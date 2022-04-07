Политолог назвал 10 приемов политического мастерства Жириновского

Директор Центра политической конъюнктуры политолог Алексей Чеснаков назвал «10 технологических уроков – навыков для начинающего политического ньюсмейкера и дебатера», которые Владимир Жириновский «довел почти до абсолютного совершенства».

Как заявил в Telegram Чеснаков, «лучшая возможность сохранить память о мастере – продолжать учиться у него». Первый навык в списке – «постоянно присутствовать в повестке». Жириновский «тщательно режиссировал это свое присутствие».

Во-вторых, он «опережал конкурентов хотя бы на сантиметр», в-третьих – «был готов работать в любом формате» и «не стеснялся пробоваться в новых жанрах», в-четвертых – «знал, что нужно его аудитории» и «работал именно на нее».

Кроме того, Жириновский «конструировал сигналы» и «понимал с самого начала, чем сегодня запомнится зрителю». Также он «не боялся идти на обострение и конфликты, когда необходимо». Еще один навык – «уметь вовремя спровоцировать оппонента».

Как отмечает Чеснаков, Жириновский «не стеснялся импровизировать», так как «аудитория любит экспромты», и «не стеснялся прогнозировать», поскольку «аудитория хочет знать будущее». Наконец, он «никогда не пропускал ударов и сигналов, на которые требуется ответ».

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«Подумайте, когда вы действовали таким же образом? Для чистоты эксперимента и честности с самим собой – погуглите, что об этом вашем действии написали в СМИ. Если написали», – заявил Чеснаков, добавив, что «некоторые из приемов Жириновского», по его мнению, «еще войдут в учебные пособия».

Чеснаков считает, что у Жириновского «есть чему поучиться», причем указанными «качествами мастерство Жириновского не ограничивается». Однако «оставшееся было скорее частью его личного политического искусства, которому нельзя научиться, и зависело от врожденных данных и мощнейшей интуиции».