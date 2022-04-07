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В России отметили восьмую годовщину провозглашения ДНР
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В честь празднованию восьмой годовщины провозглашения Донецкой народной республики в Симферополе прошел митинг «Своих не бросаем», в Самаре возложили цветы к мемориалу воинов-интернационалистов, в Ингушетии на Мемориале Памяти и Славы города Назрани прошел общественный митинг, также акция состоялась в Ленобласти.
Глава Республики Крым Сергей Аксенов во время митинга подчеркнул, что «сегодня, как никогда Вооруженные силы России и братские народы Донбасса нуждаются в нашей поддержке», говорится на сайте госсовета Крыма.
«Мы четко понимаем, что ждало бы Крым, Донбасс и Луганск, если бы не решение нашего президента и мужественность российской армии – большая кровь и война... Цели специальной военной операции будут достигнуты в любом случае, никаких сомнений в этом нет. Наш лидер никогда не отступал. Поддержим нашего президента, вооруженные силы, братские народы Донбасса и братский украинский народ, который страдает от неонацистов», – сказал Аксенов, добавив, что в специальной военной операции кроме профессиональных военных сегодня участвуют более тысячи добровольцев из Республики Крым.
В Самаре активисты ветеранских и молодежных общественных организаций вспомнили события 2014 года, также почтили память погибших в специальной военной операции на Украине и в локальных конфликтах. На площади Славы и Мужества активисты возложили цветы к Мемориалу воинов-интернационалистов и минутой молчания почтили память защитников родины, сообщает Regnum.
В Ингушетии на Мемориале Памяти и Славы города Назрани прошел общественный митинг, приуроченный к годовщине провозглашения Донецкой Народной Республики. Кроме представителей власти на Аллее Славы собрались представители органов исполнительной власти, члены парламента, общественных организаций, жители города, активисты и волонтеры, сообщается на сайте Республики Ингушетии.
Накануне митинга, Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов отметил, что «нужно всячески поддерживать жителей Донбасса».
«Гуманитарной помощью, акциями, флешмобами мы должны показать, что мы поддерживаем и сопереживаем жителям Донецкой Народной Республики, Донбасса. Они на протяжении 8 лет живут в очень сложных условиях, выживают, можно сказать. А они ведь наши люди, и это обязывает нас переживать за их судьбу, принять в ней самое активное участие», – подчеркнул Калиматов.
Жители Волховского района Ленинградской области собрались в парке им. Ю. Гагарина, чтобы отметить годовщину провозглашения ДНР. В рамках акции состоялся патриотический концерт с участием творческих коллективов города Волхова, группы «Огни города» и участницы шоу «Голос» Алисы Супроновой, говорится на сайте правительства Ленобласти.
Ранее жители Сибири и Дальнего Востока провели митинги в поддержку спецоперации России на Украине, приуроченные к восьмой годовщине провозглашения Донецкой народной республики (ДНР).
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Стало известно о присутствии офицеров НАТО на «Азовстали» в Мариуполе
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На заводе «Азовсталь» в Мариуполе присутствуют высшие офицеры Североатлантического альянса, они запросили у российской стороны эвакуацию, заявил автор Telegram-канала «Политджойстик» Марат Баширов.
«Мои источники в Мариуполе подтверждают присутствие натовских высших офицеров на «Азовстали». Натовцы вышли на нашу разведку через открытый радиоканал и просят дать им возможность эвакуироваться в Днепропетровск. В составе этой группы есть полковники», – написал Баширов в своем канале «Политджойстик».
Всего на заводе присутствует несколько десятков западных кадровых военных. Они пытались покинуть территорию предприятия на украинских вертолетах, но вертолеты регулярно сбивались.
«То есть эту форточку закрыли и другого канала теперь только как уехать по автодорогам – нет. А для этого надо пройти наши войска», – отметил автор канала.
Ранее представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин сообщал, что в самом Мариуполе завершены основные бои в центральной части города. Сейчас наиболее серьезное противостояние разворачивается в порту и на территории завода «Азовсталь».
Глава Союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич рассказывал газете ВЗГЛЯД, что кроме националистов на заводе «Азовсталь» в Мариуполе могут находиться высокопоставленные представители командования стран НАТО.
