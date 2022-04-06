|
|
Минфин впервые сделал выплаты по еврооблигациям в рублях
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Минфин впервые исполнил в рублях обязательства по суверенным еврооблигациям перед иностранными держателями на 649,2 млн долларов из-за отказа иностранного банка-агента исполнить поручения в валюте, сообщает пресс-служба министерства.
В сообщении на сайте ведомства указывается, что конвертация в валюту будет возможна не раньше, чем России вернут доступ к замороженным валютным счетам.
Иностранный банк-корреспондент отказал в исполнении поручений на выплату купонного дохода и погашение номинальной стоимости по еврооблигациям России с погашением в 2022 году и на выплату купона по евробондам с погашением в 2042 году в общей сумме 649,2 млн долларов сроком 4 апреля 2022 года, направленных в соответствии с эмиссионной документацией 30 и 31 марта соответственно.
Потому Минфин «в целях исполнения государственных долговых обязательств России по вышеуказанным облигациям и соблюдения интересов владельцев указанных ценных бумаг был вынужден привлечь для осуществления необходимых выплат российский финансовый институт».
4 апреля Минфин «перечислил денежные средства НКО АО «Национальный расчетный депозитарий» для осуществления указанных выплат в валюте России по официальному курсу Банка России (...) в соответствии с указом президента (Владимира Путина) от 5 марта на счета своих клиентов-депозитариев для проведения расчетов со всеми держателями данных долговых инструментов».
«Таким образом, упомянутые выше обязательства по облигациям Россия-2022 и Россия-2042 исполнены в полном объеме», – заявил Минфин, уточнив, что выплаты, причитающиеся держателям-иностранцам из недружественных государств, подлежат зачислению на счета типа «С».
Ранее США запретили России выплачивать госдолг долларами со счетов в американских банках.
Сообщалось также, что американскому банку JP Morgan Chase не разрешили обработку последнего платежа России по облигациям со сроком погашения в 2022 и 2024 годах.
В Белом доме заявили, что нынешней санкционной политикой намерены поставить Россию перед выбором между дефолтом и использованием оставшихся валютных резервов. Напомним, страны Запада заморозили примерно половину, или около 300 млрд долларов, золотовалютных резервов России.
Экономист Иван Лизан заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что Россия оказалась «в уникальной ситуации», когда дефолт может произойти «из-за того, что кредитор не хочет получать деньги от должника».
«Мы видим, что должник готов полностью оплатить свои долги, причем хоть в долларах, хоть в рублях. Однако Запад хочет, чтобы оплата производилась исключительно за счет внутренних резервов. Никак, кроме как наглостью, это назвать нельзя», – сказал он.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
США запретили России выплачивать госдолг долларами со счетов в американских банках
|
|
Министерство финансов США не разрешит осуществлять какие-либо выплаты в долларах по госдолгу РФ со счетов российских государственных учреждений в американских фининститутах, сообщил представитель американского ведомства Reuters.
В публикации уточняется, что запрет осуществления долларовых выплат по госдолгу РФ со счетов российских государственных учреждений в американских фининститутах начал действовать в понедельник, передает ТАСС.
Кроме того, по словам источника в Минфине США, ведомство не разрешило американскому банку JP Morgan Chase обработку последнего платежа России по облигациям со сроком погашения в 2022 и 2024 годах.
Ранее в Минфине обещали продолжить обслуживание госдолга России в валюте при условии «разморозки» счетов ЦБ и правительства РФ. Напомним, 6 марта президент Владимир Путин разрешил российским организациям временно выплачивать в рублях долги перед кредиторами из недружественных стран в особом порядке. Днем позже правительство РФ утвердило список недружественных России иностранных государств и территорий.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Калининграде заявили о готовности к блокаде границ
|
|
Калининградская область, полностью окруженная на суше территориями Польши и Литвы, уже давно готовится к перспективе сухопутной блокады и перехода на водные и воздушные перевозки, заявил начальник управления по информационной политике и взаимодействию со СМИ правительства Калининградской области Дмитрий Лысков.
Лысков заявил, комментируя слова официальных лиц Украины о предстоящей блокаде Польшей и странами Балтии сухопутных границ с Россией и Белоруссией, что «коллеги из прибалтийских стран уже говорят об этом достаточно давно, и мы подготовились к этому возможному событию», передает «Ридус».
«С одной стороны мы надеемся, что руководство этих стран дальше угроз не пойдет. Но если что, у нас есть наши портовые мощности», – указал он.
