В Италии начались протесты из-за продажи оружия Украине под видом гумпомощи

Итальянские активисты провели в Генуе митинг против продажи Украине оружия, в том числе под видом гуманитарной помощи.

Акция состоялась 2 апреля. Демонстранты призывали администрацию местного порта требовать от судов раскрытия груза и отказывать в заходе в Геную «кораблям смерти».

Католическая группа Pax Christi Italia, выступившая организатором акции, возложила ответственность за продолжающиеся военные конфликты на итальянское правительство. В группе уверены, что власти игнорируют законы, запрещающие поставки оружия в страны, находящиеся в состоянии вооруженного конфликта. По мнению организации, войны надо остановить там, «где они зарождаются, где становятся бизнесом: в местах производства и распространения оружия», передает РИА «Новости».

«Несколько дней назад работники аэропорта Пизы отказались работать с предназначенным для Украины грузом «гуманитарной помощи», под которым были спрятаны оружие и боеприпасы.

Украина, Ливия, Сирия, Афганистан, Израиль... Не было ни одного недавнего серьезного вооруженного конфликта, в котором не участвовало бы итальянское правительство или компании, работающие в Италии», – говорится в обращении Pax Christi Italia, опубликованном в газете Genova Quotidiana.

Священник Генуи Марко Таска выступил на митинге с критикой поставок оружия Киеву.

«Законная оборона – это реальность. Вопрос в том, каким оружием я защищаюсь? Действительно ли это оружие для моей законной защиты и защиты моего народа или для чего-то еще? Это самый серьезный вопрос, который мы должны задать себе», – сказал он.

По информации СМИ, в протестах участвовали представители таких групп, как The Weapon Watch, «Невооруженная экономика», Общество африканских миссий, Новый экологический клуб Генуи, а также Арабо-палестинский демократический союз и движение «Музыка за мир».

Ранее обозреватель итальянского аналитического центра ASRIE Analytica Джон Келлер написал материал, в котором заявил о факте распространения фейковых новостей со стороны итальянской газеты La Stampa.

Напомним, редакция Ura.ru подает в суд на итальянскую газету La Stampa, использовавшую фотографию издания для иллюстрации фейка. По заявлению шеф-редактора издания Ивана Некрасова, итальянская газета разжигает у своих читателей негативное отношение к русским.

На снимке Ura.ru от 14 марта изображены последствия взрыва украинской ракеты «Точка-У» в центре Донецка. La Stampa разместила фото на первой полосе своей газеты, сообщив о «бойне в Киеве», которую якобы устроила российская армия.