Клинцевич: На «Азовстали» могут находиться высокопоставленные военачальники НАТО
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Кроме националистов на заводе «Азовсталь» в Мариуполе могут находиться высокопоставленные представители командования стран НАТО, рассказал газете ВЗГЛЯД глава Союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич.
«Националисты – это сейчас основная контролирующая и запугивающая сила на подконтрольных Киеву территориях. К сожалению, с ней там все вынуждены считаться, – она держит в страхе в том числе командиров ВСУ. Заметная часть националистических формирований засела сегодня в подвалах на территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Понятно, что падение Мариуполя в ближайшее время станет для ВСУ тяжелейшим психологическим ударом, после которого в Киеве сразу начнут иначе реагировать на мирные предложения Москвы», – полагает лидер Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич.
Кроме националистов внутри «Азовстали» находятся высокопоставленные представители командования стран НАТО и, по некоторым данным, ученые, связанные с американскими биолабораториями, работавшими на территории Украины, полагает собеседник. «В ближайшие сутки в ситуации вокруг «Азовстали» произойдет коренной перелом. И тогда мы получим серьезную информацию, в том числе и о том, что происходило в этих лабораториях последние восемь лет», – уверен собеседник.
Клинцевич особо подчеркнул успехи бойцов, прибывших в Мариуполь из Чечни. «Рамзану Кадырову, кроме представителей силового блока, удалось привлечь и большое количество чеченских добровольцев. Они проводят не только зачистки городских кварталов, но и оказывают жителям гуманитарную помощь, обеспечивают ее доставку», – добавил эксперт. Лидер воинов-афганцев напомнил, что Россия собрала у границ с Украиной большое количество гумпомощи, в том числе и в Ростовской области, недалеко от Мариуполя.
Директор «Национального благотворительного фонда», генерал-лейтенант Владимир Носов также считает, что внутри «Азовстали», кроме националистов, могут находиться иностранные наемники. «На заводской территории очень много подвальных помещений, там легко укрываться», – отметил собеседник. –
«Поэтому всю мощь оружия и российских войск, и Народной милиции ДНР нужно сосредоточить сегодня на уничтожении этого оплота националистических формирований».
Носов отмечает, что на протяжении всей спецоперации Россия параллельно проводит гуманитарную миссию: «Гумпомощь направляется из самых разных уголков России, я знаю, что даже с Камчатки. Поддержка идет беспрецедентная. Доставляется питание, медикаменты. В качестве добровольцев направляются специалисты-медики.
В подобных масштабах гуманитарных операций не предпринимали во время своих военных конфликтов ни американцы, ни англичане».
«В то же время беженцев с Украины принимают и в Ростовской области, и других регионах. Местные власти снабжают украинских граждан всем необходимым, начиная с размещения в достаточно комфортных условиях и заканчивая полным медицинским обеспечением», – рассказал генерал.
В среду глава Донецкой народной республики Денис Пушилин назначил мэром Мариуполя Константина Иващенко, который ранее был депутатом местного горсовета от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» и гендиректором завода «Азовмаш».
Пушилин также поручил создать администрацию города для обеспечения в Мариуполе законности и порядка, нормальной жизнедеятельности, а также для «функционирования предприятий, учреждений, организаций и иных объектов на территории освобожденных населенных пунктов, ранее временно находившихся под контролем Украины».
Ранее на этой неделе глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видеозапись одного из эпизодов штурма металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе, отметив, что так «выглядит боевое превосходство». О начале штурма «Азовстали» Кадыров сообщил 2 апреля. Глава Чечни также призвал поскорее создавать в освобожденных от ВСУ городах и селах органы власти, которые помогут мирным жителям в восстановлении нормальной жизни.
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В Мариуполе найдены новые доказательства преступлений СБУ
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«У нас есть списки личного состава СБУ. Мы хорошо знаем их позывные, паспортные данные и даже как они выглядят. Они, конечно, попытаются скрыться в США или Британии, но мы их в любом случае найдем», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Максим Григорьев. Ранее Народная милиция ДНР сообщила о завершении основных боев в центральной части Мариуполя.