Руководитель управления по информационной политике добавил, что областная администрация ожидает прибытия в порт Калининграда нескольких дополнительных паромов: «Мы серьезно усилили наш паромный флот. Мы ждем подхода еще одного парома с Черноморского побережья, который встанет на линию. К концу года в Питере должен сойти со стапелей еще один паром, который предназначен для работы на линии Усть-Луга – Калининград».
Представитель властей балтийского региона добавил, что калининградский аэропорт Храброво также «готов взять на себя» часть грузового трафика между областью и остальной Россией.
Ранее заместитель министра инфраструктуры Украины Мустафа Найем объявил, что Польша, Латвия, Литва и Эстония якобы «в ближайшие 48-72 часа начнут процесс полной изоляции от России» и перекроют свои наземные границы с Россией и Белоруссией, прервав все автосообщение с этими двумя странами.
До этого маршруты в Калининград изменили из-за воздушной блокады Прибалтики.
Отметим также, что на Украине поддержали территориальные претензии Польши на Калининград. Напомним, экс-командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак выразил мнение о том, что Польша якобы может претендовать на Калининградскую область.
России предрекли рекордную прибыль на фоне санкций
Если основные покупатели российских энергоресурсов не введут эмбарго на их импорт, Москва может заработает на них почти 321 млрд долларов, достигнув рекордного положительного сальдо, считают эксперты Bloomberg.
Агентство называет ожидаемые показатели торгового и платежного баланса «блестящими», передает РИА «Новости».
«Несмотря на (...) удушающее давление на российские финансы из-за рубежа, Bloomberg Economics ожидает, что в этом году Москва заработает почти 321 млрд долларов от экспорта энергоносителей, что более чем на треть больше, чем в 2021 году. Россию также может ожидать рекордное положительное сальдо счета текущих операций, которое, по мнению Института международных финансов (IIF), может достичь 240 млрд долларов», – считают аналитики.
Кроме того, согласно отчету группы IIF, действующие санкции не смогли остановить приток в Россию «твердой валюты».
Отмечается, что доходы от продажи энергоносителей позволили Москве смягчить последствия жестких ограничительных мер, введенных Западом.
Ранее премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил о не действующих санкциях против России, об этом, по его словам, говорит курс рубля. Между тем в США заявили о ежедневной работе над ужесточением антироссийских санкций.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, в чем секрет чудесного укрепления рубля.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В США отметили стремительное восстановление рубля на фоне санкций
|
|
Российский рубль последнее время демонстрирует устойчивое и стремительное восстановление, в марте он стал самой динамичной валютой в мире, говорится в статье на сайте Национального общественного радио США.
Автор материала напоминает, что в начале марта курс на торгах упал на 40% – до 139 рублей за доллар – в связи с российской военной спецоперацией на Украине. «Однако уже в середине марта российский рубль начал процесс значительного восстановления. На момент написания статьи он торговался на уровне 84 за доллар, то есть вернулся туда, где он был на момент начала спецоперации. И это не кратковременное восстановление. Это стремительное и устойчивое восстановление, которое сделало рубль самой динамичной валютой в мире в марте», – говорится в статье. При этом в ней подчеркивается, что все введенные в связи с событиями на Украине антироссийские санкции стран Запада «продолжают действовать, а в некоторых случаях они были ужесточены», передает ТАСС.
В материале указывается на «несколько элементов данного восстановления». Так, его автор называет продолжающуюся продажу российского природного газа «огромной дырой в санкциях, введенных коалицией стран – союзников США». «Несколько европейских стран продолжают покупать российский газ, потому что они стали сильно зависимы от него, а альтернативных поставщиков недостаточно, чтобы удовлетворить спрос. Добавьте к этому рост цен на нефть и природный газ и устойчивость торговых отношений России с другими крупными экономиками, такими как Китай и Индия, и в итоге мы получим устойчивый приток иностранной валюты в Россию. Это ослабило опасения, что Россия может стать неплатежеспособной, и способствовало укреплению рубля», – отмечается в статье. Второй «дырой в санкциях» в ней называется тот факт, что России позволили проводить выплаты в долларах по ее суверенному долгу.
«Возможно, самым большим фактором, подстегивающим рубль, является ход [президента РФ] Владимира Путина», которым, по мнению автора материала, является переход в расчетах за газ на российские рубли. «Если Путину удастся заставить эти [недружественные] страны платить в рублях, им придется пойти и купить их. В большом количестве. Спрос на [национальную] валюту резко возрастет, и стоимость рубля, естественно, повысится. Именно ожидание этого роста способствовало повышению рыночной стоимости рубля», – считает автор статьи.
