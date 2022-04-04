Политолог объяснил разницу в подходах Берлина и Варшавы по антироссийским санкциям

«У Берлина есть свои пределы в антироссийских действиях, которые он не будет переступать под давлением Киева или под еще чьим-то», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов. Ранее польский премьер Моравецкий назвал Берлин «главным тормозом» на пути ввода радикальных мер против Москвы.

«Берлин и сам не подвергает сомнению необходимость новых санкций. Возможно, предстоят высылки дипломатов. Это совсем не похоже на «промосковскую» позицию. Хотя в целом Запад выглядит сплоченным, Шольц все же занимает более сдержанную позицию, чем, например, Борис Джонсон. У Англии нет таких экономических контактов и такой, как у Германии, зависимости от российских энергоресурсов. Поэтому радикальный тон, который позволяет себе Джонсон, неуместен для Шольца», – подчеркнул гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

«Польша была известна своей жесткостью и до начала этого кризиса. При этом трудно себе представить, что все страны пойдут «по польскому пути», поскольку это не общеевропейский мейнстрим. Решения Берлина будут приниматься на основе внутриполитических дискуссий, нежели под внешним давлением. Шольц руководствуется интересами германского народа, своей экономики и тем, как он понимает интересы Европы в целом. А в ЕС есть разные страны и они по-разному относятся к России, и Германия как лидер Европейского союза стремится найти некий общий знаменатель», – резюмировал Кортунов.

«Понятно, что Украина хочет большего от Германии: более последовательной поддержки, более жестких санкций, увеличения поставок вооружения. Некоторые желания Киева вообще выходят за рамки реальности – вплоть до исключения Москвы из Совета Безопасности ООН. Но у Берлина есть свои пределы в антироссийских действиях, которые он не будет переступать под давлением Киева или под еще чьим-то», – подчеркнул эксперт.

Ранее газета ВЗГЛЯД сообщала, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен уговорить Шольца усилить давление на Россию. Шаг вызван обеспокоенностью Соединенного Королевства относительно того, что некоторые союзники по НАТО будут подталкивать Украину к «урегулированию конфликта», передает ТАСС.

В понедельник к решительным действиям Германию призвал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Самые суровые санкции не позволяет ввести Германия и другие «крупнейшие и богатейшие» страны Западной Европы, заявил Моравецкий. «Германия – главный тормоз очень решительных санкций», – посетовал он. Ранее Варшава требовала наложить полное эмбарго на российские нефть и газ. Резкий отказ от газа из России навредил бы в большей степени Евросоюзу, чем России, поскольку на данный момент газ сложно заменить, заочно ответил Моравецкому министр финансов ФРГ Кристиан Линднер.

С призывом к Западу пожертвовать своей экономикой, чтобы помешать российской операции на Украине, выступили российские либералы-оппозиционеры, которые сейчас находятся за границей. Их обращение опубликовал в соцсетях бизнесмен Борис Зимин. Обращение опубликовано от имени 15 человек, список включает Владимира Кара-Мурзу, Гарри Каспарова, Юлию Латынину, Любовь Соболь, Михаила Ходорковского, Евгения Чичваркина, Виктора Шендеровича и других.