«В здании, где располагалось СБУ в Мариуполе, мы нашли целый ряд важных документов», – рассказал член Общественной палаты, президент Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев. «В кабинетах оперативников мы увидели, что они боролись с мариупольским подпольем, которое после 2014 года отказалось принимать киевский режим», – добавил он.
«Преследованию подвергались и те, кто принимал участие в организации референдума, на котором местные жители высказали свою волю в плане самоопределения и независимости от Украины. На протяжении всех восьми лет украинские спецслужбы системно зачищали в Мариуполе тех, кто не принимал украинскую идеологию. Эта работа продолжалась до последнего момента, пока сотрудникам СБУ не пришлось бежать», – пояснил Григорьев.
По словам эксперта, большую ценность имеют и находки, связанные с личными документами сотрудников СБУ. «Мы устанавливаем личности виновных в преступлениях. У нас есть списки личного состава СБУ. Мы хорошо знаем их позывные, паспортные данные и даже как они выглядят», – подчеркнул собеседник.
На месте базирования СБУ также было найдено немало оружия. «Там были и гранатометы, и огнеметы, различные снаряды и патроны. В наших отчетах, с которыми вы можете ознакомиться у меня на канале, мы смогли показать лишь малую часть того, что на самом деле хранилось там. Видимо планировалось, что сотрудники СБУ будут готовы вести бой. Но на деле они предпочли просто сбежать, бросив все свои вещи прямо в здании», – рассказал Григорьев.
Политолог также отметил, что работа по выявлению преступлений все еще продолжается. Как только будет набран массив информации, его передадут в следственные органы России.
«Понятно, что все те, кто был уличен в преступлениях, попытаются сбежать, как это делали в 45-м году последователи гитлеровской Германии. Они тогда бегали по всему миру и прятались. В скором времени мы увидим то же самое и с сотрудниками СБУ. Вероятно, что кому-то удастся укрыться в США или Великобритании, но мы их найдем», – заключил Григорьев.
В начале марта Общественная палата заявила о создании международного общественного трибунала. Как ожидается, в рамках его работы будут рассматриваться преступления украинских националистов. На данный момент в организации насчитывается порядка 20 стран.
«Есть целый ряд правозащитников, журналистов из разных стран мира, которые работают вместе с нами. Сегодня я объявляю о том, что мы создаем международный общественный трибунал, где будем рассматривать эти факты, чтобы в дальнейшем уже принимали решение правоохранительные органы тех стран, в которых пострадали эти граждане. Самое главное, что сейчас даже украинская власть не понимает, что она сделала, когда вооружила десятки тысяч людей боевым оружием, и как в Киеве бесчинствуют мародеры и группы неонацистов», – отмечал тогда Григорьев.
Между тем в самом Мариуполе, по сообщениям представителя Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, завершены основные бои в центральной части города. Сейчас наиболее серьезное противостояние разворачивается в порту и на территории завода «Азовсталь». Ранее глава Союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич рассказал газете ВЗГЛЯД, что кроме националистов на заводе «Азовсталь» в Мариуполе могут находиться высокопоставленные представители командования стран НАТО.
В четверг Минобороны заявило, что Российские морские пехотинцы и военнослужащие Народной милиции ДНР эвакуировали из городской больницы Мариуполя более 100 мирных жителей, которых не выпускали боевики «Азова».
«Военнослужащие морской пехоты ВМФ России совместно с резервистами ДНР обеспечили эвакуацию всех пациентов четвертой городской больницы в Левобережном районе Мариуполя. Для обеспечения безопасного вывоза людей из зоны боевого соприкосновения с подразделениями националистического батальона «Азов» использовались боевые машины пехоты БМП-2 и бронетранспортеры БТР-80», – передает ТАСС сообщение ведомства.
Кроме того, украинская сторона, по сообщениям Народной милиции ДНР, в целях провокации подожгла корабль управления «Донбасс» в порту Мариуполя.
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Ходаковский: «Азов» нельзя выпускать за пределы Мариуполя
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«Если националистов выпустить за пределы города – мы с ними потом вновь столкнемся на других территориях, где они продолжат заниматься своей преступной деятельностью», – заявил газете ВЗГЛЯД командир батальона «Восток» НМ ДНР Александр Ходаковский. Ранее Минобороны России предложило украинским военным сложить оружие и покинуть Мариуполь.
