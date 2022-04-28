Ученые установили связь сурового воспитания в детстве с риском сердечных заболеваний

Жестокое обращение с детьми и суровое воспитание может усилить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний в будущем, к таким выводам пришли ученые из американского Университета Эмори.

Исследователи рассмотрели данные 5115 мужчин и женщин, за которыми наблюдали 30 лет, все добровольцы прошли полное обследование организма и проходили повторные обследования каждые несколько лет, пишет «Ридус».

Участники в возрасте от 33 до 45 лет заполнили анкету с вопросами о жизни с родителями в детстве, после чего их разделили на группы.

Согласно результатам исследования, у взрослых, сообщавших о строгих методах воспитания и жестоком обращении в детстве, вероятность повышения уровня «плохого» холестерина была увеличена почти на 30%. Это вещество является главным фактором риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Также у таких людей был повышен риск появления сахарного диабета второго типа.

При этом у выросших в заботливой и понимающей семье вероятность повышения уровня такого холестерина была ниже на 34%.

«Необходимы дальнейшие исследования, чтобы лучше понять связь между жестоким обращением в детстве и повышенным риском развития болезней сердца во взрослом возрасте. Эта информация будет иметь большое значение для улучшения мер профилактики сердечно-сосудистых заболеваний», – заявила ведущий автор исследования доктор Лилиана Агуайо.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко отмечал, что примерно половина переболевших коронавирусом людей испытывают проблемы с сердечно-сосудистой системой.