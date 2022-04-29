Бразилец рассказал о поддержке российской спецоперации жителями его страны

«В Бразилии выступают против попыток Запада «отменить» российские политику, культуру и спорт из-за спецоперации России на Украине», – сказал газете ВЗГЛЯД бразилец Энрике Домингес – призер интернет-проекта «За нами правда», посвященного поддержке иностранцами действий российской армии на Украине.

«Свою поддержку и позицию по российской спецоперации и сделанный фотоколлаж по этому поводу, распространяемый по Сети, я адресую, прежде всего, западной аудитории. В США и Европе очень много фейковых данных по поводу происходящего на Украине, и я хотел привлечь внимание общественности к изучению других источников информации, например – российских. Иначе правда не сможет пробиться в западное медиаполе», – пояснил бразильский общественный деятель, магистрант Санкт-Петербургского государственного экономического университета Энрике Домингес, ставший призером проекта «За нами правда».

По словам собеседника, в бразильском обществе, и, в частности, в Сан-Паулу, откуда он родом, далеко не все огульно принимают на веру все то, что говорит Запад о российской спецоперации, несмотря на доминирование СМИ с однобоко выраженной позицией. «Также многих у нас смущает запрет российским спортсменам и творческим деятелям выступать на западных площадках. Это вызывает недоверие к политической позиции тех, кто формулирует, навязывает и исполняет такие ограничительные меры», – подчеркнул собеседник.

Домингес также указал: в Бразилии у многих есть вопросы к внешней политике главного инициатора антироссийского курса – к Вашингтону. «США в последние сто лет атаковали огромное количество стран, которые никак не угрожали существованию Штатов. И никаких санкций против этой страны никто не вводил. Сейчас Россия проводит операцию для того, чтобы ликвидировать опасность для своих граждан, но на нее ополчился западный мир во главе с США и Британией», – резюмировал собеседник.

В пятницу «Молодежка ОНФ» вручила футболки и кружки с Z-символикой новым победителям народной интернет-инициативы «За нами правда». Всего в рамках проекта более 43 тысяч человек из всех регионов России и других стран мира прислали свой авторский контент – свыше 220 тысяч видеороликов, изображений и стихов в поддержку спецоперации.

Призерами конкурса стали представители зарубежных стран. Среди тех, кто приехал в Москву, чтобы лично поучаствовать в награждении, – жители Бразилии, Мадагаскара и Сербии. Также в числе победителей – граждане Германии, Индии, Иордании, Казахстана, Узбекистана и Эквадора.

«Мы видим за рубежом большую поддержку действий российского президента и нашей армии. Таким образом иностранные участники могут поддержать справедливое и многополярное мироустройство, которое и отстаивает своими действиями Россия», – отметила ведущая церемонии награждения, участница команды «Молодежка ОНФ» Александра Кашурникова.

Принять участие в народном интернет-проекте и получить призы может любой желающий, авторы лучшего контента определяются по наибольшему числу лайков в соцсетях. Победителей конкурса награждают фирменным Z-мерчем, а также годовыми подписками на популярные российские интернет-сервисы.

Ранее в США заявили о провале попытки Запада настроить мир против России после начала военной операции на Украине, об этом написал в статье для журнала Foreign Policy обозреватель Ховард Френч. Как отметил автор публикации, многие государства не поддержали санкции против России, в том числе такие крупные страны, как Индия, Китай.

«В действительности при подсчете численности населения этих стран становится понятно, что государства, представляющие большинство человечества, не заняли чью-либо позицию в этом конфликте, увидев в нем знакомые отголоски былого соперничества между Востоком и Западом», – указал политолог.