Минпросвещения рекомендовало провести урок про антироссийские санкции

Минпросвещения направило в школы методические рекомендации по проведению всероссийского урока на тему «Антироссийские санкции и их влияние на отечественную экономику», сообщили в пресс-службе министерства.

«Во все школы Российской Федерации направлены методические рекомендации по проведению урока по обществознанию для 6-9-х и 10-11-х классов по теме «Антироссийские санкции и их влияние на отечественную экономику». <...> Материалы урока предлагают школьникам ознакомиться с мерами, которые приняты правительством и президентом Российской Федерации для противодействия санкциям со стороны недружественных стран», – передает ТАСС сообщение ведомства.

В пресс-службе добавили, что особый акцент в материалах сделан на характеристику политики импортозамещения, «которая проводится в России на протяжении последних лет». «Занятие предполагает активную деятельность учащихся при работе с документами, интерактивными материалами, содержащими важную информацию о достижениях российской экономики в разных отраслях, ее готовности противостоять санкциям и политике импортозамещения», – отмечается в сообщении.

Разработчиком урока выступил Институт стратегии развития образования Российской академии образования.

В понедельник в Думу внесли закон об уголовной ответственности за исполнение антироссийских санкций.

Напомним, что после начала специальной военной операции России на Украине страны Запада ввели против РФ санкции, которые обернулись для ЕС угрозой продовольственного и топливного кризисов.