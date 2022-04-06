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Песков не стал комментировать планы Запада ввести санкции против дочерей Путина
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать сообщения западных СМИ о планах ввести санкции в отношении дочерей президента Владимира Путина.
Представитель Кремля заметил, что в нынешнее время нельзя полностью доверять публикациям в зарубежных изданиях, передает ТАСС.
«Я не могу прокомментировать то, что еще не обнародовано», – добавил он.
Песков обратил внимание на то, что видел подобные сообщения со ссылками на The Wall Street Journal, однако в данный момент «даже сообщения такой уважаемой газеты (...) как правду априори воспринимать нельзя».
Ранее на Западе пообещали не останавливаться при введении санкций против России.
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В Китае увидели риск распада ЕС из-за конфликта России и Украины
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Конфликт между Россией и Украиной может привести к усилению дезинтеграционных процессов в Европе и понижению статуса европейских государств на международной арене, выразил мнение директор Института международных отношений при Китайском народном университете (Пекин) Ван Ивэй.
«Эскалация российско-украинского конфликта приведет к дальнейшему понижению статуса европейских стран, – приводит ТАСС мнение эксперта, которого цитирует китайское издание The Global Times. – Если не найдется относительно сильного государства, которое нарушит монополию США, Европа будет постепенно разваливаться и подвергаться дезинтеграции».
По словам эксперта, кризис на Украине – «западня, подготовленная для Европы Соединенными Штатами», которые с целью увеличения доходов американского военно-промышленного комплекса стремятся к расширению НАТО на восток. «В итоге Европа утрачивает безопасность, а Россия из-за конфликта с Украиной теряет силы», – уточнил он.
Директор института сравнил США с «мозгом и мускулами» Североатлантического альянса. Ван Ивэй напомнил, что после распада Советского Союза НАТО перестало быть типично военным объединением, превратившись в инструмент, при помощи которого Вашингтон решает вопросы собственной стратегической безопасности.
«Чтобы достигнуть баланса, европейцы должны взять стратегическую самостоятельность и безопасность Европы в собственные руки, выйти из-под контроля США», – подытожил эксперт.
В прошлую субботу в немецких СМИ выразили опасение, что Запад может не выдержать жестких санкций против России. Тогда же в Китае назвали спецоперацию России на Украине катализатором для «похорон» гегемонии США и концом доминирования доллара в мире.
В конце марта глава МИД КНР Ван И в ходе встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым назвал ситуацию на Украине итогом накопленных за годы противоречий в безопасности Европы и результатом менталитета холодной войны. Лавров в свою очередь заявил о намерении России, Китая двигаться вместе к многополярному и справедливому миропорядку по итогам «серьезного этапа в истории международных отношений».
Ранее зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о конце однополярного мира во главе с США. 16 марта глава МИД Сергей Лавров заявил об эпохальной битве за будущий миропорядок. «Это судьбоносный момент, это эпохальный момент современной истории, потому что он отражает «битву» в самом широком смысле этого слова за то, как будет выглядеть миропорядок», – сказал глава МИД России. Газета ВЗГЛЯД разбирала, каким станет мировой порядок по итогам спецоперации на Украине.
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Путин: Россия должна заместить импорт некоторых продуктов
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Президент России Владимир Путин поставил задачу создавать новые отечественные предприятия агропромышленного комплекса (АПК) для импортозамещения.
«Ключевая задача для правительства, руководителей регионов, предприятий – сохранить, поддержать деловую активность в российском АПК, чтобы наши аграрии, рыболовные хозяйства, производители продовольствия в целом открывали новые предприятия, создавали новые рабочие места, увеличили выпуск в первую очередь тех групп товаров, которые мы еще отчасти вынуждены закупать за границей», – указал Путин на совещании по поддержке агропромышленного комплекса, сообщает ТАСС.
При этом он оговорился, что «естественно, бананы мы не производим, это отдельные статьи нашего импорта».
Ранее президент сообщил, что российский внутренний рынок по основным группам продовольствия полностью обеспечен собственным производством. Путин добавил, что власти должны минимизировать внешние эффекты на продовольственный рынок и увеличить выпуск продуктов питания.
Путин: Жириновский всегда отстаивал интересы России
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Президент Владимир Путин принес соболезнования в связи со смертью лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который скончался в возрасте 75 лет, сообщила пресс-служба Кремля.
