Близкие пострадавшего рассказали о ДТП с автобусом в Подмосковье

Авария случилась, когда многие пассажиры дремали, все произошло моментально, автобус перевернулся на бок, рассказали жена и знакомая одного из пострадавших в ДТП под Волоколамском.

По словам Ольги, в аварии пострадал муж ее подруги, которая позвонила ей с просьбой о помощи.

«Произошла авария, ей позвонил муж, он был в сознании. Был перелом у него, видимо. Он сказал, болит нога, а что там, как… Вот сейчас мы съездили в больницу, его положили, исследовали, сделали КТ. Сложный перелом таза. А больше не знаем ничего», – приводит канал «360» слова женщины.

По словам пострадавшего, он ехал из Москвы в Волошино и в момент ДТП спал, ничего не видел.

«Видимо, произошло все это мгновенно, моментально. Не мог он сказать подробностей никаких», – сообщила женщина.

Жена пострадавшего Лариса тоже приехала на место ДТП, чтобы забрать вещи супруга из автобуса.

«Он задремал, потом только уже очнулся. «Мы в аварии, наверное, мы лежим на боку». Позвонил сам. Сейчас он в Центральной районной больнице Волоколамска. Тяжело, конечно, все», — сказала она.

Ранее стало известно, что в ДТП с автобусом трассе М-9 в Подмосковье пострадали 14 человек, из них четверо в очень тяжелом состоянии, двое погибли.

До этого был задержан водитель рейсового автобуса, который упал с эстакады на трассе М-9 «Балтия» в Подмосковье. Мужчина заявил, что его подрезали на дороге.

Напомним, утром в понедельник автобус с пассажирами упал с эстакады на трассе М-9 в Подмосковье. При этом сообщалось, что два человека погибли и 18 пострадали.