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Омбудсмен вывезла раненых и тяжелобольных детей из Донбасса на лечение в Россию
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Уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова во время рабочей поездки в Донецкую народную республику привезла 10 тонн гуманитарного груза для детей Донбасса. Она посетила пункты временного размещения под Мариуполем и сопроводила в Россию десять тяжелобольных детей на лечение и реабилитацию.
В больницу омбудсмен передала собранные в рамках гуманитарной акции Уполномоченного «Детям – в руки» медикаменты, медицинское оборудование, средства гигиены и расходные материалы. После беседы с врачами и родственниками пострадавших детей принято решение наиболее пострадавших ребят отправить на реабилитацию в Россию, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Также Львова-Белова встретилась во время поездки с Дмитрием Лихановым, председателем Фонда защиты детей, главой попечительского совета которого она недавно была избрана. Обсудили дальнейшую совместную работу на освобождаемых территориях ДНР и ЛНР. Фонд собрал и привез гуманитарный груз для детей Донбасса.
«Необходимо оперативно налаживать глобальную, системную, адресную и своевременную помощь людям, семьям с детьми и детям, находящимся в этих пунктах временного размещения. Гуманитарные конвои должны следовать вторым эшелоном сразу после освобождения территорий. Жители не могут оставаться в чистом поле или подвалах. Важно обеспечить их врачами и психологами. Всем им, и особенно детям, срочно требуется психологическая поддержка, реабилитация и медицинская помощь», – подчеркнула Львова-Белова
Утром 29 апреля российская делегация во главе с детским омбудсменом вместе с четырьмя маленькими пациентами из ДНР и шестью из ЛНР выехала в Ростов-на-Дону, откуда вылетела в Москву.
По договоренности с Министерством здравоохранения РФ дети продолжат лечение и реабилитацию в столичных клиниках: НИИ неотложной детской хирургии и травматологии и Российской детской клинической больнице.
Басурин: На «Азовстали» может находиться отставной генерал канадской армии
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На заводе «Азовсталь» в Мариуполе может находиться один из отставных генералов канадской армии, которого пытается спасти ООН, выразил мнение официальный представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин в эфире Первого канала.
«Мелькала такая информация о том, что там может находиться один из бывших генералов канадской армии, который сначала как бы из поля пропал, потом было заявление Минобороны Канады о том, что данный генерал написал заявление, что он увольняется из армии и переезжает на Украину. Может быть, его хочет спасти [ООН]», – передает ТАСС его слова.
Басурин предположил, что готовящаяся ООН группа для эвакуации гражданских с «Азовстали» преследует цель спасти «действующих военных стран НАТО, которые могли там оказаться».
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила киевский режим в манипулировании ситуацией вокруг «Азовстали» в своих интересах в качестве «козыря в рукаве».
Напомним, президент Владимир Путин на встрече с генсеком ООН Антониу Гутеррешем заявил, что завод «Азовсталь» полностью изолирован, там не ведутся боевые действия, если на заводе есть гражданские, то украинские военные должны их выпустить.
Российский лидер 21 апреля приказал не штурмовать последний оплот украинских националистов в Мариуполе – завод «Азовсталь», но заблокировать его так, чтобы «муха не пролетела».
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В Госдуме призвали генсека ООН не пытаться спасти боевиков с «Азовстали»
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«Под прикрытием разговоров о мирных жителях Зеленский хочет использовать ООН для эвакуации с «Азовстали» террористов и бандитов. Поэтому ООН следует определиться: они выступают за эвакуацию мирных жителей или все-таки боевиков?» – заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Олег Морозов. Ранее президент Украины выразил мнение, что с помощью ООН возможно разблокировать «Азовсталь».
«Зеленский создает некий миф вокруг этой ситуации, суть которого в том, что Россия и российские войска якобы препятствуют выходу из заводских подземелий прежде всего мирных жителей. За этим стоит торг», – рассказал российский парламентарий Олег Морозов.
«На этот счет с нашей стороны был ясный ответ: мы не препятствуем выходу мирных людей, а военные должны выйти с поднятыми руками и без оружия. Мирные граждане могут в любой момент воспользоваться гуманитарными коридорами», – добавил он.
«Зеленский же, напротив, продолжает распространять свою мифологию, чтобы использовать ООН и западных покровителей как инструмент давления на Москву», – подчеркнул депутат.