Накануне глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель признал, что рубль продемонстрировал сильную устойчивость. Также во вторник в Белоруссии заявили о переходе в расчетах за газ на российские рубли. В тот же день стало известно об обсуждении возможности расчетов за поставляемый российский газ в рублях с Венгрией. Днем ранее латвийский газовый оператор счел возможной оплату российского газа рублями. Тогда же в Германии заявили об изучении указа о переводе оплаты поставок российского газа в рубли. Китай также допустил возможность оплаты рублями или юанями российских нефти и газа.
В Кремле допустили поэтапное расширение международных расчетов в рублях за другие экспортные товары. В конце марта спикер Госдумы Вячеслав Володин посоветовал Западу «искать рубли», чтобы рассчитываться за поставляемый российский газ, а также допустил возможность продажи ряда других экспортируемых товаров за национальную валюту.
Напомним, 28 марта президент России Владимир Путин поручил перевести расчеты за газ с недружественными странами до 31 марта в рубли. Постпред России при ЕС Владимир Чижов выразил уверенность, что страны Европы будут вынуждены перейти на рубли при оплате за российский газ, поскольку максимальные объемы СПГ, которые могут предложить США, составляют лишь 10% от российских поставок. Он также заявил, что решение отказаться от российских энергоносителей было бы в известной степени самоубийственно для стран Евросоюза и для европейских политиков. В свою очередь пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков исключил осуществление бесплатных поставок российского газа.
23 марта президент Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро, оплата за топливо будет приниматься рублями. Глава государства подчеркнул, что изменения по газовым контрактам с недружественными странами коснутся только валюты платежа, при этом Россия продолжит поставлять природный газ в зафиксированных в контрактах объемах, в соответствии с контрактными ценами и принципами ценообразования.
Глава Минфина Антон Силуанов выразил уверенность, что партнеры России подстроятся под это решение и поймут, что рубль – надежная валюта, поскольку обеспечен в том числе и российскими экспортными товарами. Он также отметил, что решение о переводе расчетов в рубли укрепило доверие к национальной валюте.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Польша указала на «главный тормоз» санкций против России
|
|
Самые суровые санкции в отношении России не позволяет ввести Германия и другие «крупнейшие и богатейшие» страны Западной Европы, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Он призвал к «решительным санкциям против российского общества».
«В Европе ситуация очень простая. Все видно на саммитах. Германия – главный тормоз очень решительных санкций», – приводит его слова РИА «Новости».
Моравецкий при этом опроверг мнение о том, что антироссийские санкции не поддерживает премьер Венгрии Виктор Орбан. «Орбан не тормозил санкций. Главные тормозящие – это крупные страны, те, кто боится за свой бизнес, боится последствий, а возможно, чего-то другого. Главные тормозящие – крупнейшие и богатейшие страны Западной Европы», – продолжил Моравецкий.
Он призвал наложить «решительные санкции на российское общество» и запретить выдавать россиянам любые визы, кроме гуманитарных. По его мнению, визы должны получать только те, кто хочет покинуть Россию.
Ранее Моравецкий заявил о не действующих санкциях против России, об этом, по его словам, говорит курс рубля.
Запад после начала российской специальной операции по демилитаризации Украины ввел несколько раундов новых экономических санкций. В Кремле новые ограничения назвали серьезными, но отметили, что Россия готовилась к ним заранее.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Стало известно о планах Volkswagen вернуться к работе в России
|
|
Автомобильные заводы немецкого концерна Volkswagen Group Rus в Калуге и Нижнем Новгороде могут возобновить работу в июне-июле 2022 года, пишут СМИ.
По информации источников «Ведомостей», сотрудникам сообщили о простое до 12 мая, однако, предположительно, он продлится до июля включительно из-за проблем с поставками. Компания рассматривает возможность доставки комплектующих в Стамбул и через Грузию в Россию. В руководстве компании надеются, что этот вопрос будет решен к середине мая.
Сообщается также, что производственный план на 2022 год Volkswagen в России пока не урезал.
Автозавод Volkswagen Group Rus выпускает легковые и коммерческие автомобили Volkswagen, Audi, Lamborghini, Bentley, Skoda, Ducati.
