В Кремле призвали не доверять распространенным Украиной видео по украинской Буче

Видеоматериалам, которые распространяет Украинская сторона, нельзя доверять, специалисты Минобороны выявили признаки видеоподлога и фейков, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, комментируя ситуацию в украинской Буче.

«Эта информация она должна быть подвергнута серьезному сомнению. Из того, что мы видели, видеометериалы – во многом им нельзя доверять, потому что там на лицо выявлено нашими специалистами из Минобороны признаки видеоподлогов и различных фейков тех или иных», – передает его слова РИА «Новости».

Также в Кремле призывают международных лидеров не спешить с объявлениями.

«Ситуация, безусловно, серьезная, и здесь мы бы требовали, чтобы особенно многие международные лидеры не спешили с заявлениями, с огульными обвинениями, а все-таки чтобы они запросили информацию из разных источников, как минимум прислушались к нашей аргументации», – приводит слова Пескова ТАСС.

Представитель Кремля отметил, что Россия категорически отвергает любые изменения и считает, что эту тему следует обсуждать на более высоком уровне. В связи с этим Москва выступила с инициативой «рассмотреть эту тему в Совбезе». «Знаем, что эта инициатива была заблокирована. Наши дипломаты продолжат активные усилия с тем, чтобы продвинуть все-таки этот вопрос на повестку дня Совбеза. Тема слишком серьезная», – добавил Песков.

При этом Кремль не комментирует, каким образом ситуация в Буче может отразиться на ходе переговоров Киева и Москвы. По словам Пескова, пока графика продолжения переговоров у него нет.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия в понедельник еще раз потребует созвать Совет Безопасности ООН в связи с провокациями в Буче. По ее словам, предыдущее требование Москвы заблокировала Британи.

Председатель Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК проанализировать информацию, распространенную Минобороны Украины, об убийстве мирных жителей в городе Буче Киевской области.

Напомним, западные и украинские СМИ и политики распространяют очередной фейк о якобы массовых убийствах российскими военными мирных жителей в киевском городе Буча. В Минобороны России распространяемые кадры назвали «очередной постановкой киевского режима для западных СМИ».

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что украинские военные обстреляли Бучу, когда российские войска уже вышли из города, но США замалчивают эту информацию.