Собеседник также отметил, что в данной ситуации уже не идет речь о политических рисках для украинского президента. «Их столько, что они перестают иметь значение. Совершенно понятно, что Мариуполь Зеленским уже проигран и весь вопрос в том, через сколько дней бандиты, находящиеся в катакомбах, сдадутся», – сказал Морозов.
«Если бы у Зеленского не было заинтересованности в конкретных персонажах, находящихся на «Азовстали», он бы уже давно объявил их погибшими, как ранее делал неоднократно. Но там по-видимому идет борьба за конкретных персонажей, которых хотят вытащить и попытаться укрыть от правосудия», – заметил парламентарий.
«Генсек ООН Антониу Гутерриш заявляет, что ООН могла бы выступить в качестве гаранта, чтобы вывести всех с «Азовстали». А кого выводить? ООН должна определиться. Если мирных жителей – так пожалуйста. Мы готовы выпустить их по гуманитарным коридорам. Если речь идет о боевиках, то это совсем не задача ООН», – рассказал собеседник.
«Поэтому Гутерриш может сейчас только давить на Зеленского, чтобы тот приказал своим бандитам выпустить мирных граждан, если они там есть. Это как раз задача Гутерриша и всех международных организаций – оказать содействие России, чтобы спасти мирное население», – продолжил он.
«Никакой другой миссии у ООН тут нет и быть не может. А если генсек организации хочет спасать боевиков, то это уже не гуманитарная миссия, а работа по поддержке терроризма. Я думаю, это не в интересах ООН», – резюмировал депутат.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский выразил мнение, что с помощью ООН возможно организовать эвакуационную миссию из Мариуполя и разблокировать «Азовсталь». «На переговорах с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем много внимания мы уделили тому, как спасти наших людей из Мариуполя. Считаю, что с помощью ООН возможно организовать эвакуационную миссию. Украина готова к этим шагам», – приводит слова Зеленского ТАСС.
По словам Зеленского, Украина рассчитывает, что «эта часть миссии генсека ООН будет результативна, и готова всячески этому содействовать». «Самое главное то, что ООН может сделать для того, чтобы действительно разблокировать «Азовсталь», для того, чтобы действительно сохранить жизни людям», – сказал он.
В четверг генсек ООН сообщил, что обсудил с Зеленским эвакуацию гражданских лиц, которые якобы находятся на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе. В Кремле напомнили слова президента России о порядке выхода с территории «Азовстали».
Во вторник президент России принял в Москве генсека ООН. По итогам встречи, как утверждает представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, Россия якобы согласилась с привлечением ООН и Международного комитета Красного Креста к эвакуации гражданских лиц с завода «Азовсталь» в Мариуполе. В Кремле опровергли наличие конкретных договоренностей по участию МККК и ООН в эвакуации мирных жителей с «Азовстали».
Ранее президент России Владимир Путин на встрече с генсеком ООН сравнил действия украинских военных на «Азовстали» с запрещенной в РФ террористической организацией ИГИЛ. Он подчеркнул, что завод «Азовсталь» полностью изолирован, там не ведутся боевые действия, если на заводе есть гражданские, то украинские военные должны их выпустить.
Напомним, Путин приказал не штурмовать последний оплот украинских националистов в Мариуполе – завод «Азовсталь», но заблокировать его так, чтобы «муха не пролетела».
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В ЛНР анонсировали новые котлы для ВСУ
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«В Попасной идут очень жесткие боевые действия. Все прекрасно понимают, что со взятием Попасной по сути дела захлопнется крышка котла Северодонецк – Лисичанск», – заявил газете ВЗГЛЯД советник главы ЛНР Родион Мирошник, комментируя военную обстановку в республике и ход боевых действий в отношении ВС Украины.
«Мы уже освободили Кременную и Рубежное. Это та часть районов, которая подвергалась наиболее жестким обстрелам. Сейчас в Рубежном остаются группы боевиков только на самой окраине – это территории заводов «Заря» и «Южный». Противник активно перемещается по промзоне. Правда, в последнее время они даже не стреляют оттуда, но при этом ствольной артиллерией ведется обстрел из других точек», – пояснил Мирошник.
«В Северодонецке идут бои идут на окраине. Там очень много бандформирований. Нами пройдено только несколько улиц и кварталов. С нашей стороны сейчас избрана тактика активной артподготовки, которая проводится до того, как зайти на позиции украинской стороны. Мы очень щепетильно относимся к вопросу ненужного кровопролития с нашей стороны», – уточнил собеседник.
