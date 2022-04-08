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Синоптики рассказали о погоде в столице
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Облачная погода с прояснениями ожидается в Московском регионе, сообщают синоптики.
Днем в Москве воздух прогреется до 16 градусов тепла, в Подмосковье – до 17 градусов тепла. В ночные часы в столице похолодает до пяти градусов, по области – до двух градусов. «По области местами кратковременный дождь», – говорится в сообщении Гидрометцентра. Порывы южного ветра могут достигать 18 м/с. Желтый уровень опасности из-за сильного ветра будет действовать в Московском регионе до 21.00 мск пятницы. Атмосферное давление в регионе составит 737 мм ртутного столба, передает ТАСС.
В Москве отреагировали на призывы Польши «поставить Россию на колени»
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«Странно слушать такие заявления от стран, которые живут на экономические подачки ЕС. Они такие смелые, потому что им нечего терять», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Олег Морозов. Ранее Польша и страны Балтии призвали НАТО «поставить Россию на колени».
«Страны Прибалтики и Польша относятся к числу тех государств, с которыми нужно немедленно прервать все торгово-экономические связи. Эти страны всегда будут в первых рядах санкционной политики. Поэтому нужно не просто принимать ответные меры, а действовать абсолютно асимметрично и жестко», – заявил депутат Госдумы Олег Морозов.
Парламентарий подчеркнул, что «в отношении стран Балтии мы имеем положительное сальдо торгово-экономического баланса». «Они у нас покупают больше, чем мы у них. И в этом смысле нужно, чтобы они ощутили на себе наши встречные действия и как можно быстрее», – рассказал он.
«Страны, допускающие такие заявления в адрес России, считают, что они своими действиями задушат российскую экономику. Но это просто смешно. Россия такая страна, которую экономически задушить невозможно. А уж тем более – это не под силу тем, чья экономика зависит от того, что скажет Брюссель и сколько денег они оттуда получат», – констатировал депутат.
Морозов выразил свою уверенность в том, что Европа в ближайшее время перестает быть экономическим партнером России. «Европейские рынки в значительной части будут закрываться. К этому надо готовиться. Нашу экономику необходимо уже сейчас ориентировать на те рынки, которые открыты и готовы с нами сотрудничать», – рассказал он.
«Мир большой, и больше чем две трети этого мира не входят в число стран, объявивших нам какие-то санкции. Вот туда и нужно перенаправить наши усилия. А про Великобританию, Литву, Латвию, Эстонию, Польшу и другие страны – забыть. Пускай они себе во вред обрезают все экономические возможности и партнерство с нами», – резюмировал депутат.
«Я думаю, поляки и прибалты уже получили жесткий ответ от более старших и солидных коллег и партнеров по НАТО – Франции и Германии. Ответ заключается в том, что поставить Россию на колени в экономическом смысле у них «кишка тонка», – заявил первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
«Ну и Дуде нельзя так выслуживаться перед американцами. Есть хорошая русская поговорка: «заставь дурака богу молиться, он и лоб расшибет». Так вот польские элиты рискуют пойти по этому пути», – добавил сенатор.
Ранее Польша и страны Балтии потребовали от коллег по НАТО «поставить Россию на колени». Кроме того, президент Польши Анджей Дуда в интервью телеканалу CNN назвал диалог с Россией «бессмысленным». Дуда считает, что нужно поставить главе российского государства Владимиру Путину «очень жесткие условия».
В свою очередь глава МИД Великобритании Лиз Трасс считает, что Основополагающий акт Россия – НАТО от 1997 года не отвечает современной обстановке в мире. Трасс хочет, чтобы страны НАТО усилили санкции против России и продолжили поставки вооружений на Украину. Министр также считает, что НАТО должна усилить свое присутствие на Востоке, увеличить коллективные расходы и инвестировать в современные возможности, «чтобы противостоять угрозам завтрашнего дня, будь то на границах НАТО или в космосе и киберпространстве».
В то же время президент Франции Эммануэль Макрон назвал возмутительными заявления премьера Польши Матеуша Моравецкого, который выступил с критикой переговоров французского лидера с президентом России. Моравецкий также жаловался, что самые суровые санкции в отношении России не позволяет ввести Германия и другие «крупнейшие и богатейшие» страны Западной Европы.
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Зеленский: Украина не будет европейской, а пойдет по пути Израиля
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После завершения спецоперации России Украина не станет «либеральной и европейской», а пойдет по сценарию Израиля, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.
«Украина станет большим Израилем со своим собственным лицом. Страна намерена подражать израильскому государству в безопасности после спецоперации России. Солдаты будут в кинотеатрах, супермаркетах, и люди с оружием – это будущее Украины», – передает Ura.RU со ссылкой на израильскую газету Haaretz слова Зеленского.
По мнению украинского лидера, Украина не станет такой, какой ее видели власти с самого начала. «Абсолютно либеральной, европейской не будет. Это определенно будет исходить из силы каждого дома, каждого здания, каждого человека», – подытожил он.
Ранее Зеленский выступил через Zoom перед депутатами Кнессета, а также перед своими сторонниками на площади Габима в Тель-Авиве. При этом во время выступления на нем была футболка с символом «Украинской повстанческой армии*» (УПА*, деятельность организации запрещена в России – прим. ВЗГЛЯД). В годы Великой Отечественной войны УПА* проводила масштабные этнические чистки в районах проживания русского, еврейского и польского населения. Были уничтожены десятки тысяч человек. В частности, один из лидеров УПА Роман Шухевич (в 1941–1942 годах замкомандира 201-го батальона шуцманшафта СС) несет ответственность за организацию Львовского погрома, унесшего жизни до 5 тыс. евреев.
Напомним, израильский политолог Яков Кедми сказал газете ВЗГЛЯД, что «репутационные потери, который Зеленский нанес украинской власти своим выступлением перед Кнессетом, будет трудно восполнить».
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Экономист оценил масштабы топливного кризиса на Украине
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«Зеленский ничего не понимает в функционировании реального сектора экономики, его дело – ролики снимать, быть блогером и шутом. Поэтому все эти заявления о запрете российской нефти крайне абсурдны», – заявил газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее Зеленский потребовал от ЕС запретить поставки российской нефти. В то же время ВС РФ продолжили наносить ракетные удары по НПЗ и топливным базам Украины.
«Европа не пойдет на введение нефтяного эмбарго в отношении России. Это же касается и газового эмбарго. Они уже столкнулись с проблемами по поставкам угля, а Россия закрывает добрую половину этой потребности Европы», – рассказал политолог и экономист Иван Лизан.
Эксперт также разъяснил, откуда горюче-смазочные материалы и топливо ранее поставлялись на Украину. «Незначительная доля ГСМ поставлялась из стран Евросоюза, но они даже в довоенное время не закрывали и трети потребностей. Основными поставщиками ГСМ были Россия и Белоруссия. Порядка 50% рынка бензина на Украине контролировалось Белоруссией», – продолжил Лизан.
«Также Украине не стоит надеяться на поставки нефти из Азербайджана, причем по своей же вине. Нефть из Азербайджана на Украину доставить можно только морем, через Одесский порт. Но море контролирует Россия, плюс Украина раскидала по морю достаточно большое количество противокорабельных мин», – отметил он.
«Но даже если бы там не было нашего флота и украинских мин – редкий корабль бы туда поплыл. Акватория Черного моря объявлена так называемой «зоной войны» и на суда, которые ходят по этим морям, распространяются дополнительные требования страховки, то есть ее стоимость резко возрастает вплоть до того, что туда становится просто нерентабельно плыть», – добавил эксперт.
Даже если предположить, что на Украину каким-то образом кто-то доставил топливо, то ВС России уже уничтожили большую часть складов ГСМ и нефтеперерабатывающих заводов. Из-за этого нормальное снабжение топливом украинской бронетехники невозможно. «Им негде хранить топливо. А если они их сразу будут переливать в бензовозы, то как только те выйдут в открытое поле – их накроет российская авиация», – пояснил Лизан.
«Еще недели три назад ВСУ в Донбассе столкнулись с топливным голодом. Совсем скоро будут ездить лишь какие-то бронеавтомобили, а вся остальная техника будет заперта в городах. Сейчас у Запада нет технической возможности снабжать ВСУ топливом, чтобы этого было достаточно для проведения какого-то локального контрнаступления, не говоря уж о масштабных операциях», –подчеркнул Лизан.
