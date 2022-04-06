Минфин впервые сделал выплаты по еврооблигациям в рублях

Минфин впервые исполнил в рублях обязательства по суверенным еврооблигациям перед иностранными держателями на 649,2 млн долларов из-за отказа иностранного банка-агента исполнить поручения в валюте, сообщает пресс-служба министерства.

В сообщении на сайте ведомства указывается, что конвертация в валюту будет возможна не раньше, чем России вернут доступ к замороженным валютным счетам.

Иностранный банк-корреспондент отказал в исполнении поручений на выплату купонного дохода и погашение номинальной стоимости по еврооблигациям России с погашением в 2022 году и на выплату купона по евробондам с погашением в 2042 году в общей сумме 649,2 млн долларов сроком 4 апреля 2022 года, направленных в соответствии с эмиссионной документацией 30 и 31 марта соответственно.

Потому Минфин «в целях исполнения государственных долговых обязательств России по вышеуказанным облигациям и соблюдения интересов владельцев указанных ценных бумаг был вынужден привлечь для осуществления необходимых выплат российский финансовый институт».

4 апреля Минфин «перечислил денежные средства НКО АО «Национальный расчетный депозитарий» для осуществления указанных выплат в валюте России по официальному курсу Банка России (...) в соответствии с указом президента (Владимира Путина) от 5 марта на счета своих клиентов-депозитариев для проведения расчетов со всеми держателями данных долговых инструментов».

«Таким образом, упомянутые выше обязательства по облигациям Россия-2022 и Россия-2042 исполнены в полном объеме», – заявил Минфин, уточнив, что выплаты, причитающиеся держателям-иностранцам из недружественных государств, подлежат зачислению на счета типа «С».

Ранее США запретили России выплачивать госдолг долларами со счетов в американских банках.

Сообщалось также, что американскому банку JP Morgan Chase не разрешили обработку последнего платежа России по облигациям со сроком погашения в 2022 и 2024 годах.

В Белом доме заявили, что нынешней санкционной политикой намерены поставить Россию перед выбором между дефолтом и использованием оставшихся валютных резервов. Напомним, страны Запада заморозили примерно половину, или около 300 млрд долларов, золотовалютных резервов России.

Экономист Иван Лизан заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что Россия оказалась «в уникальной ситуации», когда дефолт может произойти «из-за того, что кредитор не хочет получать деньги от должника».

«Мы видим, что должник готов полностью оплатить свои долги, причем хоть в долларах, хоть в рублях. Однако Запад хочет, чтобы оплата производилась исключительно за счет внутренних резервов. Никак, кроме как наглостью, это назвать нельзя», – сказал он.

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