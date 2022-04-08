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Задержан подозреваемый в нападении с краской на главреда «Новой газеты»
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Сотрудники полиции задержали подозреваемого, который накануне в вагоне поезда «Москва – Самара» облил красной краской главного редактора «Новой газеты», лауреата Нобелевской премии Дмитрия Муратова, сообщил источник в правоохранительных органах.
«В настоящее время задержан подозреваемый, который облил красной краской журналиста. В настоящее время он находится в отделе полиции», – сказал источник ТАСС.
Напомним, накануне Муратова облили красной краской в поезде «Москва – Самара». По словам главреда «Новой газеты», напавший на него выкрикнул: «Муратов, вот тебе за наших пацанов».
Российский журналист, телеведущий, один из основателей и главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов стал лауреатом Нобелевской премии мира 2021 года.
В Москве отреагировали на призывы Польши «поставить Россию на колени»
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«Странно слушать такие заявления от стран, которые живут на экономические подачки ЕС. Они такие смелые, потому что им нечего терять», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Олег Морозов. Ранее Польша и страны Балтии призвали НАТО «поставить Россию на колени».
«Страны Прибалтики и Польша относятся к числу тех государств, с которыми нужно немедленно прервать все торгово-экономические связи. Эти страны всегда будут в первых рядах санкционной политики. Поэтому нужно не просто принимать ответные меры, а действовать абсолютно асимметрично и жестко», – заявил депутат Госдумы Олег Морозов.
Парламентарий подчеркнул, что «в отношении стран Балтии мы имеем положительное сальдо торгово-экономического баланса». «Они у нас покупают больше, чем мы у них. И в этом смысле нужно, чтобы они ощутили на себе наши встречные действия и как можно быстрее», – рассказал он.
«Страны, допускающие такие заявления в адрес России, считают, что они своими действиями задушат российскую экономику. Но это просто смешно. Россия такая страна, которую экономически задушить невозможно. А уж тем более – это не под силу тем, чья экономика зависит от того, что скажет Брюссель и сколько денег они оттуда получат», – констатировал депутат.
Морозов выразил свою уверенность в том, что Европа в ближайшее время перестает быть экономическим партнером России. «Европейские рынки в значительной части будут закрываться. К этому надо готовиться. Нашу экономику необходимо уже сейчас ориентировать на те рынки, которые открыты и готовы с нами сотрудничать», – рассказал он.
«Мир большой, и больше чем две трети этого мира не входят в число стран, объявивших нам какие-то санкции. Вот туда и нужно перенаправить наши усилия. А про Великобританию, Литву, Латвию, Эстонию, Польшу и другие страны – забыть. Пускай они себе во вред обрезают все экономические возможности и партнерство с нами», – резюмировал депутат.
«Я думаю, поляки и прибалты уже получили жесткий ответ от более старших и солидных коллег и партнеров по НАТО – Франции и Германии. Ответ заключается в том, что поставить Россию на колени в экономическом смысле у них «кишка тонка», – заявил первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
«Ну и Дуде нельзя так выслуживаться перед американцами. Есть хорошая русская поговорка: «заставь дурака богу молиться, он и лоб расшибет». Так вот польские элиты рискуют пойти по этому пути», – добавил сенатор.
Ранее Польша и страны Балтии потребовали от коллег по НАТО «поставить Россию на колени». Кроме того, президент Польши Анджей Дуда в интервью телеканалу CNN назвал диалог с Россией «бессмысленным». Дуда считает, что нужно поставить главе российского государства Владимиру Путину «очень жесткие условия».
В свою очередь глава МИД Великобритании Лиз Трасс считает, что Основополагающий акт Россия – НАТО от 1997 года не отвечает современной обстановке в мире. Трасс хочет, чтобы страны НАТО усилили санкции против России и продолжили поставки вооружений на Украину. Министр также считает, что НАТО должна усилить свое присутствие на Востоке, увеличить коллективные расходы и инвестировать в современные возможности, «чтобы противостоять угрозам завтрашнего дня, будь то на границах НАТО или в космосе и киберпространстве».