«Владимир Жириновский был опытным политиком, энергичным, открытым к общению человеком, ярким оратором и полемистом. Основатель и бессменный лидер одной из старейших политических партий страны, он многое сделал для становления и развития российского парламентаризма, отечественного законодательства, искренне стремился внести вклад в решение важнейших общенациональных задач. И всегда, в любой аудитории, в самых острых дискуссиях отстаивал патриотическую позицию, интересы России», – говорится в телеграмме главы государства, опубликованной на сайте Кремля.
О смерти Жириновского ранее сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, политик умер после тяжелой и продолжительной болезни.
«Для нас всех – это невосполнимая потеря. Пусть светлая память о нем всегда будет в наших сердцах», – сказал он.
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Путин заявил о возможности обеспечить в России цены на продукты ниже мировых
Россия может обеспечить цены на продукты питания внутри страны ниже, чем на мировом рынке, заявил президент Владимир Путин на совещании по поддержке отечественного агропромышленного комплекса.
«Особо отмечу, что выросшие объемы производства позволяют нам обеспечить цены на продукты питания внутри России ниже, чем на мировом рынке», – передает его слова ТАСС.
Путин также заявил, что внутренний рынок продовольствия обеспечен собственным производством.
Ранее правительство России утвердило комплекс мер для защиты внутреннего рынка продовольствия.
ЕС намерен ограничить импорт из России цемента, икры и водки
Евросоюз планирует ввести санкции в отношении импорта цемента, древесины, каучука, химикатов, икры и водки из России на сумму около 9 млрд евро в год, сообщило Reuters.
Также сообщается, что ЕС введет ограничения на экспорт в России компьютеров, полупроводников, а также технологий для добычи сжиженного природного газа на 10 млрд евро в год.
Кроме того, страны ЕС могут запретить осуществлять все транзакции с ВТБ и еще тремя российскими банками, которые ранее были отключены от системы SWIFT, также может быть расширен санкционный список, включающий в себя российских политиков и предпринимателей, отмечают источники агентства, передает ТАСС.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Евросоюз предложит ввести запрет на импорт российского угля, а также ограничить ввоз калийных удобрений.
Также стало известно, что Европейский союз намерен ввести запрет на заход российских судов в порты Евросоюза.
В ЕК назвали сферы, которых коснется пятый пакет антироссийских санкций: ограничения в сфере торговли, транспорта, энергетики.
Телеканал СNBC сообщил, что пятый пакет санкций Евросоюза против России, вероятно, затронет лизинг самолетов, импорт и экспорт авиационного топлива, продукции из стали и предметов роскоши.
Напомним, санкции Запада против России, а также ее ответные меры ударили по экономике самих западных стран. Так, в Британии начался крупнейший с 50-х годов спад уровня жизни. Возможное прекращение поставок российского газа грозит ввергнуть Германию в самый масштабный с 1945 года кризис. Немецкие СМИ считают, что сам Запад может не выдержать жестких санкций против России.
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ЕС объявил 19 сотрудников постпредства России персонами нон грата
Евросоюз объявил 19 сотрудников постоянного представительства России при союзе персонами нон грата в связи с деятельностью, не сопоставимой с дипломатическим статусом, говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС.
«На основании решения верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля 19 сотрудников постоянного представительства Российской Федерации при ЕС в Брюсселе были объявлены персонами нон грата за участие в деятельности, противоречащей их дипломатическому статусу», – цитирует ТАСС заявление ЕС.
Ранее для ознакомления с этим решением постпред России Владимир Чижов вызван во внешнеполитическую службу ЕС.
Напомним, Нидерланды, Бельгия, Чехия и Ирландия заявили о высылке более 40 российских дипломатов. До этого Россия объявила об ответных мерах на высылку дипломатов из стран Прибалтики.
Путин заявил о дефиците удобрений за рубежом
Запад продолжит покупать российские удобрения в любом случае, поскольку они являются дефицитом, заявил президент России Владимир Путин на совещании по поддержке агропромышленного комплекса.
«У нас нет никакого желания наносить кому-то ущерб, ни в коем случае. Надо просто внимательным образом с этим со всем разобраться: и с логистикой, и со страховщиками. Это (удобрения – прим. ВЗГЛЯД) дефицит сегодня, дефицит будут брать. Будут. С голода никто не хочет умирать. Надо внимательно посмотреть на все эти проблемы и решить их, прежде всего, исходя из наших собственных интересов», – цитирует ТАСС Путина.
При этом потребности наших аграриев в удобрениях должны быть в приоритете, на первом месте, отметил глава государства.
Ранее ЕС собрался запретить импорт угля и ограничить ввоз удобрений из России.
Президент России Владимир Путин призвал отнестись аккуратно к поставкам за рубеж во враждебно настроенные страны.
Эстония решила выслать 14 российских дипломатов
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Власти Эстонии вслед за Латвией высылают 14 сотрудников посольства в Таллине, семь из которых имеют дипломатический статус, закрывают консульство в Нарве и канцелярию посольства в Тарту, заявили в МИД страны.
«Нельзя в условиях происходящего на Украине говорить о продолжении обычных отношений, особенно когда Россия серьезно нарушает международное право», – цитирует ТАСС слова вице-канцлера МИД Мярта Вольмера.
Ранее Литва и Латвия заявили о понижении уровня дипотношений с Россией.
До этого Россия объявила об ответных мерах на высылку дипломатов из стран Прибалтики. Была прекращена аккредитация четырех сотрудников посольства Литвы в Москве, трех – посольства Латвии и трех представителей посольства Эстонии и Псковской канцелярии генерального консульства Эстонии в Петербурге.
Напомним, МИД Франции вызвало российского посла в Париже Алексея Мешкова и уведомило о высылке российских дипломатов. Также власти Германии заявили о намерении выслать 40 российских дипломатов. До этого газета Bild сообщила со ссылкой на источники о планах Германии выслать до ста российских дипломатов.
Напомним, Нидерланды, Бельгия, Чехия и Ирландия заявили о высылке более 40 российских дипломатов. До этого Россия объявила об ответных мерах на высылку дипломатов из стран Прибалтики. Была прекращена аккредитация четырех сотрудников посольства Литвы в Москве, трех – посольства Латвии и трех представителей посольства Эстонии и Псковской канцелярии генерального консульства Эстонии в Петербурге.
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Путин: Россия будет рачительнее относиться к поставкам продовольствия за границу
К поставкам за рубеж во враждебно настроенные страны России в этом году стоит относиться аккуратно, учитывая образовавшийся дефицит продовольствия, сообщил президент Владимир Путин на совещании по поддержке агропромышленного комплекса.
«Понятно, что в текущем году на фоне глобального дефицита продовольствия нам предстоит рачительнее относиться к поставкам продовольствия за рубеж, а именно – внимательно отслеживать параметры такого экспорта в страны, которые ведут по отношению к нам явно враждебную политику», – передает ТАСС слова главы государства.
Ранее президент сообщил, что российский внутренний рынок по основным группам продовольствия полностью обеспечен собственным производством. Путин добавил, что власти должны минимизировать внешние эффекты на продовольственный рынок и увеличить выпуск продуктов питания.
Тем временем правительство России утвердило комплекс мер для защиты внутреннего рынка продовольствия.
Путин: Ситуация на мировом рынке продовольствия осложнилась из-за ошибок развитых стран
Положение дел на глобальном рынке продовольствия за последние два года осложнилось из-за ошибок развитых стран, заявил президент России Владимир Путин во вторник на совещании по поддержке агропромышленного комплекса (АПК).
«Ошибки в экономической, энергетической, продовольственной политике развитых стран привели к резкому росту цен на продукты питания во всем мире еще два года назад», – передает слова Путина ТАСС.
Отмечается, что происходит это в последние два года.
Президент напомнил, что в мире на фоне минимальных запасов продовольствия сейчас вводятся новые санкции, блокируется работа предприятий и поставок удобрений из России и Белоруссии, а собственное производство на Западе падает из-за высоких цен на природный газ.
«Что является тоже результатом их деятельности, на самом деле, наших партнеров на Западе», — отметил президент.
Он отметил, что ситуация в последние недели только усугубляется. Ранее президент России заявил, что ситуация в энергетической сфере в мире ухудшается из-за давления на Газпром.
Боррель заявил об объявлении персонами нон грата ряда сотрудников миссии России при ЕС
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что несколько сотрудников постпредства России при Евросоюзе объявлены персонами нон грата.
«Я решил объявить персонами нон грата ряд сотрудников постоянного представительства России при Евросоюзе за деятельность, противоречащую их дипломатическому статусу», – передает слова Борреля ТАСС.
Для ознакомления с этим решением постпред России Владимир Чижов вызван во внешнеполитическую службу ЕС.
Напомним, ранее Нидерланды, Бельгия, Чехия и Ирландия заявили о высылке более 40 российских дипломатов. До этого Россия объявила об ответных мерах на высылку дипломатов из стран Прибалтики.
Путин призвал снабжать российских сельхозпроизводителей удобрениями в приоритетном порядке
Президент России Владимир Путин на совещании по поддержке агропромышленного комплекса поручил правительству уделить особое внимание ситуации с удобрениями, назвав это направление приоритетным.
«Системная задача – это надежное снабжение наших сельхозпроизводителей удобрениями. Здесь надо очень внимательно Минпромторгу смотреть, всему правительству за этой ситуацией. Потребности наших аграриев должны быть в приоритете, на первом месте», – передает ТАСС слова российского лидера.
Ранее Путин обозначил задачу создавать новые отечественные предприятия агропромышленного комплекса (АПК) для импортозамещения. Ключевыми задачами для правительства, руководителей регионов и предприятий он назвал сохранение и поддержание деловой активности в российском АПК.
До этого президент сообщил, что российский внутренний рынок по основным группам продовольствия полностью обеспечен собственным производством. Путин добавил, что власти должны минимизировать внешние эффекты на продовольственный рынок и увеличить выпуск продуктов питания.
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Путин поручил вывести темпы роста АПК на 3% в ближайшие годы
Россия должна в ближайшие годы выйти на опережающие темпы роста в сфере АПК и продовольствия, выше 3%, заявил президент России Владимир Путин на совещании по поддержке агропромышленного комплекса (АПК).
«Считаю, что мы должны поставить вполне реальные, обоснованные ориентиры, а именно в ближайшие годы отечественное сельское хозяйство, производство продуктов питания и обеспечивающие отрасли промышленности должны выйти на опережающие темпы роста <…> выше 3% в год», – цитирует ТАСС Путина.
Ранее Путин заявил, что российский внутренний рынок по основным группам продовольствия полностью обеспечен собственным производством.
До этого правительство России утвердило комплекс мер для защиты внутреннего рынка продовольствия.
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Путин призвал снижать импортную составляющую в российской сельхозпродукции
Импортную составляющую в производстве российской сельскохозяйственной продукции нужно снижать, для этого в 2022 году на поддержку семеноводческих и селекционных центров дополнительно направят не менее 5 млрд рублей, заявил президент России Владимир Путин на совещании по поддержке отечественного агропромышленного комплекса (АПК).
По словам главы государства, одно из главных направлений здесь – это «семеноводство, разработка и внедрение достижений российской селекции, в том числе в сфере животноводства и птицеводства», сообщает ТАСС.
«В этом году выделим дополнительно не менее 5 млрд рублей на поддержку семеноводческих и селекционных центров», – рассказал Путин.
Также он добавил, что необходимо существенно увеличить собственное, отечественное производство сельхозтехники, пищевого оборудования и компонентов, необходимых в строительстве рыбопромысловых судов.
Кроме того, Путин поручил правительству систематизировать предложения и предусмотреть необходимый объем финансирования по соответствующим программам.
Ранее Путин поставил задачу создавать новые отечественные предприятия агропромышленного комплекса (АПК) для импортозамещения.
На Западе пообещали не останавливаться при введении санкций против России
Новый пакет антироссийских санкций Евросоюза (ЕС) не будет последним, заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.
Глава ЕК заявила, что «эти санкции не будут нашими последними санкциями», передает ТАСС со ссылкой на Reuters.
«Теперь мы должны обратить внимание на нефть и доходы, которые Россия получает от ископаемого топлива», – добавила она.
Также газета Financial Times сообщила, что ЕС в среду обсудит возможность введения санкций против ряда граждан России, среди которых председатель правления Сбербанка России Герман Греф и глава «Русала» Олег Дерипаска.
В новые санкционные списки также якобы будут внесены бизнесмены Борис Ротенберг, Александр Шульгин и Саид Керимов.
При этом ранее в Германии заявили о невозможности отказа от российского газа. Президент федерального союза промышленности Германии (BDI) Зигфрид Руссвурм предупредил о фатальных последствиях введения эмбарго на энергоресурсы из России для отрасли.
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