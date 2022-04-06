Назван очищающий клетки организма от бактерий овощ

Весной люди страдают от авитаминоза, кроме того, за зиму в клетках организма скапливаются различные бактерии, в связи с этим нужно есть салат для очищения организма, рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

По мнению эксперта, в весенний период нужно добавить в свой рацион зеленые овощи, а особенно – салат, передает «Вечерняя Москва».

«По весне нужно употреблять много зеленых овощей, салатов и трав, в них содержится хлорофилл, который оказывает бактерицидное действие, помогает восстановить pH крови и очищает наши клетки от бактерий», – пояснила диетолог.

По словам Соломатиной, также весной нужно добавлять в рацион морепродукты, клетчатку и продукты, богатые витамином D. Они благотворно действуют на иммунную систему человека.

«Сейчас сезон острых респираторных заболеваний, наша слизистая нуждается в дополнительной защите, а витамин D такую функцию как раз может обеспечить, обновляя эти участки организма», – подчеркнула врач.

Ранее врач-диетолог, кандидат медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал газете ВЗГЛЯД, что для хорошего самочувствия человеку можно употреблять в день не более двух чайных ложек сахара, возможно в виде конфет или варенья, поэтому нет никакого смысла скупать сахарный песок в магазинах.