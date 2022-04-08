Хирург рассказал, как лечат получивших тяжелые ранения в ходе спецоперации бойцов

Тяжелораненые бойцы доставляются в Центральный военный клинический госпиталь имени Вишневского в Подмосковье за несколько часов вертолетами санитарной авиации и самолетами, рассказал оперирующий хирург, глава кардиохирургического центра госпиталя Александр Лищук.

Со времен Великой Отечественной технологии спасения бойцов поменялись существенно, поскольку тогда бойцов доставляли в медпункт и медсанбат, теперь же санавиация доставляет бойцов с поля за два-три часа, после чего их на самолете доставляют на аэропорт Чкаловский, и потом на вертолете в госпиталь Вишневского, рассказал Лищук в интервью «Газете.ру».

Ко врачам госпиталя попадают сложные случаи, которые нельзя разрешить на месте из-за отсутствия медицинского оборудования. У доставляющих вертолетов есть кислород, аппараты ИВЛ, и реанимационный набор.

«Мы пользуемся пакетами для гемостаза (гемостатические средства – лекарства, способствующие остановке кровотечений). На рану накладывается такой стерильный пакет с гемостатиками, и тут же вводятся обезболивающие препараты. У каждого солдата в индивидуальной аптечке тоже есть такой препарат, – если он успевает, – может сам себе вколоть. Если нет, – то санинструктор или фельдшер на месте может оказать первую помощь», – пояснил хирург.

Также со времен Великой Отечественной изменился и наркоз – есть препараты, эффективно снижающие боль на несколько часов, лучше стали и кровоостанавливающие препараты.

Лищук привел в пример один из последних случаев, когда в сердце у бойца застряла пуля.

«Недавно был необычный случай, – вытаскивали из сердца пулю, которая как пробка закупорила проток, и человек долгое время был на грани жизни и смерти. Пуля пронзила легкое, разворотила печень и застряла в сердце. Боец выжил, что даже для меня случай уникальный», – рассказал он.

По словам специалиста, больше всего у бойцов встречаются осколочные ранения, но дольше всего заживают костные травмы.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса. В Минобороны подчеркивали, что Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.