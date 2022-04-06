Путин и Орбан обсудили отношения России и Венгрии

Взгляд
6 апреля, среда  |  Последнее обновление — 17:45  |  vz.ru
Разделы

Европа нанесла первый удар по российским энергоресурсам с опаской

Европа готова запретить поставки угля из России Евгений Епанчинцев/РИА Новости
Брюссель поддался давлению США, которые ввели эмбарго на поставки нефти, газа и угля из России и требовали того же от Европы. Однако ЕС решил отделаться малой кровью и начать эмбарго с одного энергоресурса – угля. Газ и нефть европейцы все же вынесли за скобки. Обещанная морская и сухопутная блокада от ЕС также имеет важные исключения.  Подробности...
Перейти в раздел…

«Жириновский сделал себя сам»

Жириновский умер после тяжелой и продолжительной болезни Михаил Джапаридзе/ТАСС
После тяжелой и продолжительной болезни в возрасте 75 лет умер российский политик, лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Смерть политика подтвердил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Какую роль Жириновский занял в истории России и как теперь сложится судьба его главного общественного детища – ЛДПР? Подробности...
Перейти в раздел…

История знает надежный способ искоренения русофобии

Европейская карикатура позапрошлого века – кажется, с тех времен восприятие России ничуть не изменилось Public Domain
Демонизация русских, постоянные попытки завоевать или же попросту уничтожить Русское государство – все это вовсе не изобретение последнего времени. Многочисленные примеры показывают, как европейские страны практиковали все это сотни лет. Когда и как европейцы придумали доктрину о «деспотизме и варварстве» России и каким образом нашей стране удавалось побеждать русофобию?  Подробности...
Перейти в раздел…

Россия лишает Европу дешевого продовольствия

Пустые полки становятся привычной картиной магазинов стран ЕС Meng Dingbo/Global Look Press
Батон хлеба в Европе скоро будет стоить 10 евро – то есть чуть менее тысячи рублей. Такие прогнозы уже сейчас озвучивают европейские СМИ, описывая катастрофическую инфляцию, которая накрыла ЕС как результат торговых ограничений с Россией. Каких именно товаров в первую очередь касается повышение цен, в какой степени – и что будет происходить дальше? Подробности...
Перейти в раздел…

Почему вертолеты ВСУ атаковали Белгород

Пожар на нефтебазе в Белгороде возник в результате удара вертолетов ВСУ Антон Вергун/ТАСС
Пока Россия перегруппировывает свои войска на северо-востоке Украины, ВСУ нанесли авиаудар по нефтебазе в российском Белгороде. Несмотря на отсутствие жертв и незначительный ущерб, инцидент вызвал бурную реакцию в Сети. Почему вертолетам ВСУ удается наносить удары на территории России, с какой целью они проводятся и как можно исключить новых авиационных вторжений? Подробности...
Перейти в раздел…

Жириновский умел предсказывать будущее

Общественное мнение
Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Жириновский оказался человеком с государственным мышлением, вполне взвешенным аналитиком, прагматиком политической жизни. Это было удивительно, поскольку слабо стыковалось с экранным образом Подробности...

Как работать с данными, когда все врут

Алексей Токарев
Алексей Токарев, доктор политических наук, ведущий научный сотрудник ИМИ МГИМО
Я не имею результатов судебно-медицинской экспертизы на руках, поэтому не могу рассуждать о трупных пятнах или степени окоченения. Но мне доступны данные о тайминге конкретных фото и видео из Бучи. К ним я и обращаюсь. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

Россия запустила часы в обратную сторону от Апокалипсиса

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
История Европы Нового времени плотно укладывается в трехсотлетний промежуток между двумя тридцатилетними войнами – XVII и XX веков. И именно здесь обретает свой большой и зловещий смысл. Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев
Перейти в раздел…

Германия победила наркоманию в России

Новые санкции и высылка русских дипломатов

Буча: Что думать

Обсуждение: 4 комментария
Перейти в раздел…

Вертолеты ВСУ атаковали Белгород

В пятницу на нефтебазе в Белгороде произошел пожар, который охватил резервуары с топливом. Причиной пожара стал удар вертолетов ВСУ, подобравшихся к городу на предельно малых высотах. Несмотря на отсутствие жертв и незначительный ущерб, инцидент вызвал бурную реакцию в Сети
Подробности...

