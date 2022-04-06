Песков заявил о возможности поставлять газ в другие страны в случае отказа ЕС

ЕС признался в неспособности ввести эмбарго на газ из России

Евросоюз сейчас не рассматривает возможность введения эмбарго на поставки газа из России, однако не исключает такой меры в будущем, заявил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони после заседания Еврогруппы.

«Что касается газового эмбарго. Мы не рассматриваем эту возможность сейчас, но мы не исключаем ее в будущем. Это будет зависеть от развития войны, в меньшей степени это зависит от того, на кого эта мера повлияет больше (на Россию или ЕС)», – приводит слова еврокомиссара по экономике ТАСС.

Как заявил Джентилони, Евросоюз «должен быть готов платить цену» за применение экономических мер давления на Россию.

Как сообщил председатель Еврогруппы Паскаль Донохью, министры экономики и финансов стран ЕС рассмотрят новые санкции против России на плановой встрече в Люксембурге 5 апреля. «Это сейчас крайне важно, чтобы мы сохраняли наше единство, которым отличался наш ответ [России] ранее. Поэтому во вторник мы обсудим новые меры на заседании Совета ЕС по экономике и финансам», – сказал председатель Еврогруппы. «Я ожидаю, что завтра дискуссия будет носить общий характер. Министры дадут общую оценку, какие решения необходимы, они дадут указания другим институтам ЕС, и решения будут приняты позднее. Я ожидаю, что в ближайшие дни будет принят такой подход», – добавил Донохью.

Как ожидается, министры экономики и финансов стран Евросоюза рассмотрят новые санкции против России на плановой встрече в Люксембурге во вторник, однако там пройдет только «общая дискуссия» без конкретных решений.

Накануне в ЕК выступили за соблюдение газовых контрактов с Россией при продолжении оплаты в долларах и евро. Министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил о незаменимости российского газа в краткосрочной перспективе при одновременной необходимости как можно быстрее «остановить все экономические отношения с Россией».

Ранее президент федерального союза промышленности Германии (BDI) Зигфрид Руссвурм предупредил о фатальных последствиях введения эмбарго на энергоресурсы из России для отрасли. Советник правительства Германии Ламиа Мессари-Беккер предупредила о риске катастрофы в экономике Германии в случае прекращения поставок российского газа.

31 марта президент России Владимир Путин подписал указ о правилах торговли газом с недружественными странами. Он также сообщил, что отказ недружественных стран платить за российский газ рублями будет рассматриваться как нарушение контрактов, то есть действующие контракты будут остановлены. При этом российский лидер предупредил о риске масштабной деиндустриализации Европы и потере миллионов рабочих мест.

Напомним, Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях. Газета ВЗГЛЯД анализировала возможные сценарии развития ситуации с поставками российского голубого топлива в Европу, и разбирала предложенное Москвой изящное решение для газовых расчетов с Западом.

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