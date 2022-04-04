Басурин предупредил, что Киев может повторить провокацию по примеру Бучи

Киев может повторить провокацию по примеру Бучи и в других поселках «для картинки», заявил представитель народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

«Ту провокацию, которые они сделали в Буче, они могут сделать в принципе и в своих поселках... И потом заявить, что в результате стрельбы... они привели к массовой гибели гражданского населения. Это нужно ожидать и сильно на это не обращать внимание... Им же для чего нужна эта провокация – инфоповод, картинка», – передает РИА «Новости» слова Басурина в эфире канала «Россия 24».

По его словам, центральная часть Мариуполя практически перешла под контроль сил ДНР.

«В Мариуполе идет все-таки зачистка города, почти уже контролируем центральную часть города, это один из районов, которые нам оказывали сопротивление, остается промзона и порт», – сказал Басурин.

По словам Басурина, бои сейчас продолжаются в районе Старомарьинки, на данный момент около 40% населенных пунктов находятся под контролем сил ДНР.

Он добавил, что небольшое продвижение есть между Донецком и Горловкой, минуя Авдеевку, однако там оказывается жестокое сопротивление и каждый дом является крепостью.

По словам Басурина, за сутки в ДНР ранен 21 мирный житель, включая одного ребенка.

«Самое хорошее..., что впервые за это долгое время «Градами» не обстреливалась территория... Сутки прошли также с обстрелами артиллерии... У нас 21 человек из гражданских получили ранения, один из них ребенок. В основном это те люди, которые пытаются уходить из Мариуполя», – сказал он.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

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