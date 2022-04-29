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Немецкая Uniper намерена продолжать оплачивать российский газ в евро
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Немецкий концерн Uniper считает возможным найти совместимую с санкциями и указом об оплате газа в рублях схему платежей и продолжить оплачивать российский газ в евро, заявили в пресс-службе Uniper.
«Мы считаем возможной совместимую с санкционным правом и российским указом систему перевода. Ясно также и то, что Uniper продолжит платить в евро. Uniper ведет переговоры со своими контрактными партнерами о конкретных модальностях оплаты и, кроме того, находится в тесных консультациях с немецким правительством», – заявили в пресс-службе, передает РИА «Новости».
Ранее Uniper подтвердила, что начнет оплачивать российский газ по предложенной Россией схеме: иностранная валюта (евро) поступит на счет в Газпромбанке, который конвертирует евро в рубли и переведет рубли Газпрому. По мнению этой немецкой компании, схема не противоречит санкциям. Предприятие будет продолжать диалог с правительством ФРГ по вопросу оплаты российского газа, которая должна состояться в конце мая 2022 года. Uniper уверена, что приостановка поставок газа в Польшу и Болгарию не скажется на снабжении Германии.
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В Германии придумали новый способ запуска «Северного потока – 2»
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ФРГ должна запустить «Северный поток – 2», и если страна пойдет на это в обмен на согласие России вновь принимать евро за газ, то такая сделка могла бы стать хорошей идеей, заявил член комитета немецкого Бундестага по международной политике, лидер партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла.
Крупалла считает, что Германия должна в любом случае придерживаться введения «Северного потока – 2», передает «Прайм».
«Поэтому я рассматриваю валютный вопрос как не зависящий от проекта. Если аргумент о торговле в евро поможет убедить федеральное правительство ввести в эксплуатацию готовый газопровод, то это может быть хорошей идеей», – сказал он.
При этом Крупалла выразил опасение, что речь в данный момент идет «вовсе не о таких подробностях», так как есть «опасность того, что клин в европейский континент будет вбит еще глубже, а евразийские торговые отношения будут навсегда заблокированы санкционным режимом».
«Мы должны четко дать понять, что не допустим такого раскола континента», – добавил он.
Напомним, Германия объявила об остановке сертификации «Северного потока – 2» в связи с признанием Москвой Донецкой и Луганской народных республик.
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В Германии заявили об «очевидности» следующей оплаты российского газа в рублях
Очевидно, что немецкому импортеру газа Uniper со следующим счетом придется заплатить за российский газ в рублях, заявил член комитета германского бундестага по международной политике, лидер партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла.
Крупалла заявил, что, по мере приближения мая, «становится ясно, что немецкому импортеру Uniper со следующим счетом придется платить за газ в рублях», передает РИА «Новости».
«В настоящее время ведутся разговоры о том, что Uniper будет осуществлять свои платежи «Газпрому» в евро на счет в России. Это призвано удовлетворить как требования России, так и режима санкций», – добавил депутат.
При этом, по его словам, на долгосрочную перспективу такой баланс будет сохранить невозможно: «Европейские валюты должны укрепляться не только в торговле газом, но и в торговле энергоносителями. Эпоха нефтедоллара подходит к концу».
Также Крупалла выразил мнение, что при возобновлении экономических связей с Москвой «уж точно будет легче договориться об условиях оплаты».
«Замораживание российской иностранной валюты является деструктивной мерой, направленной на нанесение ущерба российской экономике и торговым отношениям в Европе. Эта атака на рубль вынудила Россию взимать плату за газ в рублях», – добавил он.
Ранее Газпром полностью приостановил поставки газа болгарской компании «Булгаргаз» и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях в установленный срок.
При этом Газпром заранее предупреждал Болгарию и Польшу о такой возможности. На этом фоне цена на газ в Европе в ходе торгов превысила 1350 долларов за тысячу кубометров.
Затем стало известно, что Польша начала закупать российский газ реверсом из Германии, а болгарские работодатели потребовали от властей платить Газпрому рублями.
Вместе с тем австрийская OMV опровергла планы открыть в Швейцарии счет для оплаты газа из России.
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Европа начала перераспределять потоки газа из России
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После приостановки экспорта российского газа в Болгарию и Польшу Германия и Греция начали наращивать газовые поставки соседям, пишет Financial Times со ссылкой на данные газовых операторов двух европейских стран.
Издание обратило внимание на рост объемов бронирования мощностей на прокачку газа в точке приема-сдачи Кулата-Сидирокастро, расположенной между Грецией и Болгарией, а также на рост объемов прокачки через пункт пропуска Малнов между Германией и Польшей, пишет Прайм.
Данные газотранспортных систем показывают, что заявки на транзит газа России через Украину и реверсные поставки по магистрали «Ямал – Европа» из ФРГ в польский участок 29 апреля держатся на уровне предыдущих двух дней, то есть выше объемов до приостановки экспорта Газпрома в Польшу и Болгарию. Это, в свою очередь, свидетельствует о перераспределении потоков газа из России в Европе.
Номинации на прокачку по украинской территории через станции «Суджа» и «Сохрановка» со стороны России формируются на основе спроса в Европе. На 29 апреля они составляют 64,5 млн кубометров, что в целом соответствует прокачке за 27 апреля и заявкам на 28 апреля. Но за день до приостановки Газпромом поставок в Польшу и Болгарию, 26 апреля, транзит по украинскому маршруту был примерно на 15% ниже (56,23 млн кубов).
При этом увеличилась прокачка через ГИС «Ужгород» на границе Украины и Словакии. Если 26 апреля она составляла примерно 38,7 млн кубометров, то 27 апреля – уже около 57 млн, свидетельствуют данные словацкого оператора Eustream.
Заявки на реверсные поставки газа из Германии в Польшу по «Ямалу – Европе» держатся на уровне около 30 млн кубометров в сутки, что более чем в пять раз выше уровня 26 апреля, до приостановки Газпромом поставок газа в Польшу. В компании отметили, что накануне Варшава торжественно объявила, что российский газ ей больше не нужен, однако покупает его теперь в Германии и объем реверса по «Ямалу – Европе» почти точно соответствует заявкам по контракту с «Газпром экспортом» в предыдущие дни.
Ранее Газпром полностью приостановил поставки газа болгарской компании «Булгаргаз» и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях в установленный срок.
При этом Газпром заранее предупреждал Болгарию и Польшу о такой возможности. На этом фоне цена на газ в Европе в ходе торгов превысила 1350 долларов за тысячу кубометров.
Затем стало известно, что Польша начала закупать российский газ реверсом из Германии, а болгарские работодатели потребовали от властей платить Газпрому рублями.
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Итальянская Eni решила платить за российский газ в евро
Ведущая нефтегазовая группа Италии Eni будет соблюдать существующие договорные условия по закупкам газа из России и поэтому не намерена открывать рублевый счет, заявил финансовый директор компании Франческо Гаттеи, сообщило информагентство Ansa.
«Мы будем оплачивать поступивший газ в строгом соответствии с договорными условиями и международными санкциями. Валюта договора и счеты-фактуры будут в евро, и мы не открывали счета в рублях», – передает его слова РИА «Новости».
Ранее Газпром полностью приостановил поставки газа болгарской компании «Булгаргаз» и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях в установленный срок.
При этом Газпром заранее предупреждал Болгарию и Польшу о такой возможности. На этом фоне цена на газ в Европе в ходе торгов превысила 1350 долларов за тысячу кубометров.
После приостановки экспорта российского газа в Болгарию и Польшу Германия и Греция начали наращивать газовые поставки соседям.
Пушков высмеял заявления властей Польши о «ненужности» российского газа
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Получение Польшей российского газа по реверсу из Германии противоречит заявлениям Варшавы о ненужности «голубого топлива» из России, заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.
«Польша, отказавшись от российского газа, заказала из Германии реверс тех же объемов газа, что получала из России. При этом Варшава утверждает, что ей российский газ не нужен. Кого они пытаются обмануть?», – написал Пушков в своем Telegram-канале.
Сенатор обратил внимание, что «Германии тем более теперь нужен газ из России, а то, глядишь, на Польшу реверса не хватит».
