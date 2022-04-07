В России отметили восьмую годовщину провозглашения ДНР

В честь празднованию восьмой годовщины провозглашения Донецкой народной республики в Симферополе прошел митинг «Своих не бросаем», в Самаре возложили цветы к мемориалу воинов-интернационалистов, в Ингушетии на Мемориале Памяти и Славы города Назрани прошел общественный митинг, также акция состоялась в Ленобласти.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов во время митинга подчеркнул, что «сегодня, как никогда Вооруженные силы России и братские народы Донбасса нуждаются в нашей поддержке», говорится на сайте госсовета Крыма.

«Мы четко понимаем, что ждало бы Крым, Донбасс и Луганск, если бы не решение нашего президента и мужественность российской армии – большая кровь и война... Цели специальной военной операции будут достигнуты в любом случае, никаких сомнений в этом нет. Наш лидер никогда не отступал. Поддержим нашего президента, вооруженные силы, братские народы Донбасса и братский украинский народ, который страдает от неонацистов», – сказал Аксенов, добавив, что в специальной военной операции кроме профессиональных военных сегодня участвуют более тысячи добровольцев из Республики Крым.

В Самаре активисты ветеранских и молодежных общественных организаций вспомнили события 2014 года, также почтили память погибших в специальной военной операции на Украине и в локальных конфликтах. На площади Славы и Мужества активисты возложили цветы к Мемориалу воинов-интернационалистов и минутой молчания почтили память защитников родины, сообщает Regnum.

В Ингушетии на Мемориале Памяти и Славы города Назрани прошел общественный митинг, приуроченный к годовщине провозглашения Донецкой Народной Республики. Кроме представителей власти на Аллее Славы собрались представители органов исполнительной власти, члены парламента, общественных организаций, жители города, активисты и волонтеры, сообщается на сайте Республики Ингушетии.

Накануне митинга, Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов отметил, что «нужно всячески поддерживать жителей Донбасса».

«Гуманитарной помощью, акциями, флешмобами мы должны показать, что мы поддерживаем и сопереживаем жителям Донецкой Народной Республики, Донбасса. Они на протяжении 8 лет живут в очень сложных условиях, выживают, можно сказать. А они ведь наши люди, и это обязывает нас переживать за их судьбу, принять в ней самое активное участие», – подчеркнул Калиматов.

Жители Волховского района Ленинградской области собрались в парке им. Ю. Гагарина, чтобы отметить годовщину провозглашения ДНР. В рамках акции состоялся патриотический концерт с участием творческих коллективов города Волхова, группы «Огни города» и участницы шоу «Голос» Алисы Супроновой, говорится на сайте правительства Ленобласти.

Ранее жители Сибири и Дальнего Востока провели митинги в поддержку спецоперации России на Украине, приуроченные к восьмой годовщине провозглашения Донецкой народной республики (ДНР).

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