Из-за ситуации на Украине ряд автопроизводителей, включая Volkswagen, объявили о приостановке поставок и производства автомобилей в России. В Минпромторге отмечали, что России придется, вероятно, попрощаться с некоторыми производителями автомобилей.
Автоэксперт Вячеслав Субботин в комментарии газете ВЗГЛЯД отмечал, что авторынок на данный момент находится на пике по ценам, поэтому новую машину в ближайшее время покупать не стоит. При этом, подчеркивал он, без машин россияне в любом случае не останутся, рынок достаточно насыщен.
Макрон высказался за новые санкции против России из-за событий в Буче
|
|
Франция обсудит с партнерами по ЕС введение новых санкций против России из-за ситуации в украинском городе Буча под Киевом, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
«То, что произошло в Буче, обязывает ввести новую серию санкций. Мы планируем координировать усилия с нашими европейскими партнерами, в частности с Германией», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на радиостанцию France Inter.
«Мы примем индивидуальные дополнительные меры. Я поддерживаю санкции, которые касаются в частности нефти и угля», – приводит его слова РИА «Новости».
Отвечая на вопрос, могут ли быть полностью прекращены поставки нефти и угля из России, французский лидер заявил: «Я думаю, что по нефти и углю мы должны продвинуться. Мы должны продвинуться в вопросе санкций».
«В ближайшие дни должны пройти консультации на европейском уровне. Во всяком случае, это мое желание», – добавил Макрон.
Напомним, западные и украинские СМИ и политики распространяют очередной фейк о якобы массовых убийствах российскими военными мирных жителей в киевском городе Буча. В Минобороны России распространяемые кадры назвали «очередной постановкой киевского режима для западных СМИ».
Военные подчеркнули, что все подразделения покинули город еще 30 марта, и обратили внимание, что 31 марта мэр города Буча Анатолий Федорук в своем видеообращении подтвердил, что в городе никого из российских военных нет, «но даже не упоминал о каких-либо расстрелянных на улицах местных жителях со связанными руками».
По мнению военного корреспондента Александра Коца, украинские военные расстреливали мирных жителей в Буче, поскольку те носили белые повязки, которые в период присутствия российских войск служили опознавательным знаком для мирного населения.
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что украинские военные обстреляли Бучу, когда российские войска уже вышли из города, но США замалчивают эту информацию.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
СМИ: Китай намерен закупать российский сжиженный газ со скидкой
Китайские импортеры сжиженного газа планируют закупать российский СПГ со скидкой, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник.
По данным агентства, крупнейшие китайские государственные компании, среди которых Sinopec и PetroChina, ведут переговоры с поставщиками о закупке спотовых партий сжиженного природного газа с большой скидкой, передает ТАСС.
Источник уточняет, что некоторые импортеры рассматривают возможность использования российских фирм для участия в тендерах на закупку СПГ от их имени, чтобы скрыть от правительств других стран свои планы поставок газа из России.
Кроме того, компании также намерены воздерживаются от больших закупок.
По данным трейдеров, которые приводит агентство, российский СПГ продается с дисконтом более чем в 10% по сравнению с ценами на поставки из Средней Азии. Bloomberg отмечает, что в Китае сейчас нет нехватки газа, что связано с теплой погодой и снижением опасений по поводу возможных новых антиковидных мер, однако приобретение топлива по низкой цене позволит КНР наполнить хранилища до сезонного повышения цен.
Ранее Китай допустил переход на рубли или юани в торговле газом и нефтью с Россией.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Глазьев оценил долю рубля в торговле стран ЕАЭС
Доля рубля в торговле стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) уже превышает две трети, и есть возможность ее еще нарастить, сказал министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Глазьев.
«Если говорить о взаимной торговле, то во внутренних взаимных расчетах стран ЕАЭС достигнуты серьезные успехи: в период с 2013 по 2020 годы платежи в национальных валютах увеличились с 63% до 74%. Россия использует рубли для оплаты 82% торгового оборота с Белоруссией, 63% – с Казахстаном и 58% – с Киргизией», – сообщил Глазьев в интервью РИА «Новости».
Министр ЕЭК отметил, что на этом возможности использования нацвалюты не исчерпываются. «Доля рубля во взаимной торговле ЕАЭС значительна, но есть возможности для ее наращивания в таких странах, как, например, Кыргызстан, 40% торгового оборота с которым обслуживается в долларах. В Казахстане и Беларуси второй по значимости расчетной валютой также является доллар, который занимает 28% и 9% торгового оборота России с этими странами соответственно», – добавил министр.
