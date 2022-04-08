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Британия ввела новые санкции против России
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МИД Британии ввел дополнительные санкции против России, в списке физических лиц, в отношении которых введены рестрикции, фигурируют Мария Воронцова и Катерина Тихонова.
Санкции, в частности, заморозка активов и въезд в страну, вводятся в отношении Марии Владимировны Воронцовой, у которой в документе британского внешнеполитического ведомства также называются фамилии «Путина» и «Фаассе», а также в отношении Катерины Владимировны Тихоновой, у которой также называются фамилии «Путина» и «Шамалова», передает РИА «Новости».
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал новые антироссийские санкции продолжением оголтелой линии Запада, при этом введение ограничений против дочерей главы российского государства Владимира Путина, по его словам, «говорит само за себя».
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В Британии подсчитали поддерживающие Россию страны
Британский журнал The Economist подсчитал страны, вставшие на сторону России или сохранившие нейтралитет в ходе обострения ситуации на Украине. Издание признает, что в этих государствах проживает большая часть населения планеты.
Авторы издания разделили государства на пророссийские, прозападные и нейтральные. В первой группе оказались 28 стран, в которых проживает в общей совокупности треть мирового населения. В числе таких государств Китай, Сирия, Пакистан, Эритрея и Эфиопия, передает РИА «Новости».
Еще 32 государства, на чью долю также приходится до трети населения Земли, придерживаются нейтрального статуса. В их числе – Индия, Бразилия и Бангладеш.
В категорию «прозападные» попала 131 страна, где в общем количестве проживают всего лишь 36% населения мира.
«Около двух третей населения Земли живут в странах либо нейтральных, либо пророссийских. Расклад сил здорово искажают Китай и Индия – на них приходится до трети мирового населения. Китайское правительство – пророссийское – избегает прямо осуждать действия Путина и едва ли поддержит Запад. А правительство Индии, – мы отнесли его к нейтральным, – укрепило взаимодействие с правительством России, особенно за счет снижения цен на нефть», – констатировали авторы статьи, признав в итоге, что далеко не все мировое сообщество считает Россию изгоем.
Ранее городская ассамблея столицы Аляски города Джуно проголосовала против резолюции о приостановке побратимских отношений с Владивостоком.
Напомним, Торстен Рике в статье для немецкой газеты Handelsblatt заявил, что усиление ограничительных мер против России станет «тестом на прочность» для западных стран и может нарушить единство среди них.
Китай перевел оплату за уголь и нефть из России в юани
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В Китай вскоре начнут поступать российские нефть и уголь, оплаченные в юанях, сообщают СМИ.
Российский уголь и нефть, оплаченные в юанях, вскоре начнут поступать в КНР после того, как несколько китайских фирм использовали местную валюту для покупки российского угля в марте, сообщает Bloomberg со ссылкой на компанию Fenwei Energy Information Service Co.
Это будут первые поставки за местную валюту после санкций, введенных США и Европой против России.
Кроме того, издание напоминает, что Москва предлагает Индии платить за нефть в рупиях, а Саудовская Аравия ведет переговоры с Пекином о цене на часть своей нефти в юанях. Все это влияет на статус доллара как мировой валюты. Отмечается при этом, что в 2019 году валюта США использовалась для 88% операций, в то время как юань только для 4,3%.
В Fenwei также отметили, что Китай начал платить в юанях за сталь и уголь из России, хотя ранее оплата проводилась в долларах. В 2021 году Россия была вторым по значимости поставщиком угля в КНР.
Напомним, в конце марта Китай допустил переход на рубли или юани в торговле газом и нефтью с Россией.
Между тем в США отметили стремительное восстановление рубля на фоне санкций.
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В Германии заявили о сильной зависимости от российских никеля, палладия и хрома
Ученые Института немецкой экономики в Кельне заявили о серьезной зависимости Германии не только от российского газа, но и от поставок никеля, палладия и хрома, которые необходимы для обеспечения ключевых отраслей экономики ФРГ.
