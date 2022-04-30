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Путин установил выплаты на случай гибели и увечья командированных в ДНР и ЛНР
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Президент Владимир Путин подписал указ о дополнительных социальных гарантиях лицам, командированным на территории ДНР и ЛНР.
В случае гибели лиц, командированных для выполнения задач на территориях ДНР, ЛНР, членам их семей осуществляется единовременная выплата в размере 5 млн руб., передает ТАСС со ссылкой на документ.
Лицам, получившим увечье при выполнении задач, полагается единовременная выплата в размере 3 млн руб.
Также глава страны подписал указ о поддержке волонтерской деятельности в республиках, устанавливающий выплаты по 5 млн рублей семьям волонтеров, погибшим в зоне проведения спецоперации. В случае ранения или другого увечья волонтеры получат выплату в 3 млн рублей.
Росмолодежи совместно с Ассоциацией волонтерских центров поручено определить порядок отбора и подготовки волонтеров для деятельности на территории Донбасса, а ФСБ и Минобороны – «обеспечить безопасный и организованный порядок пересечения государственной границы» волонтерами.
Немцы высмеяли полет Шольца через Северный полюс в обход России
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Читатели немецкого журнала Spiegel разразились саркастическими комментариями после перелета канцлера Германии Олафа Шольца через Северный полюс по пути из Японии, чтобы обойти российское воздушное пространство.
Читатели сочли такие маневры неразумными как с точки зрения стоимости топлива, так и проблем, связанных с климатом, учитывая, что сам канцлер еще недавно был крайне обеспокоен этой темой, пишет РИА «Новости».
Так, пользователь Spiegelspiegler порадовался, что Шольц полетел «не над Южным».
А читатель Bier_Bock назвал этот перелет «уклончивым маневром, который обходится налогоплательщикам в огромные суммы денег». «Не думаю, что это того стоит», – написал он.
«Таким образом, из-за него выбросы углекислого газа оказались более высокими, чем обычно. Внезапно климат перестал волновать. Что бы сказали по этому поводу вице-канцлер и министр по защите климата?» – задался вопросом bayya48sghLirmac6L9R4Z.
Пользователь Armanix сыронизировал, спросив, не было ли промежуточной остановки у Деда Мороза.
«Почему он не мог отправиться туда на парусной лодке? Разве климатический кризис не был одной из тем его предвыборной кампании?» – отметил derfreddy.
Читатели в целом пришли к мнению, что Шольц мог просто полететь по обычному маршруту. «Этот человек гарантированно не будет восприниматься Путиным как угроза или ценная мишень», – подытожили читатели.
Напомним, 1 марта Россия в качестве ответной меры ограничила полеты гражданских воздушных судов Швейцарии в своем воздушном пространстве.
До этого Россия закрыла небо для авиакомпаний Болгарии, Польши и Чехии и Румынии.
Еще 25 февраля Россия в ответ на предпринятые против нее меры закрыла небо для Британии.
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В Китае назвали «самый жесткий ответ» России на санкции Запада
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Прекращение поставок российского газа Польше и Болгарии из-за отказа Варшавы и Софии платить в рублях является «самым жестким ответом» Москвы на санкции Запада, говорится в статье декана Китайского исследовательского института энергетической политики Линя Боцяна в издании «Хуаньцю шибао».
Как отметил автор, решение России прекратить поставки газа в Польшу и Болгарию с 27 апреля в связи с отказом Варшавы и Софии платить за газ рублями означает, что ранее выдвинутое Москвой требование «начало действовать и на сегодняшний день считается ее «самым жестким ответом» на западные санкции», передает РИА «Новости».
Как считает эксперт, кризис на Украине привел к увеличению волатильности международного рынка нефти и газа, ранее пострадавшего от пандемии COVID-19. После начала кризиса на Украине изменилась структура цепочки поставок на международном рынке нефти и газа: Москва начала искать новые каналы сбыта этих энергоресурсов, а Европа начала активнее пытаться избавиться от нефтегазовой зависимости от России.
