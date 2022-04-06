США объявили о санкциях против Собянина и Беглова

США захотели заставить Россию выбрать между дефолтом и истощением

Соединенные Штаты при помощи санкций пытаются добиться такой ситуации, при которой России пришлось бы сделать выбор между дефолтом и использованием оставшихся валютных резервов, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«У России нет неограниченных ресурсов, особенно сейчас, учитывая те калечащие санкции, которые мы ввели в действие. И им придется выбирать между тем, чтобы истощить оставшиеся ценные долларовые резервы <…> или объявить дефолт», – приводит мнение пресс-секретаря Белого дома ТАСС.

«Цель заключается в том, чтобы заставить их сделать выбор», – сказала Псаки, отвечая на вопрос о том, является ли целью США на данном этапе добиться дефолта в России.

Пресс-секретарю Белого дома был также задан вопрос о том, имеется ли у американских властей какая-либо оценка того, в какие сроки можно было бы ожидать такой дефолт. «У меня нет оценки этого», – ответила Псаки. «Это зависит отчасти от того, какие решения они [российские власти] примут», – добавила она.

Накануне помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил о намерении властей США ужесточить санкции против России на фоне провокации в Буче. Во вторник Минфин Соединенных Штатов запретил России выплачивать госдолг в долларах со счетов российских государственных учреждений в американских банках.

Напомним, как сообщал министр финансов России Антон Силуанов, страны Запада заморозили примерно половину, или около 300 млрд долларов, золотовалютных резервов России. Глава МИД Сергей Лавров назвал заморозку активов ЦБ РФ на Западе воровством. Однако даже в этих условиях в Минфине России обещали продолжить обслуживание госдолга РФ в валюте при условии «разморозки» счетов ЦБ и российского правительства.

В середине марта США разморозили российские резервы для оплаты внешнего долга – Минфин России заявил, что платежное поручение о выплате купонного дохода по облигациям, направленное иностранному банку-корреспонденту еще 14 марта, исполнено.

Напомним также, 6 марта президент Владимир Путин разрешил российским организациям временно выплачивать долги перед кредиторами из недружественных стран в рублях. Позже глава Минфина Антон Силуанов заявил, что Россия будет погашать внешние долги в рублях, а конвертировать их в валюту можно будет при разморозке золотовалютных резервов России.

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