Экономист также добавил, что топливный кризис скажется не только на армии, но и на мирной жизни регионов Украины. «Проблемы будут у Украины и с посевной. Чуть лучше обстоят дела на юге Одесской области, которую можно топливом запитать из Молдавии, но это будет значительно дороже. И если на военные цели Зеленскому еще дадут денег, а на что-то другое – очень сомневаюсь. Эти задачи уже будет решать Россия», – рассказал он.
В четверг официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков заявил, что российские военные ударами высокоточных ракет уничтожили четыре базы хранения горюче-смазочных материалов (ГСМ), топливом с которых снабжались украинские войска под Харьковом, Николаевом и в Донбассе.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский потребовал запретить российскую нефть. В среду в ночном обращении к руководству США и Европейского союза он заявил, что поддерживает новый пакет санкций против России со стороны Европейского союза и Соединенных Штатов, и добавил, что его правительство будет продолжать настаивать на полной международной блокаде российской банковской системы и полном запрете на импорт российской нефти.
Главы МИД ЕС решили обсудить нефтяное эмбарго против России. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что этот вопрос не входит в планируемый пятый пакет санкций ЕС, но главы МИД Евросоюза рассмотрят его 11 апреля.
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Стало известно о присутствии офицеров НАТО на «Азовстали» в Мариуполе
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На заводе «Азовсталь» в Мариуполе присутствуют высшие офицеры Североатлантического альянса, они запросили у российской стороны эвакуацию, заявил автор Telegram-канала «Политджойстик» Марат Баширов.
«Мои источники в Мариуполе подтверждают присутствие натовских высших офицеров на «Азовстали». Натовцы вышли на нашу разведку через открытый радиоканал и просят дать им возможность эвакуироваться в Днепропетровск. В составе этой группы есть полковники», – написал Баширов в своем канале «Политджойстик».
Всего на заводе присутствует несколько десятков западных кадровых военных. Они пытались покинуть территорию предприятия на украинских вертолетах, но вертолеты регулярно сбивались.
«То есть эту форточку закрыли и другого канала теперь только как уехать по автодорогам – нет. А для этого надо пройти наши войска», – отметил автор канала.
Ранее представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин сообщал, что в самом Мариуполе завершены основные бои в центральной части города. Сейчас наиболее серьезное противостояние разворачивается в порту и на территории завода «Азовсталь».
Глава Союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич рассказывал газете ВЗГЛЯД, что кроме националистов на заводе «Азовсталь» в Мариуполе могут находиться высокопоставленные представители командования стран НАТО.
В Британии подсчитали поддерживающие Россию страны
Британский журнал The Economist подсчитал страны, вставшие на сторону России или сохранившие нейтралитет в ходе обострения ситуации на Украине. Издание признает, что в этих государствах проживает большая часть населения планеты.
Авторы издания разделили государства на пророссийские, прозападные и нейтральные. В первой группе оказались 28 стран, в которых проживает в общей совокупности треть мирового населения. В числе таких государств Китай, Сирия, Пакистан, Эритрея и Эфиопия, передает РИА «Новости».
Еще 32 государства, на чью долю также приходится до трети населения Земли, придерживаются нейтрального статуса. В их числе – Индия, Бразилия и Бангладеш.
В категорию «прозападные» попала 131 страна, где в общем количестве проживают всего лишь 36% населения мира.
«Около двух третей населения Земли живут в странах либо нейтральных, либо пророссийских. Расклад сил здорово искажают Китай и Индия – на них приходится до трети мирового населения. Китайское правительство – пророссийское – избегает прямо осуждать действия Путина и едва ли поддержит Запад. А правительство Индии, – мы отнесли его к нейтральным, – укрепило взаимодействие с правительством России, особенно за счет снижения цен на нефть», – констатировали авторы статьи, признав в итоге, что далеко не все мировое сообщество считает Россию изгоем.
Ранее городская ассамблея столицы Аляски города Джуно проголосовала против резолюции о приостановке побратимских отношений с Владивостоком.