«Выводить «Азов» из Мариуполя имеет смысл только для сохранения остатков жилого фонда и жизней мирных жителей», – утверждает Ходаковский. Он отметил, что в таком случае российская армия рискует столкнуться с этими же формированиями вновь – но уже на других территориях.
«Если их отпустить, то, как только они окажутся в безопасной для себя зоне, они сразу же вернутся к своей прежней деятельности. За время работы здесь мы нашли огромное количество всякой литературы и методичек, которые показывают, в каком духе их «воспитывали», – рассказал Ходаковский, отметив, что особенно серьезно «промыли мозги» молодым участникам «Азова».
«На мой взгляд, наша задача сегодня – всех локализовать и не просто отпустить на подконтрольные ВСУ территории, где они потом вновь будут бороться с нами, а судить в России. Их надо приговаривать к серьезным срокам за те преступления, которые они творили», – подчеркнул собеседник.
Ходаковский также уточнил, что на сегодняшний день наибольшее сопротивление в Мариуполе оказывают именно представители националистических формирований. По его словам, это связано с тем, что они опасаются последствий и того, что их будут судить за военные преступления.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в понедельник в Мариуполе 267 морпехов ВМС Украины сдались в плен Вооруженным силам России. «Это очень правильный и осознанный выбор. Я всегда обращался к военным Украины с предложением сдаться и вместе с военными России навести порядок в стране ради мирной жизни многострадального украинского народа. 267 человек услышали этот призыв. Их родным больше не нужно переживать за них. Они в полной безопасности», – написал Кадыров в своем Telegram-канале.
«Обращаюсь к тем, кто еще в раздумьях. Мы не воюем с мирным населением. Мы боремся с бандитами, нациками, азовцами и шайтанами, которые не принесут ничего хорошего ни россиянам, ни украинцам. Переходите на правильную сторону!» – заявил глава Чечни.
С другой стороны, в понедельник ВС России предложили подразделениям ВСУ, территориальной обороны и иностранным наемникам сложить оружие и покинуть Мариуполь в запорожском направлении на подконтрольные Киеву территории. Днем ранее Минобороны России обвинило Украину в срыве эвакуации местных жителей и иностранцев из Мариуполя.
При этом оставшиеся в Мариуполе националисты стараются покинуть город по гуманитарным коридорам и между ними развернулась борьба за очередность выхода, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. «Боевики угрожают друг другу, что расстреляют колонну, если их нет в списках на эвакуацию в ближайшем гуманитарном конвое», – приводит слова генерала ТАСС.
По словам Мизинцева, киевские власти не способны контролировать действия националистов, а также обеспечивать безопасность мирных жителей и иностранных граждан при проведении гуманитарных операций. При этом в минувшую субботу Кадыров заявил, что украинские националисты в Мариуполе загнаны в угол и у них есть «только два выбора»: либо они сложат оружие и будут отвечать по всей строгости закона за свою деятельность, либо их тела предадут земле без всяких почестей.
В Минобороны РФ также неоднократно призывали украинских националистов и иностранных наемников сложить оружие и выйти из Мариуполя в подконтрольные Киеву районы. Однако в Киеве отвергали предложение. По данным Минобороны РФ, неонацисты на Украине удерживают в качестве живого щита более 4,5 млн человек, включая граждан 18 стран.
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Силы ЛНР показали отбитый у ВСУ опорный пункт с бронированными куполами
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Силы Народной милиции Луганской народной республики взяли важный опорный пункт украинских войск в районе поселка Новотошковский, тем самым открыв путь на крупный город Лисичанск, который остается под контролем Киева.
«В среду военнослужащие 4-й отдельной мотострелковой бригады НМ ЛНР штурмом отбили 29-й блокпост в районе поселка городского типа Новотошковский. Блокпост входил в состав украинского укрепрайона, получившего у местных жителей название «Силоска», – передает РИА «Новости» слова военных ЛНР.
Также опубликовано видео, на кадрах которого видны позиции укрепрайона, со следами артиллерийских и минометных обстрелов. Показаны блиндажи украинских войск с бетонными дверями и бронированными куполами, выступающими над землей и имеющими бойницы для стрельбы.
В Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня ранее сообщили, что украинские войска за семь недель обстреляли ЛНР более 800 раз.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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Пушилин назначил мэра Мариуполя
Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин назначил руководителем администрации Мариуполя Константина Иващенко, глава ДНР подписал соответствующий указ.
«Постановляю: назначить главой администрации Мариуполя Константина Иващенко», – цитирует указ «Донецкое агентство новостей».
До этого Иващенко был депутатом в Мариупольском совете от украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» и был генеральным директором завода «Азовмаш».
Ранее Пушилин отдал распоряжение о создании гражданской администрации города Мариуполя.
Администрацию города создали для обеспечения законности и порядка, нормальной жизнедеятельности, а также для «функционирования предприятий, учреждений, организаций и иных объектов на территории освобожденных населенных пунктов, ранее временно находившихся под контролем Украины».
Пушилин и Турчак водрузили знамя Победы над поселком под Запорожьем
Руководитель Донецкой народной республики Денис Пушилин и зампредседателя Совета Федерации Андрей Турчак водрузили знамя Победы и флаг России в поселке в Запорожской области, сообщают СМИ.
Пушилин водрузил знамя Победы в селе Розовка под Запорожьем, а Турчак на этом же здании флаг России, пишет Telegram-канал «Sputnik Ближнее Зарубежье».
Отмечается, что общественное движение ДНР также открыло приемную главы республики для оказания помощи населению.
В Запорожье для решения гуманитарных вопросов также находятся депутаты Госдумы Дмитрий Саблин и Артем Туров.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
Из добровольцев сформированы казачьи батальоны для участия в боях в Донбассе
В боевых действиях в Донбассе принимают участие около 1,4 тыс. казаков Всероссийского казачьего войска, из добровольцев сформирован и в середине марта приступил к выполнению боевых задач 1-й казачий батальон, выдвигается 2-й батальон, сообщили в пресс-службе Всероссийского казачьего общества.
Как сообщили в пресс-службе Всероссийского казачьего общества, всего в боевых действиях в Донбассе принимают участие порядка 1,4 тыс. казаков, в ходе спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины казаки служат в различных частях и подразделениях и несут все виды военной службы.
Из казаков-добровольцев сформирован и в середине марта приступил к выполнению боевых задач 1-й казачий батальон. В настоящее время для участия в освобождении Донбасса выдвигается 2-й казачий батальон, добавили в пресс-службе Всероссийского казачьего общества.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины.
Киевским властям был выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал, что Россия в рамках спецоперации на Украине останавливает войну, которую киевский режим на протяжении восьми лет вел против населения Донбасса.
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Басурин назвал число остающихся на заводе в Мариуполе боевиков
На территории завода «Азовсталь» в Мариуполе по-прежнему находятся не менее 3 тыс. боевиков, заявил представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин.
«Мы предполагаем, что осталось порядка 3–3,5 тысяч. Но нужно учитывать все-таки тот факт, что и жители Мариуполя, кто-то из них взял оружие, поэтому количество может быть намного больше», – заявил Басурин в эфире «России 1», передает РИА «Новости».
Ранее Басурин сообщал, что в самом Мариуполе завершены основные бои в центральной части города. Сейчас наиболее серьезное противостояние разворачивается в порту и на территории завода «Азовсталь». Глава Союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич рассказывал газете ВЗГЛЯД, что кроме националистов на заводе «Азовсталь» в Мариуполе могут находиться высокопоставленные представители командования стран НАТО.
Мэр Мариуполя назвал число погибших мирных жителей
Около пяти тысяч мирных жителей Мариуполя погибли в результате боев и обстрелов, сообщил новый мэр города Константин Иващенко.
«Порядка пяти тысяч человек», – ответил он на вопрос о числе жертв среди мирного населения, передает ТАСС.
По словам главы города, примерно 50-60 тыс. жителей Мариуполя находятся сейчас в подвалах под обстрелами и угрозой для жизни.
«Минимум половина мариупольцев находятся в городе. Даже те, кто уехал в близлежащие поселки, они звонят мне и спрашивают, когда можно вернуться, чтобы восстанавливать город», – рассказал Иващенко.
