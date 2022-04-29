Немецкая Uniper намерена продолжать оплачивать российский газ в евро

Европа начала перераспределять потоки газа из России

После приостановки экспорта российского газа в Болгарию и Польшу Германия и Греция начали наращивать газовые поставки соседям, пишет Financial Times со ссылкой на данные газовых операторов двух европейских стран.

Издание обратило внимание на рост объемов бронирования мощностей на прокачку газа в точке приема-сдачи Кулата-Сидирокастро, расположенной между Грецией и Болгарией, а также на рост объемов прокачки через пункт пропуска Малнов между Германией и Польшей, пишет Прайм.

Данные газотранспортных систем показывают, что заявки на транзит газа России через Украину и реверсные поставки по магистрали «Ямал – Европа» из ФРГ в польский участок 29 апреля держатся на уровне предыдущих двух дней, то есть выше объемов до приостановки экспорта Газпрома в Польшу и Болгарию. Это, в свою очередь, свидетельствует о перераспределении потоков газа из России в Европе.

Номинации на прокачку по украинской территории через станции «Суджа» и «Сохрановка» со стороны России формируются на основе спроса в Европе. На 29 апреля они составляют 64,5 млн кубометров, что в целом соответствует прокачке за 27 апреля и заявкам на 28 апреля. Но за день до приостановки Газпромом поставок в Польшу и Болгарию, 26 апреля, транзит по украинскому маршруту был примерно на 15% ниже (56,23 млн кубов).

При этом увеличилась прокачка через ГИС «Ужгород» на границе Украины и Словакии. Если 26 апреля она составляла примерно 38,7 млн кубометров, то 27 апреля – уже около 57 млн, свидетельствуют данные словацкого оператора Eustream.

Заявки на реверсные поставки газа из Германии в Польшу по «Ямалу – Европе» держатся на уровне около 30 млн кубометров в сутки, что более чем в пять раз выше уровня 26 апреля, до приостановки Газпромом поставок газа в Польшу. В компании отметили, что накануне Варшава торжественно объявила, что российский газ ей больше не нужен, однако покупает его теперь в Германии и объем реверса по «Ямалу – Европе» почти точно соответствует заявкам по контракту с «Газпром экспортом» в предыдущие дни.

Ранее Газпром полностью приостановил поставки газа болгарской компании «Булгаргаз» и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях в установленный срок.

При этом Газпром заранее предупреждал Болгарию и Польшу о такой возможности. На этом фоне цена на газ в Европе в ходе торгов превысила 1350 долларов за тысячу кубометров.

Затем стало известно, что Польша начала закупать российский газ реверсом из Германии, а болгарские работодатели потребовали от властей платить Газпрому рублями.

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