Напомним, Торстен Рике в статье для немецкой газеты Handelsblatt заявил, что усиление ограничительных мер против России станет «тестом на прочность» для западных стран и может нарушить единство среди них.
Выступление Зеленского с азовцами перед парламентом Греции вызвало скандал
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Политический скандал разразился в Греции в результате выступления президента Украины Владимира Зеленского вместе с бойцами нацбатальона «Азов» (запрещен в России) перед парламентом страны.
Как сообщает РИА «Новости», речь Зеленского проигнорировали депутаты Компартии Греции (КПГ) и правой партии «Греческое решение», отказавшись присутствовать в это время на заседании.
Спикер парламента Константинос Тасулас заявил, что «Греция с первого момента была на стороне Киева» и отправила ей военную и гуманитарную помощь. Тасулас отметил, что ситуацию на Украине греки воспринимают близко. При этом только парламентарии от правящей партии «Новая демократия» поприветствовали Зеленского.
В ходе выступления украинский лидер рассказал об обстановке в стране, призвал Грецию оказать максимальную поддержку и предложил политикам посмотреть видеозапись с обращением двух бойцов из Мариуполя.
«Это два украинца греческого происхождения, один из них в маске, он не может показать свое лицо, надеюсь, вы понимаете», – сообщил Зеленский.
Один из выступавших назвался Леонта Михаилом, он родился в Мариуполе, его дедушка «воевал с нацистами во время Второй мировой войны», а сам он, как утверждает, в составе батальона «Азов» «воюет с русскими нацистами».
Второй боевик был в маске, он представился как Анастасиос и указал, что находится в Мариуполе. «Вы можете помочь, можете говорить об этом, можете направить гуманитарную помощь в Мариуполь», – сказал он.
Секретарь партии Ципраса Ольга Геровасили назвала появление членов батальона «Азов» перед парламентом недопустимым и совершенно неподходящим. Она подчеркнула, что на совещании лидеров партий она запросит у спикера парламента Тасуласа объяснений, был ли он информирован об этом и давал ли он на это согласие.
Ранее представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин сообщал, что в самом Мариуполе завершены основные бои в центральной части города. Сейчас наиболее серьезное противостояние разворачивается в порту и на территории завода «Азовсталь».
Американский эксперт рассказал о «сафари» украинских силовиков в Буче
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Люди в городе Буча под Киевом погибли от рук украинских силовиков, заявил американский военный аналитик, бывший инспектор ООН по вооружениям в Ираке Скотт Риттер.
Риттер рассказал, что российские военные находились в Буче в течение нескольких недель. «У них был налажен вроде бартера: они обменивали свои сухпайки на продукты. Жители Бучи давали им яйца, молоко, сыр, а россияне отдавали свои сухпайки, муку, соль, сахар, мясо. Затем русские ушли. Все, кто был вовлечен в подобное взаимодействие с русскими, теперь рассматривался как коллаборационист», – передает РИА «Новости» слова Риттера в ходе вебинара.
«Мы знаем это, потому что украинская национальная полиция опубликовала объявление, что они направляются в Бучу 1 апреля, чтобы провести чистку и ликвидировать коллаборационистов», – добавил он.
По словам аналитика, это полностью противоречит российскому подходу, который заключается в том, чтобы относиться ко всем жителям Украины с уважением, стараться не нанести вреда мирным гражданам.
«Украина же заявляет: если вы сотрудничаете с русскими, вы умрете. У них есть видеозапись высокопоставленного политического представителя, который объявил в соцсетях жителям Бучи: «Оставайтесь в домах, национальная полиция проводит чистку. Не паникуйте, оставайтесь дома», – продолжил Риттер.
По его мнению, украинские каратели стреляли в людей на улицах, стучались в дверь к тем, кто сотрудничал с российскими военными, и убивали их. «У нас есть видеозапись, где украинская полиция, а именно группа «Азов», гордо заявляет, что направляется на сафари. Название украинского специального полицейского подразделения, которое вошло в Бучу, было «Сафари». И они проводили сафари, чтобы зачистить пророссийских коллаборационистов. Чистка означает убить. Не схватить, а убить. И они делают это. А затем они ходят и снимают трупы и говорят, что это сделали русские», – выразил мнение Риттер.