Исследователи пришли к выводу, что Германии в целом «под силу справиться с приостановкой торговых отношений с Россией»: например, в 2019 году, до пандемии, российские поставки обеспечивали только 2% импорта ФРГ, причем из России поступало в основном сырье, а на него приходятся в общем сложности 7% немецких закупок за рубежом, передает Deutsche Welle (признано в России СМИ-иноагентом – прим. ВЗГЛЯД).
Но при этом Россия играет важную роль как поставщик отдельных видов сырьевых товаров, и в этих случаях найти ей замену будет трудно. Германия зависит, прежде всего, от импорта никеля из России – немецкие компании в том же 2019 году импортировали 40% никеля, примерно такова на данный момент и доля российского газа на немецком рынке.
При этом указывается, что российский никель важен не только для Германии, но и для всего мирового рынка: на Россию приходятся свыше 10% глобального экспорта этого металла, и она занимает третье место среди его крупнейших поставщиков. Другие мировые экспортеры – это Индонезия (17,5% глобального экспорта) и Канада (11,8%). Однако в 2020 году индонезийское правительство ввело ограничения на вывоз этого металла, Евросоюз пожаловался на это во Всемирную торговую организацию. Вердикт ВТО ожидается к концу 2022 года. Кроме того, крупным производителем никеля являются также Филиппины (13,8%).
Отмечается, что никель необходим для производства нержавеющей стали, а в будущем он будет играть растущую роль при производстве аккумуляторных батарей для электромобилей.
Также Россия является важнейшим поставщиком палладия для немецкой промышленности, обеспечивая свыше 25% его импорта в ФРГ. Данный металл используется в автомобилестроении, химической промышленности и электротехнике, то есть в ключевых отраслях экономики Германии. Другие крупные поставщики – Великобритания (18%), США (14%), Южная Африка (13%), также существенные объемы палладия производят Канада и Зимбабве.
Кроме того, ФРГ в значительной мере зависит от поставок из России хрома, доля превышает 20% в немецком импорте этого металла. В общемировой картине на Россию приходятся 6% поставок, она занимает четвертое место среди стран-экспортеров хрома. Альтернатива России – Южная Африка, которая обеспечивает 50% глобального экспорта, а также Казахстан (19%) и Индия (8%). Хром используется при производстве нержавеющей стали и в химической промышленности.
Кроме того, Германия получала из России примерно 14% необходимого ей кадмия, хотя данные за 2021 год свидетельствуют о сокращении этой доли наполовину. В определенной мере ФРГ зависит также от поставок из России алюминия (менее 10% импорта) и фосфатов (5%).
В любом случае «не только Германия, но и мировой рынок зависят от сырья из России, она – сырьевой гигант», пишут в заключение ученые Института немецкой экономики.
Одним из путей преодоления сырьевой зависимости от России авторы исследования называют рециклинг (переработку отходов) и создание экономики замкнутого цикла, иными словами – развитие безотходного производства.
Ранее Берлин исключил введение эмбарго на поставки газа из России. ЕС также признался в неспособности ввести эмбарго на газ из России.
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Британия объявила о конце Основополагающего акта Россия – НАТО
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Основополагающий акт Россия – НАТО от 1997 года не отвечает современной обстановке в мире, его дни прошли, считает глава МИД Великобритании Лиз Трасс.
Министр заявила, что требуется «перестроить международную архитектуру безопасности», так как нельзя «работать в рамках устаревших соглашений с Россией, которые она откровенно игнорирует и подрывает». «Дни Основополагающего акта Россия – НАТО прошли», – приводит ее слова РИА «Новости» со ссылкой на Telegraph.
Глава МИД Великобритании заявила, что «работает с партнерами по G7, чтобы ввести меры против большего количества российских банков», и согласовывает с партнерами сроки отказа от импорта нефти, газа и угля из России. Она призвала G7 закрыть порты для российских судов и сделать российское золото «недоступным для Путина».
Трасс хочет, чтобы страны НАТО усилили санкции против России и продолжили поставки вооружений на Украину. Кроме того, она полагает, что альянс должен оказывать большую помощь для таких государств, как Грузия, Молдавия, Финляндия и Швеция, передает ТАСС со ссылкой на PA.
Министр также считает, что НАТО должно усилить свое присутствие на Востоке, увеличить коллективные расходы и инвестировать в современные возможности, «чтобы противостоять угрозам завтрашнего дня, будь то на границах НАТО или в космосе и киберпространстве».
Напомним, в марте президент Польши Анджей Дуда заявил, что Основополагающий акт Россия – НАТО перестал существовать. Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что угроза столкновения НАТО и России существует, но Москва предупреждала мир, что вопрос вступления Украины в НАТО «рано или поздно взорвется».
Минфин впервые сделал выплаты по еврооблигациям в рублях
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Минфин впервые исполнил в рублях обязательства по суверенным еврооблигациям перед иностранными держателями на 649,2 млн долларов из-за отказа иностранного банка-агента исполнить поручения в валюте, сообщает пресс-служба министерства.
В сообщении на сайте ведомства указывается, что конвертация в валюту будет возможна не раньше, чем России вернут доступ к замороженным валютным счетам.
Иностранный банк-корреспондент отказал в исполнении поручений на выплату купонного дохода и погашение номинальной стоимости по еврооблигациям России с погашением в 2022 году и на выплату купона по евробондам с погашением в 2042 году в общей сумме 649,2 млн долларов сроком 4 апреля 2022 года, направленных в соответствии с эмиссионной документацией 30 и 31 марта соответственно.
Потому Минфин «в целях исполнения государственных долговых обязательств России по вышеуказанным облигациям и соблюдения интересов владельцев указанных ценных бумаг был вынужден привлечь для осуществления необходимых выплат российский финансовый институт».
4 апреля Минфин «перечислил денежные средства НКО АО «Национальный расчетный депозитарий» для осуществления указанных выплат в валюте России по официальному курсу Банка России (...) в соответствии с указом президента (Владимира Путина) от 5 марта на счета своих клиентов-депозитариев для проведения расчетов со всеми держателями данных долговых инструментов».
«Таким образом, упомянутые выше обязательства по облигациям Россия-2022 и Россия-2042 исполнены в полном объеме», – заявил Минфин, уточнив, что выплаты, причитающиеся держателям-иностранцам из недружественных государств, подлежат зачислению на счета типа «С».
Ранее США запретили России выплачивать госдолг долларами со счетов в американских банках.
Сообщалось также, что американскому банку JP Morgan Chase не разрешили обработку последнего платежа России по облигациям со сроком погашения в 2022 и 2042 годах.
В Белом доме заявили, что нынешней санкционной политикой намерены поставить Россию перед выбором между дефолтом и использованием оставшихся валютных резервов. Напомним, страны Запада заморозили примерно половину, или около 300 млрд долларов, золотовалютных резервов России.
Экономист Иван Лизан заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что Россия оказалась «в уникальной ситуации», когда дефолт может произойти «из-за того, что кредитор не хочет получать деньги от должника».
«Мы видим, что должник готов полностью оплатить свои долги, причем хоть в долларах, хоть в рублях. Однако Запад хочет, чтобы оплата производилась исключительно за счет внутренних резервов. Никак, кроме как наглостью, это назвать нельзя», – сказал он.
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Власти США вывели из-под санкций поставки интернет-оборудования в Россию
Министерство финансов США вывело из-под санкций в отношении России транзакции, затрагивающие телекоммуникационное и интернет-оборудование.
«Разрешается экспорт, реэкспорт, продажа, поставки напрямую или через другие страны с территории США при участии американского гражданина (где бы он ни находился) услуг, ПО, оборудования или технологий, необходимых для телекоммуникационного обмена в интернете. Последний включает мгновенный обмен сообщениями, видеоконференции, чаты и электронную почту, соцсети, обмен фотографиями, кино и документы, поиск в интернете, блогерскую деятельность и регистрацию доменов», – передает РИА «Новости» сообщение американского минфина.
В то же время ведомство опубликовало дополнение к антироссийскому санкционному списку, в которое вошли восемь россиян и 29 организаций из России. Санкции Минфина США предполагают заморозку собственности и финансовых активов попавших под рестрикции компаний и физлиц на американской территории.
Ранее американский президент Джо Байден заявил, что США собираются «задушить» развитие российской экономики. 7 апреля Байден подписал исполнительный указ, который запрещает американцам новые инвестиции в экономику России и предоставление ряда услуг находящимся в России лицам.