В то же время президент Франции Эммануэль Макрон назвал возмутительными заявления премьера Польши Матеуша Моравецкого, который выступил с критикой переговоров французского лидера с президентом России. Моравецкий также жаловался, что самые суровые санкции в отношении России не позволяет ввести Германия и другие «крупнейшие и богатейшие» страны Западной Европы.
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Экономист оценил масштабы топливного кризиса на Украине
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«Зеленский ничего не понимает в функционировании реального сектора экономики, его дело – ролики снимать, быть блогером и шутом. Поэтому все эти заявления о запрете российской нефти крайне абсурдны», – заявил газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее Зеленский потребовал от ЕС запретить поставки российской нефти. В то же время ВС РФ продолжили наносить ракетные удары по НПЗ и топливным базам Украины.
«Европа не пойдет на введение нефтяного эмбарго в отношении России. Это же касается и газового эмбарго. Они уже столкнулись с проблемами по поставкам угля, а Россия закрывает добрую половину этой потребности Европы», – рассказал политолог и экономист Иван Лизан.
Эксперт также разъяснил, откуда горюче-смазочные материалы и топливо ранее поставлялись на Украину. «Незначительная доля ГСМ поставлялась из стран Евросоюза, но они даже в довоенное время не закрывали и трети потребностей. Основными поставщиками ГСМ были Россия и Белоруссия. Порядка 50% рынка бензина на Украине контролировалось Белоруссией», – продолжил Лизан.
«Также Украине не стоит надеяться на поставки нефти из Азербайджана, причем по своей же вине. Нефть из Азербайджана на Украину доставить можно только морем, через Одесский порт. Но море контролирует Россия, плюс Украина раскидала по морю достаточно большое количество противокорабельных мин», – отметил он.
«Но даже если бы там не было нашего флота и украинских мин – редкий корабль бы туда поплыл. Акватория Черного моря объявлена так называемой «зоной войны» и на суда, которые ходят по этим морям, распространяются дополнительные требования страховки, то есть ее стоимость резко возрастает вплоть до того, что туда становится просто нерентабельно плыть», – добавил эксперт.
Даже если предположить, что на Украину каким-то образом кто-то доставил топливо, то ВС России уже уничтожили большую часть складов ГСМ и нефтеперерабатывающих заводов. Из-за этого нормальное снабжение топливом украинской бронетехники невозможно. «Им негде хранить топливо. А если они их сразу будут переливать в бензовозы, то как только те выйдут в открытое поле – их накроет российская авиация», – пояснил Лизан.
«Еще недели три назад ВСУ в Донбассе столкнулись с топливным голодом. Совсем скоро будут ездить лишь какие-то бронеавтомобили, а вся остальная техника будет заперта в городах. Сейчас у Запада нет технической возможности снабжать ВСУ топливом, чтобы этого было достаточно для проведения какого-то локального контрнаступления, не говоря уж о масштабных операциях», –подчеркнул Лизан.
Экономист также добавил, что топливный кризис скажется не только на армии, но и на мирной жизни регионов Украины. «Проблемы будут у Украины и с посевной. Чуть лучше обстоят дела на юге Одесской области, которую можно топливом запитать из Молдавии, но это будет значительно дороже. И если на военные цели Зеленскому еще дадут денег, а на что-то другое – очень сомневаюсь. Эти задачи уже будет решать Россия», – рассказал он.
В четверг официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков заявил, что российские военные ударами высокоточных ракет уничтожили четыре базы хранения горюче-смазочных материалов (ГСМ), топливом с которых снабжались украинские войска под Харьковом, Николаевом и в Донбассе.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский потребовал запретить российскую нефть. В среду в ночном обращении к руководству США и Европейского союза он заявил, что поддерживает новый пакет санкций против России со стороны Европейского союза и Соединенных Штатов, и добавил, что его правительство будет продолжать настаивать на полной международной блокаде российской банковской системы и полном запрете на импорт российской нефти.
Главы МИД ЕС решили обсудить нефтяное эмбарго против России. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что этот вопрос не входит в планируемый пятый пакет санкций ЕС, но главы МИД Евросоюза рассмотрят его 11 апреля.
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Стало известно о присутствии офицеров НАТО на «Азовстали» в Мариуполе
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На заводе «Азовсталь» в Мариуполе присутствуют высшие офицеры Североатлантического альянса, они запросили у российской стороны эвакуацию, заявил автор Telegram-канала «Политджойстик» Марат Баширов.