Он также обратил внимание, что большинство лежащих тел на видео из Бучи с белыми повязками на рукавах, «что означает, что они говорили русским: мы на вашей стороне, не убивайте нас». Аналитик также заявил, что «рядом с каждым телом лежит зеленая коробка от сухпайка, которые они несли, когда были убиты».
«В случае, когда у них (у лежащих тел на видео) нет белой повязки, то ее нет, потому что ею связали им руки за спиной. Эти люди были убиты. Не русскими, а украинцами. Но это не тезис, который продвигают тут (в США). Здесь утверждают противоположное», – заявил Риттер.
Эксперт также указал на то, что тела на видео не выглядят как пролежавшие с момента выхода российских войск. «То, что вы видели по ТВ – это только что убитые люди. И у нас еще свидетельства – мексиканский журналист попал в Бучу в тот же день, когда украинцы объявили об этом. И он снял тела. Свежая кровь. Он сказал, что эти люди были убиты недавно», – заявил Риттер.
«Эти люди были убиты 1 апреля украинской национальной полицией. А затем президент США выходит и говорит, что это военное преступление, совершенное русскими, и Владимир Путин должен быть привлечен к ответу в Гааге. Это война пропаганды, не похожая ни на что из то, что мы видели в наше время», – заключил он.
Напомним, в Минобороны России призвали международные организации расследовать провокацию в Буче. Западные и украинские СМИ и политики распространили информацию о якобы массовых убийствах российскими военными мирных жителей в городе Буче. В Минобороны распространяемые кадры назвали «очередной постановкой киевского режима для западных СМИ». Военные подчеркнули, что все подразделения покинули город еще 30 марта и обратили внимание, что 31 марта мэр города Бучи Анатолий Федорук в своем видеообращении подтвердил, что в городе никого из российских военных нет, «но даже не упоминал о каких-либо расстрелянных на улицах местных жителях со связанными руками».
По мнению военного корреспондента Александра Коца, украинские военные расстреливали мирных жителей в Буче, так как те носили белые повязки, которые в период присутствия российских войск служили опознавательным знаком для мирного населения.
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Дробницкий разъяснил смысл американского ленд-лиза для Украины
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«В США появилась мода использовать исторические названия документов в новых реалиях. Но ничего общего с исходными программами эти инициативы не имеют. Здесь пиара в десять раз больше, чем чего-либо другого», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог-американист Дмитрий Дробницкий. Ранее Сенат США одобрил законопроект о ленд-лизе для Украины.
«Пока никто не понимает, как именно будет организован этот процесс. Но в свое время программа ленд-лиза была отличной», – рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий. «Тогда министр финансов США нащупал возможность для экономического роста. Государство давало в долг другим странам, но не деньгами, а в виде продукции, произведенной американскими фабриками. Кроме того, эти поставки шли в огромных масштабах союзникам в рамках войны. Это был редкий случай настоящей союзнической работы», – уточнил он.
Сегодня же, как уточнил эксперт, ленд-лиз нужен американцам в качестве веского аргумента во время предвыборной кампании, итогом которой станут выборы в Конгресс США в ноябре. «Подобная практика очень хороша для конгрессменов и для отчетности, чтобы они могли сказать избирателям, что предложили новый вариант ленд-лиза и обеспечивали какие-то предприятия заказами. Это попытка заработать политические очки. Но на деле с исходной программой ленд-лиза здесь нет ничего общего», – пояснил Дробницкий.
«Во-вторых, Штатам стало понятно, что Украина вновь нуждается в дополнительных деньгах. Но просто так раздавать деньги никто не хочет, даже Украине. С другой стороны, у официального Киева нет денег для возвращения долгов. Вот поэтому сенаторы и назвали эту программу «новым ленд-лизом», – подчеркнул собеседник.
Дробницкий также обратил внимание на желание Вашингтона предоставить Украине «кибервозможности и средства США». «На деле они создадут некую американскую фирму-подрядчика, которая частично будет отмывать деньги и поставлять Киеву некоторые продукты. А затем они всем скажут, что реально помогают Киеву, разрабатывая специальные программы», – уверен политолог.