Накануне глава Донецкой народной республики Денис Пушилин назначил руководителем администрации Мариуполя Константина Иващенко, глава ДНР подписал соответствующий указ.
Администрацию города создали для обеспечения законности и порядка, нормальной жизнедеятельности, а также для «функционирования предприятий, учреждений, организаций и иных объектов на территории освобожденных населенных пунктов, ранее временно находившихся под контролем Украины».
Ранее российские морские пехотинцы и военнослужащие Народной милиции ДНР эвакуировали из городской больницы Мариуполя более 100 мирных жителей, которых не выпускали боевики «Азова». В Минобороны также добавили, что эвакуированные из подвалов городской больницы мирные жители Мариуполя рассказали о бесчеловечном отношении боевиков националистических батальонов к жителям города.
ДНР заявила о взятии 139 населенных пунктов
Вооруженные силы Донецкой народной республики взяли под контроль 139 населенных пунктов, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.
«По состоянию на 5 апреля 2022 года на территории Донецкой народной республики группировка войск ДНР при огневой поддержке Вооруженных сил России освободила и установила полный контроль над 139 населенными пунктами, включая Октябрьское, Шевченко, Новобахмутовку», – цитирует сообщение штаба РИА «Новости».
Продолжаются бои за Марьинку, Новомихайловку и Мариуполь.
Представительство ДНР в СЦКК указало, что за 48 дней эскалации в республике погибли 72 мирных жителя, более тысячи человек, включая 61 ребенка, получили ранения.
В понедельник официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщал, что группировка войск ДНР развила наступление.
ДНР полностью зачистила от националистов населенный пункт Сладкое
Подразделения войск ДНР полностью зачистили от украинских националистов населенный пункт Сладкое, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Конашенков заявил, что «подразделения войск Донецкой Народной Республики, продолжая наступление, полностью зачистили от националистов населенный пункт Сладкое», передает РИА «Новости».
Вместе с тем Вооруженные Силы России продолжали нанесение ударов по объектам военной инфраструктуры Украины.
Ранее была дана оценка эффективности огневых действий российских военных на Украине.
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ВСУ обстреляли Докучаевск
Украинские войска обстреляли Докучаевск в Донецкой народной республике, выпустив пять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Представительство сообщило в Telegram, что был зафиксирован «обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению (...) населенный пункт Докучаевск: выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра».
Ранее ВСУ обстреляли Горловку и Донецк снарядами калибром 122 мм.
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Названо число прибывших в Россию беженцев из Донбасса и с Украины
Число беженцев, прибывших из ДНР, ЛНР и Украины в Россию, превысило 615 тыс. человек, сообщили в силовых структурах.
«В течение суток границу Российской Федерации со стороны ДНР, ЛНР и Украины пересекли 17,7 тыс. человек. Всего в Россию прибыло уже более 615,5 тыс. человек, среди которых свыше 121 тыс. детей», – сказал источник ТАСС.
По его словам, свыше 350 тыс. человек являются гражданами ДНР и ЛНР, более 178 тыс. – России, 87 тыс. – Украины и других государств. Отмечается, что основной поток приезжающих в Россию идет через границу в Ростовской области со стороны Донбасса.
Днем ранее свыше 13 тыс. эвакуированных из ДНР и ЛНР пересекли пункты пропуска на границе с Россией за сутки.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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В ДНР заявили о 160 освобожденных населенных пунктах в Донбассе
Вооруженные силы Донецкой народной республики освободили 160 населенных пунктов к 7 апреля, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.
«По состоянию на 7 апреля 2022 года на территории Донецкой народной республики группировка войск ДНР при огневой поддержке ВС РФ освободила и установила полный контроль над 160 населенными пунктами», – цитирует сообщение штаба РИА «Новости».
В числе освобожденных – Новогригоровка (Володарский район), Панновка, Суженка, Луговое, Садовое, Федоровка, Кальчиновка, Назаровка, Украинка, Республика, Ксеновка, Новоромановка, Сергеевка, Старченково, Перемога, Приазовское, Шевченко (Першотравневый район), Ильичовское, Рыбацкое, Червоное, Широкая Балка.
Ранее в ДНР сообщали, что вооруженные силы республики взяли под контроль 139 населенных пунктов.