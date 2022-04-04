Лидер «Новых людей» назвал санкции Запада атакой на историческую Россию

Санкции, которые вводит Запад, являются прямой атакой на историческую Россию, заявил лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев.

«У англосаксов есть такое выражение: «Right or wrong – my country». Права она или нет – это моя страна. Санкции показали, что сколько бы ни говорил Запад, что их цель – Путин, и агрессия не направлена на простых жителей, но фактически санкции – это прямая атака на историческую Россию», – написал он в своем Telegram-канале.

По словам Нечаева, Россия проходила это «и в царские времена, и в 1991 году, когда западные страны говорили, что целятся исключительно в коммунистический строй».

«По факту выходило иное. И сейчас, какова бы ни была западная риторика, наказывают ведь всю страну. Но нас это только сплотило», – сказал лидер «Новых людей».

Ранее председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас сообщил, что в ГД в понедельник внесут поправки в Уголовный кодекс РФ о наказании за исполнение антироссийских санкций на территории России.