«Мои источники в Мариуполе подтверждают присутствие натовских высших офицеров на «Азовстали». Натовцы вышли на нашу разведку через открытый радиоканал и просят дать им возможность эвакуироваться в Днепропетровск. В составе этой группы есть полковники», – написал Баширов в своем канале «Политджойстик».
Всего на заводе присутствует несколько десятков западных кадровых военных. Они пытались покинуть территорию предприятия на украинских вертолетах, но вертолеты регулярно сбивались.
«То есть эту форточку закрыли и другого канала теперь только как уехать по автодорогам – нет. А для этого надо пройти наши войска», – отметил автор канала.
Ранее представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин сообщал, что в самом Мариуполе завершены основные бои в центральной части города. Сейчас наиболее серьезное противостояние разворачивается в порту и на территории завода «Азовсталь».
Глава Союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич рассказывал газете ВЗГЛЯД, что кроме националистов на заводе «Азовсталь» в Мариуполе могут находиться высокопоставленные представители командования стран НАТО.
Выступление Зеленского с азовцами перед парламентом Греции вызвало скандал
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Политический скандал разразился в Греции в результате выступления президента Украины Владимира Зеленского вместе с бойцами нацбатальона «Азов» (запрещен в России) перед парламентом страны.
Как сообщает РИА «Новости», речь Зеленского проигнорировали депутаты Компартии Греции (КПГ) и правой партии «Греческое решение», отказавшись присутствовать в это время на заседании.
Спикер парламента Константинос Тасулас заявил, что «Греция с первого момента была на стороне Киева» и отправила ей военную и гуманитарную помощь. Тасулас отметил, что ситуацию на Украине греки воспринимают близко. При этом только парламентарии от правящей партии «Новая демократия» поприветствовали Зеленского.
В ходе выступления украинский лидер рассказал об обстановке в стране, призвал Грецию оказать максимальную поддержку и предложил политикам посмотреть видеозапись с обращением двух бойцов из Мариуполя.
«Это два украинца греческого происхождения, один из них в маске, он не может показать свое лицо, надеюсь, вы понимаете», – сообщил Зеленский.
Один из выступавших назвался Леонта Михаилом, он родился в Мариуполе, его дедушка «воевал с нацистами во время Второй мировой войны», а сам он, как утверждает, в составе батальона «Азов» «воюет с русскими нацистами».
Второй боевик был в маске, он представился как Анастасиос и указал, что находится в Мариуполе. «Вы можете помочь, можете говорить об этом, можете направить гуманитарную помощь в Мариуполь», – сказал он.
Секретарь партии Ципраса Ольга Геровасили назвала появление членов батальона «Азов» перед парламентом недопустимым и совершенно неподходящим. Она подчеркнула, что на совещании лидеров партий она запросит у спикера парламента Тасуласа объяснений, был ли он информирован об этом и давал ли он на это согласие.
Ранее представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин сообщал, что в самом Мариуполе завершены основные бои в центральной части города. Сейчас наиболее серьезное противостояние разворачивается в порту и на территории завода «Азовсталь».
Дробницкий разъяснил смысл американского ленд-лиза для Украины
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«В США появилась мода использовать исторические названия документов в новых реалиях. Но ничего общего с исходными программами эти инициативы не имеют. Здесь пиара в десять раз больше, чем чего-либо другого», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог-американист Дмитрий Дробницкий. Ранее Сенат США одобрил законопроект о ленд-лизе для Украины.
«Пока никто не понимает, как именно будет организован этот процесс. Но в свое время программа ленд-лиза была отличной», – рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий. «Тогда министр финансов США нащупал возможность для экономического роста. Государство давало в долг другим странам, но не деньгами, а в виде продукции, произведенной американскими фабриками. Кроме того, эти поставки шли в огромных масштабах союзникам в рамках войны. Это был редкий случай настоящей союзнической работы», – уточнил он.