Накануне официальный представитель Газпрома Сергей Куприянов сообщил, что после приостановки прямых поставок Польша стала покупать российский газ в Германии, откуда он реверсом поступает в Польшу по газопроводу «Ямал – Европа». Он уточнил, что объем реверса составляет около 30 млн кубометров в сутки, что почти точно соответствует заявкам Варшавы по контракту с «Газпром экспортом» в предыдущие дни.
Напомним, Газпром полностью приостановил поставки газа болгарской компании «Булгаргаз» и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях в установленный срок. При этом Газпром заранее предупреждал Болгарию и Польшу о такой возможности. На этом фоне цена на газ в Европе в ходе торгов превысила 1350 долларов за тысячу кубометров.
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Чехия отказалась платить за российский газ в рублях
Чехия не будет платить за российский газ в рублях, считая это опасной затеей, заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала в пятницу.
«Если говорить о платежах в рублях, то Чехия не собирается поддаваться шантажу России. Ошибка, что некоторые страны и компании соглашаются на это. Это нарушение санкций. Это опасно», – передает РИА «Новости» его слова.
Тем временем российская компания Газпром подтвердила запрошенные Молдавией объемы газа на май.
Ранее Газпром полностью приостановил поставки газа болгарской компании «Булгаргаз» и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях в установленный срок.
При этом Газпром заранее предупреждал Болгарию и Польшу о такой возможности. На этом фоне цена на газ в Европе в ходе торгов превысила 1350 долларов за тысячу кубометров.
После приостановки экспорта российского газа в Болгарию и Польшу Германия и Греция начали наращивать газовые поставки соседям.
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Набиуллина заявила о проработке сценариев в случае остановки экспорта газа в Европу
Банк России просчитывает стрессовый и рисковый сценарии отказа Европы от российского газа, последствия в случае его реализации будут и для экономики, и для денежно-кредитной политики (ДКП), заявила председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина.
«Будут и для экономики, и для ДКП. Нужно будет просчитывать, когда это наступит. Сейчас все сценарии от всех всевозможных санкций очень сложно просчитывать, потому что множество дискуссий и предложений, но мы стрессовый сценарий в целом, конечно, просчитываем. И рисковый сценарий будет просчитан», – приводит РИА «Новости» ответ Набиуллиной на вопрос о последствиях для денежно-кредитной политики в случае остановки экспорта газа в Европу.
По словам главы ЦБ, они будут представлены как обычно – в основных направлениях денежно-кредитной политики в августе.
Ранее Набиуллина заявила, что привязка рубля к золоту не обсуждается.
До этого сообщалось, что Евросоюз собирается отказаться от поставок газа из России к 2027 году.
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В Молдавии заявили о подтверждении Газпромом объемов газа на май
Российская компания Газпром подтвердила запрошенные Молдавией объемы газа на май, сообщила пресс-служба газораспределительного предприятия «Молдовагаз».
«ПАО «Газпром» официально подтвердило объемы природного газа, законтрактованного для поставок в Республику Молдавия в мае 2022 года», – цитирует сообщение молдавского предприятия ТАСС.
Напомним, вице-премьер Молдавии Андрей Спыну заявил, что власти Молдавии не согласятся признать долг Газпрому без проведения независимого аудита, который покажет, как он сформировался. Правительство Молдавии обязалось привлечь зарубежного аудитора до 1 мая, но этого не произошло. В апреле компания «Молдовагаз» попросила Газпром предоставить больше времени для урегулирования вопроса погашения долга за газ.
Также Спыну заявлял, что Приднестровье не сможет получать газ от Газпрома, если контракт с «Молдовагазом» будет аннулирован.
Газпром объявил о делистинге депозитарных расписок на Лондонской и Сингапурской биржах
Компания «Газпром» решила прекратить листинг депозитарных расписок на Лондонской и Сингапурской биржах, об этом сообщили в пресс-службе компании.
«Газпром объявляет о прекращении действия программ депозитарных расписок на акции общества», – цитирует сообщение компании ТАСС.
Там уточнили, что 29 апреля об этом было уведомлено управление финансового надзора Британии, также направлены заявления на Лондонскую и Сингапурскую фондовые биржи о делистинге не позднее чем через 20 рабочих дней.
Холдинг указал, что в соответствии с законом подал в российское правительство заявление о продолжении обращения расписок за рубежом, но 28 апреля получил отказ.
ПВО России сбили шесть украинских беспилотников и три ракеты «Точка-У»
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Средства противовоздушной обороны России в течение дня сбили шесть украинских беспилотников и три ракеты «Точка-У», заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«В течение дня в воздухе сбиты три украинские ракеты «Точка-У» над Изюмом, Новой Дмитровкой, Сухой Каменкой, а также реактивные снаряды системы залпового огня «Смерч» в районе населенного пункта Топольское», – цитирует его ТАСС.
По словам Конашенкова, также российскими средствами противовоздушной обороны уничтожено шесть украинских беспилотных летательных аппаратов над населенными пунктами Заводы, Семеновка, Рубежное, Червонный Оскол, Сухая Каменка и Любимовка.
В пятницу утром в Минобороны сообщили, что ВКС России высокоточным оружием большой дальности уничтожили производственные корпуса предприятия ракетно-космической отрасли «Артем» в Киеве. Также в ведомстве уточнили, что ВС России поразили 13 военных объектов Украины, в районе села Гороховское Николаевской области выявлена и уничтожена пусковая установка вместе с боевым расчетом украинского ракетного комплекса «Точка-У», с которой накануне был нанесен удар по жилым кварталам Херсона.
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Премьер Греции назвал действия России «газовым шантажом»
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что Россия якобы шантажирует прекращением поставок газа, но Греция будет платить за газ таким образом, чтобы не нарушать санкции ЕС.
«Сегодня заседание проходит под сенью новых вымогательств России по поставкам газа. Что касается нас, есть только два комментария: во-первых, энергетическая достаточность страны полностью обеспечена, во-вторых, поставки газа в страну будут осуществляться таким образом, чтобы не нарушать санкции, введенные Евросоюзом в отношении России», – сказал Мицотакис, передает РИА «Новости».
Также политик заявил, что Греция уже помогает своему «другу, соседу» Болгарии.
«Во вторник (3 мая) я вместе с другими балканскими лидерами буду в Александруполисе на новом терминале хранения и газификации сжиженного природного газа, очень важном инфраструктурном проекте, который вместе с другими инициативами менее чем за 20 месяцев позволит нам полностью диверсифицировать наши источники поставок газа не только в нашей стране, но и на всем Балканском полуострове», – сказал премьер Греции.
Мицотакис заявил о новой национальной программе поддержке, про которую расскажут в ближайшее время. Ее цель – смягчить последствия от событий на Украине и энергетического кризиса.
Министр окружающей среды и энергетики Костас Скрекас сообщил, что Греция поднимет вопрос о способе оплаты российского газа Газпрому в Евросоюзе на внеочередном совете министров энергетики в понедельник, 2 мая.
Ранее Газпром полностью приостановил поставки газа болгарской компании «Булгаргаз» и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях в установленный срок.
При этом Газпром заранее предупреждал Болгарию и Польшу о такой возможности. На этом фоне цена на газ в Европе в ходе торгов превысила 1350 долларов за тысячу кубометров.
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Центробанк спрогнозировал рост экономики России к 2024 году
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Банк России в базовом прогнозе ожидает сокращение российской экономики на 8-10% в 2022 году, в 2023 году – в пределах от 0-3%, а в 2024 году – рост на 2,5-3,5%, следует из данных регулятора.
«Согласно базовому прогнозу Банка России, в 2022 году ВВП сократится на 8,0-10,0%. Снижение в основном будет связано с факторами на стороне предложения. В 2023 году российская экономика перейдет к постепенному росту в условиях структурной перестройки. Выпуск в IV квартале 2023 года будет на 4,0-5,5% выше уровня за аналогичный период 2022 года. Вместе с тем изменение ВВП в целом за 2023 год будет в пределах – 3,0-0,0% из-за эффекта базы I квартала 2022 года. В 2024 году ВВП вырастет на 2,5-3,5%», – передает ТАСС сообщение регулятора.
Ранее аналитики S&P Global Market Intelligence подсчитали, что в 2022 году ВВП России сократится на 11,1%, а положительную динамику показатель продемонстрирует только в 2024 году. При этом, по их мнению, Украине на восстановление экономики потребуется пять лет.
До этого главный экономист Международного валютного фонда (МВФ) Пьер-Оливье Гуринша заявил, что российским властям удалось сдержать финансовый коллапс и предотвратить банкротство крупных банков страны.
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Минюст впервые исключил из реестра СМИ-иноагентов двух человек
Российское министерство юстиции исключило из реестра СМИ, выполняющих функции иностранного агента, Аркадия Любарева и Людмилу Кузьмину.
«В соответствии с распоряжениями Минюста России от 29 апреля из реестра иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, исключены Любарев Аркадий Ефимович* и Кузьмина Людмила Гавриловна. Данное решение было принято на основании заявлений об исключении, а также поступивших документов от уполномоченных органов государственной власти», – сообщается на сайте ведомства.
Напомним, Любарев является представителем движения «Голос» (внесено в список СМИ-иноагентов), которое, по мнению экспертов, финансируется иностранными государствами для дискредитации выборов в России и российской власти в целом. Так, в одной из своих статей Любарев «клеймил российское государство за излишнюю строгость к иностранным агентам и утверждал при этом, что «Голос» политикой не занимается».
Кузьмина же в конце апреля 2014 года участвовала в организованном Михаилом Ходорковским «десанте» российской оппозиции в Киев в качестве координатора «Голоса».
Политолог, профессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев рассказал газете ВЗГЛЯД, что «Голос» поставил своей целью доказать, что выборы проводятся неправильно, фальсифицированно. По его словам, участники организации «брали некие условные нарушения, выискивали, тратили огромные деньги на СМИ, чтобы они освещали исключительно эти нарушения».
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СМИ: ЕС готовится одобрить поэтапное эмбарго на российскую нефть
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Страны Европейского союза (ЕС) на следующей неделе могут согласовать проект поэтапного отказа от российской нефти в рамках нового пакета санкций, сообщила New York Times со ссылкой на источники.
«Страны ЕС, вероятно, одобрят поэтапное эмбарго на российскую нефть уже на следующей неделе», – приводит сообщение газеты ТАСС.
Отмечается, что постпреды страны ЕС должны будут встретиться в среду, а окончательное одобрение нового пакета мер ожидается к концу следующей недели.
Как уточнило издание, эмбарго на нефть – это самая значимая мера в шестом пакете санкций против России.
«Пакет мер будет также включать санкции против крупнейшего банка России Сбербанка, который до сих пор не был затронут, а также дополнительные меры против высокопоставленных россиян», – говорится в сообщении.
В понедельник глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что страны ЕС не могут прийти к консенсусу по вопросу введения эмбарго на поставки газа и нефти из России, эта тема будет обсуждаться на следующем саммите ЕС в конце мая.
В минувшую пятницу Боррель заявил, что Евросоюз пока не планирует вводить централизованные ограничения на поставки российской нефти, поскольку ряд стран ЕС пригрозили заблокировать решение при вынесении на голосование.
Напомним, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что при обсуждении дальнейших санкций против России на фоне событий на Украине ЕС рассматривает меры в отношении банковского сектора, а также рестрикции в сфере энергетики.
В Минцифры заявили об обнулении ставки таможенных пошлин на ввоз бумаги в Россию из стран ЕАЭС
Евразийская экономическая комиссия по инициативе Минцифры России обнулит ставки ввозных таможенных пошлин на бумагу, которая используется в производстве издательской печатной продукции в России.
«По инициативе Минцифры РФ Евразийская экономическая комиссия приняла решение обнулить ставки ввозных таможенных пошлин на мелованную бумагу и картон, а также на другие импортируемые виды бумаги, которые используют в производстве издательской печатной продукции», – опубликовано в официальном Telegram-канале министерства.
Отмечается, что решение будет действовать в течение шести месяцев.
Ранее в Минпромторге заверили, что поставки офисной бумаги в России стабилизируются к середине апреля, спрос на бумагу полностью закрывается отечественными производителями, дефицита не будет.
Более того, в России разрабатывают проект по производству каменной туалетной, офисной и книжной бумаги, которая обладает рядом преимуществ. Так, наряду с традиционной бумагой из древесной целлюлозы ожидается запуск производства каменной бумаги из известняка и нетоксичного полимера.
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