятся предоставить «сцену Путину».
В Кремле констатировали, что США оказывают давление на страны G20, но это многосторонний формат, и ряд государств придерживаются независимой позиции относительно России.
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Украина отключила мобильную связь и интернет в Херсонской области
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Украина отключила Херсонскую и Запорожскую области от мобильной связи и интернета, сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.
Крючков сообщил, что «со вчерашнего дня Украина отключила в Херсонской и Запорожской областях мобильную связь и интернет от всех операторов», передает ТАСС.
По его мнению, тем самым Киев демонстративно отказался от этих территорий, передает РИА «Новости».
Он выразил уверенность, что вопрос будет решен силами крымских и донецких операторов.
«Теперь она (Украина) перестанет выплачивать пенсии и пособия, а также исполнять свои банковские обязательства, по сути, грабя людей, как это было в Донбассе и Крыму. Общая схема», – добавил Крючков.
Напомним, Российские войска вошли в Херсон 24 февраля. Позднее они взяли под контроль и Херсонскую область, включая Скадовск. В конце февраля киевские власти подтвердили потерю контроля над Бердянском. Сообщалось, что в Бердянске в Запорожской области начали подготовку к переходу на соцвыплаты в рублях.
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