«Кроме того, кибервойна между Россией и США ведется уже давно. Однако все стороны опасаются переводить ее в более масштабную форму. От нанесения неприемлемого ущерба стратегической инфраструктуре противника удерживает опасность откатиться в доцифровую эпоху. Я всегда говорил, что качественный киберудар равносилен ковровой бомбардировке», – заключил Дробницкий.
В четверг Сенат США единогласно принял законопроект, который позволит возродить программу ленд-лиза для более быстрой поставки вооружений Украине.
«Законопроект временно отменяет некоторые ограничения, относящиеся к полномочиям президента (Джо Байдена) предоставлять в аренду или поставлять военное оборудование, если оно предназначается для правительства Украины и необходимо для защиты гражданского населения на Украине», – говорится в описании проекта закона.
При этом в числе потенциальных поставок оказались также «кибервозможности и средства» США. В докуме6нте сказано, что, если Москва совершит кибератаку на объекты критической инфраструктуры Украины, это будет расцениваться как «вооруженное нападение».
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что украинские войска надо перевооружить в срочном порядке. Однако отмечается, что НАТО оказывает военную помощь в таком объеме, который не приведет к полномасштабной войне между ядерными державами.
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В Мариуполе найдены новые доказательства преступлений СБУ
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«У нас есть списки личного состава СБУ. Мы хорошо знаем их позывные, паспортные данные и даже как они выглядят. Они, конечно, попытаются скрыться в США или Британии, но мы их в любом случае найдем», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Максим Григорьев. Ранее Народная милиция ДНР сообщила о завершении основных боев в центральной части Мариуполя.
«В здании, где располагалось СБУ в Мариуполе, мы нашли целый ряд важных документов», – рассказал член Общественной палаты, президент Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев. «В кабинетах оперативников мы увидели, что они боролись с мариупольским подпольем, которое после 2014 года отказалось принимать киевский режим», – добавил он.
«Преследованию подвергались и те, кто принимал участие в организации референдума, на котором местные жители высказали свою волю в плане самоопределения и независимости от Украины. На протяжении всех восьми лет украинские спецслужбы системно зачищали в Мариуполе тех, кто не принимал украинскую идеологию. Эта работа продолжалась до последнего момента, пока сотрудникам СБУ не пришлось бежать», – пояснил Григорьев.
По словам эксперта, большую ценность имеют и находки, связанные с личными документами сотрудников СБУ. «Мы устанавливаем личности виновных в преступлениях. У нас есть списки личного состава СБУ. Мы хорошо знаем их позывные, паспортные данные и даже как они выглядят», – подчеркнул собеседник.
На месте базирования СБУ также было найдено немало оружия. «Там были и гранатометы, и огнеметы, различные снаряды и патроны. В наших отчетах, с которыми вы можете ознакомиться у меня на канале, мы смогли показать лишь малую часть того, что на самом деле хранилось там. Видимо планировалось, что сотрудники СБУ будут готовы вести бой. Но на деле они предпочли просто сбежать, бросив все свои вещи прямо в здании», – рассказал Григорьев.
Политолог также отметил, что работа по выявлению преступлений все еще продолжается. Как только будет набран массив информации, его передадут в следственные органы России.
«Понятно, что все те, кто был уличен в преступлениях, попытаются сбежать, как это делали в 45-м году последователи гитлеровской Германии. Они тогда бегали по всему миру и прятались. В скором времени мы увидим то же самое и с сотрудниками СБУ. Вероятно, что кому-то удастся укрыться в США или Великобритании, но мы их найдем», – заключил Григорьев.
В начале марта Общественная палата заявила о создании международного общественного трибунала. Как ожидается, в рамках его работы будут рассматриваться преступления украинских националистов. На данный момент в организации насчитывается порядка 20 стран.
«Есть целый ряд правозащитников, журналистов из разных стран мира, которые работают вместе с нами. Сегодня я объявляю о том, что мы создаем международный общественный трибунал, где будем рассматривать эти факты, чтобы в дальнейшем уже принимали решение правоохранительные органы тех стран, в которых пострадали эти граждане. Самое главное, что сейчас даже украинская власть не понимает, что она сделала, когда вооружила десятки тысяч людей боевым оружием, и как в Киеве бесчинствуют мародеры и группы неонацистов», – отмечал тогда Григорьев.
