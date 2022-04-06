Китай призвал опираться на реальные факты в связи с трагедией в Буче

Все обвинения в связи с трагическими событиями в украинском городе Буча должны опираться на реальные факты, заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

«Любые обвинения должны основываться на подлинных фактах. Необходимо сохранять сдержанность вплоть до проведения расследования», – цитирует ТАСС дипломата.

По его словам, Китай поддерживает любые инициативы, способные содействовать урегулированию гуманитарной ситуации на Украине. «Китай предпринимает реальные шаги в данном направлении», – напомнил Чжао Лицзянь.

«Необходимо прояснить, как все обстояло на самом деле, и выяснить причины, которые к этому привели», – подытожил он.

Как заявил Чжао Лицзянь, Великобритания и Австралия совместной разработкой гиперзвукового оружия подрывает мир и стабильность в АТР.



Ранее США, Великобритания и Австралия договорились начать новое сотрудничество по разработке гиперзвукового оружия и средств защиты от него. Эти страны являются членами оборонного партнерства AUKUS, о создании которого было объявлено в сентябре прошлого года.



«США, Великобритания и Австралия под предлогом украинского кризиса и обеспечения безопасности и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе с большим размахом заявили, что США и Великобритания предоставят Австралии атомные подводные лодки, а также, что три страны будут сотрудничать в области разработки передовых военных технологий, таких как гиперзвуковое оружие», – передает РИА «Новости» слова дипломата.

По его словам, «это не только увеличивает риск распространения ядерного оружия, ставит под удар международный режим нераспространения ядерного оружия, но также обостряет гонку вооружений в Азиатско-Тихоокеанском регионе, подрывает мир и стабильность в АТР».

Как заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, комментируя позицию Пекина на фоне произошедшего в Буче, в связи с событиями на Украине Китай находится на «неправильной стороне истории».

Во вторник глава МИД России Сергей Лавров заявил, что причиной откровенно лживой провокации в городе Буче является попытка сорвать российско-украинские переговоры «именно в тот момент, когда, как говорится, забрезжил пусть еще не очень яркий, но все-таки свет». Как отметил глава российского внешнеполитического ведомства, провокация в Буче была организована с целью отвлечь внимание от переговорного процесса и дать Киеву возможность «отыграть назад» и прервать переговоры с Москвой. При этом постпред России при ООН Василий Небензя констатировал, что страны Запада никак не отреагировали на имеющиеся у России доказательства того, что ситуация в украинской Буче является фейком.

В понедельник глава МИД России Сергей Лавров предупредил об угрозе мировой безопасности в связи с «фейковой атакой» в Буче, «которую разгоняют по всем каналам и социальным сетям украинские представители и их западные покровители».

Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал события в Буче провокацией, направленной на дискредитацию и дегуманизацию российских военных и оказание политического давления на Россию. Газета ВЗГЛЯД разбирала, зачем Запад тянет время и отклоняет заявки Москвы об экстренном заседании СБ ООН по украинской провокации в Буче.

Напомним, западные и украинские СМИ и политики распространяют очередной фейк о якобы массовых убийствах российскими военными мирных жителей в украинском городе Буче. В Минобороны России распространяемые кадры назвали «очередной постановкой киевского режима для западных СМИ». Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что украинские военные обстреляли Бучу, когда российские войска уже вышли из города, но США замалчивают эту информацию. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК проанализировать информацию, распространенную Минобороны Украины, об убийстве мирных жителей в городе Буче Киевской области.

Напомним также, советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович выдал фото зверств украинского националистического батальона «Азов» в Мариуполе за преступление, якобы совершенное российскими военнослужащими в Гостомеле. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров подчеркнул, что Россия будет разоблачать откровенные фейки, связанные со спецоперацией на Украине.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД