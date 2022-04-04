В РАН не увидели признаков смены курса Венгрии и Сербии после выборов

России следует ожидать от Белграда и Будапешта продолжения их сложившегося курса, основанного на лавировании между Россией и Евросоюзом (ЕС), считает ведущий научный сотрудник Института славяноведения РАН Александр Стыкалин.

Стыкалин, комментируя победу на выборах президента Сербии и парламентских выборах в Венгрии действующих лидеров этих государств – президента Александра Вучича и премьер-министра Виктора Орбана, заявил, что «принципиально Орбан не изменит своих установок – в том смысле, что он выступает против спецоперации (на Украине), но, с другой стороны, его страна сильно зависима от России экономически, он не может радикально отказываться от нефти и газа из России, это сильно ударит по карману», передает «Ридус».

Кроме того, после выборов венгерский премьер, скорее всего, скорректирует свою жесткую риторику в адрес президента Украины Владимира Зеленского, которого он уже назвал своим «оппонентом», так как несмотря на зависимость от Москвы, Венгрия все же остается частью ЕС и НАТО.

«Эти страны – часть, так сказать, западноевропейского мира. Своя позиция, антиглобализм в их политике остается, но это не значит, что они поддерживают то, что происходит. Они выступают за более аккуратный курс по отношению к России», – добавил сотрудник Института славяноведения.

Аналогично он оценил и политику Сербии после переизбрания Вучича в первом туре: спецоперацию Белград не поддерживает, но экономически связан с Россией еще теснее, чем у Венгрии, и учитывает это, формируя свой курс на мировой арене: «Здесь не только экономика, в Сербии общественное мнение не хочет полного разрыва с Россией. Такие лидеры, как Вучич, не хотят создавать своим народам проблемы, и с точки зрения своего электората они правы».

Напомним, Вучич победил с результатом 59,55%, такие данные были после подсчета 90% голосов. Явка на президентские и парламентские выборы в Сербии составила 58–60%. Президент России Владимир Путин поздравил его с победой.

Также накануне правящий альянс «Фидес» – Христианско-демократическая народная партия одержал победу на парламентских выборах в Венгрии. Орбан занимает должность премьер-министра Венгрии с 2010 года. Путин поздравил его с победой.