Сегодня же, как уточнил эксперт, ленд-лиз нужен американцам в качестве веского аргумента во время предвыборной кампании, итогом которой станут выборы в Конгресс США в ноябре. «Подобная практика очень хороша для конгрессменов и для отчетности, чтобы они могли сказать избирателям, что предложили новый вариант ленд-лиза и обеспечивали какие-то предприятия заказами. Это попытка заработать политические очки. Но на деле с исходной программой ленд-лиза здесь нет ничего общего», – пояснил Дробницкий.
«Во-вторых, Штатам стало понятно, что Украина вновь нуждается в дополнительных деньгах. Но просто так раздавать деньги никто не хочет, даже Украине. С другой стороны, у официального Киева нет денег для возвращения долгов. Вот поэтому сенаторы и назвали эту программу «новым ленд-лизом», – подчеркнул собеседник.
Дробницкий также обратил внимание на желание Вашингтона предоставить Украине «кибервозможности и средства США». «На деле они создадут некую американскую фирму-подрядчика, которая частично будет отмывать деньги и поставлять Киеву некоторые продукты. А затем они всем скажут, что реально помогают Киеву, разрабатывая специальные программы», – уверен политолог.
«Кроме того, кибервойна между Россией и США ведется уже давно. Однако все стороны опасаются переводить ее в более масштабную форму. От нанесения неприемлемого ущерба стратегической инфраструктуре противника удерживает опасность откатиться в доцифровую эпоху. Я всегда говорил, что качественный киберудар равносилен ковровой бомбардировке», – заключил Дробницкий.
В четверг Сенат США единогласно принял законопроект, который позволит возродить программу ленд-лиза для более быстрой поставки вооружений Украине.
«Законопроект временно отменяет некоторые ограничения, относящиеся к полномочиям президента (Джо Байдена) предоставлять в аренду или поставлять военное оборудование, если оно предназначается для правительства Украины и необходимо для защиты гражданского населения на Украине», – говорится в описании проекта закона.
При этом в числе потенциальных поставок оказались также «кибервозможности и средства» США. В докуме6нте сказано, что, если Москва совершит кибератаку на объекты критической инфраструктуры Украины, это будет расцениваться как «вооруженное нападение».
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что украинские войска надо перевооружить в срочном порядке. Однако отмечается, что НАТО оказывает военную помощь в таком объеме, который не приведет к полномасштабной войне между ядерными державами.
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Лавров: Киев отходит от стамбульских предложений, убрав из них Крым
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Киев представил в переговорную группу свой проект соглашений, однако в нем он отходит от важнейших положений, зафиксированных на встрече в Стамбуле 29 марта, в том числе в документе отсутствует пункт о Крыме, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Вчера украинская сторона представила в переговорную группу свой проект соглашений, в котором налицо отход от важнейших положений, зафиксированных на встрече в Стамбуле 29 марта, причем зафиксированных в документе, под которым стоит подпись главы украинской делегации Арахамии», – приводятся слова министра в Telegram-канале внешнеполитического ведомства.
«В том документе украинцы четко сформулировали, что будущие гарантии безопасности Украины не распространяются на Крым и Севастополь. Во вчерашнем проекте эта четкая констатация отсутствует, вместо нее предлагаются размытые формулировки о некоем «эффективном контроле» по состоянию на 23 февраля», – пояснил Лавров.
Лавров считает, что украинская сторона будет выдвигать все новые условия на переговорах. «Наверняка на следующем этапе украинская сторона попросит вывести войска и будет нагромождать новые предварительные условия. Этот замысел понятен, но он неприемлем», – сказал министр.
«Подобная недоговороспособность в очередной раз характеризует истинные замыслы Киева, его линию на затягивание и даже подрыв переговоров через отход от достигаемых пониманий», – добавил Лавров.
Ранее Песков в интервью французскому телеканалу LCI заявил, что Россия готова прекратить специальную военную операцию на Украине, если президент Владимир Зеленский согласится на выдвинутые на российско-украинских переговорах условия.
МО: ПВО России сбили два украинских вертолета под Херсоном
Российские средства противовоздушной обороны сбили в воздухе два украинских военных вертолета: Ми-8 и Ми-24 в районе города Херсон, а также три беспилотника, сообщил официальный представитель Минобороны (МО) России генерал-майор Игорь Конашенков.
«Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты в воздухе два украинских военных вертолета: Ми-8 и Ми-24 в районе города Херсон, а также три БЛА, в том числе два «Байрактар ТБ-2» в районах населенных пунктов Кривой Рог и Трудовой», – передает его слова ТАСС.
Ранее сообщалось, что ВС России высокоточными ракетами нанесли удар по скоплению украинской военной техники в Житомирской области.
С начала спецоперации на Украине ликвидировали 416 беспилотных летательных аппаратов, 220 установок реактивных систем залпового огня (РСЗО).
Власти Молдавии захотели избавиться от газовых «тисков» России
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Молдавия, которая на 100% зависит от России в сфере энергетики, «больше не может находиться в тисках» Москвы, заявил вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну.
Спыну признал, что цена на газ «на рынке высока, но если дойдет до того, что придется покупать газ и электроэнергию по рыночной цене – это будет цена независимости Молдавии». «Мы больше не можем находиться в тисках России, я надеюсь, что у нашего общества хватит зрелости, чтобы преодолеть эту ситуацию», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Jurnal TV.
Вице-премьер сказал, что добиться этого будет очень тяжело, придется выделять дополнительные средства из государственного бюджета, чтобы правительство могло дать компенсации населению. Он не исключил, что придется отказаться от каких-то вещей. Однако Спыну считает, что время для подобных решений пришло, так как, по его словам, Молдавия единственная в регионе на 100% зависит от России в сфере энергетики.
Тендер на проведение аудита задолженности «Молдовагаза», о котором страна договорилась с Газпромом, провалился, в том числе из-за событий на Украине, поскольку многие компании отказались приезжать, сказал Спыну. Он допустил, что это может привести к прекращению поставок газа с 1 мая, правительство запросило Газпром об отсрочке.
Спыну при этом заверил, что у Молдавии «нет риска» с 1 мая остаться без газа, даже если Газпром «решит разорвать контракт». Он заявил, что у Молдавии «есть возможность закупить газ», власти «ищут самый дешевый вариант для закупки». Спыну «отправил несколько запросов, чтобы понимать, что будет делать Газпром – разорвет контракт или нет». «К сожалению, мы не получили ответа, поэтому готовим план «б», – сказал он, добавив, что есть много компаний, которые уже работали с Молдавией, когда стране пришлось закупать газ в октябре. Это позволяет вице-премьеру верить, что республика преодолеет кризис.
Напомним, в Газпроме заявляли, что молдавская сторона в подходе к проведению аудита долгов «Молдовгаза» нарушает договоренности, достигнутые в октябре 2021 года. Спыну признавал, что Газпром может не признать результаты аудита и расторгнуть контракт на поставку газа в республику.
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Вучич объяснил голосование против работы России в СПЧ ООН
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При голосовании по вопросу работы России в Совете ООН по правам человека Сербия голосовала против Москвы из-за угрозы санкций, заявил президент Сербии Александр Вучич.
Вучич отметил, что «есть вопросы не только из-за этого голосования». По его словам, «люди спрашивают, почему» Сербия «не голосовала против или почему не воздержится». Он пояснил, что решение воздержаться при голосовании приведет к тому, что против Сербии «будут одни и другие, давление станет еще больше». Вучич заявил, что «сегодня принимается решение о судьбе Сербии – будем ли исключением из пакета санкций по нефти, прямо сегодня», передает РИА «Новости» со ссылкой на «Радио и телевидение Сербии».
Президент Сербии указал, что в соответствии с решение ЕС до 15 мая его страна может импортировать нефть, а «потом – ни из России, ни откуда бы то ни было, потому что «Газпром нефть» – основной владелец Нефтяной индустрии Сербии». Стране, по его словам, «в каждый момент грозит то, что хорватская печать называет «ядерным ударом» по Сербии». Речь идет не о «настоящих ядерных ракетах, а о санкциях в отношении Сербии и приостановке ее европейского пути», сказал он.
«Говорю всем этим умным, великим патриотам Сербии, орден Александра Невского получил я, а не они, и всем тем, про кого знаю, как они боялись в Брюсселе, и лишь я не согласился на признание Косово, говорю им, что Сербия – единственная страна в Европе, которая не ввела санкции против России, ни одной ограничительной меры, не отчуждает российские компании, даже отказываемся от права первоочередной покупки НИС», – заявил Вучич.
Он подчеркнул, что санкций Сербия не вводила, но и сама не должна попасть под удар, чтобы выдержать внешнеполитическое давление и продолжить свой экономический рост.
«Мы – военно-нейтральная страна, мы не нейтральные политически, мы находимся на европейском пути. Пока мы находимся на европейском пути, мы не можем быть политически нейтральным государством. Мы военно-нейтральные и будем беречь этот военный нейтралитет», – приводит его слова ТАСС.
Напомним, Генассамблея ООН приняла резолюцию, приостанавливающую работу России в Совете ООН по правам человека. Как пояснили в офисе председателя ГА ООН, после принятия резолюции Россия сохраняет место в СПЧ ООН, но лишается права голоса и права выступать. После этого Россия приняла решение о досрочном прекращении членства в СПЧ.
Международные резервы России увеличились до 606,5 млрд долларов
Международные резервы России за неделю выросли на 2,1 млрд долларов и составили на 1 апреля 606,5 млрд долларов, говорится в материалах Банка России.
«Международные резервы по состоянию на 1 апреля составили 606,5 млрд долларов США, увеличившись за неделю на 2,1 млрд долларов США, или на 0,3%», – цитирует издание ТАСС.
Международные резервы, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства России, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и монетарного золота.
Ранее в среду США запретили России выплачивать госдолг долларами со счетов в американских банках. Уточняется, что запрет осуществления долларовых выплат по госдолгу РФ со счетов российских государственных учреждений в американских фининститутах начал действовать в понедельник.
В Белом доме также заявили, что нынешней санкционной политикой намерены поставить Россию перед выбором между дефолтом и использованием оставшихся валютных резервов.
Как сообщал министр финансов России Антон Силуанов, страны Запада заморозили примерно половину, или около 300 млрд долларов, золотовалютных резервов России. Глава МИД Сергей Лавров назвал заморозку активов ЦБ РФ на Западе воровством.
Макрон заявил о готовности Франции стать гарантом мира на Украине
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Франция готова исполнять роль гаранта при построении мира на Украине, заявил французский лидер Эммануэль Макрон.
«В какой-то момент наступит прекращение огня, и нам придется строить мир. Это невозможно сделать без гаранта, и Франция призвана быть одним из таких гарантов», – приводит слова Макрона ТАСС со ссылкой на Parisien.
Кроме того, Макрон подчеркнул, что намерен продолжать телефонные переговоры с главой российского государства Владимиром Путиным, так как это дает Франции возможность «сохранять статус участника переговоров». Макрон считает, что таков его «долг». «И даже если я считаю, что к середине мая не будет никакого результата, это будет полезно для подготовки к миру в будущем», – сказал он.
Президент Франции заявил, что уделяет большое внимание гуманитарным вопросам, отдельно остановившись на ситуации в Мариуполе. По его словам, Москва «достаточно ясно выразила отказ» в ответ на предложение о проведении Францией собственной гуманитарной операции там вместе с Грецией и Турцией. Франция предлагает открыть гуманитарный коридор и привлечь к операции сотрудников Международного комитета Красного Креста.
Напомним, гарантами своей безопасности Украина видит постоянных членов Совбеза ООН (Россию, США, Великобританию, Францию и Китай), а также Германию, Израиль, Италию, Канаду, Польшу и Турцию.
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В Британии увидели угрозу для доллара от санкций против России
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Санкции против России могут подорвать доверие к доллару и привести к появлению альтернативной экономической системы, пишут британские СМИ.
Как указывает Financial Times, вопреки заявлениям США и их союзников военную операцию России на Украине осудил не весь мир, а лишь «возглавляемая Западом коалиция». В связи с этим FT указывает на возможные «последствия для будущего международных финансов». Так, у Китая есть «долгосрочные планы» сделать юань гораздо более значимой валютой в глобальных расчетах, Пекин может ускорить продвижение своей системы банковских переводов CIPS, которая рассматривается как альтернатива SWIFT. CIPS пользуются уже более чем в 100 странах.
Кроме того, FT отметила торговлю России с Индией, рассматривающей возможность создания механизма расчетов в национальных валютах. FT пишет, что наблюдаемая дедолларизация мировой экономики может оказаться своего рода финансовым аналогом Суэцкого кризиса 1956 года, ставшим символом снижения британского влияния в мировой политике, передает ТАСС.