При этом для достижения эффективного замещения российских нефти и газа ЕС необходимо увеличить дополнительный импорт из Катара и США, однако у тех не налажена масштабная и стабильная нефтегазотранспортная инфраструктура с Европой, предупредил автор статьи.
По мнению Линя Боцяна, Соединенные Штаты не смогут в краткосрочной перспективе решить проблему нехватки нефти и газа в ЕС из-за дефицита инфраструктуры и ограниченных мощностей. Так, на данный момент система транспортировки сжиженного природного газа (СПГ) в США уже работает в полную силу, при этом все равно наблюдается нехватка судов для перевозки.
Как считает автор материала, кризис на Украине привел к изменениям в структуре международного предложения и спроса на нефть и газ, а также к «развороту» рынка, что окажет огромное влияние на глобальную цепочку нефтегазовых поставок.
«В ближайшие несколько лет нереализованное строительство инфраструктуры станет серьезным препятствием для торговли нефтью и газом, что приведет к вялотекущим сделкам и более высоким транзакционным издержкам на рынке энергоресурсов. Учитывая несоответствие между предложением и спросом на нефть и газ и отсутствие нормальной инфраструктуры, в ближайшие годы международные цены на энергоносители, вероятно, останутся на высоком уровне», – заключил он.
В среду в Кремле пригрозили прекратить поставки голубого топлива не только в Польшу и Болгарию, но и в другие страны Евросоюза в случае их отказа платить за газ в рублях. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала остановку поставок российского газа Болгарии и Польше, которые не произвели оплату в рублях в установленный срок, «шантажом». В Кремле отвергли обвинения главы ЕК в шантаже из-за перехода на расчеты за газ в рублях.
Напомним, Газпром полностью приостановил поставки газа болгарской компании «Булгаргаз» и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях в установленный срок. При этом Газпром заранее предупреждал Болгарию и Польшу о такой возможности. Вслед за Болгарией и Польшей к ограничению поставок российского газа приготовилась Словакия, объявившая, что не намерена производить оплату в рублях. На этом фоне цена на газ в Европе в ходе торгов превысила 1350 долларов за тысячу кубометров.
При этом ряд стран уже перешли на оплату газа рублями. Так, Венгрия в среду объявила, что будет осуществлять переводы на счет в «Газпромбанке», который, в свою очередь, будет конвертировать валюту в рубли для перевода в «Газпром экспорт». Российские условия оплаты газа приняла и Австрия. Немецкая компания Uniper также назвала возможной оплату газа в рублях, отметив необходимость согласовать эту позицию с правительством ФРГ.
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Лавров ответил на обвинения в адрес России анекдотом об эстонском зоопарке
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу Al Arabiya прокомментировал обвинения в адрес РФ в нарушении Устава ООН из-за операции на Украине анекдотом про русского в эстонском зоопарке.
«Еще есть анекдот об эстонском зоопарке. В зоопарке Эстонии есть бассейн, где живут крокодилы. Мать с маленьким ребенком наблюдали за крокодилом. Рядом стоял парень, который пил пиво. Вдруг каким-то образом ребенок упал прямо в бассейн к крокодилам. Парень прыгнул в бассейн, спас ребенка и отдал его обратно матери. Она поблагодарила, сказав, что он храбрый эстонский парень. На что он ответил, что, «к сожалению», он не эстонец, а русский. На следующее утро эстонские газеты были озаглавлены: «Пьяный русский лишил крокодила обеда», – приводит слова министра РИА «Новости».
При этом министр задался вопросом, верят ли те, кто обвиняет Россию, в то, что Соединенные Штаты были правы, отправившись в Ирак, Сирию и начав бомбить Ливию.
«Когда США заявляют, что для них существует угроза в десяти тысячах километров от их границ, некоторые люди ворчали, некоторые из них выражали свою озабоченность. Но истерии, подобной той, которую мы наблюдаем сегодня, не было», – добавил Лавров.
Накануне глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российская специальная военная операция на территории Украины завершится при достижении поставленных целей.
В четверг глава правовой секции постпредства России при ООН Сергей Леонидченко заверил, что денацификация Украины будет завершена, виновные в пытках и убийствах нелояльных киевскому режиму украинцев понесут наказание.