«Зная, что ВСУ создали мощнейшие укрепрайоны, сначала разбиваются именно они, а затем заходит наша пехота. Киев уже понял эту тактику, так что из Северодонецка выходят большие колонны грузовиков, которые везут в сторону Лисичанска какое-то барахло. Там очень много теробороны, нацбатов, а также заградотрядов», – добавил Мирошник.
«Что касается Лисичанска – там сконцентрировано большое количество бойцов ВСУ. И там же происходят массовые провокации. Мы видим, что как только наносятся наши удары по позициям ВСУ, враг тут же обстреливает близлежащие дома, а на место событий подтягиваются иностранные СМИ», – отметил собеседник.
«В Попасной идут очень жесткие боевые действия. Попасная – это один из пунктов укрепленной «стены», которая шла вдоль всей линии соприкосновения. Местные железнодорожная станция и вагоноремонтное депо по сути превращены в крепость. Там установлено мощное тяжелое вооружение, так что нам приходится в буквальном смысле разбивать укрепления из метрового железобетона. Все прекрасно понимают, что со взятием Попасной по сути дела захлопнется крышка котла Северодонецк – Лисичанск», – заключил Мирошник.
Ранее российские следователи возбудили уголовное дело в отношении командира 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ полковника Сергея Поступальского, который, по версии следствия, отдавал приказы об обстреле Рубежного, Первомайска, Старобельска, Ирмино, Калиново и Березовского (ЛНР).
На этом фоне в ДНР рассказали о штурме укрепрайонов ВСУ в Авдеевке и поселке Пески. Напомним, число вынужденных переселенцев с Украины и из Донбасса, пересекших границу с Россией, превысило 1 млн 40 тыс. человек, сообщил источник в силовых структурах. Москва уделяет особое внимание эвакуации мирных жителей из районов боестолкновений, несмотря на препятствия со стороны Вооруженных сил Украины.
Также в пятницу стало известно, что в Кировском районе Донецка в результате обстрела украинскими войсками повреждена нефтебаза, обесточены четыре подстанции, заявил мэр города Алексей Кулемзин. А накануне штаб территориальной обороны ДНР сообщал, что украинские силовики провели обстрел продуктового рынка в Донецке.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны.
Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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В ДНР рассказали о штурме укрепрайонов ВСУ в Авдеевке и поселке Пески
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«Противник по сути уже загнан в котел. Когда он окончательно замкнется в районе Славянска, дело пойдет значительно быстрее. Пока же основная задача – спасти как можно больше мирных жителей», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский, комментируя военную обстановку в республике.
«На данный момент штурм крупных городов не ведется. Если же в целом говорить об основных фронтах, там все идет согласно изначально сформированному плану», – рассказал газете ВЗГЛЯД официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
«Сложно говорить о каких-то прогнозах в нынешних условиях. Сейчас мы исходим только из одного – либо тебя убьют, либо ты останешься жить. Здесь нельзя просто прогнозировать и следовать командам. Для нас крайне важно сохранить как можно больше наших людей», – подчеркнул Басурин.
«Пески и Авдеевка – важнейшие направления. По укрепрайонам ВСУ работает артиллерия и авиация. Мы понимаем, что их строили на протяжении последних восьми лет и взламывать эту оборону непросто», – сказал в свою очередь депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.
Собеседник предположил, что Донбасс сегодня – один из самых милитаризованных регионов мира. «Наши военные непрерывно ведут работу по уничтожению сил противника. Очевидно, что нам потребуется еще какое-то время для того, чтобы серьезно переломить ситуацию», – утверждает депутат.
«Но противник уже фактически находится в котле. Перекрываются различные поставки, в том числе оружия и продовольствия. В районе Славянска этот котел должен окончательно замкнуться, тогда дела пойдут значительно быстрее. Сейчас же мы выводим из зоны боестолкновений как можно больше мирных жителей», – заключил Бердичевский.
Напомним, число вынужденных переселенцев с Украины и из Донбасса, пересекших границу с Россией, превысило 1 млн 40 тыс. человек, сообщил источник в силовых структурах. Москва уделяет особое внимание эвакуации мирных жителей из районов боестолкновений, несмотря на препятствия со стороны Вооруженных сил Украины.
Также в пятницу стало известно, что в Кировском районе Донецка в результате обстрела украинскими войсками повреждена нефтебаза, обесточены четыре подстанции, заявил мэр города Алексей Кулемзин. А накануне штаб территориальной обороны ДНР сообщал, что украинские силовики провели обстрел продуктового рынка в Донецке.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны.
Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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Возросло число жертв обстрела ВСУ рынка в Донецке
Количество погибших после обстрела украинскими военными продуктового рынка в Донецке возросло до пяти, сообщило министерство здравоохранения Донецкой народной республики.
Министерство сообщило, что четверо погибли на месте обстрела, один скончался в автомобиле скорой помощи по дороге в больницу, передает РИА «Новости».
«Из числа пострадавших: 21 взрослый разной степени тяжести, два ребенка средней степени тяжести», – добавили в ведомстве.
В четверг штаб территориальной обороны ДНР сообщал, что украинские силовики провели обстрел продуктового рынка в Донецке. Мэр города Алексей Кулемзин сообщал, что погибли три человека, пострадали 10.
Также после обстрелов в ДНР оказались обесточены две шахты, под землей находятся почти 140 человек.
Путин сравнил признание независимости ДНР и ЛНР с Косово
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Президент России Владимир Путин на встрече с генсеком ООН Антониу Гутеррешем в связи с признанием ДНР и ЛНР напомнил о решении международного суда по Косово о праве территории объявить суверенитет без согласия центральных властей.
«Я лично читал все документы международного суда ООН по ситуации в Косово. Прекрасно помню решение международного суда, где написано, что при реализации права на самоопределение та или иная территория какого бы то ни было государства не обязана обращаться за разрешением на провозглашение своего суверенитета к центральным властям страны. Это было сказано в отношении Косово, и в этом состоит решение международного суда. И это решение было поддержано всеми», – цитирует РИА «Новости» Путина.
По словам президента, ДНР и ЛНР имеют такое же право объявить о своем суверенитете, не обращаясь к центральным властям, потому что «прецедент создан».
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отмечал, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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В ДНР завели дело на главу Николаевской области за призывы к убийству
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В отношении главы Николаевской области Украины Виталия Кима генпрокуратурой ДНР заведено уголовное дело по статье о призывах к экстремистской деятельности.
«Прокуратура возбудила уголовное дело в отношении председателя Николаевской областной государственной администрации Виталия Кима. Дело расследуется по факту публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности с использованием средств массовой информации», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».
В генпрокуратуре добавили, что 21 апреля Ким в эфире «Украины 24» призвал к совершению особо тяжких преступлений – «убийствам по мотивам национальной ненависти».
Напомним, Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Киевским властям был выдвинут ряд политических условий, в частности – признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года.
Изображение храброй украинской бабушки с красным флагом нанесут на ракету «Союз»
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Роскосмос посвятит следующий пуск космического корабля «Союз» ДНР, об этом сообщил глава государственной корпорации Дмитрий Рогозин.
«Положительные решения по данному обращению главы ДНР [Дениса Пушилина] уже приняты. Вот такое изображение храброй пожилой женщины с красным знаменем (согласие автора картины у нас уже имеется) будет нанесено на борт ракеты Роскосмоса», – написал Рогозин в своем Telegram-канале.
Рогозин прикрепил к посту арт с изображением украинской бабушки, которая вышла встречать бойцов ВСУ с флагом СССР.
Он добавил, что на корпусе ракеты-носителя появится символика Донецкой и Луганской народных республик, и дети с Донбасса смогут увидеть этот пуск ракеты прямо с космодрома.
На сайте госкорпорации сообщается, что речь идет о пуске ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-20».
«На вторую ступень ракеты «Союз-2.1а» будет нанесена надпись «Донбасс», а на головной обтекатель – флаги ДНР, ЛНР и изображение храброй украинской бабушки, которая с флагом СССР отказалась принимать продукты от военных ВСУ. Героический поступок пожилой женщины вдохновил многих художников и мастеров», – уточнили в Роскосмосе.
Ранее Рогозин обещал, что изображение бабушки из Украины обязательно появится на корпусе ракеты-носителя.
Напомним, в Сети была опубликована видеозапись того, как украинские солдаты глумятся над пенсионеркой, которая приняла их за российских военных. Женщина вышла встречать военных, неся в руках Красное Знамя Победы. Она сказала, что российских военных «ждали», за них «молились». Когда украинский военный предлагает ей продукты, пенсионерка сначала отказывается, говоря, что военным они нужнее, но ее все же уговаривают взять пакет с консервами. Знамя позже военные начали топтать, тогда пенсионерка вернула солдатам продукты.
В России она стала героиней. Ее изобразили художники в Екатеринбурге. Резчик по дереву из Воронежа Александр Ивченко запланировал ко Дню Победы создать скульптуру украинской бабушки с Красным Знаменем в руках. А автор баннера с украинской бабушкой с флагом рассказал о его создании в Белгородской области.