Напомним, Китай перевел оплату за уголь и нефть из России в юани. Вице-премьер России Александр Новак сообщил, что европейские компании-потребители российского газа изучают вопрос оплаты за поставки из России в рублях, некоторые из них уже согласились с таким подходом. Кроме того, Москва предлагает Индии платить за нефть в рупиях, а Саудовская Аравия ведет переговоры с Пекином о цене на часть своей нефти в юанях.
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Вучич рассказал об истребителе НАТО «в российской воздушной зоне»
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Власти Сербии собираются запросить информацию об истребителе, который оказался в небе рядом с пассажирским рейсом Белград – Москва, выполняемым Air Serbia, заявил президент страны Александр Вучич.
Вучич заявил в эфире Радио и телевидения Сербии, что «истребитель больше всего напоминал F-15 или Eurofighter серого цвета». Таким образом, «в российской воздушной зоне, очевидно, был самолет НАТО, который летел всего на километр ниже нашего пассажирского», передает РИА «Новости».
«Российская служба контроля полетов нас корректно оповестила, что вблизи другой самолет, и они проверяли, можем ли мы установить визуальный контакт и сообщить что это (...) Что им делать с этим самолетом, когда в нашем – пассажиры, а он шел курсом слева направо без угрозы нашему, двумя тысячами футов ниже, прошел снизу и скрылся», – добавил он.
По его словам, Сербию, не закрывшую свое воздушное пространство для России, обвиняют в том, что на ее самолетах якобы «украинская кровь».
«Что-то не припомню, чтобы останавливали полеты из Киева в Лондон, Будапешт или Вену, когда НАТО бомбило Сербию и осуществляло агрессию на нашу страну. Но Сербии сейчас все запрещено, никто не смеет думать своей головой», – отметил сербский президент.
Ранее Вучич объяснил голосование против работы России в СПЧ ООН угрозами со стороны Запада.
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Силы ЛНР показали отбитый у ВСУ опорный пункт с бронированными куполами
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Силы Народной милиции Луганской народной республики взяли важный опорный пункт украинских войск в районе поселка Новотошковский, тем самым открыв путь на крупный город Лисичанск, который остается под контролем Киева.
«В среду военнослужащие 4-й отдельной мотострелковой бригады НМ ЛНР штурмом отбили 29-й блокпост в районе поселка городского типа Новотошковский. Блокпост входил в состав украинского укрепрайона, получившего у местных жителей название «Силоска», – передает РИА «Новости» слова военных ЛНР.
Также опубликовано видео, на кадрах которого видны позиции укрепрайона, со следами артиллерийских и минометных обстрелов. Показаны блиндажи украинских войск с бетонными дверями и бронированными куполами, выступающими над землей и имеющими бойницы для стрельбы.
В Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня ранее сообщили, что украинские войска за семь недель обстреляли ЛНР более 800 раз.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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Медведев задался вопросом о том, сколько СПЧ ООН «проживет» без России
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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предложил решить «задачу» о том, как долго «проживет» Совет ООН по правам человека после выхода России из СПЧ.
Медведев опубликовал в Telegram «задачу». В «условиях» он напомнил, что Комиссия ООН по правам человека была образована в 1946 году, с 1967 года «начала активно вмешиваться в дела суверенных государств», что в результате «привело к утрате доверия к ней и смерти Комиссии в 2006 году». При этом в 2006 году «вместо Комиссии» был образован СПЧ. Как отметил Медведев, 7 апреля 2022 года Генассамблея ООН «приняла решение о приостановке участия России в этом Совете из-за позиции ряда стран». В ответ Россия «прекратила свое участие» и «свои полномочия из-за политически мотивированного демонстративного наказания суверенного государства – члена ООН». «Вопрос: Сколько проживет после этого Совет по правам человека ООН?» – говорится в сообщении.
Напомним, Генассамблея ООН приняла резолюцию, приостанавливающую работу России в Совете ООН по правам человека. Как пояснили в офисе председателя ГА ООН, после принятия резолюции Россия сохраняет место в СПЧ ООН, но лишается права голоса и права выступать. После этого Россия приняла решение о досрочном прекращении членства в СПЧ.