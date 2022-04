В Совбезе России заявили о кибербазах США в Германии

Посол России в США усомнился в готовности Украины к дипломатии

Украинская кампания по дезинформации вызывает сомнения относительно готовности Киева к дипломатии, заявил посол России в США Анатолий Антонов.

Антонов заявил, что «вызывает большие сомнения искренность заявлений Киева о желании искать пути дипломатического урегулирования кризиса», учитывая, что Киев вбрасывает «бездоказательные обвинения о якобы зверствах и военных преступлениях» российских военных. Антонов полагает, что властями Украины «движет не столько забота о мирном населении, сколько желание закрепить за собой образ «жертвы» и опорочить» Россию, передает РИА «Новости» со ссылкой на Newsweek.

Кроме того, он прокомментировал «статью The New York Times от 6 апреля с подтверждением подлинности видеоматериала, в котором украинские боевики хладнокровно убивают российских военнопленных». Антонов отметил «равнодушную реакцию американских властей со ссылкой на отсутствие подтверждения достоверности видеоролика». По его словам, «такой подход свидетельствует о предвзятом отношении Вашингтона к конфликту на Украине». По мнению посла, отсутствие широкой огласки в США относительно публикации New York Times о видео с убийством военных России вызывает недоумение.

Антонов заявил, что американские санкции против «Сбербанка» и «Альфа-банка», «где большинство россиян хранят свои сбережения», являются прямым ударом по простым гражданам России. Кроме того, попытки США затруднить России обслуживание госдолга вызывают недоумение, сказал он. Посол «видит в этих усилиях стремление запятнать репутацию России, которая, несмотря на выстраиваемые Вашингтоном экономические барьеры, продолжает добросовестно и своевременно выполнять свои долговые обязательства».

Он отметил, что новыми санкциями Вашингтон «продолжает наносить ущерб мировой экономике», а также «подрывает возможности зарубежных партнеров по взаимовыгодному сотрудничеству» с Россией и «оставляет иностранный бизнес без необходимых в нынешний период экономической турбулентности доходов».

Напомним, NYT признала, что видеозапись, на которой запечатлена расправа украинских военных над ранеными российскими солдатами, является подлинной. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что не готова подтвердить подлинность видео.