При этом он признал, что в торговле ЕАЭС вне России уровень распространения рубля значительно ниже. «Исключением является только Республика Беларусь, использующая рубль почти в трети торговых операций со странами ЕАЭС вне России», – заявил Глазьев.
Дальнейшее наращивание доли национальных валют во взаимных расчетах стран ЕАЭС, по его словам, будет зависеть от углубления их торгово-экономических отношений, от структуры торговли и уровня ее диверсификации.
«Кроме того, курс на дедолларизацию стран ЕАЭС будет зависеть от способности стран снизить уровень внешних рисков и от реализации комплекса поддерживающих мер, таких как: интеграция национальных платежных систем, хеджирование валютных рисков; обеспечение биржевой ликвидности по прямым валютным парам», – заключил он.
Ранее эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) и Института народнохозяйственного прогнозирования РАН выступили с инициативой, согласно которой России следует перейти в торговле с дружественными странами на новую платежную единицу.
В Кремле подчеркивали, что система оплаты за газ в рублях будет в дальнейшем распространена и на другие российские товары для экспорта.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Германии заявили об изучении указа о переводе оплаты газа в рубли
Германия исходит из того, что оплата российского газа должна быть в евро и в настоящее время продолжает с партнерами в Евросоюзе изучать указ о переводе этих операций в рубли, заявила представитель Минэкономики ФРГ Брате Барон.
«Этот указ изучается, мы обмениваемся информацией с партнерами в ЕС. Наша позиция понятна: частные договоры сохраняют актуальность, актуальна оплата в евро и долларах», – приводит ее слова ТАСС.
«Действительно, есть различные трактовки того, как понимать этот указ. Один пункт подразумевает, что у «Газпромбанка» есть 10 дней на то, чтобы зафиксировать процедуру и таким образом определить, какой поток платежей, в каком направлении и в какой валюте осуществляется», – добавила Барон.
Президент России Владимир Путин 31 марта подписал указ, которым с 1 апреля определяется новый порядок оплаты за поставки российского газа покупателями из недружественных стран. Теперь такие государства должны перечислять средства в иностранных валютах в «Газпромбанк», который уже будет покупать рубли на биржах и переводить их на специальные рублевые счета импортеров. В Кремле отмечали, что система оплаты за газ в рублях будет в дальнейшем распространена и на другие российские товары для экспорта.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Депутат: Россия может создать продовольственный альянс со странами ЕАЭС
|
|
Россия должна полностью обеспечивать себя продуктами питания, также она может создать продовольственный альянс со странами Евразийского союза – Белоруссией, Арменией, Киргизией и Казахстаном, заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Станислав Наумов, комментируя прошедшее совещание по развитию сельского хозяйства с участием Владимира Путина.
«Мы понимаем необходимость развития традиционного животноводства, растениеводства и всего, что связано с полным циклом аграрного хозяйства. Надо не только избавиться от импорта семян и цыплят, но и стать новым игроком на рынке аграрных высоких технологий. Мы должны чувствовать себя уверенно», – считает зампред комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов (ЛДПР).
При этом, по его словам, государство должно дополнительно стимулировать развитие сельского хозяйства: «Продовольственная безопасность страны – это в первую очередь успех современных больших и устойчивых агропромышленных холдингов. Каждый рубль, вложенный в собственное сельское хозяйство, означает ценовую устойчивость на потребительском рынке, наличие продуктов на полках магазинов».
Наумов уверен что при всех возможных рисках «не должно возникнуть никаких переживаний по поводу наличия продовольствия на внутреннем рынке». При этом Россия может выстраивать в аграрной сфере партнерские отношения со своими соседями – странами Евразийского экономического союзе (ЕАЭС). «Мы и дальше можем сотрудничать с Белоруссией по молочному животноводству, с Казахстаном – по растениеводству, с Арменией и Киргизией – по фруктам и овощам. Если к этому списку добавить еще Узбекистан, то получается приличный продовольственный альянс», – заявил собеседник. В этом случае вопросы продовольственной безопасности можно рассматривать в контексте единого аграрного рынка всего ЕАЭС.
«Среди всех отраслей экономики агропром, я уверен, первым покажет высокие проценты роста – 3% в год и выше, о чем и говорил президент на совещании. Для России это наиболее естественный сектор устойчивого развития», – подытожил зампред комитета Госдумы по экономической политике.
