В Китае назвали желание США засудить Россию фарсом

Эксперт: США в Ираке создали кадровый резерв для ИГИЛ

«Такой страны, как Ирак, – суверенной, светской, что редкость для стран Залива, достаточно благополучной с точки зрения достатка и безопасности, больше нет. Ее больше нет в результате вторжения США, начатого весной 2003 года», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов. Ровно 19 лет назад президент США Джордж Буш объявил о «победе» в войне против Ирака.

«Дело не только в том, что американцы поймали и повесили Саддама Хусейна – одного из ярчайших арабских лидеров за последние 100 лет. Свергнув Хусейна, американцы взамен создали в Ираке хаос. Они практически разрушили систему управления страны, выгнали на улицу офицеров и управленцев, – и тем самым создали огромный кадровый резерв для террористических структур, – таких, как движение ИГИЛ. По их вине в короткий срок сомнительная карликовая организация религиозных фанатиков сумела приобрести отчетливые черты квази-государства», – рассказал директор Института новейших государств Алексей Мартынов.

«Начиная вторжение в Ирак, американцы приписали Саддаму Хусейну обладание химическим оружием, но в итоге его там не оказалось. Это был лишь фальшивый повод для нападения. Но никто из американских политиков или генералов не был наказан – ни за обман, ни за гибель мирных иракцев. Вся иракская кампания Джорджа Буша по сути превратилась в одно сплошное военное преступление, в массовую убийство мирных иракцев. Число погибших измеряется сотнями тысяч. Эксперты спорят между собой лишь о том, как считать потери – то ли полмиллиона человек, то ли ближе к миллиону, если считать тех, кто не родился в результате войны», – отметил Мартынов.

Кроме того, в условиях анархии, вызванной вторжением США, были разграблены иракские музеи, бесценные с точки зрения культуры сокровища исчезли, добавил он. «Разгромлены ценнейшие музеи, которые были посвящены древним цивилизациям: истории Месопотамия, Вавилона. Зато многие артефакты потом через американские военных или околовоенные структуры попали на черные рынки западных стран. Но для нас – для остального человечества эти артефакты утрачены», – объясняет эксперт.

О таких же плачевных итогах военной деятельности США, можно говорить и применительно к Афганистану и Ливии, добавил эксперт. «К примеру, такого государства, как Ливия на сегодня по сути тоже нет. Есть лишь территория, на которой продолжается хаос и гражданская война», – заявил глава института.

Напомним, 19 лет назад – 1 мая 2003 года – президент США Джорд Буш-младший, выступая на борту авианосца «Авраам Линкольн» в Персидском заливе, произнес свою знаменитую речь о «победе» над Ираком. Буш тогда поздравил американцев с победоносным завершением операции. Однако война продлилась еще как минимум 8 лет и закончилась почти полным выводом американских войск из страны, а по ряду признаков – война там продолжается до сих пор.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в середине апреля Музей современной истории России решил продлить до 10 мая работу выставки «НАТО. Хроника жестокости». Выставка состоит из нескольких разделов, которые рассказывают об американских бомбардировках Хиросимы и Нагасаки, планах нападения США и их союзников на СССР, разработанных вскоре после Второй мировой войны, локальных конфликтах конца XX – начала XXI века, включая бомбардировки Югославии в 1999 году, войны в Ираке и Афганистане в 2000-е годы, конфликт в Сирии, а также современные события на территории Украины, к которым привело сотрудничество Украины с НАТО.