ВСУ обстреляли рынок в Донецке, есть жертвы
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Украинские силовики провели обстрел продуктового рынка в Донецке, погибли несколько человек, сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой народной республики.
«В результате обстрела Кировского района под удар попал также рынок «Меркурий». По оперативным данным, украинские боевики убили двоих и ранили пятерых мирных жителей Донецка по улице Петровского», – сообщил штаб в своем Telegram-канале.
Мэр города Алексей Кулемзин уточнил, что погибли три человека.
«В результате пожара на территории рынков в Кировском районе погибли три человека, еще пять мирных жителей получили ранения. На месте работают спецслужбы», – написал он в своем Telegram-канале.
Позже он уточнил, что число пострадавших выросло до 10 человек.
Накануне вечером сообщалось, что со стороны украинских войск по центру Херсона нанесен удар ракетами «Точка-У», также огонь велся с использованием РСЗО «Ураган». В Минобороны сообщали, что утром в четверг обстрел провелся и по городу Изюму – целью ударов была городская больница, где размещен российский медицинский отряд, оказывающий помощь населению Харьковской области.
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В результате обстрела ВСУ повреждена нефтебаза в Донецке
В Кировском районе Донецка в результате обстрела украинскими войсками повреждена нефтебаза, обесточены четыре подстанции, заявил мэр города Алексей Кулемзин.
Кулемзин сообщил в Telegram, что «в результате обстрела Кировского района украинским снарядом повреждена емкость на нефтебазе по улице Нефтяная, 9, обесточены четыре трансформаторные подстанции, без электроэнергии остались 50 абонентов».
Накануне штаб территориальной обороны ДНР сообщал, что украинские силовики провели обстрел продуктового рынка в Донецке.
Кулемзин сообщал, что погибли три человека, пострадали 10. Также оказались обесточены две шахты, под землей находятся почти 140 человек.
Позже выяснилось, что число жертв увеличилось до пяти.
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Из-за обстрелов ВСУ в двух шахтах ДНР заблокированы почти 140 человек
В Донецкой народной республике после обстрелов со стороны украинских военных обесточены две шахты, под землей находятся почти 140 человек, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.
«В результате обстрела вооруженных формирований Украины обесточена шахта имени Челюскинцев, в выработках которой находятся 67 человек. В ближайшее время горноспасатели подключат генератор для обеспечения шахтерам выхода на поверхность», – говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
Также частично обесточена шахта имени Скочинского, в результате остановки западного вентиляционного ствола 70 горняков выходят на свежую струю.
«Для ликвидации последствий аварийной ситуации направлены отделения Оперативного государственного военизированного горноспасательного отряда МЧС ДНР», – заключили в штабе.
Также в четверг штаб сообщал, что украинские силовики провели обстрел продуктового рынка в Донецке. По словам мэра города Алексея Кулемзина, погибли три человека, пострадали 10.
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Ремонтный цех в Донецке уничтожен обстрелом ВСУ
После обстрела украинских военных нефтебазы в Донецке загорелись две цистерны, выгорел ремонтный цех, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
«В результате обстрела территории нефтебазы в Кировском районе Донецка по адресу: улица Нефтяная, 9, зафиксированы повреждения: возгорание двух цистерн; попадание снаряда в крышу маслоналивного цеха; выгорел ремонтный цех; попадание осколков в стену административного здания», – цитирует сообщение представительства РИА «Новости».
Там указали, что обстрел велся из зоны ответственности украинской 46-й отдельной штурмовой бригады «Айдар».
Ранее в пятницу сообщалось, что в Кировском районе Донецка в результате обстрела украинскими войсками повреждена нефтебаза, обесточены четыре подстанции, заявил мэр города Алексей Кулемзин. А накануне штаб территориальной обороны ДНР сообщал, что украинские силовики провели обстрел продуктового рынка в Донецке.
Ранее российские следователи возбудили уголовное дело в отношении командира 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ полковника Сергея Поступальского, который, по версии следствия, отдавал приказы об обстреле Рубежного, Первомайска, Старобельска, Ирмино, Калиново и Березовского (ЛНР).
Горняков из шахты имени Челюскинцев в ДНР вывели на поверхность
Оставшихся под землей после украинских обстрелов горняков на шахте имени Челюскинцев подняли на поверхность, сообщило министерство энергетики ДНР.
«К 16.20 мск все горняки шахты имени Челюскинцев подняты на поверхность. Пострадавших нет», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».
