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В Канаде анонсировали новые санкции против граждан России и Белоруссии
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Власти Канады внесут в свои санкционные списки еще девять граждан России и девять граждан Белоруссии из-за ситуации на Украине, говорится в заявлении канадского МИД.
«Предстоящие меры наложат ограничения на девять россиян и девять белорусов за то, что они способствовали и допустили нарушения суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины. Эти физические лица имеют тесные связи с российским и белорусским режимами», – цитирует сообщение ТАСС. Когда точно будут введены санкции, не уточняется.
На сайте канадского правительства, где, в частности, публикуются имена и названия внесенных в санкционные списки граждан и компаний иностранных государств, обновлений в российском сегменте по особым экономическим мерам пока нет.
Ранее в понедельник глава канадского МИД Мелани Жоли на пресс-конференции в Хельсинки заявила, что Канада введет новые санкции против РФ и Белоруссии «очень скоро». По ее словам, рестрикции коснутся как физических, так и юридических лиц. Жоли уточнила, что речь, в частности, идет об «олигархах и компаниях».
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
В Китае указали на обман России со стороны США
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США нарушили данные России после окончания холодной войны обещания не расширять НАТО и не стали извиняться за это, пишут китайские СМИ.
Автор статьи в Global Times считает, что Вашингтон и его союзники восприняли распад СССР и социалистического блока как свою победу и начало нового мирового порядка, в котором они начнут доминировать. Американский политолог Фрэнсис Фукуяма назвал эти события «концом истории», передает РИА «Новости».
«США впоследствии нарушили свои обещания, данные постсоветской России, что НАТО не будет расширяться», – говорится в публикации. По словам автора материала, попытки НАТО и ЕС посягнуть на сферы влияния России стали причиной конфликтной ситуации между сторонами.
«Это логическая особенность теории международных отношений, как повторяет ведущий ученый Джон Миршаймер, в которой одну страну хотят заманить в ловушку и окружить с помощью враждебного военного союза, что является прямым путем к конфликту. Запад не извиняется за это, полагая, что имеет право поступать так согласно логики «конца истории», – считает обозреватель GT.
Публицист отметил, что западная экспансия спровоцировала Евромайдан в Киеве, вызвав волну антироссийского национализма, которая стала началом геополитической борьбы за будущее Украины. «США и их союзники в своей гордыне отказались идти на компромисс, запустив цепную реакцию событий, ведущих к сегодняшнему дню», – заключил автор.
Напомним, официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявил, что западные страны должны были расформировать Североатлантический альянс после распада Советского Союза.
Джонсон захотел уговорить Шольца усилить давление на Россию
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на этой неделе призовет канцлера Германии Олафа Шольца усилить дипломатическое, экономическое и военное давление на Россию, пишут СМИ.
Джонсон на этой неделе примет в Лондоне президента Польши Анджея Дуду и канцлера Германии для обсуждения ситуации на Украине, передает РИА «Новости» со ссылкой на Times.
Газета указывает, что данный шаг вызван обеспокоенностью Соединенного Королевства относительно того, что некоторые союзники по НАТО будут подталкивать Украину к «урегулированию конфликта», передает ТАСС.
К настоящему моменту Великобритания передала Киеву свыше 6 тыс. ракет и 4 тыс. ПТРК, в том числе NLAW и Javelin, а также ПЗРК Starstreak.
Напомним, дипломатический источник сообщил, что в среду послы стран ЕС обсудят вопрос введения дополнительных санкций в отношении России.
Санкции Запада против России, а также ее ответные меры ударили по экономике самих западных стран. Так, в Британии начался крупнейший с 50-х годов спад уровня жизни. Возможное прекращение поставок российского газа грозит ввергнуть Германию в самый масштабный с 1945 года кризис. Немецкие СМИ считают, что сам Запад может не выдержать жестких санкций против России.
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Мэр Чернигова призвал расследовать действия войск и властей Украины
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Мэр Чернигова Владислав Атрошенко заявил о необходимости провести детальное расследование действий руководителей украинских силовых ведомств и правительства с момента начала российской военной операции на Украине.
«Нужно детально проанализировать хронометраж действий – что делали руководители отдельных силовых структур во время войны. Это нужно непредвзято расследовать», – сказал Атрошенко в эфире канала «Украина 24», передает РИА «Новости».
Атрошенко также призвал «дать откровенный ответ на вопрос, может ли это правительство обеспечить развитие Украины». Только после этого, по его мнению, можно будет «выстраивать фундамент нового государства Украина».
Градоначальник предположил, что после того, как он озвучил эти вопросы, его больше не будут приглашать на украинские эфиры.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса.
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Названы четыре направления переговоров России и Украины
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Переговоры между Россией и Украиной идут по четырем основным направлениям – это внеблоковый статус страны, ее границы, политическое устройство и демилитаризация, сообщили знакомые с ситуацией источники.
По первому направлению (внеблоковому статусу) обсуждается, должна Украина оставаться нейтральной или может вступить в НАТО. Киев хочет гарантий своей безопасности и военной помощи в случае угрозы, пишут «Ведомости».
По словам гендиректора Российского совета по международным делам Андрея Кортунова, принципиальных разногласий здесь нет, однако есть нюансы, требующие проработки. Кроме того, неизвестно, в каком объеме страны готовы предоставить гарантии безопасности.
По вопросу демилитаризации – Украина настаивает на сохранении текущей численности войск, а Россия на ее уменьшении в несколько раз. По словам Кортунова, ориентиром для Украины является Финляндия, где в 2020 году было 21,5 тыс. солдат на 5,5 млн человек (при этом население Украины превышает 42 миллиона).
Позиция России в том, что армия Украины не должна быть больше 50 тыс. человек.
По вопросу политического устройства Украины имеются разногласия, так как российская сторона настаивает на устранении праворадикальных политических группировок.
Однако самый сложный вопрос – это границы. Здесь, как сообщается, признаков компромисса нет. Россия заявляет о том, что статус Крыма и признание независимости ЛНР и ДНР не подлежит обсуждению.
Ранее в Стамбуле состоялись российско-украинские переговоры. Россия получила письменные предложения Украины о ее безъядерном и внеблоковом статусе, а также о гарантиях ее безопасности.
Гарантами своей безопасности Украина видит постоянных членов Совбеза ООН (Россию, США, Великобританию, Францию и Китай), а также Германию, Израиль, Италию, Канаду, Польшу и Турцию.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что переговоры идут непросто, но главное, чтобы они продолжались, а цели военной операции были достигнуты как можно скорее.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как успехи спецоперации заставляют Киев услышать требования России.
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Жена Невзорова попросила донаты, чтобы «не отвлекаться на мысли о пропитании»
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Супруга Александра Невзорова Лидия заявила, что они с мужем «живут на донаты», которые позволяют «не отвлекаться на мысли о пропитании».
«Мы внезапно оказались в затруднительном положении. Нас лишили всего, мы потеряли работу, счета заблокированы, от России мы отрезаны», – заявила она в Telegram, рассказав, что «за последние три недели Невзоров дал сотни интервью».
«Все это время мы работаем «на износ» и совершенно бесплатно. И все это время мы живем на донаты», – говорится в сообщении. Отмечается, что именно донаты «позволяют работать дальше и бороться» с «режимом», при этом «не отвлекаясь на мысли о пропитании».
Напомним, СК возбудил уголовное дело против Невзорова за распространение фейка о якобы обстреле Вооруженными силами России роддома в Мариуполе. До этого на него предлагали завести уголовное дело за пост в соцсетях о прибытии на Украину канадского снайпера, скрывающегося под псевдонимом Вали. «На помощь Украине прибыл лучший снайпер мира, – написал в своем блоге журналист. – Снайпер же выдающийся, влюбленный в свое ремесло, да еще и снабженный Barrett M82, может обеспечить до 40 смертей в сутки, практически не оставляя подранков».
Роскосмос прекратил работу с союзниками Киева «по морально-этическим причинам»
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Совместные проекты Роскосмоса со странами Запада, которые вооружают Украину и оказывают ей политическую поддержку, остановлены, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Рогозин заявил в Telegram, что Роскосмос «совместные проекты со странами Запада остановил». Такое решение принято «по морально-этическим причинам». Он подчеркнул, что «со странами, поставляющими оружие и инструкторов, а также оказывающими политическую поддержку киевской фашистской хунте, у нас не будет никакого сотрудничества».
Напомним, Роскосмос прекратил поставки ракетных двигателей в США и отменил запуск ракеты «Союз-2.1б» с британскими спутниками связи OneWeb. Рогозин заявил, что Россия не нуждается в таких ненадежных партнерах, как Европейское космическое агентство, которое ведет себя «сумасшедшим образом», и что стартовый комплекс на космодроме Куру законсервирован навсегда. Кроме того, Рогозин заявил о переходе Роскосмоса на заключение контрактов в рублях.
Россия нацелилась на создание нетрадиционных видов вооружений
Новая госпрограмма вооружений России (ГПВ) будет нацелена на создание качественно новых, в том числе нетрадиционных видов вооружения, заявил вице-премьер Юрий Борисов на встрече с президентом Владимиром Путиным.
В сообщении на сайте Кремля говорится, что «новая ГПВ будет нацелена на создание качественно новых, в том числе нетрадиционных видов вооружения, включая оружие направленной энергии, кинетическое оружие, а также системы управления с применением искусственного интеллекта и роботизированные комплексы».
Работа по подготовке исходных данных для очередной госпрограммы вооружений завершена, к середине 2023 года она будет представлена главе государства.
Борисов также добавил, что правительство на системной основе ведет работу по ускорению темпов и объемов импортозамещения с соответствующей поддержкой системообразующих отраслей.
Ранее «Алмаз-Антей» решил впервые показать на выставке в Ереване ЗРС «Витязь» и ЗРК «Викинг».
Кадыров показал кадры штурма «Азовстали» в Мариуполе
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Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео штурма металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе, отметив, что так «выглядит боевое превосходство».
«Бойцы полка полиции специального назначения имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова во главе со своим командиром, моим дорогим БРАТОМ Замидом Чалаевым, не дают спуску бандеровской шайке. Наши ребята активно штурмуют металлургический комбинат «Азовсталь», где в данный момент нашли пристанище остатки боевиков нацбатальонов», – сообщил он в своем Telegram-канале.
«На этих кадрах мы можем наблюдать осмотр территории тактическим квадрокоптером с последующим выявлением огневых позиций противника. Помимо всего прочего, наши бойцы заметили ползающего на крыше одного из строений снайпера, который после обнаружения предпринял обреченную на провал попытку удрать. Недолго думая, чеченскими бойцами было принято решение ликвидировать обнаруженную цель, после чего последовало молниеносное выполнение поставленной задачи», – сообщил глава Чечни.
«Благодаря слаженным действиям наших силовиков и четкому следованию приказам командования удается минимизировать потери среди личного состава, чего не скажешь про нациков, бандеровцев и шайтанов. Усилиями наших доблестных воинов шеренги украинских военнослужащих стремительно редеют. Многие загнаны в угол, и мы все прекрасно знаем, что их ожидает», – добавил он.
По словам главы Чечни, зачистки объектов проходят в штатном режиме, а временные сложности «возникают в жилых кварталах, где все еще укрываются мирные люди». «К счастью, благодаря оперативным действиям силовиков удается ликвидировать противника, не допуская жертв со стороны мирного населения. Я желаю удачи бойцам на каждом участке! Ждем еще больше хороших вестей от вас!» – написал Кадыров.
О начале штурма «Азовстали» Кадыров сообщил 2 апреля. Глава Чечни также заявлял, что в освобожденных от ВСУ городах и селах необходимо создать органы власти, которые помогут мирным жителям в восстановлении нормального хода жизни.
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В Калининграде заявили о готовности к блокаде границ
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Калининградская область, полностью окруженная на суше территориями Польши и Литвы, уже давно готовится к перспективе сухопутной блокады и перехода на водные и воздушные перевозки, заявил начальник управления по информационной политике и взаимодействию со СМИ правительства Калининградской области Дмитрий Лысков.
Лысков заявил, комментируя слова официальных лиц Украины о предстоящей блокаде Польшей и странами Балтии сухопутных границ с Россией и Белоруссией, что «коллеги из прибалтийских стран уже говорят об этом достаточно давно, и мы подготовились к этому возможному событию», передает «Ридус».
«С одной стороны мы надеемся, что руководство этих стран дальше угроз не пойдет. Но если что, у нас есть наши портовые мощности», – указал он.
Руководитель управления по информационной политике добавил, что областная администрация ожидает прибытия в порт Калининграда нескольких дополнительных паромов: «Мы серьезно усилили наш паромный флот. Мы ждем подхода еще одного парома с Черноморского побережья, который встанет на линию. К концу года в Питере должен сойти со стапелей еще один паром, который предназначен для работы на линии Усть-Луга – Калининград».
Представитель властей балтийского региона добавил, что калининградский аэропорт Храброво также «готов взять на себя» часть грузового трафика между областью и остальной Россией.
Ранее заместитель министра инфраструктуры Украины Мустафа Найем объявил, что Польша, Латвия, Литва и Эстония якобы «в ближайшие 48-72 часа начнут процесс полной изоляции от России» и перекроют свои наземные границы с Россией и Белоруссией, прервав все автосообщение с этими двумя странами.
До этого маршруты в Калининград изменили из-за воздушной блокады Прибалтики.
Отметим также, что на Украине поддержали территориальные претензии Польши на Калининград. Напомним, экс-командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак выразил мнение о том, что Польша якобы может претендовать на Калининградскую область.
Кадыров заявил о важности создания органов власти в освобожденных от ВСУ городах
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В освобожденных от ВСУ городах и селах необходимо создать органы власти, которые помогут мирным жителям в восстановлении нормального хода жизни, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Кадыров написал в Telegram, что понимает, «как сотни тысяч чеченцев, переживших беззаконие военной хунты», важность налаживания «в освобожденных от бандитов городах и селах» работы «временных или постоянных администраций, комендатур и прочих органов государственной власти».
«Выдача документов, составление списков на получение гуманитарной помощи и выделение этой помощи, организация медицинского обеспечения, оповещение населения – все это и многое другое необходимо в первые дни после окончания активной боевой фазы. Нужны люди, которые займутся организацией всех этих важных процессов», – перечислил он.
Глава Чечни подчеркнул, что «мирная жизнь должна возродиться в самое короткое время», и «в каждом населенном пункте, городе, селе, районе нужно определить руководителя, который имеет организационный потенциал».
«Помощь любого рода – продовольственная, финансовая, материальная – должна находить конкретного адресата и затем распределяться. Да, в первые дни это бывает очень сложно организовать. Недопонимание, отсутствие координации между различными органами, попытки бандитов помешать мирному процессу – от этого никто не застрахован. Но подумайте о тех, кому еще сложнее, – мирных жителях освобожденных населенных пунктов, которые не знают, куда обращаться, к кому идти и от кого ждать помощи», – заключил он.
Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу заявил о выполнении задач первого этапа операции на Украине. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов рассказал о мире и спокойствии на освобожденной части Украины.
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Журналист: Украинские тербаты расстреляли жителей Бучи, увидев у них белые повязки
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Украинские батальоны территориальной обороны расстреливали мирных жителей в Буче, поскольку те носили белые повязки, которые в период присутствия российских войск служили опознавательным знаком для местного населения, сообщил военный корреспондент Александр Коц.
Коц рассказал в Telegram, что «во всех населенных пунктах, которые контролировала российская армия, местные на всякий случай вязали на рукава белые ленточки». Он предположил, что «в меняющейся обстановке они могли не успеть их снять». «Их и расстреливали на улицах тербаты», – заявил он.
Журналист сообщил, что «тела в Буче с белыми повязками – опознавательный знак россиян». Он заявил, что «ВСУ стреляли по людям, не разбирая, есть у них оружие или нет». «Главное, что на них – белые повязки, а значит это – враг. Украинские журналисты, откройте глаза. Это не российские войска покрошили мирных жителей Бучи. Это ваши доблестные тербаты», – говорится в сообщении.
Комментируя опубликованные в Сети видео, Коц еще раз подчеркнул: «Местные (не все, но многие) во время присутствия российских войск на всякий случай вязали себе белые тряпки или ленточки на рукавах». «Это был наш опознавательный знак – «свой, не стрелять». Для украинских военных, соответственно, этот знак означает «враг», – заявил он.
«А теперь внимание на экран, 22 секунда, на теле слева – тот самый российский опознавательный знак. Зайдя в Бучу, тербаты хватали людей, затаскивали в подвал, пытали, чтобы выведать информацию и расстреливали за «сотрудничество» с войсками РФ. И теперь они выдают убитых ими людей за жертв российской агрессии», – говорится в сообщении.
Бывший «народный губернатор» Донбасса Павел Губарев, служащий сейчас в подразделении, которое было на этом направлении, рассказал в Telegram, что после выхода российских войск «с данного театра военных действий по результатам переговоров в Турции, ВСУ начало заходить в города и села и непреднамеренно (а не исключаю что и специально) открывали огонь по мужчинам с белой повязкой на руках». По его словам, «происходило это массово». «И когда они поняли, что массово убивали мирных, было принято решение выставить это свое преступление как дело рук ВС РФ», – заявил он.
Напомним, западные и украинские СМИ и политики распространяют очередной фейк о якобы массовых убийствах российскими военными мирных жителей в киевском городе Буча.
В Минобороны России распространяемые кадры назвали «очередной постановкой киевского режима для западных СМИ». Военные подчеркнули, что все подразделения покинули город еще 30 марта и обратили внимание, что 31 марта мэр города Буча Анатолий Федорук в своем видеообращении подтвердил, что в городе никого из российских военных нет, «но даже не упоминал о каких-либо расстрелянных на улицах местных жителях со связанными руками».
«Поэтому неудивительно, что все так называемые свидетельства преступлений в Буче появились только на четвертый день, когда в город прибыли сотрудники СБУ и представители украинского телевидения», – заявили в Минобороны России.
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Экс-инспектор ООН усомнился в заявлениях Украины по событиям в Буче
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Власти Украины известны громкими заявлениями в пропагандистских целях, им следует представить данные медицинской экспертизы перед тем, как выступать с какими-либо утверждениями относительно событий в городе Буча, заявил бывший инспектор ООН по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения Скотт Риттер.
«Любой, кто делает скоропалительные выводы на основе непроверенных видеоматериалов, полученных от известной дикими заявлениями пропагандистского характера стороны, и не дожидается какого-либо подтверждения, вероятно, должен перестать называть себя журналистом», – отметил бывший аналитик Корпуса морской пехоты США, комментируя публикации в американских СМИ о якобы совершенных российскими военными убийствах мирных жителей в Буче.
«Базовая медицинская экспертиза ответила бы на три ключевых вопроса: время смерти, причина смерти, перемещали ли тело после смерти. Давайте посмотрим, представит ли украинская сторона поддающиеся проверке медицинские данные, которые бы подкрепили ее обвинения», – подчеркнул американец. «Время смерти. Причина смерти. Место смерти. Ответьте на эти три вопроса по каждому из тел. А потом начинайте искать виновных. До этого вы лишь буквально распространяете дезинформацию», – передает ТАСС слова экс-инспектора ООН.
Как полагает Риттер, сейчас «общественное мнение на Западе формируют путем активного проведения методами информационной войны операции, направленной исключительно на то, чтобы представить Россию в негативном свете». Он констатировал, что объективным наблюдателям следовало бы «дождаться результатов экспертизы, прежде чем называть виновных».
Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что украинские военные обстреляли Бучу, когда российские войска уже вышли из города, но США замалчивают эту информацию.
Напомним, западные и украинские СМИ и политики распространяют очередной фейк о якобы массовых убийствах российскими военными мирных жителей в киевском городе Буча. В Минобороны России распространяемые кадры назвали «очередной постановкой киевского режима для западных СМИ».
Военные подчеркнули, что все подразделения покинули город еще 30 марта и обратили внимание, что 31 марта мэр города Буча Анатолий Федорук в своем видеообращении подтвердил, что в городе никого из российских военных нет, «но даже не упоминал о каких-либо расстрелянных на улицах местных жителях со связанными руками».
По мнению военного корреспондента Александра Коца, украинские военные расстреливали мирных жителей в Буче, поскольку те носили белые повязки, которые в период присутствия российских войск служили опознавательным знаком для мирного населения.
России предрекли рекордную прибыль на фоне санкций
Если основные покупатели российских энергоресурсов не введут эмбарго на их импорт, Москва может заработает на них почти 321 млрд долларов, достигнув рекордного положительного сальдо, считают эксперты Bloomberg.
Агентство называет ожидаемые показатели торгового и платежного баланса «блестящими», передает РИА «Новости».
«Несмотря на (...) удушающее давление на российские финансы из-за рубежа, Bloomberg Economics ожидает, что в этом году Москва заработает почти 321 млрд долларов от экспорта энергоносителей, что более чем на треть больше, чем в 2021 году. Россию также может ожидать рекордное положительное сальдо счета текущих операций, которое, по мнению Института международных финансов (IIF), может достичь 240 млрд долларов», – считают аналитики.
Кроме того, согласно отчету группы IIF, действующие санкции не смогли остановить приток в Россию «твердой валюты».
Отмечается, что доходы от продажи энергоносителей позволили Москве смягчить последствия жестких ограничительных мер, введенных Западом.
Ранее премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил о не действующих санкциях против России, об этом, по его словам, говорит курс рубля. Между тем в США заявили о ежедневной работе над ужесточением антироссийских санкций.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, в чем секрет чудесного укрепления рубля.
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Британия блокировала требование России о созыве СБ ООН по Буче
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Россия в понедельник еще раз потребует созвать Совет Безопасности ООН в связи с провокациями в Буче, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Вчера в худших английских традициях председательствующая в СБ ООН Британия не дала согласия на проведение заседания Совбеза по ситуации в Буче. Россия сегодня вновь потребует созыва СБ ООН в связи с преступными провокациями украинских военных и радикалов в этом городе», – написала дипломат в своем Telegram-канале.
Ранее председатель Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК проанализировать информацию, распространенную Минобороны Украины, об убийстве мирных жителей в городе Буче Киевской области.
Напомним, западные и украинские СМИ и политики распространяют очередной фейк о якобы массовых убийствах российскими военными мирных жителей в киевском городе Буча. В Минобороны России распространяемые кадры назвали «очередной постановкой киевского режима для западных СМИ».
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что украинские военные обстреляли Бучу, когда российские войска уже вышли из города, но США замалчивают эту информацию.
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Литва и Латвия заявили о понижении уровня дипотношений с Россией
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Посол России в Вильнюсе должен будет покинуть Литву, соответственно, посол Литвы в России отзывается из Москвы, сообщил журналистам министр иностранных дел балтийской республики Габриэлюс Ландсбергис. Позже об аналогичных мерах заявила и Латвия.
«Правительство Литвы, реагируя на непрекращающиеся агрессивные действия России на Украине, приняло решение о понижении статуса дипломатического представительства. Посол России должен будет покинуть Литву», – цитирует его ТАСС.
По словам главы МИД, посол Литвы в Москве «в ближайшее время вернется в Литву». Кроме того, Литва закрывает российское консульство в Клайпеде.
Позже Латвия объявила о введении аналогичных мер – она вслед за Литвой также понижает уровень дипотношений с Россией.
Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс: Латвия сократит дипломатические отношения с Российской Федерацией. О конкретных решениях будет сообщено по завершении внутренних процедур.
Ранее Россия объявила об ответных мерах на высылку дипломатов из стран Прибалтики. Была прекращена аккредитация четырех сотрудников посольства Литвы в Москве, трех – посольства Латвии и трех представителей посольства Эстонии и Псковской канцелярии генерального консульства Эстонии в Петербурге.