Кремль спросили о законе об исполнении антироссийских санкций на территории России

В Кремле смогут прокомментировать поправки в Уголовный кодекс о наказании за исполнение антироссийских санкций на территории России, когда будет полный текст документа и конкретные формулировки, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мы традиционно не комментируем, когда работа идет в Думе. Давайте сначала будет текст, потом поступит президенту, тогда уже можно будет что-то говорить... Давайте дождемся, когда будет текст, когда будут конкретные формулировки, тогда мы уже сможем об этом говорить», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, знакомы ли в Кремле с поправками в УК о наказании за исполнение антироссийских санкций, поддерживают ли инициативу.

Песков отметил, что нельзя допустить «у нас в стране применение рестрикций, которые называются санкции, с законностью которых мы категорически не согласны».

По его словам, инициатива направлена в том числе на защиту бизнеса, который попал под западные санкции. «Какой-то бизнес рвет, какой-то бизнес, который под санкциями, он наоборот не рвет, он будет поддерживать, потому что это в интересах тех, кто попал под санкции. Это направлено на их защиту», – добавил Песков.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас сообщил, что в ГД в понедельник внесут поправки в Уголовный кодекс РФ о наказании за исполнение антироссийских санкций на территории России.

Напомним, что после начала специальной военной операции России на Украине страны Запада ввели против РФ санкции, которые обернулись для ЕС угрозой продовольственного и топливного кризисов.