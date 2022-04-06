Доля негативно настроенных к США россиян достигла максимума за всю историю измерений

Большинство россиян (71%) относятся к Соединенным Штатам Америки плохо, это рекордное количество с 1991 года, следует из данных опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

При этом почти половина (47%) относятся к Штатам очень плохо, что также является наиболее высоким показателем за весь период мониторинга.

«Индекс отношения к США зафиксировал минимальное значение за период измерений с 1991 года и, побив «антирекорд» 2014 года, составил –57 п. (–44 п. в 2014)», – говорится в сообщении на сайте ВЦИОМ.

О положительном отношении к США сообщили 14% граждан. Наиболее позитивно к США россияне относились в начале 1990-х годов (1991 г. – 83%).

«Последние восемь лет негативное отношение к США у российских граждан преобладает над позитивным, в отличие от значений предыдущих периодов: с начала 2000-х годов и до ноября 2014 индекс отношения к США имел преимущественно положительные значения, а половина граждан России стабильно сообщали о в той или иной степени хорошем отношении к США (от 46% до 63% в разные годы)», – отмечается в сообщении.

После спада в 2014 году позитивное отношение россиян к США не вернулось на прежний уровень.

Опрос был проведен 19 марта 2022 года методом телефонного интервью среди 1600 россиян старше 18 лет. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Ранее опрос показал, что большинство россиян отрицательно относятся к НАТО.