В среду президент Владимир Путин заявил, что спецоперация предотвратила нависшую над Россией реальную опасность, все задачи специальной военной операции в Донбассе и на Украине будут безусловно выполнены, чтобы гарантировать мир и безопасность жителям Донецкой и Луганской народных республик, российского Крыма и всей России.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.
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Лавров обвинил Запад в краже 300 млрд долларов у России
Западные страны присвоили себе свыше 300 млрд долларов, принадлежащих Российской Федерации, забрав деньги, перечисленные ранее за российский газ, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью телеканалу Al Arabiya.
«Контракты, которые были подписаны до этой ситуации, предусматривали выплаты в долларах и евро. Эти платежи делались напрямую на счета Газпрома и держались в западных банках. Когда после начала специальной военной операции на Украине наши западные «друзья» украли у нас более чем 300 млрд долларов», – цитирует Лаврова ТАСС.
Он объяснил, что по факту было украдено то, что западные страны сами и заплатили за газ.
«Иными словами, они все эти годы пользовались нашим газом бесплатно», – заключил министр.
Эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что Германия пыталась расплатиться с Россией теми же средствами, которые украла у Газпрома.
Захарова «вангует» отъезд журналистов CNN и BBC из России
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Если канал МИД России на YouTube отключат, «кто-то» из CNN и BBC поедет домой, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
«Получили уже второе предупреждение от корпорации Google, владеющей сервисом. На этот раз «комитет цензуры» американского IT-гиганта не устроил мой брифинг от 6 апреля. Только вдумайтесь, заблокированным оказалось мероприятие официального представителя Министерства иностранных дел с участием российских и зарубежных СМИ, в ходе которого были озвучены российские внешнеполитические позиции по широкому кругу вопросов», – написала Захарова в Telegram-канале.
По ее словам, в качестве причины указывается формулировка – «за нарушение правил сообщества», которые «никому неизвестны», однако потом мелким шрифтом пояснили, что речь идет о дискриминационных высказываниях.
«А в отношении кого? Укажите тайминг, фразу. Раз такое дело, давайте в открытую. Кстати, апелляцию к первой блокировке отклонили. Нет и все. То есть еще один «страйк» – и канал МИД России в YouTube будет отключен. Вангую. Отключат канал МИД в YouTube – кто-то из CNN поедет домой. И из BBC тоже», – отметила Захарова.
Ранее Роскомнадзор потребовал от Google, владеющей YouTube, снять наложенные администрацией видеохостинга ограничения на видеозапись брифинга официального представителя МИД России Марии Захаровой и объяснить причину их введения.
Захарова объяснила нервный срыв представителя Пентагона Джона Кирби
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По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, высказывания пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби о президенте России можно объяснить «нервами».
«У пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби сдают нервы. Хамит, обзывается, безобразничает. Какую-то глупость сморозил про президента России», – отметила Захарова.
«Среди прочей ереси он заявил, что ему «трудно смотреть на то, что российские войска делают на Украине». Это американскому-то контр-адмиралу трудно на что-то смотреть?!» – сыронизировала Захарова в своем Telegram-канале.
Далее представитель российского МИД рассказала о карьере Кирби.
«У Кирби солидный послужной список. 28 лет во флоте, с 1986 по 2015 год, включая работы в качестве главы информационной службы Военно-морских сил США. То есть он был среди тех высших офицеров США, в чье распоряжение стекалась вся информация Пентагона, он был осведомлен буквально обо всем. Он знал про обедненный уран в Югославии, знал про «иракское досье», как сейчас называют значительный массив документов, свидетельствующих о военных преступлениях военнослужащих США в Ираке. Мы обо всем этом узнали благодаря «Викиликс» и его авторам, которых изничтожают коллеги Кирби, а сам Джон каждый день читал эти отчеты: о тысячах и тысячах гражданских, погибших в деревнях Ирака и Сирии от зверств американского контингента. С учетом уровня оснащенности американских военных, нет сомнений, что он видел фотографии, видел видеоматериалы. Интересно, не трудно ему было на эти бесчеловечные зрелища смотреть?» – поинтересовалась представитель МИД.
Причиной его нервозности Захарова назвала раскрытые сведения о работе американских биолабораторий на Украине, а также отток высокопоставленных чиновников из Белого дома.
«Второе. Всё это на фоне отъезжающей из Белого дома политической команды. Бегут все. Как сообщают американские СМИ, из Белого дома начался отток высокопоставленных чиновников. Повод, который называют эксперты в США, это упаднические настроения на фоне отсутствия доверия к администрации и лично Байдену», – написала Захарова, отметив, что Кирби тяжело смотреть не на украинские события, а на свое будущее.
«Если контроль над Конгрессом перейдет к республиканцам, мало вообще никому не покажется. И Кирби затаскают по публичным слушаниям первым. Нет, сначала Нуланд. Потом Кирби.
Уже писала про внезапное желание отдохнуть от содеянного, возникшее у архитектора антироссийских санкций, зампомощника президента США по нацбезопасности Далипа Сингха. И, как оказалось, устали там за год многие.
По сообщениям американских СМИ, в отставку уходит старший советник Байдена по связям с общественностью С. Ричмонд, туда же планирует отбыть старший советник Байдена по климату Дж. Маккарти, замдиректора по коммуникациям Белого дома П. Табор, глава аппарата спецпредставителя Байдена по климату Д. Фельдман.
Джон Керри в раздумьях, не оставить ли этот корабль до конца года, как пишут те же американские СМИ. Но я в него верю. В такой момент просто непорядочно бросать климат и Байдена.
Что творится в рядах вице-президента США К. Харрис, и писать не хочется. Там просто массовый исход. Руководители аппарата, пресс-служба последуют примеру десятков ключевых сотрудников, которые уже ушли», – прогнозирует Захарова.
Накануне Кирби, отвечая на вопрос журналистов, являются ли, по мнению Пентагона, российские шаги по отношению к Украине рациональными, заявил, что «трудно смотреть на то, что он и российские войска делают на Украине, и думать, что любой этичный, нравственный человек может это оправдать».
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В Госдуме объяснили, что Запад пытается скрыть в ситуации с «Азовсталью»
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Западные страны, которые говорят об эвакуации гражданского населения с территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе, рассчитывают вывести заблокированных наемников из Великобритании, Германии, США и Франции, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.
«Западные кураторы [Украины] сегодня очень активно начали взаимодействовать с РФ по открытию гуманитарных коридоров, но не в сторону Донецка, а в сторону Запорожья. Естественно, у них есть желание уйти от позора, который их ожидает в ближайшее время, потому что на территории «Азовстали» огромное количество офицеров высшего состава и сотрудников спецслужб США, Франции, Германии, Великобритании», – передает ТАСС слова собеседника.
По его словам, сейчас европейские политики не хотят позора, поэтому и пытаются организовать эвакуацию. Водолацкий подчеркнул, что для мирных жителей гуманитарные коридоры остаются открытыми.
Именно на территории завода сейчас находятся остатки украинской группировки в Мариуполе, остальная часть города полностью зачищена. Как считает Минобороны России, на комбинате остаются не более 2,5 тыс. украинских силовиков, включая военнослужащих националистического полка «Азов» и иностранных наемников.
Напомним, Путин приказал не штурмовать последний оплот украинских националистов в Мариуполе – завод «Азовсталь», но заблокировать его так, чтобы «муха не пролетела».
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СМИ: Французы оказались на пределе из-за украинских беженцев
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Многие из решивших помочь украинским беженцам французов спустя два месяца после эскалации кризиса начали чувствовать изнурение и разочарование, сообщает газета Le Figaro.
По данным местного Управления по иммиграции и интеграции, около 70 тыс. украинцев во Франции в данный момент получают пособие в размере 426 евро в месяц, однако этих средств часто недостаточно для того, что приезжие могли обеспечивать себя. При этом французы, которые предоставляют беженцам жилье, не получают каких-либо выплат за свою помощь, пишет РИА «Новости».
