Немцев призвали готовиться к худшему

Немецкое автомобилестроение готовится к худшему. Тревожным звонком стало требование президента России Владимира Путина оплачивать поставки энергоносителей исключительно в рублях, пишет газета Suddeutsche Zeitung.

В минувшие выходные, отмечает издание, газ еще поступал. Однако эксперты уверяют, что расслабляться нельзя, передает РИА «Новости». «Самое страшное впереди», – заявил пожелавший остаться анонимным источник.

Найти замену быстро – до конца текущего года – можно лишь частично. «Наши (немецкие) цепочки поставок испытывают сильнейший стресс. Очень скоро мы (Германия) ощутим дефицит во многих сферах», – приводит издание слова главы Ассоциации немецкой автомобильной промышленности Андреаса Раде. Он уверен, что стране необходимо настроиться на дефицит и других сырьевых ресурсов, а также роста их стоимости. В частности, речь идет о палладии, пятая часть импорта которого приходится на Россию.

Ранее еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони после заседания Еврогруппы заявил, что Евросоюз сейчас не рассматривает возможность введения эмбарго на поставки газа из России, однако не исключает такой меры в будущем.

Ранее президент федерального союза промышленности Германии (BDI) Зигфрид Руссвурм предупредил о фатальных последствиях введения эмбарго на энергоресурсы из России для отрасли. Советник правительства Германии Ламиа Мессари-Беккер предупредила о риске катастрофы в экономике Германии в случае прекращения поставок российского газа.

31 марта президент России Владимир Путин подписал указ о правилах торговли газом с недружественными странами. Он также сообщил, что отказ недружественных стран платить за российский газ рублями будет рассматриваться как нарушение контрактов, то есть действующие контракты будут остановлены. При этом российский лидер предупредил о риске масштабной деиндустриализации Европы и потере миллионов рабочих мест.

Напомним, Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях. Газета ВЗГЛЯД анализировала возможные сценарии развития ситуации с поставками российского голубого топлива в Европу, и разбирала предложенное Москвой изящное решение для газовых расчетов с Западом.