Между тем в самом Мариуполе, по сообщениям представителя Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, завершены основные бои в центральной части города. Сейчас наиболее серьезное противостояние разворачивается в порту и на территории завода «Азовсталь». Ранее глава Союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич рассказал газете ВЗГЛЯД, что кроме националистов на заводе «Азовсталь» в Мариуполе могут находиться высокопоставленные представители командования стран НАТО.
В четверг Минобороны заявило, что Российские морские пехотинцы и военнослужащие Народной милиции ДНР эвакуировали из городской больницы Мариуполя более 100 мирных жителей, которых не выпускали боевики «Азова».
«Военнослужащие морской пехоты ВМФ России совместно с резервистами ДНР обеспечили эвакуацию всех пациентов четвертой городской больницы в Левобережном районе Мариуполя. Для обеспечения безопасного вывоза людей из зоны боевого соприкосновения с подразделениями националистического батальона «Азов» использовались боевые машины пехоты БМП-2 и бронетранспортеры БТР-80», – передает ТАСС сообщение ведомства.
Кроме того, украинская сторона, по сообщениям Народной милиции ДНР, в целях провокации подожгла корабль управления «Донбасс» в порту Мариуполя.
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Лавров: Киев отходит от стамбульских предложений, убрав из них Крым
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Киев представил в переговорную группу свой проект соглашений, однако в нем он отходит от важнейших положений, зафиксированных на встрече в Стамбуле 29 марта, в том числе в документе отсутствует пункт о Крыме, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Вчера украинская сторона представила в переговорную группу свой проект соглашений, в котором налицо отход от важнейших положений, зафиксированных на встрече в Стамбуле 29 марта, причем зафиксированных в документе, под которым стоит подпись главы украинской делегации Арахамии», – приводятся слова министра в Telegram-канале внешнеполитического ведомства.
«В том документе украинцы четко сформулировали, что будущие гарантии безопасности Украины не распространяются на Крым и Севастополь. Во вчерашнем проекте эта четкая констатация отсутствует, вместо нее предлагаются размытые формулировки о некоем «эффективном контроле» по состоянию на 23 февраля», – пояснил Лавров.
Лавров считает, что украинская сторона будет выдвигать все новые условия на переговорах. «Наверняка на следующем этапе украинская сторона попросит вывести войска и будет нагромождать новые предварительные условия. Этот замысел понятен, но он неприемлем», – сказал министр.
«Подобная недоговороспособность в очередной раз характеризует истинные замыслы Киева, его линию на затягивание и даже подрыв переговоров через отход от достигаемых пониманий», – добавил Лавров.
Ранее Песков в интервью французскому телеканалу LCI заявил, что Россия готова прекратить специальную военную операцию на Украине, если президент Владимир Зеленский согласится на выдвинутые на российско-украинских переговорах условия.
Глава МИД Франции вызвал российского посла
Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что решил вызвать российского посла в Париже Алексея Мешкова после сообщения посольства России по поводу провокации в Буче.
«Столкнувшись с непристойностью и провокационным сообщением посольства России во Франции о бесчинствах в Буче, я принял решение о вызове посла России сегодня утром в МИД», – цитирует РИА «Новости» Ле Дриана.
Ранее европейские страны уже выслали десятки российских дипломатов: Нидерланды, Бельгия, Чехия и Ирландия заявили о высылке более 40 российских дипломатов, Эстония решила выслать 14 дипломатов, Литва и Латвия заявили о понижении уровня дипотношений с Россией, Словения объявила о сокращении сотрудников посольства России на 33 человека, Испания решила выслать 25 российских дипломатов, Швеция решила выслать трех российских дипломатов, МИД Дании решил выслать 15 дипломатов, Италия выслала 30 дипломатов, Греция объявила 12 российских дипломатов персонами нон грата, Люксембург объявил персоной нон грата одного сотрудника российского дипломатического представительства, Хорватия решила выдворить часть российских дипломатов из солидарности с НАТО, Австрия решила выслать четырех дипломатов.
