Аппарат детского омбудсмена отправил 10 тонн гуманитарной помощи в ДНР

Басурин: На «Азовстали» может находиться отставной генерал канадской армии

На заводе «Азовсталь» в Мариуполе может находиться один из отставных генералов канадской армии, которого пытается спасти ООН, выразил мнение официальный представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин в эфире Первого канала.

«Мелькала такая информация о том, что там может находиться один из бывших генералов канадской армии, который сначала как бы из поля пропал, потом было заявление Минобороны Канады о том, что данный генерал написал заявление, что он увольняется из армии и переезжает на Украину. Может быть, его хочет спасти [ООН]», – передает ТАСС его слова.

Басурин предположил, что готовящаяся ООН группа для эвакуации гражданских с «Азовстали» преследует цель спасти «действующих военных стран НАТО, которые могли там оказаться».

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила киевский режим в манипулировании ситуацией вокруг «Азовстали» в своих интересах в качестве «козыря в рукаве».

Напомним, президент Владимир Путин на встрече с генсеком ООН Антониу Гутеррешем заявил, что завод «Азовсталь» полностью изолирован, там не ведутся боевые действия, если на заводе есть гражданские, то украинские военные должны их выпустить.

Российский лидер 21 апреля приказал не штурмовать последний оплот украинских националистов в Мариуполе – завод «Азовсталь», но заблокировать его так, чтобы «муха не пролетела».

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