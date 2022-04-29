Эксперт: Уехавшие из России айтишники столкнулись за рубежом с русофобией

«Проявленная государством забота об отечественной цифровой отрасли в целом, и об айтишниках в частности, мотивирует теперь многих на возвращение из-за границы», – сказал газете ВЗГЛЯД IT-эксперт Вадим Глущенко, комментируя принятые в России меры по улучшению делового климата для IT-компаний.

«Многие айтишники решение об отъезде из России приняли на эмоциях. Страх перед нестабильностью, стремление сохранить личную зону комфорта были среди основных мотивов отъезда. Как это часто бывает, реальность «забугорной» жизни оказалась не такой радужной и привлекательной. Выход из «зоны комфорта» многих разочаровал», – считает директор Центра компетенций по глобальной IT-кооперации Вадим Глущенко.

«За границей айтишники столкнулись с непомерно высокими повседневными расходами, бытовой неустроенностью, потерей привычного круга общения, неприязнью со стороны местных жителей, а порой и с откровенной русофобией. Кроме того, – с профессиональным разочарованием. Многие айтишники отмечают, что в России общий уровень квалификации специалистов гораздо выше», – считает Глущенко.

По его мнению, кто-то столкнулся и со «стеклянным потолком»: работодатели не назначают иностранцев на руководящие должности, затрудняют их продвижение по карьерной лестнице.

«На этом фоне проявленная государством забота об отечественной цифровой отрасли в целом, и об айтишниках в частности, мотивирует многих на возвращение», – полагает эксперт. «Среди уже принятых мер господдержки для IT-компаний – снижение налога на прибыль, снижение страховых взносов за сотрудников, мораторий на проведение плановых проверок до конца 2024 года, а для самих сотрудников – отсрочка от призыва на военную службу и льготная ипотека», – перечислил Глущенко. «Добавим к этому реальную востребованность айтишников на Родине. Открываются широкие перспективы для творчества и самореализации. Так и получаем объективный ответ на вопрос «Остаться или вернуться?» – подытожил эксперт.

«Действительно, изначально многие специалисты уехали, движимые интересом. Это видно по тому, что они покинули свои дома без семей. Особенность айтишников в том, что им для работы нужен только ноутбук, планшет или телефон с подключением к интернету. Их степень мобильности значительно выше, чем в других профессиях», – считает зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.

По словам депутата, сейчас эти «экскурсии» за рубеж подходят к концу. «Надо понимать, что сегодня Россия создает для этих людей максимально комфортные условия для проживания, саморазвития, обучения, создания семьи, получения не только ипотеки, но и других бонусов. Идет грантовая поддержка и от регионов. Все это выглядит более привлекательно, чем переезд на ПМЖ в страны, которые сегодня, мягко говоря, неохотно, принимают россиян», – сказал Кирьянов.

Собеседник также обратил внимание на то, что российские специалисты, даже высококвалифицированные, не смогут в полной мере реализовать себя за границей. «У наших соотечественников с высокой долей вероятности за рубежом возникнут проблемы с карьерным ростом. Даже если ты востребованный специалист, ты никогда не станешь начальником подразделения, потому что у тебя когда-то был российский паспорт, и ты родился в России. Это новые реалии – надо понимать», – заключил Кирьянов.

Еще 2 марта глава государства подписал указ о мерах по ускоренному развитию IT-отрасли в России. Документ принят «в целях обеспечения ускоренного развития отрасли информационных технологий в РФ». Так, российские IT-компании будут на три года освобождены от уплаты налога на прибыль и проверок. Они смогут брать кредиты по сниженной ставке – не более 3%. Их сотрудники смогут оформить льготную ипотеку и получат отсрочку от призыва на время работы.

Налоговые преференции распространят на разработчиков мобильных приложений и организации, которые занимаются реализацией, установкой и тестированием отечественных решений. Также для компаний отрасли упростят процедуры трудоустройства иностранцев и получения ими вида на жительство, следует из указа президента.