Сейчас ситуация с продовольственным обеспечением в России не вызывает тревоги, заявил во вторник президент Владимир Путин на совещании по поддержке агропромышленного комплекса. По его словам, по основным группам продовольствия внутренний рынок полностью обеспечен собственным производством, а по некоторым товарам, например, подсолнечному маслу, зерну, мощности отечественных предприятий покрывают спрос с избытком.
При этом глава государства отметил, что Россия должна минимизировать негативные внешние эффекты в связи с введенными против нее санкциями и увеличить поставки на внутренний рынок качественных и доступных продуктов. «Это ключевая задача на текущий год», – подчеркнул президент. Глава государства отметил, что Россия может обеспечить на внутреннем рынке более низкие цены на продукты, чем в мире.
Стало известно об обсуждении расчетов за газ в рублях с Венгрией
Венгерская энергетическая компания MVM обсуждает с Газпромом вопрос о переводе расчетов за газ за рубли, заявил посол России в Будапеште Евгений Станиславов.
Станиславов заявил, что «между государственной энергетической компанией MVM, которая как раз и заключала (...) долгосрочный контракт с «Газпром экспортом», эти вопросы (о переводе расчетов в рубли) обсуждаются», передает РИА «Новости».
При этом он отметил, что ему неизвестны официальные комментарии венгерских чиновников на эту тему.
До этого в Германии заявили об изучении указа о переводе оплаты газа в рубли. Вместе с тем ЕС признался в неспособности ввести эмбарго на газ из России. Газета ВЗГЛЯД писала о том, как США стыдят Европу рекордными доходами России.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В России решили расширить финансирование создания комплектующих для промышленности
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об увеличении доли государственного финансирования в грантах на создание отечественных комплектующих для различных отраслей промышленности в 2022 году.
«Если раньше для получения гранта от АНО «Агентство по технологическому развитию» разработчик должен был привлечь не менее 20% собственных средств под реализацию конкретного проекта, то теперь это условие снимается. Государство в лице агентства готово выделить до 100% финансирования на создание российских аналогов комплектующих», – говорится в сообщении на сайте правительства.
В кабмине добавили, что это решение стало частью комплексного плана по обеспечению устойчивости экономики страны в условиях санкций, оно позволит увеличить эффективность программы импортозамещения комплектующих.
В феврале российское правительство приняло решение о модернизации и расширении сети центров инжиниринговых разработок. Они займутся созданием различных деталей для оборудования в нефтегазовой, химической, энергетической, медицинской, фармацевтической и других отраслях промышленности и станут основными получателями грантов.
ВС поддержал предложение ввести ответственность за исполнение санкций в России
Верховный суд России (ВС) поддержал предложения об уголовной ответственности за исполнение санкций на территории страны, сообщил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
Клишас заявил в Telegram, что ВС «поддержал наши предложения об уголовной ответственности за исполнение санкций на территории России».
О разработке соответствующих поправок к Уголовному кодексу ранее говорил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Он указывал, что есть случаи, когда российские компании, в том числе с государственным участием, отказываются работать с подсанкционными банками и предприятиями под предлогом того, что сами рискуют попасть под ограничительные меры.
Напомним, после начала специальной военной операции России на Украине страны Запада ввели против России санкции, которые обернулись для ЕС угрозой продовольственного и топливного кризисов.
ФНС и МВД решили пресекать куплю-продажу валюты «с рук»
Центральный аппарат Федеральной налоговой службы (ФНС) поручил территориальным органам вместе с МВД выявлять спекулянтов, продающих валюту «с рук», пишут СМИ.
Источник сообщил, что центральный аппарат якобы поручил организовать взаимодействие с правоохранительными органами по выявлению нарушений, связанных с куплей-продажей иностранной валюты в обход банков, передает РБК.
В письме ведомства также сообщается, по данным издания, что валюту «с рук» продают в соцсетях, Telegram-каналах и интернет-сервисах объявлений, и это «в нынешних условиях несет угрозу устойчивости валюты России и стабильности внутреннего валютного рынка».
В пресс-службе ФНС заявили, что в последнее время участились случаи незаконной купли-продажи валюты: «Налоговым органам поручено обратить особое внимание на выявление таких нарушений с учетом имеющихся возможностей органов внутренних дел».
При этом там подчеркнули, что постоянно контролируют подобные операции, в том числе совместно с МВД.
Ранее в России запретили расплачиваться криптовалютой.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД