МО: Бесконтрольная раздача Киевом оружия может привести к гибели сотрудников ООН на Украине

Раздача оружия Киевом населению может привести к гибели сотрудников ООН на Украине заявил замминистра обороны России Александр Фомин на встрече с заместителем генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартином Гриффитсом.

«Российской стороной акцентировано, что ключевым фактором для оборонного ведомства России при совместной с ООН доставке гуманитарной помощи мирному населению Украины является обеспечение безопасности сотрудников организации. Киев бесконтрольно раздал оружие населению, что привело к росту бандитизма и мародерства. Причем количество инцидентов с применением оружия неуклонно возрастает, что может привести к гибели сотрудников ООН», – сообщили в Минобороны, передает ТАСС.

Напомним, военный эксперт Алексей Леонков указывал, что «раздача оружия без каких-либо проверок», которую устроили на Украине, «говорит о том, что государство практически утратило собственный суверенитет». Уже появились сообщения о том, что оружие, которое раздали власти Украины, начали использовать для грабежа и мародерства.

Ранее сообщалось, что Российский Красный Крест (РКК) займется оказанием помощи переселенцам из Донбасса совместно с Управлением Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ ООН).

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