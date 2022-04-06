В Госдуме призвали к развитию молодежных парламентов в России

Необходимо создавать благоприятные условия для молодежи на рынке труда, развивать инфраструктуру молодежной политики, устранять барьеры во взаимодействии молодого человека с государством, заявил председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев.

«В стране 40 млн молодых людей. Конечный наш результат, чтобы они были счастливы. Если от нашей с вами работы хотя бы один человек будет счастлив – уже хорошо. Но стремиться нужно к цифре в 40 млн», – приводятся слова Метелева в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Депутат выделил следующие направления работы: социализация трудных подростков, поддержка молодых специалистов на Дальнем Востоке, решение жилищного вопроса для молодых семей, развитие волонтерства, поддержка детей-сирот, права студенчества. В качестве отдельного приоритета он указал обновление 489 ФЗ «О молодежной политике Российской Федерации».

«Сейчас ключевая задача – сбор инициатив по изменению базового для нас 489 ФЗ «О молодежной политике». Сбор на интернет-ресурсе РоссияМолодым.рф продлится до 10 апреля, после чего в регионах и на федеральных площадках пройдут публичные обсуждения предложений. Призываю в течение весенней сессии вместе сделать закон качественным, содержательным, отвечающим актуальным запросам молодежи», – сказал Метелев.

Метелев заявил о необходимости развития молодежного парламентаризма в регионах. Он отметил, что молодежный парламент – полноценный партнер комитета Госдумы по молодежной политике, что депутаты готовы опираться на широкую сеть членов молодежного парламента, чтобы собирать информацию, аналитику, инициативы, проверять гипотезы, добиваться решений по приоритетным темам.

«Наша с вами общая задача – сделать молодежный парламент сильной, профессиональной структурой с высоким индексом доверия среди самой молодежи и органов власти. Нам вместе предстоит проанализировать лучшие практики, барьеры в работе, сформировать типовую модель, которая будет максимально эффективной и полезной, внедрить ее, тиражировать по регионам, повышая общее качество работы. А мы, со стороны Комитета Госдумы, поможем сформировать атмосферу партнерства с нашими коллегами, региональными депутатами», – сказал Метелев.

6 апреля состоялось пленарное заседание молодежного парламента при Государственной Думе. В мероприятии приняли участие 276 представителей молодежных парламентов регионов, молодых депутатов, студентов, представителей экспертных советов молодежного парламента из 78 субъектов России. В заседании приняли участие вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, руководители парламентских фракций – Геннадий Зюганов (КПРФ), Алексей Нечаев (Новые Люди), фракцию ЛДПР представлял Василий Власов, от «Единой России» на мероприятии присутствовал председатель комитета по молодежной политике Артем Метелев.