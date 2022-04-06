Эксперт объяснил рекордный рост антипатии к США среди россиян

В последнее время США ведут себя как лидер той части западного мира, которая пытается разрушить нашу государственность, нашу экономику, превратить Россию в выжженную землю. Было бы странно, если бы русские в ответ выражали симпатию к США. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Шпунт, комментируя итоги соцопроса, согласно которым 71% россиян отрицательно относится к Соединенным Штатам.

«Обратите внимание, что ВЦИОМ задавал вопрос об отношении к США, а не к самим американцам, – так сказать, к простым «реднекам». Думаю, в таком случае цифра не была бы такой колоссальной», – считает гендиректор Института инструментов политического анализа Александр Шпунт.

«США хотят уничтожить российскую экономику, сделать жизнь в России невыносимой, подчеркивает собеседник. Они намерены исключить Россию из мирового производства, из системы культурного и спортивного обмена. Короче говоря, согласно их планам, Россия должна превратиться в выжженную землю. Как же после этого русские должны относиться к Америке? Было бы странно, если бы они выражали ей симпатию», – отметил Шпунт.

«Я вообще удивлен, что о негативном отношении заявил только 71% опрошенных. Очевидно, пока обывателем это все еще не отрефлексировано», – предположил эксперт.

По мнению эксперта, большинство наших соотечественников видят, что США ведут атаку чуть ли не «на каждого русского человека». Среди вопиющих примеров русофобии Шпунт назвал отключение нашей страны от международной медицинской программы OncoAlert по оказанию срочной помощи детям из России с онкологическими заболеваниями, решение Международной федерации кошек запретить котам и кошкам из России участвовать в международных выставках и отмена курса о творчестве Достоевского в Миланском госуниверситете. «Чаще всего это происходит не по инициативе самих европейцев. Это происходит под давлением Вашингтона. США не скрывают этого, они подчеркивают этот факт с целью показать, что они по-прежнему управляют западным миром», – уверен собеседник.

Как следует из опроса ВЦИОМ, большинство россиян (71%) относятся к Соединенным Штатам плохо – и это рекордное количество с 1991 года. При этом почти половина (47%) относится к Штатам очень плохо, что также является наиболее высоким показателем за весь период мониторинга. О положительном отношении к США сообщили лишь 14% граждан. Наиболее позитивно к США россияне относились в начале 90-х годов (1991 г. – 83%).

Среди 14% респондентов, заявивших о симпатии к США, есть и «истеричная часть электората несистемной оппозиции», полагает Шпунт. «Это часть культурной и научной истероидной элиты, такие необольшевики. Эти люди неисправимы, для них Россия – это «совок» навсегда. Их логика примерно следующая: все, что плохо для «режима Путина», – хорошо для них. Все, кто против диктата США, должны исчезнуть с исторической сцены, а на этом месте потом возникнет новая «прекрасная Россия». К сожалению, такие люди есть в обществе всегда», – посетовал политолог.