Так, мать четырех детей из города Тур Софи Ажье предоставила украинской семье с двумя детьми студию, примыкающую к ее дому на овощной ферме, а также снабдила одеждой, товарами первой необходимости и продуктами. «Нам казалось, что помочь необходимо. Мы знали, что примем семью безвозмездно: с другой стороны, мы не задумывались о том, что на помощь им придется затрачивать бесконечное время и средства», – рассказала француженка.
По ее словам, местные власти отказали украинской семье в продовольственной помощи, а ближайшая благотворительная столовая находится далеко. «Чтобы свести концы с концами, нужно постоянно давать объявления, звонить по телефону, просить, настаивать. Государственная помощь от муниципалитета и департамента была практически равна нулю», – жалуется Ажье.
Другой волонтер Жан-Мишель Алликс из Бордо в середине марта разместил пятерых украинцев в своей квартире площадью 95 квадратных метров, при этом его траты выросли с 300 до 1600 евро в месяц. «В долгосрочной перспективе это начинает сказываться. Я надеялся, что они быстро обретут самостоятельность, но, не говоря по-французски, найти работу практически невозможно», – отметил он.
Мужчина рассказал, что отказался от «какой-либо общественной и семейной жизни» и спустя время почувствовал себя доведенным до предела. «Их нужно сопровождать в путешествиях, делать покупки, выполнять административные процедуры. Я перегружен и очень мало сплю», –добавил француз.
Кроме того, по его словам, существуют и трудности совместного проживания. Так, в его доме была семья, в которой две молодые украинки «не ударяли палец о палец», и при этом ложились спать и вставали очень поздно. «Прямо принцессы, с этим сложно справиться», – посетовал он.
А Коринн Пелиссье из Ниццы предложила комнату одного из своих сыновей, переехавшего в Париж, украинке с тремя детьми, при этом она надеялась, что кризис вскоре урегулируют или же госслужбы предложат им долгосрочное решение.
Однако в итоге семье пришлось учиться жить вшестером в трехкомнатной квартире, постоянно складывать и раскладывать диван в гостиной, где спят двое детей. «Больше нет интимной обстановки, семейной жизни. Мой старший сын не может приезжать домой на каникулы», – пожаловалась она.
Тем временем число вынужденных переселенцев с Украины и из Донбасса, пересекших границу с Россией, превысило 1 млн 40 тыс. человек. В 51 регионе открыты почти 500 пунктов временного размещения для беженцев. В них остановилось свыше 33 тыс. человек, включая 11 тыс. детей. Единовременная материальная помощь по поручению правительства в размере 10 тыс. рублей оказана на сумму 1 млрд 323 млн рублей.
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Россия приняла решение по дате окончания работ на МКС
Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что уже есть конкретная дата окончания работ России на Международной космической станции (МКС), но публично сообщать компания об этом не обязана.
«Мы подготовили свои предложения ... они отправлены правительству и президенту. Решение принято уже. Мы не обязаны о нем говорить публично», – сказал он в эфире телеканала «Россия 24», передает РИА «Новости».
Также Рогозин добавил, что Россия предупредит партнеров по МКС за год до окончания работы. Это предусмотрено международными обязательствами.
Ранее Рогозин заявил, что Роскосмос рассматривает возможность отделения российского сегмента от Международной космической станции (МКС), чтобы пролетать над регионами, которые «кишат страстями».
Российское радио спасло с завода «Азовсталь» семью из трех человек
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Глава семьи Михаил Савин в одном цеху «Азовстали» нашел радио и настроил его на волну «Вести ФМ», где и услышал про гуманитарный коридор, только после этого они решились выйти.
«Мы когда обзавелись приемниками, мы об этом (о возможности покинуть территорию «Азовстали» по гуманитарному коридору – прим. ВЗГЛЯД) узнали, и я вот супругу заставил все-таки выйти оттуда. Обычное радио, «Вести ФМ», [на радио говорили] о том, что нужно выходить с белыми флагами и идти в сторону ДНР либо российских войск», – заявил Михаил Савин в интервью телеканалу «Россия 24».