МИД Франции вызвало российского посла в Париже и уведомило о высылке дипломатов, власти Германии заявили о намерении выслать 40 российских дипломатов.
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Украинские националисты подожгли корабль «Донбасс» в порту Мариуполя
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Украинская сторона в целях провокации подожгла корабль управления «Донбасс» в порту Мариуполя, сообщает Народная милиция Донецкой народной республики (ДНР).
Оборонное ведомство сообщило в Telegram, что «украинские боевики осуществили очередную провокацию, умельцами 83 ЦИПсО и националистами «Азова» осуществлен поджег корабля управления «Донбасс».
Ранее Народная милиция сообщала, что в порту Мариуполя украинскими боевиками уничтожаются иностранные суда, было зафиксировано задымление на турецком судне «Азбург», действующего под доминиканским флагом.
На данный момент на борту обоих судов продолжается пожар, наблюдается задымление.
Кроме того, Народная милиция ДНР не исключает, что украинские и иностранные СМИ для дискредитации России используют сюжеты с «убитыми членами экипажей» судов.
Ранее представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил об окончании основных боев в центральной части Мариуполя.
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МО: ПВО России сбили два украинских вертолета под Херсоном
Российские средства противовоздушной обороны сбили в воздухе два украинских военных вертолета: Ми-8 и Ми-24 в районе города Херсон, а также три беспилотника, сообщил официальный представитель Минобороны (МО) России генерал-майор Игорь Конашенков.
«Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты в воздухе два украинских военных вертолета: Ми-8 и Ми-24 в районе города Херсон, а также три БЛА, в том числе два «Байрактар ТБ-2» в районах населенных пунктов Кривой Рог и Трудовой», – передает его слова ТАСС.
Ранее сообщалось, что ВС России высокоточными ракетами нанесли удар по скоплению украинской военной техники в Житомирской области.
С начала спецоперации на Украине ликвидировали 416 беспилотных летательных аппаратов, 220 установок реактивных систем залпового огня (РСЗО).
Международные резервы России увеличились до 606,5 млрд долларов
Международные резервы России за неделю выросли на 2,1 млрд долларов и составили на 1 апреля 606,5 млрд долларов, говорится в материалах Банка России.
«Международные резервы по состоянию на 1 апреля составили 606,5 млрд долларов США, увеличившись за неделю на 2,1 млрд долларов США, или на 0,3%», – цитирует издание ТАСС.
Международные резервы, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства России, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и монетарного золота.
Ранее в среду США запретили России выплачивать госдолг долларами со счетов в американских банках. Уточняется, что запрет осуществления долларовых выплат по госдолгу РФ со счетов российских государственных учреждений в американских фининститутах начал действовать в понедельник.
В Белом доме также заявили, что нынешней санкционной политикой намерены поставить Россию перед выбором между дефолтом и использованием оставшихся валютных резервов.
Как сообщал министр финансов России Антон Силуанов, страны Запада заморозили примерно половину, или около 300 млрд долларов, золотовалютных резервов России. Глава МИД Сергей Лавров назвал заморозку активов ЦБ РФ на Западе воровством.
Силы ЛНР показали отбитый у ВСУ опорный пункт с бронированными куполами
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Силы Народной милиции Луганской народной республики взяли важный опорный пункт украинских войск в районе поселка Новотошковский, тем самым открыв путь на крупный город Лисичанск, который остается под контролем Киева.
«В среду военнослужащие 4-й отдельной мотострелковой бригады НМ ЛНР штурмом отбили 29-й блокпост в районе поселка городского типа Новотошковский. Блокпост входил в состав украинского укрепрайона, получившего у местных жителей название «Силоска», – передает РИА «Новости» слова военных ЛНР.
Также опубликовано видео, на кадрах которого видны позиции укрепрайона, со следами артиллерийских и минометных обстрелов. Показаны блиндажи украинских войск с бетонными дверями и бронированными куполами, выступающими над землей и имеющими бойницы для стрельбы.
В Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня ранее сообщили, что украинские войска за семь недель обстреляли ЛНР более 800 раз.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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