Напомним, в четверг после обстрелов шахта имени Челюскинцев оказалась обесточена. По предварительным данным, под землей находились 67 горняков.
Также в четверг в ДНР сообщали, что украинские силовики провели обстрел продуктового рынка в Донецке. Изначально было известно о трех погибших и 10 пострадавших, но позже число погибших выросло до пяти.
ЕР открыла штаб для координации помощи жителям Донбасса
«Единая Россия» создала штаб по гуманитарному сотрудничеству для помощи Донбассу. В его состав, помимо профильных министерств войдут депутаты, представители народных республик, волонтеры, сообщил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак на заседании президиума Генсовета, возглавит работу штаба замсекретаря Генсовета партии, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.
«В начале спецоперации на Украине мы опирались на сеть волонтерских центров партии в регионах. Чуть позже были открыты гуманитарные центры на Донбассе – один в Донецке и три в Мариуполе. На первых порах этого ресурса было достаточно. Однако сейчас, по мере расширения наших функций стало очевидным, что без дополнительной инфраструктуры не обойтись. К нам поступает огромное количество самых разных обращений и заявок от жителей Донбасса. Мы все больше вступаем во взаимодействие с различными ведомствами. Расширяется и функционал волонтеров», – рассказал Турчак, его слова приводятся на сайте партии.
Он отметил, что деятельность штаба охватит широкий спектр вопросов. Это логистические вопросы доставки гуманитарной помощи, координация волонтерской деятельности, оперативное реагирование на другие запросы о помощи. Штаб будет также содействовать правовому сопровождению гуманитарной деятельности и проводить работу по гармонизации законодательств России, ДНР и ЛНР.
Одна из задач – обеспечить преемственность нынешней работы после завершения специальной военной операции, подчеркнул Турчак.
Он также отметил, что «Единая Россия» доставила уже более 7,2 тыс. тонн гуманитарки на Донбасс, из них 100 тонн медикаментов. Более 60% всех гуманитарных грузов жителям Донбасса – это помощь, собранная партией.
Кроме того, национальные общества Красного Креста ряда стран готовы оказать поддержку гуманитарной деятельности Российского Красного Креста (РКК) по оказанию помощи переселенцам и беженцам из Донбасса и Украины. Двусторонние встречи прошли на полях XI Европейской региональной конференции руководителей 54 Национальных Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца Европы и Центральной Азии, говорится на сайте РКК.
«Самое главное по итогам переговоров – нас готовы поддерживать в нашей гуманитарной деятельности, в частности в оказании помощи переселенцам и беженцам из Донбасса и Украины. На полях конференции мы провели с десяток двусторонних встреч, по итогам которых договорились укреплять сотрудничество. Некоторые Национальные общества выразили намерение оказать прямую помощь нашей работе», – сказал председатель Российского Красного Креста Павел Савчук.
Встречи прошли с Национальными Обществами США, Великобритании, Швеции, Германии, Дании, Испании, Норвегии, Турции, Франции, Хорватии и Швейцарии. Так, например, представители Норвежского и Исландского Красных Крестов отметили, что также заинтересованы в обмене опытом и совместной работе с РКК по изучению климата и Арктики.
Кроме того, председатель РКК отметил важность приверженности основополагающим принципам Международного Движения Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца.
Россотрудничество решило открыть представительства в ДНР и ЛНР
Россотрудничество обсуждает с властями Донецкой и Луганской народных республик открытие своих представительств, сообщил руководитель агентства Евгений Примаков.
Он напомнил, что в ДНР еще на той стадии, когда официально не было признания, Русская гуманитарная миссия открыла Русский дом в Донецке.
«Мы будем как-то институционализировать работу этого культурного центра. То есть сейчас этот Русский дом существует не на государственных началах, но признание суверенитета ДНР состоялось, и сейчас происходит процесс обмена нотами, поскольку это признанное государство», – приводит его слова РИА «Новости».
Примаков добавил, что в Русском доме уже проводятся обучающие мероприятия, ведется работа по разъяснению порядка поступления в российские вузы. Кроме того, там есть штабной центр по направлению гуманитарной помощи, которая идет в ДНР на освобожденные территории.
«С Луганском началась работа по открытию центра, но сейчас, поскольку государство признано, мы, (...) переключившись в официальное русло, должны координироваться с МИД. Потому что если решать это на уровне официальных государств, это всегда межправсоглашения, обмен нотами», – пояснил Примаков.
Напомним, президент Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева.