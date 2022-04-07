Путин обсудил с Совбезом России спецоперацию на Украине

Политолог: Москва больше не будет верить Киеву на слово

«Россия не отступит от своих требований на переговорах и целей спецоперации, несмотря на попытки Украины «замылить» эти пункты на переговорах», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Анатолий Гагарин, комментируя оценку, которую глава МИД Сергей Лавров дал ходу переговоров с Киевом.

«Судя по жестким заявлениям главы МИД Сергея Лаврова и по поведению киевского режима, мы можем догадываться, что Киев не выполняет договоренности, которые были достигнуты в Стамбуле, – и Москва это понимает. Сейчас мы становимся свидетелями игры в «кошки-мышки», как высказался Лавров. Россия последовательно делает шаги навстречу, а противоположная сторона, наоборот, увиливает от конструктивного диалога», – заявил директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов Анатолий Гагарин.

Напрашивается вывод, что цель киевского режима – это затягивание времени, рассуждает эксперт. «Киев пытается получить пиар-бонусы, представляя происходящее как свою «перемогу». При этом в переговорах проявляется катастрофическая несамостоятельность украинской власти, ее зависимость от США и Европы, которые заинтересованы в затягивании переговоров. Украина думает, что Запад таким образом ее охраняет, а на самом деле он таким образом держит ее в заложниках», – полагает политолог.

Собеседник отметил, что Россия на переговорах давала Киеву возможность выйти из создавшейся для Украины катастрофы с минимальными потерями. «Но в той парадигме, которая создана для Украины американскими кураторами, Киев не может поступить так, как выгодно ему. Таким образом, катастрофа продолжается, несмотря на то, что даже на Украине многие понимают, что для России поставленные на переговорах вопросы в немалой степени имеют жизненно важное значание», – говорит Гагарин.

Киев не согласится полноценно обсуждать денацификацию и демилитаризацию, а также восстановление прав русскоязычных жителей Украины, опасается эксперт. «На этих фундаментах держится вся нынешняя система украинского мировоззрения, если они откажутся от этого – то все посыплется», – отметил политолог.

Со своей стороны, Москва больше не будет верить Киеву на слово и потребует юридически оформленных гарантий для каждого из пунктов повестки переговоров. «Вообще говоря, в идеале те гарантии, которые даст Украина России, должны быть основаны на документе о капитуляции, подписанном украинским военным командованием без участия по факту бесправных политических властей Киева. Документ, подобный тому, который подписал начальник штаба Верховного главнокомандования вооруженными силами Германии генерал-фельдмаршал Вильгельм Кейтель в Берлине 9 мая 1945 года», – резюмировал Гагарин.

Во вторник глава МИД России Сергей Лавров жестко предостерег Киев от попыток игнорировать требования России о денацификации и демилитаризации Украины, а также восстановления прав русского языка и русскоязычного населения.

«Если украинская делегация будет <...> по-прежнему категорически отказываться, как она это делает сейчас, даже обсуждать задачи денацификации и демилитаризации, восстановление прав русского языка, если они по-прежнему будут заявлять, что проблем с русским языком, правами русскоязычного населения и проблем с нацификацией всех областей жизни страны у них не существует, я не думаю, что это будет способствовать дальнейшему ходу переговорного процесса», – заявил глава российской дипломатии.

При этом Лавров подчеркнул несамостоятельность Киева в переговорном процессе.

«Мы еще раз хотим настоятельно призвать тех, кто руководит действиями Киева, а мы знаем, кто это, все-таки осознать свою ответственность за безопасность в Европе, за будущее мироустройство, за обеспечение на практике следования всем принципам Устава ООН. Россия готова к этому разговору, но для того, чтобы у нас был настоящий прогресс, а не его видимость, мы настаиваем на том, чтобы Киеву был послан недвусмысленный сигнал не заниматься саботажем, иначе мы рискуем повторить судьбу минских договоренностей. Мы на это никогда не пойдем», – сказал Лавров.

По оценке министра, на переговорах в Стамбуле 29 марта украинская сторона впервые предложила письменное видение того, как мог бы выглядеть договор в части, которая касается статуса Украины и гарантий безопасности. Киев декларировал готовность «провозгласить свое государство нейтральным, внеблоковым, безъядерным», и впервые заявил о готовности отказаться от размещении на Украине иностранных вооружений.

При этом Лавров признал: Москва обеспокоена заявлением Киева о проведении референдума после заключения договора с Россией, существует вероятность того, что, когда этот референдум даст отрицательный результат, переговорный процесс придется начинать заново. «В такие кошки-мышки мы играть не хотим», – подчеркнул глава МИД России.

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