Семья Савиных решила укрыться на заводе после того, как обстрелы стали приближаться к их жилому дому, расположенному на территории «Азовстали». Глава семьи Михаил Савин проработал мастером на заводе около 20 лет, а его жена Наталья Савина – около 15 лет переводчиком. В итоге они просидели в бункере на заводе с 8 марта по 28 апреля, передает РенТВ.
По словам Михаила, когда семья прибыла на завод, он уже не работал – был остановлен. На тот момент там уже были военные ВСУ, «но особо их видно не было».
«Мы смотрели за оборудованием и укрывались. 8-го числа [марта] выдвинулась колонна из нашего цеха во главе с нашим начальником, который остался один из всего руководства комбината в сторону Запорожья. На выезде из города их обстреляли. Половина людей вернулась к нам, а половина осталась в городе в «Красном Кресте». На следующий день выехала в Запорожье», – рассказал Михаил.
По его словам, в их бункере на заводе остались 75 человек. Бункер должен быть в каждом цеху – то есть в районе 35. «Вода, еда – все у нас было. Генератор у нас был, нас обеспечил начальник цеха. Генератором дизельным для электричества. Готовили еду. Еда была в столовой», – рассказал Савин.
По его словам, участники формирования «Азов» появились 10 марта. Их было человек пять, приехали на маленьком фургоне. Они сказали мирным жителям, что тем придется просидеть в бункере две недели. Потом националисты появились 24 марта и предложили эвакуироваться пешком в сторону центральных проходных.
«У нас старики, которые передвигаются с палочками – они могут только на машинах ездить», – сказал Михаил. «Кроме того, в бункере был младенец, которому 4 месяца. Идти людям пришлось бы около 7 километров», – добавил он.
По словам Натальи, азовцев интересовал бункер, а не люди. «Потому что, во-первых, они увидели, что у нас есть генератор, есть электричество, есть условия. Он достаточно большой, комфортный. А мы там, мирные, сидим и занимаем», – рассказала женщина.
«Азовцы начинали разговоры издалека, пока отвечали на вопросы людей о том, что сейчас происходит с городами их родных, при этом в их ответах было много нестыковок. Наталья предположила, что азовцы обманывали людей, что бы их удержать на заводе. По ее словам, мирные люди никому не доверяли, а также боялись ВСУ, потому что помнят события 2014–2015 годов, когда были зверства и преступления против мирных жителей.
В итоге азовцы заняли на заводе бункер, идентичный тому, в котором была семья Савиных.
Супруги рассказали, что националисты приносили сводки о событиях, «написанные в кичливой, довольно эмоциональной» форме. По словам Натальи, людей держали в страхе, говоря, что нет гарантий безопасной эвакуации.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский выразил мнение, что с помощью ООН возможно организовать эвакуационную миссию из Мариуполя и разблокировать «Азовсталь». «На переговорах с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем много внимания мы уделили тому, как спасти наших людей из Мариуполя. Считаю, что с помощью ООН возможно организовать эвакуационную миссию. Украина готова к этим шагам», – приводит слова Зеленского ТАСС.
По словам Зеленского, Украина рассчитывает, что «эта часть миссии генсека ООН будет результативна, и готова всячески этому содействовать». «Самое главное то, что ООН может сделать для того, чтобы действительно разблокировать «Азовсталь», для того, чтобы действительно сохранить жизни людям», – сказал он.
В четверг генсек ООН сообщил, что обсудил с Зеленским эвакуацию гражданских лиц, которые якобы находятся на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе. В Кремле напомнили слова президента России о порядке выхода с территории «Азовстали».
Во вторник президент России принял в Москве генсека ООН. По итогам встречи, как утверждает представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, Россия якобы согласилась с привлечением ООН и Международного комитета Красного Креста к эвакуации гражданских лиц с завода «Азовсталь» в Мариуполе. В Кремле опровергли наличие конкретных договоренностей по участию МККК и ООН в эвакуации мирных жителей с «Азовстали».
Ранее президент России Владимир Путин на встрече с генсеком ООН сравнил действия украинских военных на «Азовстали» с запрещенной в РФ террористической организацией ИГИЛ. Он подчеркнул, что завод «Азовсталь» полностью изолирован, там не ведутся боевые действия, если на заводе есть гражданские, то украинские военные должны их выпустить.
Напомним, Путин приказал не штурмовать последний оплот украинских националистов в Мариуполе – завод «Азовсталь», но заблокировать его так, чтобы «муха не пролетела».
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США одобрили поставки СПГ из Техаса в ЕС
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Соединенные Штаты одобрили поставки сжиженного природного газа (СПГ) с предприятия катарской госкомпании QatarEnergy в Техасе в страны Евросоюза, не имеющими договоров о свободной торговле с США, сообщило катарское издание Doha News.
По имеющимся у издания сведениям, проект по производству сжиженного природного газа Golden Pass LNG, который строится в Техасе компаниями QatarEnergy и Exxon Mobil, «получил одобрение министерства энергетики США на поставку газа в страны Евросоюза, с которыми у Соединенных Штатов не заключены соглашения о свободной торговле», передает РИА «Новости».
Однако, как отметило издание, «Golden Pass не сможет обеспечить немедленного решения газовых проблем Европы, поскольку, как ожидается, первые партии СПГ будут произведены на этом предприятии в 2024 году».
В среду в Кремле пригрозили прекратить поставки «голубого топлива» не только в Польшу и Болгарию, но и в другие страны Евросоюза в случае их отказа платить за газ в рублях. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала остановку поставок российского газа Болгарии и Польше, которые не произвели оплату в рублях в установленный срок, «шантажом». В Кремле отвергли обвинения главы ЕК в шантаже из-за перехода на расчеты за газ в рублях.
Напомним, Газпром полностью приостановил поставки газа болгарской компании «Булгаргаз» и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях в установленный срок. При этом Газпром заранее предупреждал Болгарию и Польшу о такой возможности. Вслед за Болгарией и Польшей к ограничению поставок российского газа приготовилась Словакия, объявившая, что не намерена производить оплату в рублях. На этом фоне цена на газ в Европе в ходе торгов превысила 1350 долларов за тысячу кубометров.
При этом ряд стран уже перешли на оплату газа рублями. Так, Венгрия в среду объявила, что будет осуществлять переводы на счет в «Газпромбанке», который, в свою очередь, будет конвертировать валюту в рубли для перевода в «Газпром экспорт». Российские условия оплаты газа приняла и Австрия. Немецкая компания Uniper также назвала возможной оплату газа в рублях, отметив необходимость согласовать эту позицию с правительством ФРГ.
Катар объявил о совместном проекте с Exxon Mobil в Техасе в начале 2019 года. Предприятие по сжижению газа стоимостью более 10 млрд долларов после запуска сможет производить около 16 млн тонн СПГ в год.
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Польшу предупредили о риске взрыва 500 вагонов с газом из-за санкций против «Новатэка»
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Около 500 вагонов сжиженного газа подвергаются риску взрыва в Польше из-за санкций, введенных в отношении «дочки» компании «Новатэк» Novatek Green Energy, предупредили в компании.
«Существенная и очень реальная опасность связана с лишением компании контроля и невозможностью дальнейшей транспортировки и разгрузки около 500 железнодорожных вагонов, заполненных сжиженным газом, которые легально въехали на польскую территорию», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».
В компании пояснили, что из-за физико-химических свойств газа при изменении температуры при длительном простое вагонов может случиться выброс газа в атмосферу, что приведет к возгоранию и сложному для тушения пожару.
Как следует из заявления компании, «необходимо незамедлительно принять меры, чтобы накопленный в железнодорожных цистернах газ пропан-бутан в количестве около 40 млн литров немедленно и безопасно прибыл в перегрузочные терминалы».
«Очевидно, что из-за введенных санкций компания Novatek Green Energy не может предпринимать никаких действий в этом отношении», – говорится в релизе.
Ранее Польша ввела собственные санкции в отношении 50 российских физических и юридических лиц, среди которых Газпром, «Новатэк», «Акрон».
Глава Херсонской области рассказал о новой языковой политике в регионе
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Глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил о планах использовать в регионе два языка – русский и украинский – и привел в пример опыт жизни в СССР.
«Знаете, в советское время эта система была уже отлажена. То есть были школы с русским языком обучения, были школы с украинским языком обучения, и в общем-то это не мешало абсолютно в жизни людей, и не было так называемого языкового вопроса», – приводит слова Сальдо РИА «Новости».
Сальдо отметил, что «преимущество нашей территории было в том, что все знали абсолютно два языка». «Поэтому я думаю, такой же принцип будет применен и у нас, потому что у нас многонациональное население, и на разных языках – кто хочет, на том языке и будет получать образование», – сказал глава администрации.
Накануне зампредседателя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов исключил возможность возвращения освобожденного от украинских националистов региона «обратно в нацистскую Украину». Он также назвал фейками и вбросами сообщения о якобы планах создать «Херсонскую народную республику». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что ждет Херсонщину при новой власти?
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Антонов счел оскорбительными слова пресс-секретаря Пентагона о России
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Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов назвал высказывания пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби в адрес России «оскорбительными и неприемлемыми».
«Считаем высказывания Дж. Кирби в адрес России оскорбительными и неприемлемыми. Вызывает удивление, что настолько провокационные тезисы идут от бывшего военного, который прекрасно отдает себе отчет в значимости слова», – сообщается в Telegram-канале посольства.
По словам Антонова, в США стало нормой, что «чиновники администрации основывают свои суждения на похабной лжи украинских властей», при этом не хотят «замечать бесчисленных преступлений киевского режима и толкают его на новые злодеяния, продолжая накачивать Украину вооружениями».
Посол допустил, что, по всей видимости, власти США не заинтересованы в прекращении огня. «Главное для Дж. Кирби и ему подобных – чтобы американский военно-промышленный комплекс получал дополнительные доходы, очищая свои склады от устаревшего оружия. Дж. Кирби потерял достоинство американского офицера, опустившись до площадных оскорблений. Ему должно быть стыдно за то, что запятнал честь своего мундира», – заключил Антонов.
Накануне Кирби, отвечая на вопрос журналистов, являются ли, по мнению Пентагона, российские шаги по отношению к Украине рациональными, заявил, что «трудно смотреть на то, что он и российские войска делают на Украине и думать, что любой этичный, нравственный человек может это оправдать», пишет РИА «Новости».
Далее после десятисекундной паузы он добавил, что «трудно смотреть на кадры с поля боя и представить, что так поступил бы любой здравомыслящий, серьезный и зрелый руководитель».
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Самолет Шольца для облета России пересек Северный полюс
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Самолет канцлера Германии Олафа Шольца при возвращении из Японии для обхода воздушного пространства России пересек Северный полюс, сообщает dpa.
Самолет канцлера Германии Олафа Шольца Airbus A350 «Курт Шумахер» пересек Северный полюс около 13.00 (14.00 мск). Самолет пролетел через Аляску, затем повернул на запад и пролетел на Северным Ледовитым океаном, пролетел через Финляндию и достиг ФРГ, передает РИА «Новости».
Самолет проделал путь в 12,3 тыс. километров, который занял 13 с половиной часов. Если бы канцлер летел через Китай и затем Россию, полет был бы короче на один час и 20 минут.
«Это нечто захватывающее. Это вещи, которые редко делаются», – заявил капитан Люфтваффе Михаэль Вейерер, который управлял самолетом. Для него это второй полет через Северный полюс: в 2013 году это произошло с тогдашним министром иностранных дел Гидо Вестервелле, который летел из Лаоса в Нью-Йорк, и это был кратчайший путь.
В Японию из Германии Шольц также летел обходным маршрутом. Самолет летел над Австрией, Венгрией, Румынией, Грузией, Азербайджаном, Казахстаном, Монголией, Китаем и Южной Кореей, из-за этого время в пути увеличилось на два часа.
Накануне рейтинг канцлера Германии Олафа Шольца упал до самого низкого уровня с момента вступления в должность.