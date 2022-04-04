Минобороны опубликовало видео боевых вылетов над Украиной истребителей Су-35 и Су-30СМ

Минобороны России опубликовало видео боевых вылетов над Украиной монофункциональных истребителей Су-35 и Су-30СМ.

В ролике демонстрируются взлеты и посадки истребителей с российского аэродрома, передает РИА «Новости». Также показана запись с прицельно-навигационных комплексов самолетов с пусками ракет по наземным целям с большой высоты. Один из Су-35 на кадрах видео взлетает с подвешенными противорадиолокационными ракетами Х-31П, которые применяются для подавления радаров ПВО Украины.

Как отметил в ролике летчик-истребитель Клим, за все время боевой работы с начала спецоперации был единственный случай, когда он столкнулся с украинской авиацией: пара Су-27 решила оказать противодействие нашей ударной группе и направилась в их сторону.

«Это был ночной вылет. Тогда пара Су-27 пыталась оказать противодействие нашей ударной группе. Так как мы находились в воздухе, то быстро их обнаружили, пошли на них. Непосредственно, когда мы приближаемся к нашей максимальной дальности пуска и эффективной, берем в захват. У них (у украинских самолетов) срабатывает система оповещения об облучении. Возможно, земля (украинские наземные пункты управления) подсказала, что дальность у нас эффективная, так как мы шли уже на сверхзвуке, и противник отвернул», – сказал он.

По его словам, сейчас заметить украинский военный самолет на экране радара большая редкость – боевой авиации у противника фактически не осталось.

Летчик также поведал, что в начале спецоперации было большое количество пусков по российским боевым самолетам ракет «земля – воздух» украинской стороной. «В среднем в одном полете где-то до четырёх ракет по нам пускали. С течением времени эта эффективность снижается. Уже даже бывает, что они не предпринимают никаких попыток противодействия нашим группам», – добавил пилот.

Ранее российская авиация вывела из строя военные аэродромы в Полтаве и Днепропетровске. Кроме того, ВКС России за день уничтожили 40 украинских военных объектов.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.