Провокацию в Буче объяснили попыткой консолидировать позицию в НАТО по Украине
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Посол России в Великобритании Андрей Келин назвал события в украинской Буче «опасной и серьезной провокацией» с целью консолидации позиции сообщества стран НАТО и ЕС по теме Украины и ослаблении позиции Москвы на переговорах с Киевом.
«В последнее время в Великобритании на самом высоком уровне заявляли, что Украина должна подойти к переговорам с Россией с «сильных позиций», то есть Украине надо чем-то наработать эти «сильные позиции». Когда я сейчас смотрю на инцидент в Буче, то очень хорошо просматривается, что эти «сильные позиции» для Украины нарабатываются с помощью очень опасной и серьезной провокации. Тем самым создается консолидированное мнение вокруг Украины, и она как бы политически усиливается», – приводит мнение российского посла в Соединенном Королевстве ТАСС.
«Удивляет хорошая спланированность провокации в Буче, она сделана аккурат накануне серии встреч европейцев в формате ЕС – НАТО, а также заседания Группы семи, на которых будет обсуждаться ужесточение санкций против России, накачка вооружениями Украины. Для того, чтобы предать большую силу этим рассуждениям, похоже, и заостряется это дело», – заметил Келин. «Это та „помощь“ со стороны Британии, которая на данном этапе пускает переговорные усилия под откос», – добавил он.
При этом дипломат обратил внимание «на роль [вещательной корпорации] Би-би-си во всей этой истории и ее связанность с действиями правительства». «Не скрывалось, что первые кадры были сделаны журналистами Би-би-си в Буче 1 апреля и выставлены в сеть. Обращает на себя внимание, что уже через несколько часов МИД Великобритании издает первые заявления не о трагедии в Буче, а что во всем виноваты российские власти, что они виноваты в жертвах, безо всякой проверки, без каких-либо обоснований. Моментально это передается на Даунинг-стрит, премьер-министр [Великобритании Борис Джонсон] делает совершенно сходное заявление. И накануне этой недели появляется заставка, анонс того, что будет происходить», – сказал Келин.
«Меня удивляет скорость, с которой это делает полугосударственная организация Би-би-си, лишь недавно получившая новое финансирование от правительства, и скоординированность действий в том плане, что заранее был предусмотрен визит главы Форин офиса Лиз Трасс в Варшаву, где она с высокой трибуны вместе с [главой МИД Украины Дмитрием] Кулебой дала все оценки этому вопросу. Сейчас последует дальнейшее развитие событий, когда польский президент Анджей Дуда приедет в Лондон. Все это выглядит настолько скоординированным и подготовленным, что просто вызывает удивление», – добавил глава диппредставительства.
«При этом Би-би-си все делает сама – сама готовит провокационную пленку, сама делает проверку на достоверность (fact checking), и сегодня результаты этой проверки были опубликованы, – сказал посол. – В документе говорится, что любые другие альтернативы просто невозможны. Не говорится ни о выступлении 31 марта мэра города Бучи, который сказал, что после ухода российских войск все было хорошо, ни упоминается известное видео о том, как украинская армия входила в Бучу. Все это выкидывается за пределы проверки фактов».
Келин провел параллели между нынешними событиями и инцидентами в прошлом, которые, по словам дипломата, совершались по аналогичной схеме. «Должен сказать, что я наблюдаю подобное уже несколько лет на европейском направлении. Как только возникает возможность переговоров с Евросоюзом, какого-то улучшения отношений с Европой, тот же час совершаются провокации, похожие на ту, которая была связана с попыткой проникновения в 2018 году в Керченский пролив украинских кораблей. И моментально все усилия, которые были сделаны сторонами на этом направлении, летят под откос», – сказал дипломат.
«Это такая довольно популярная, сознательная политика, британские представители на многосторонних встречах выбегают из зала. Такое, например, происходило в ОБСЕ, на других форумах. У них два варианта действий: или они заранее все объявляют российской пропагандой, не имеющей смысла ее слушать, или выходят из зала. Это линия было как раньше, когда они ездили в Москву и принципиально не слушали, что им говорят», – заметил Келин.
Комментируя предложение британской оппозиционной Лейбористской партии понизить уровень дипотношений с Россией, посол предупредил, что с российской стороны «последует незамедлительный пропорциональный ответ».
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что причиной откровенно лживой провокации в городе Буче является попытка сорвать российско-украинские переговоры «именно в тот момент, когда, как говорится, забрезжил пусть еще не очень яркий, но все-таки свет». Как отметил глава российского внешнеполитического ведомства, провокация в Буче была организована с целью отвлечь внимание от переговорного процесса и дать Киеву возможность «отыграть назад» и прервать переговоры с Москвой. При этом постпред России при ООН Василий Небензя констатировал, что страны Запада никак не отреагировали на имеющиеся у России доказательства того, что ситуация в украинской Буче является фейком.
Накануне глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров предупредил об угрозе мировой безопасности в связи с «фейковой атакой» в Буче, «которую разгоняют по всем каналам и социальным сетям украинские представители и их западные покровители».
Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал события в Буче провокацией, направленной на дискредитацию и дегуманизацию российских военных и оказание политического давления на Россию. Газета ВЗГЛЯД разбирала, зачем Запад тянет время и отклоняет заявки Москвы об экстренном заседании СБ ООН по украинской провокации в Буче.
Напомним, западные и украинские СМИ и политики распространяют очередной фейк о якобы массовых убийствах российскими военными мирных жителей в украинском городе Буче. В Минобороны России распространяемые кадры назвали «очередной постановкой киевского режима для западных СМИ». Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что украинские военные обстреляли Бучу, когда российские войска уже вышли из города, но США замалчивают эту информацию. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК проанализировать информацию, распространенную Минобороны Украины, об убийстве мирных жителей в городе Буче Киевской области.
Напомним также, советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович выдал фото зверств украинского националистического батальона «Азов» в Мариуполе за преступление, якобы совершенное российскими военнослужащими в Гостомеле. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров подчеркнул, что Россия будет разоблачать откровенные фейки, связанные со спецоперацией на Украине.
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В Москве сочли «неприличной» позицию Италии по антироссийским санкциям
Позиция руководства Италии по антироссийским санкциям «неприлична», в Риме забыли, что именно Россия первой оказала помощь в пандемию, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Захарова напомнила в эфире «Соловьев.Live», что, когда Италия в разгар пандемии подвергалась остракизму в Европе, Россия и Китай первыми пришли стране на помощь, передает РИА «Новости».
«Она (Италия), наверное, забыла, что в этот сложнейший момент жизненный, кто им протянул руку помощи (...) И вот сейчас Италия со всем ее руководством стоит в авангарде атаки на нашу страну (...) Это не позиция граждан Италии, которые пишут о том, что им стыдно за свои правительства, что они не ассоциируют себя с этой позицией, что они понимают генезис этого кризиса. Но руководство Италии заняло позицию (...) Это просто неприличная позиция», – добавила она.
По словам Захаровой, в Италии, видимо, не понимают роли Евросоюза в нынешнем кризисе на Украине.
Ранее Захарова напомнила Италии об участии во вторжении в Ирак.
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Глава финского МИД призвал вернуть задержанные музейные экспонаты в Россию
Вопрос с возвращением российских культурных ценностей должен благополучно разрешиться, заявил глава МИД Финляндии Пекка Хаависто телекомпании «Юле».
«Санкции были приняты так быстро, что, видимо, не все ситуации были приняты во внимание. <…> Надеюсь, вопрос [с возвращением экспонатов в РФ] благополучно решится. У Финляндии нет никаких причин удерживать какие-либо музейные экспонаты или держать их в хранилище. К ним нужно относиться с большим пиететом. Их нужно хранить при определенной влажности и температуре. Конечно, их следует вернуть в те музеи, которым они принадлежат», – цитирует ТАСС Хаависто.
Ранее посол Финляндии в Москве Антти Хелантеря был вызван в российское дипведомство, где ему был заявлен протест в связи с задержанием финскими таможенными органами принадлежащих российским музеям культурных ценностей.
До этого финские таможенники задержали грузы с предметами искусства, которые направлялись в Россию.
Напомним, с 5 апреля экспорт предметов роскоши в Россию запретила также Япония. Кроме того, 15 марта экспорт предметов роскоши в Россию запретил Евросоюз.
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Депутат: Россия может создать продовольственный альянс со странами ЕАЭС
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Россия должна полностью обеспечивать себя продуктами питания, также она может создать продовольственный альянс со странами Евразийского союза – Белоруссией, Арменией, Киргизией и Казахстаном, заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Станислав Наумов, комментируя прошедшее совещание по развитию сельского хозяйства с участием Владимира Путина.
«Мы понимаем необходимость развития традиционного животноводства, растениеводства и всего, что связано с полным циклом аграрного хозяйства. Надо не только избавиться от импорта семян и цыплят, но и стать новым игроком на рынке аграрных высоких технологий. Мы должны чувствовать себя уверенно», – считает зампред комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов (ЛДПР).
При этом, по его словам, государство должно дополнительно стимулировать развитие сельского хозяйства: «Продовольственная безопасность страны – это в первую очередь успех современных больших и устойчивых агропромышленных холдингов. Каждый рубль, вложенный в собственное сельское хозяйство, означает ценовую устойчивость на потребительском рынке, наличие продуктов на полках магазинов».
Наумов уверен что при всех возможных рисках «не должно возникнуть никаких переживаний по поводу наличия продовольствия на внутреннем рынке». При этом Россия может выстраивать в аграрной сфере партнерские отношения со своими соседями – странами Евразийского экономического союзе (ЕАЭС). «Мы и дальше можем сотрудничать с Белоруссией по молочному животноводству, с Казахстаном – по растениеводству, с Арменией и Киргизией – по фруктам и овощам. Если к этому списку добавить еще Узбекистан, то получается приличный продовольственный альянс», – заявил собеседник. В этом случае вопросы продовольственной безопасности можно рассматривать в контексте единого аграрного рынка всего ЕАЭС.
«Среди всех отраслей экономики агропром, я уверен, первым покажет высокие проценты роста – 3% в год и выше, о чем и говорил президент на совещании. Для России это наиболее естественный сектор устойчивого развития», – подытожил зампред комитета Госдумы по экономической политике.
Сейчас ситуация с продовольственным обеспечением в России не вызывает тревоги, заявил во вторник президент Владимир Путин на совещании по поддержке агропромышленного комплекса. По его словам, по основным группам продовольствия внутренний рынок полностью обеспечен собственным производством, а по некоторым товарам, например, подсолнечному маслу, зерну, мощности отечественных предприятий покрывают спрос с избытком.
При этом глава государства отметил, что Россия должна минимизировать негативные внешние эффекты в связи с введенными против нее санкциями и увеличить поставки на внутренний рынок качественных и доступных продуктов. «Это ключевая задача на текущий год», – подчеркнул президент. Глава государства отметил, что Россия может обеспечить на внутреннем рынке более низкие цены на продукты, чем в мире.
Банк России снизил ключевую ставку до 17% годовых
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Центробанк принял решение снизить ключевую ставку до 17% годовых, сообщила пресс-служба регулятора.
В Банке России сообщили, что совет директоров «принял решение снизить ключевую ставку с 11 апреля 2022 года на 300 б.п., до 17,00% годовых», передает РИА «Новости».
Это решение отражает изменение баланса рисков ускорения роста потребительских цен, спада экономической активности и рисков для финансовой стабильности.
Отмечается, что внешние условия для российской экономики остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность.
Напомним, 28 февраля Банк России экстренно повысил ключевую ставку до 20%. Президент России Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. В ответ на это страны Европы, США, Япония и ряд других государств ввели санкции.
По мнению премьер-министра России Михаила Мишустина, экономике страны нужно полгода, чтобы перестроиться на работу в новых обстоятельствах.
Мишустин также назвал пять приоритетов работы, направленной на минимизацию последствий санкций: первый приоритет – обеспечить бесперебойную деятельность предприятий, второй – расширить свободу предпринимательства внутри страны, третий – «поддержать тех, кто особенно уязвим», четвертый – обеспечение насыщенности российского рынка товарами, а пятым – необходимые секторальные меры поддержки.
Lufthansa решила отменить все рейсы в Россию до 30 июня
Крупнейшая германская авиакомпания Lufthansa из-за обострения ситуации вокруг Украины не будет использовать российское воздушное пространство до 30 июня, заявили в компании.
«Lufthansa не будет использовать воздушное пространство России до 30 июня 2022 года из-за текущей нормативно-правовой ситуации. По этой причине все рейсы Lufthansa в Россию и из России должны быть отменены в течение данного периода», – говорится в заявлении перевозчика, передает ТАСС.
Компания заверила, что все пострадавшие пассажиры будут проинформированы, и предупредила, что на рейсах Lufthansa на Дальний Восток возможны краткосрочные изменения времени вылета и прибытия в связи с корректировкой расписания.
Ранее Air India прекратила продажу билетов на рейсы в Россию.
Напомним, премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что перечень стран, с которыми возобновляется авиасообщение, включает Аргентину, ЮАР, Китай и другие дружественные страны.
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В Кремле пообещали ответ на «оголтелые рестрикции» Запада
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал новые антироссийские санкции продолжением оголтелой линии Запада, при этом введение ограничений против дочерей главы российского государства Владимира Путина «говорит само за себя».
Песков сказал, что будет «реакция – как и на все остальные санкции». В Кремле считают, что санкции – это «продолжение совершенно оголтелой линии на введение разных рестрикций», передает ТАСС.
По его словам, «в любом случае продолжающаяся линия на применение каких-то рестрикций к членам семей говорит сама за себя».
«Вряд ли подобные шаги, подобные подходы нуждаются в какой-то оценке, это то, что трудно поддается пониманию и объяснению, но, к сожалению, вот с такими оппонентами нам приходится иметь дело», – указал он.
Песков пообещал, что «Россия будет отвечать обязательно и будет делать это так, как посчитает необходимым».
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил о развязанной против России экономической войне.
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Мантуров спрогнозировал улучшение ситуации с продажами автомобилей в России
Минпромторг ожидает, что ситуация с продажами автомобилей на российском рынке улучшится, ведутся переговоры с китайскими автопроизводителями о замене ушедших брендов, сообщил глава ведомства Денис Мантуров.
«Я могу вам сказать, что первый квартал ни о чем не говорит. Почему? Потому что до февраля у нас шел рост, март – было падение. Мы должны сменить, во-первых, и адаптироваться к ситуации через изменение логистики. И посмотрим, что будет по результатам второго квартала. Мне кажется, что ситуация будет меняться в лучшую сторону, поэтому сегодня давать какие-то пессимистические прогнозы я бы не стал», – цитирует ТАСС министра.
Также Мантуров заявил, что китайские автопроизводители могут заменить ушедшие из России люксовые автобренды, ведутся переговоры.
Ранее автосервисы решили наладить собственное производство запчастей к иномаркам.
До этого стало известно о планах Volkswagen вернуться к работе в России.
Ранее из-за ситуации на Украине ряд автопроизводителей, включая Volkswagen, объявили о приостановке поставок и производства автомобилей в России. В Минпромторге отмечали, что России придется, вероятно, попрощаться с некоторыми производителями автомобилей.
Автоэксперт Вячеслав Субботин в комментарии газете ВЗГЛЯД отмечал, что авторынок на данный момент находится на пике по ценам, поэтому новую машину в ближайшее время покупать не стоит. При этом, подчеркивал он, без машин россияне в любом случае не останутся, рынок достаточно насыщен.
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В России заявили о планах досрочного выкупа транспорта в лизинге
Правительство России планирует в этом году разрешить досрочный выкуп транспорта, который находится в лизинге полностью или частично, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая в Государственной думе.
«Действительно, компании с лизинговыми кредитами в непростой ситуации. <…> Первое, что мы предлагаем: предусмотреть возможность в этом году досрочно выкупать имущество, которое предоставлено в рамках договоров лизинга полностью или частично», – цитирует ТАСС Мишустина.
Ранее Мишустин назвал пять краткосрочных приоритетов работы, направленной на минимизацию последствий санкций, среди которых обеспечение бесперебойной деятельности предприятий, а также расширение свободы предпринимательства.
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