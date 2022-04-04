Сотрудников ярославской ИК-1 приговорили по делу о пытках

Заволжский районный суд Ярославля приговорил девятерых бывших сотрудников местной исправительной колонии №1 на сроки от трех до трех лет и четырех месяцев в колонии общего режима по делу об избиении бывшего заключенного Абубакара Цагалаева.

«Суд признал виновными Владимира Баланова, Алексея Вихарева, Игоря Камиронова, Ивана Коковина, Александра Семенова, Игоря Богданова, Алексея Бровкина, Руслана Цветкова и Максима Яблокова. Они получили сроки от трех лет до трех лет и четыреъ месяцев колонии общего режима», – передает ТАСС со ссылкой на суд.

Ранее в ярославской ИК-1 начались проверки после нового видео с пытками.

Видеозаписи с избиениями заключенных опубликовала «Новая газета», на них, по данным издания, избивают двух осужденных сотрудники ярославской ИК-1. Одного заставили лечь на стол и избили дубинками, отмечается, что он уже отбыл срок и вышел на свободу.

Один из заключенных – гражданин Грузии Важа Бочоришвили, второй – Абубакар Цагалаев. Уголовное дело о превышении должностных полномочий было возбуждено после публикации видеозаписей.

В 2018 году после публикации в Сети видео с избиением осужденного Евгения Макарова в той же ярославской исправительной колонии №1 следователи возбудили уголовное дело. Позднее появилось новое видео пыток, после чего все дела об избиениях в колонии в Ярославле объединили в одно производство.

Заключенный Макаров вышел на свободу в октябре 2019 года.

Заволжский райсуд Ярославля вынес оправдательные приговоры бывшим врио главы ИК-1 города Дмитрию Николаеву и его заместителю Игиту Михайлову, которых обвиняли в пытках заключенного Евгения Макарова.