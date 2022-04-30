Построенный в Якутии кардиоцентр оснастили оборудованием для ранней диагностики рака

Новый республиканский кардиоцентр, построенный в Якутске, обеспечит доступность высокотехнологичной кардиологической медицинской помощи нескольких регионов, поможет снизить преждевременную смертность трудоспособного населения от сердечно-сосудистых заболеваний.

«Сегодня мы открываем поистине уникальный объект – бриллиант медицины, это то, что сегодня крайне необходимо региону – Кардиологический центр. 15 тыс. кв. метров, которые сделаны, как самые оснащенные, высокотехнологичные квадратные метры медицины. Это и технологии строительства, вентиляции, это и операционные и лаборатории. Планируется, более 560 человек работающего персонала и 260 человек врачебного персонала», – заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

По словам министра, кардиоцентр должен стать головным центром по управлению кардиологической и терапевтической службами по ведению пациентов, профилактике заболеваний и в случае необходимости направления на диагностику и лечение. По его мнению, медики оправдают высокотехнологичный и интеллектуальный потенциал и должны добиться результатов по улучшению здоровья населения, говорится в сообщении на сайте правительства Якутии.

Возможности нового диспансера отвечают самым высоким требованиям современной медицины и будут доступны широкому кругу пациентов со всей территории региона. В медицинском учреждении работают высококвалифицированные врачи и средний медицинский персонал.

Новое оборудование, закупленное в том числе в рамках национального проекта «Здравоохранение», повысит качество медицинских услуг и позволит диагностировать болезни на ранних стадиях. Благодаря этому пациенты смогут получать качественное лечение, не выезжая за пределы региона. В ангиографической системе реализован новый подход в рентген-эндоваскулярной хирургии, открывающий широкие возможности для совершенствования и развития малоинвазивных операций.

«В Якутии с ее расстояниями, трудностями, связанными с климатом, логистикой Кардиологический центр имеет особое значение. Сегодня он может охватить не только нашу республику, но соседние регионы, такие как Магадан и Чукотка», – сказал глава Якутии Айсен Николаев.

Глава республики отметил, что с появлением этого объекта, в республике реально снизится смертность по кардиологическим заболеваниям, вырастет продолжительность жизни.

Строительство центра началось по инициативе Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики и вошло в федеральную программу «Единая субсидия». Общий объем финансирования составил 5,1 млрд рублей, большая часть средств направлена по линии Минвостокразвития. Это один из самых современных кардиоцентров не только на Дальнем Востоке, но и в России.

В 2018-2023 годах на реализацию планов социального развития центров экономического роста 11 субъектов ДФО из федерального бюджета выделено более 116 млрд рублей. В 2021 году по программе «Единая субсидия» введено в эксплуатацию 100 объектов, в том числе 24 объекта в сфере здравоохранения. В 2022 году на Дальнем Востоке уже введено в эксплуатацию 22 объекта, в том числе 12 в сфере здравоохранения. До конца текущего года планируется сдать в эксплуатацию еще 42 объекта социальной инфраструктуры.