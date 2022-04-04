Ежемесячная аудитория ВКонтакте впервые превысила 100 млн пользователей

Премьер Финляндии призвала до лета пересмотреть вопрос о членстве в НАТО

Финляндии в течение весны необходимо пересмотреть вопрос о вступлении в НАТО, заявила премьер-министр Санна Марин на заседании партийного совета СДП.

Марин подчеркнула, что как присоединение к НАТО, так и отказ от вступления в него будут иметь свои последствия, передает финская телерадиокомпания Yle.

По словам Марин, ситуация с безопасностью в Финляндии и во всем мире изменилась 24 февраля, когда Россия начала специальную военную операцию на Украине.

«Россия – не тот сосед, каким мы его себе представляли. Отношения Финляндии и России бесповоротно изменились», – заявила Марин.

По ее словам, возможный процесс присоединения к НАТО пройдет гладко и быстро. Политик рассказала, что СДП оценит свою позицию по НАТО в течение весны в рамках того же процесса, который сейчас идет в других парламентских партиях.

В свою очередь отставной генерал Юха Пююкенен, много лет тесно проработавший в сотрудничестве с органами НАТО заявил, что, если Финляндия подаст заявку на членство в НАТО, военный блок может не захотеть размещать постоянный контингент в стране в мирное время.

К аналогичному выводу пришли и авторы заказанного министерством иностранных дел в 2016 году, по их мнению, размещение ядерных вооружений в Финляндии может стать фактором, который добавит Североатлантическому альянсу уязвимости и неопределенности.

Пююкенен считает, что вступление Финляндии в НАТО может пройти по модели Норвегии, которая ограничила присутствие на своей территории вооружений и войск блока. Он уверен, что проверка соответствия требованиям для вступления в НАТО в случае Финляндии будет чистой формальностью.

Ранее другой представитель СДП Эеро Хейнялуома заявил, что вопрос о членстве Финляндии в НАТО был решен в день начала спецоперации России на Украине. Председатель СДП, премьер-министр Санна Марин, в свою очередь, сообщила, что в Финляндии этой весной состоится широкомасштабная общественная дискуссия о возможном членстве в НАТО.

При этом президент страны Саули Ниинисте предупредил о рисках подачи заявки на членство в НАТО. До этого он заявлял, что решение о подаче заявки на вступление Финляндии в НАТО должен принимать парламент.

В конце февраля Ниинисте исключил возможность подачи немедленной заявки на вступление Финляндии в НАТО из-за событий на Украине. 20 февраля президент Финляндии заявил об отсутствии причин для пересмотра политики неучастия страны в НАТО. 10 февраля Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Финляндия и Швеция должны сохранять за собой право на присоединение к Североатлантическому альянсу.

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