В Лос-Анджелесе прошла 94-я церемония вручения премии «Оскар»

В Лос-Анджелесе прошла церемония объявления победителей 94-й премии «Оскар». Главным событием стал инцидент между лауреатом премии Уиллом Смитом и ведущим церемонии комиком Крисом Роком. Ведущий пошутил над стрижкой жены Смита, после чего актер поднялся на сцену и дал тому пощечину. Впрочем, многим конфликт показался инсценировкой
Подробности...

В Москве испытывают электрические речные трамвайчики ледового класса

В Москве начались ходовые испытания первого российского электрического речного трамвая. Сергей Собянин сообщил, что отечественные суда смогут осуществлять перевозки круглогодично. Помимо этого, суда являются экологичными и их эксплуатация не нанесет вреда окружающей среде
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
Нужны ли России новые территориальные приобретения?
  • Да

  • Нет

  • Не знаю
Отключит ли Россия газ, если Европа откажется платить за него рублями?
  • Да

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
После начала спецоперации на Украине вам перестали звонить телефонные мошенники?
  • Да

  • Нет

  • И раньше не звонили
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Премьер-министр Венгрии объявил о готовности платить за газ из России в рублях
    Минобороны обвинило Украину в срыве обмена военнопленными СМИ: Названа дата голосования ГА ООН по приостановке участия РФ в СПЧ СМИ: СБУ готовит расстрел нескольких украинцев за «пособничество» России Британцы раскритиковали Джонсона за обращение на русском языке
    Турция обезвредила украинскую мину в Черном море Доля негативно настроенных к США россиян достигла максимума за всю историю Вучич сообщил Путину о намерении Сербии продолжать путь в ЕС Минздрав зарегистрировал отечественное лекарство для щитовидной железы
    Позиции российских пограничников обстреляли в Курской области Назначен временно исполняющий обязанности руководителя фракции ЛДПР Тбилиси потребовал от Киева опровержений «грязной лжи» о грузинской контрабанде в Россию Власти Франции начали расследование о «взбесившемся» Boeing 777

    Главная тема


    Почему Россия не бросит Херсонскую область

    «преступная инсценировка»


    Захарова назвала преступлением украинских властей провокацию в Буче

    наемный убийца


    Агент СБУ в Херсоне признался в подготовке убийства пророссийского блогера

    замена Boeing и Airbus


    ОАК запустила производство 20 самолетов Ту-214

    Видео

    «деспотизм и варварство»


    История знает надежный способ искоренения русофобии

    поставки угля


    Европа нанесла первый удар по российским энергоресурсам с опаской

    угроза жизни людей


    ВСУ решились на химическую атаку в Донбассе

    массовое убийство


    В Буче хотят запустить югославский сценарий для Украины

    гуманитарный коридор


    Почему боевикам «Азова» в Мариуполе дали шанс на спасение

    зловещий смысл


    Владимир Можегов: Россия запустила часы в обратную сторону от Апокалипсиса

    трагедия в Буче


    Алексей Токарев: Как работать с данными, когда все врут

    ушел Жириновский


    Общественное мнение: Жириновский умел предсказывать будущее

    на ваш взгляд


    Нужны ли России новые территориальные приобретения?

    Путин и Орбан обсудили отношения России и Венгрии

    6 апреля 2022, 17:08

    Текст: Алексей Дегтярёв

    Президент России Владимир Путин по телефону обсудил с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном российско-венгерские отношения, сообщили в пресс-службе Кремля.

    «Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Обсужден ряд актуальных вопросов российско-венгерских отношений, которые продолжают развиваться во взаимовыгодном ключе», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

    Российский лидер проинформировал венгерского премьера о положении дел на переговорах российских и украинских представителей, а также дал принципиальные оценки грубой и циничной провокации киевского режима в городе Буче.

    Политики условились продолжать контакты.

    Ранее в среду Орбан заявил, что Венгрия готова платить за российский газ в рублях, а также назвал Россию неотъемлемой частью безопасности Европы.

    Президент России Владимир Путин поздравлял премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с победой возглавляемой им партийной коалиции. Орбан занимает должность премьер-министра Венгрии с 2010 года.


    Путин объяснил ухудшение на мировом энергетическом рынке давлением на Газпром
    		    5 апреля 2022, 16:12
    Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярев

    Обстановка на мировом энергетическом рынке ухудшилась из-за нерыночных мер давления на российский Газпром, заявил президент России Владимир Путин.

    «Ситуация в энергетической сфере ухудшается в результате нерыночных, грубых мер, в том числе административного давления на нашу компанию Газпром в некоторых европейских странах. Мы наблюдаем их – наших партнеров – очередную попытку переложить свои собственные ошибки в сфере экономики и энергетики на Россию», – заявил президент.

    Видео выступления опубликовано в Telegram-канале «Смотри».

    Также Путин прокомментировал ранее прозвучавшие призывы к национализации энергетических активов России на Западе. «Слышим уже и заявления официальных лиц о возможной национализации наших некоторых активов. Ну так мы далеко зайдем. Пусть никто не забывает, что это обоюдоострое оружие», – приводит слова президента ТАСС.

    Ранее корпорация Газпром прекратила участие в своей немецкой «дочке» Gazprom Germania GmbH и всех принадлежащих ей активах.

    СМИ сообщали со ссылкой на источники в правительстве Германии, что министерство экономики ФРГ прорабатывает сценарий, при котором могут быть национализированы дочерние компании Газпрома и Роснефти в ФРГ.

    По информации издания, речь идет о компаниях Gazprom Germania и Rosneft Deutschland.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что даже сама проработка идеи о возможности национализации «дочек» компаний Газпром и Роснефти в Германии неприемлема. 

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (13)
    Путин: Россия должна заместить импорт некоторых продуктов
    		    5 апреля 2022, 17:08
    Фото: Андрей Александров/РИА Новости
    Текст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин поставил задачу создавать новые отечественные предприятия агропромышленного комплекса (АПК) для импортозамещения.

    «Ключевая задача для правительства, руководителей регионов, предприятий – сохранить, поддержать деловую активность в российском АПК, чтобы наши аграрии, рыболовные хозяйства, производители продовольствия в целом открывали новые предприятия, создавали новые рабочие места, увеличили выпуск в первую очередь тех групп товаров, которые мы еще отчасти вынуждены закупать за границей», – указал Путин на совещании по поддержке агропромышленного комплекса, сообщает ТАСС.

    При этом он оговорился, что «естественно, бананы мы не производим, это отдельные статьи нашего импорта».

    Ранее президент сообщил, что российский внутренний рынок по основным группам продовольствия полностью обеспечен собственным производством. Путин добавил, что власти должны минимизировать внешние эффекты на продовольственный рынок и увеличить выпуск продуктов питания. 

    Коментарии (24)
    Путин утвердил ответные визовые меры для «недружественных стран»
    		    4 апреля 2022, 14:39
    Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба
    президента РФ/ТАСС
    Текст: Ольга Иванова

    Президент Владимир Путин подписал указ об ответных мерах визового характера в связи с недружественными действиями иностранных государств.

    Также Путин поручил МИД ввести персональные ограничения на въезд в Россию для иностранцев и лиц без гражданства, совершающих недружественные действия.

    «Министерству иностранных дел Российской Федерации во взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными принимать решение о неразрешении въезда в Российскую Федерацию, ввести персональные ограничения на въезд в РФ и пребывание в РФ для иностранных граждан и лиц без гражданства, совершающих в отношении РФ, ее граждан или юридических лиц недружественные действия», – следует из текста указа, опубликованного на официальном портале правовой информации.

    Кроме того, указ президента об ответных мерах визового характера предполагает отмену ряда пунктов об упрощенной выдаче виз гражданам ЕС.

    Ранее глава МИД России сообщил, что в России готовят указ об ответных мерах визового характера, который ограничит въезд в страну для граждан «недружественных стран». 

    Коментарии (9)
    Путин: Жириновский всегда отстаивал интересы России
    		    6 апреля 2022, 14:11
    Фото: Михаил Метцель/ТАСС
    Текст: Елизавета Булкина

    Президент Владимир Путин принес соболезнования в связи со смертью лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который скончался в возрасте 75 лет, сообщила пресс-служба Кремля.

    «Владимир Жириновский был опытным политиком, энергичным, открытым к общению человеком, ярким оратором и полемистом. Основатель и бессменный лидер одной из старейших политических партий страны, он многое сделал для становления и развития российского парламентаризма, отечественного законодательства, искренне стремился внести вклад в решение важнейших общенациональных задач. И всегда, в любой аудитории, в самых острых дискуссиях отстаивал патриотическую позицию, интересы России», – говорится в телеграмме главы государства, опубликованной на сайте Кремля.

    О смерти Жириновского ранее сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, политик умер после тяжелой и продолжительной болезни.

    «Для нас всех – это невосполнимая потеря. Пусть светлая память о нем всегда будет в наших сердцах», – сказал он.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (17)
    Лавров высказался об оскорблениях Байденом Путина

    4 апреля 2022, 20:59

    Текст: Вера Басилая

    Слова президента США Джо Байдена о президенте России Владимире Путине говорят о том, что у многих американских политиков с совестью «не все хорошо», заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    «У многих американских политиков, которые стояли у истоков иракской войны, которые развалили Ливию, вторглись в Сирию, не все хорошо с совестью. Думаю, вы тоже слышали, как потом сотрудники администрации Байдена комментировали эти высказывания, объясняя, что он это не имел в виду», – цитирует РИА «Новости» слова Лаврова.

    Министр подчеркнул, что «интересует, прежде всего, как смотрит на эту ситуацию российский народ, насколько он понимает задачи, которые решают наши Вооруженные силы. И он эти задачи понимает. И главное, он понимает, что речь совсем не об Украине».

     

    «Речь о том, что коллективный Запад беспрекословно, сплотившись под крышей Вашингтона, являет ту модель однополярного мира, которую он хотел бы сохранить. Этому суверену дозволено все, а все остальные не могут даже заикаться, как им обеспечивать свою безопасность», – отметил глава российского МИД.

    Ранее аналитик и публицист Патрик Бьюкенен в статье для журнала The American Conservative заявил, что президент США Джо Байден позволил себе скатиться до самых отвратительных оскорблений в адрес лидера России, с которой у Америки никогда не было прямого конфликта, и результаты этой дипломатии предстоит испытать всему миру.

    Напомним, президент США Джо Байден заявил, что такие люди, как президент России Владимир Путин, якобы «не должны править странами». Глава Белого дома добавил, что произнес эти слова в Варшаве, обращаясь к российскому народу. Он подчеркнул, что не намерен приносить извинения и отказываться от сказанного. «Я выражал свое моральное негодование», – добавил он.

    Ранее Байден заявил, что якобы не призывал к смене власти в России. При этом в минувшую субботу во время визита в Варшаву, говоря о президенте России Владимире Путине, президент США выступил с утверждением, что «этот человек не может оставаться у власти». В тот же день в Белом доме заявили, что Байден якобы не обсуждал власть Путина в России или же «смену режима».

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что это решать не Байдену, президента России выбирают россияне. В Кремле также указали, что личные оскорбления президента США в адрес главы российского государства сужают окно возможностей для налаживания отношений Москвы и Вашингтона.

    Позже пресс-секретарь российского лидера заявил, что новое заявление Байдена про президента России вызывает тревогу, Кремль отслеживает и тщательно фиксирует такие высказывания.

    В Госдепе США заявили, что высказывания Байдена о президенте России были, вероятно, сделаны на эмоциях и не отражают официального политического курса Белого дома. Американские СМИ раскритиковали Байдена за слова в адрес Путина. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как Байден встревожил Россию, разочаровал Украину и заставил краснеть США.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (7)
    Путин заявил о возможности обеспечить в России цены на продукты ниже мировых
    		    5 апреля 2022, 16:21
    Фото: Илья Питалев/ТАСС
    Текст: Елизавета Булкина

    Россия может обеспечить цены на продукты питания внутри страны ниже, чем на мировом рынке, заявил президент Владимир Путин на совещании по поддержке отечественного агропромышленного комплекса.

    «Особо отмечу, что выросшие объемы производства позволяют нам обеспечить цены на продукты питания внутри России ниже, чем на мировом рынке», – передает его слова ТАСС.

    Путин также заявил, что внутренний рынок продовольствия обеспечен собственным производством.

    Ранее правительство России утвердило комплекс мер для защиты внутреннего рынка продовольствия. 

    Коментарии (17)
    Путин: Внутренний рынок продовольствия обеспечен собственным производством
    		    5 апреля 2022, 16:16
    Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
    Текст: Елизавета Булкина

    Российский внутренний рынок по основным группам продовольствия полностью обеспечен собственным производством, заявил президент Владимир Путин.

    «По основным группам продовольствия наш внутренний рынок полностью обеспечен собственным продовольствием, собственным производством, а по некоторым товарам, например, подсолнечному маслу, зерну, мощности отечественных предприятий покрывают спрос с избытком», – сказал президент. За последние семь лет выпуск сельхозпродукции в стране увеличился на 15%, продуктов питания – более чем на четверть.

    Он отметил, что власти должны минимизировать внешние эффекты на продовольственный рынок и увеличить выпуск продуктов питания.

    «Необходимо минимизировать негативные внешние эффекты для наших граждан: увеличить в России выпуск и поставку на внутренний рынок качественных, доступных по цене продуктов питания, включая и рыбную продукцию. Это ключевая задача на текущий год», – передает слова главы государства ТАСС.

    Путин подчеркнул, что стратегически важно «сокращать зависимость отечественного АПК и рыбной отрасли от импортных закупок». «Причем по всей цепочке, что называется, от поля до прилавка», – отметил он.

    Ранее правительство России утвердило комплекс мер для защиты внутреннего рынка продовольствия.

    Коментарии (3)
    Путин поздравил Орбана с победой на выборах в Венгрии

    4 апреля 2022, 12:31

    Текст: Елизавета Булкина

    Президент России Владимир Путин поздравил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с победой возглавляемой им партийной коалиции на выборах в Государственное собрание Венгрии.

    «Глава Российского государства выразил уверенность, что, несмотря на непростую международную обстановку, дальнейшее развитие двусторонних партнерских связей в полной мере отвечает интересам народов России и Венгрии», – говорится в тексте телеграммы, опубликованной на сайте Кремля.

    Напомним, накануне правящий альянс «Фидес» – Христианско-демократическая народная партия одержал победу на парламентских выборах в Венгрии.

    Орбан занимает должность премьер-министра Венгрии с 2010 года.

    Коментарии (5)
    Путин заявил о дефиците удобрений за рубежом
    		    5 апреля 2022, 18:16
    Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба
    президента РФ/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    Запад продолжит покупать российские удобрения в любом случае, поскольку они являются дефицитом, заявил президент России Владимир Путин на совещании по поддержке агропромышленного комплекса.

    «У нас нет никакого желания наносить кому-то ущерб, ни в коем случае. Надо просто внимательным образом с этим со всем разобраться: и с логистикой, и со страховщиками. Это (удобрения – прим. ВЗГЛЯД) дефицит сегодня, дефицит будут брать. Будут. С голода никто не хочет умирать. Надо внимательно посмотреть на все эти проблемы и решить их, прежде всего, исходя из наших собственных интересов», – цитирует ТАСС Путина.

    При этом потребности наших аграриев в удобрениях должны быть в приоритете, на первом месте, отметил глава государства.

    Ранее ЕС собрался запретить импорт угля и ограничить ввоз удобрений из России.

    Президент России Владимир Путин призвал отнестись аккуратно к поставкам за рубеж во враждебно настроенные страны.

    Коментарии (4)
    Путин: Россия будет рачительнее относиться к поставкам продовольствия за границу

    5 апреля 2022, 16:35

    Текст: Александра Юдина

    К поставкам за рубеж во враждебно настроенные страны России в этом году стоит относиться аккуратно, учитывая образовавшийся дефицит продовольствия, сообщил президент Владимир Путин на совещании по поддержке агропромышленного комплекса.

    «Понятно, что в текущем году на фоне глобального дефицита продовольствия нам предстоит рачительнее относиться к поставкам продовольствия за рубеж, а именно – внимательно отслеживать параметры такого экспорта в страны, которые ведут по отношению к нам явно враждебную политику», – передает ТАСС слова главы государства.

    Ранее президент сообщил, что российский внутренний рынок по основным группам продовольствия полностью обеспечен собственным производством. Путин добавил, что власти должны минимизировать внешние эффекты на продовольственный рынок и увеличить выпуск продуктов питания.

    Тем временем правительство России утвердило комплекс мер для защиты внутреннего рынка продовольствия.

    Коментарии (8)
    Путин: Ситуация на мировом рынке продовольствия осложнилась из-за ошибок развитых стран

    5 апреля 2022, 16:29

    Текст: Кристина Цыцура

    Положение дел на глобальном рынке продовольствия за последние два года осложнилось из-за ошибок развитых стран, заявил президент России Владимир Путин во вторник на совещании по поддержке агропромышленного комплекса (АПК).

    «Ошибки в экономической, энергетической, продовольственной политике развитых стран привели к резкому росту цен на продукты питания во всем мире еще два года назад», – передает слова Путина ТАСС

    Отмечается, что происходит это в последние два года. 

    Президент напомнил, что в мире на фоне минимальных запасов продовольствия сейчас вводятся новые санкции, блокируется работа предприятий и поставок удобрений из России и Белоруссии, а собственное производство на Западе падает из-за высоких цен на природный газ.

    «Что является тоже результатом их деятельности, на самом деле, наших партнеров на Западе», — отметил президент.

    Он отметил, что ситуация в последние недели только усугубляется. Ранее президент России заявил, что ситуация в энергетической сфере в мире ухудшается из-за давления на Газпром. 

    Коментарии (2)
    В Кремле сочли оскорбления в адрес Путина со стороны Байдена недостойными президента

    5 апреля 2022, 14:54

    Текст: Елизавета Булкина

    Личные оскорбления со стороны Джо Байдена в адрес президента России Владимира Путина неприемлемы и недостойны главы США, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    «Продолжаются личные оскорбления в адрес президента России – это плохо. Мы считаем это неприемлемым и недостойным президента США», – передает его слова ТАСС.

    Ранее Байден вновь заявил, что считает российского лидера Владимира Путина «военным преступником» и добавил, что это его личное мнение.

    Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в ответ на обвинения Байдена в адрес Путина припомнил Байдену похвальбу бомбежкой Белграда.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что заявления президента США Джо Байдена в адрес главы российского государства Владимира Путина являются личными оскорблениями, но Кремль не будет давать им резкой оценки с учетом утомляемости, раздражительности и забывчивости американского лидера. Он также объяснил, почему Путин не отвечает на оскорбления Байдена.

    Коментарии (0)
    Лавров: Саммит Путина и Зеленского может состояться, когда будет результат на переговорах

    4 апреля 2022, 20:52

    Текст: Ольга Иванова

    Встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского может состояться после достижения результата на российско-украинских переговорах, чтобы его закрепить, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с контактной группой Лиги арабских государств (ЛАГ) по Украине.

    «Про то, когда может состояться саммит президентов России и Украины, тоже президент Путин не раз говорил – как только будет результат. Для закрепления этого результата такой саммит может вполне быть созван», – цитирует его ТАСС.

    Ранее в Кремле заявили, что президент России Владимир Путин никогда не отказывался от встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, она гипотетически возможна, но должен быть подготовлен конкретный документ.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (10)
    Путин обсудил с Борисовым исполнение гособоронзаказа

    4 апреля 2022, 14:41

    Текст: Елизавета Булкина

    Президент Владимир Путин встретился с вице-премьером Юрием Борисовым и обсудил с ним исполнение гособоронзаказа, сообщили в Кремле.

    «Заместитель председателя правительства Юрий Борисов доложил президенту о текущем состоянии российского оборонно-промышленного комплекса, а также функционировании системообразующих отраслей российской промышленности и мерах их поддержки в условиях санкционного воздействия», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

    Борисов также доложил главе государства, что выполнение гособоронзаказа идет с опережением графика по некоторым показателям.

    Он отметил, что «несмотря на беспрецедентные санкции, повлекшие сокращение поставок и увеличение стоимости материалов, выполнение ГОЗ было и остается безусловным приоритетом для российского ОПК».

    «По результатам прошлого года, уровень его выполнения составил не менее 98% и в текущем году идет с опережением по некоторым показателям», – добавил вице-премьер.

    Ранее министр обороны Сергей Шойгу провел рабочее совещание с руководством военного ведомства, он сообщил, что гособоронзаказ выполняется планово.

    Коментарии (0)
    Путин призвал снабжать российских сельхозпроизводителей удобрениями в приоритетном порядке

    5 апреля 2022, 18:33

    Текст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин на совещании по поддержке агропромышленного комплекса поручил правительству уделить особое внимание ситуации с удобрениями, назвав это направление приоритетным.

    «Системная задача – это надежное снабжение наших сельхозпроизводителей удобрениями. Здесь надо очень внимательно Минпромторгу смотреть, всему правительству за этой ситуацией. Потребности наших аграриев должны быть в приоритете, на первом месте», – передает ТАСС слова российского лидера.

    Ранее Путин обозначил задачу создавать новые отечественные предприятия агропромышленного комплекса (АПК) для импортозамещения. Ключевыми задачами для правительства, руководителей регионов и предприятий он назвал сохранение и поддержание деловой активности в российском АПК.

    До этого президент сообщил, что российский внутренний рынок по основным группам продовольствия полностью обеспечен собственным производством. Путин добавил, что власти должны минимизировать внешние эффекты на продовольственный рынок и увеличить выпуск продуктов питания.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (0)
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •