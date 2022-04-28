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Аппарат детского омбудсмена отправил 10 тонн гуманитарной помощи в ДНР
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Товары детской гигиены, питание, одежда, медикаменты, игрушки, а также мебель для обустройства детских игровых комнат отправлены в Донбасс в пункты временного размещения на освобожденных территориях, сообщила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова.
«Друзья, спасибо каждому, кто помогает нам собирать гуманитарную помощь в Донбасс по акции «Детям – в руки». Отправляем в ДНР вторую партию груза. На этот раз он получился весом в 10 тонн. Две большие фуры. Кроме товаров детской гигиены, питания, одежды, медикаментов, игрушек, мы впервые включили в него мебель для обустройства детских игровых комнат в пунктах временного размещения на освобожденных территориях», – написала Мария Львова-Белова в Telegram-канале.
Для того, чтобы присоединиться к акции, можно передать гуманитарную помощь, соответствующую указанным на сайте критериям. Это могут быть товары из следующих категорий: детское питание, предметы первой необходимости, лекарства, книги, игры, раскраски, игрушки.
Басурин: На «Азовстали» может находиться отставной генерал канадской армии
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На заводе «Азовсталь» в Мариуполе может находиться один из отставных генералов канадской армии, которого пытается спасти ООН, выразил мнение официальный представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин в эфире Первого канала.
«Мелькала такая информация о том, что там может находиться один из бывших генералов канадской армии, который сначала как бы из поля пропал, потом было заявление Минобороны Канады о том, что данный генерал написал заявление, что он увольняется из армии и переезжает на Украину. Может быть, его хочет спасти [ООН]», – передает ТАСС его слова.
Басурин предположил, что готовящаяся ООН группа для эвакуации гражданских с «Азовстали» преследует цель спасти «действующих военных стран НАТО, которые могли там оказаться».
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила киевский режим в манипулировании ситуацией вокруг «Азовстали» в своих интересах в качестве «козыря в рукаве».
Напомним, президент Владимир Путин на встрече с генсеком ООН Антониу Гутеррешем заявил, что завод «Азовсталь» полностью изолирован, там не ведутся боевые действия, если на заводе есть гражданские, то украинские военные должны их выпустить.
Российский лидер 21 апреля приказал не штурмовать последний оплот украинских националистов в Мариуполе – завод «Азовсталь», но заблокировать его так, чтобы «муха не пролетела».
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Глава ДНР заявил о новом этапе спецоперации на фоне терактов в Приднестровье
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После выхода к границам Донецкой области следует начинать следующий этап операции, учитывая ситуацию в Приднестровье и обстрелы приграничных областей России, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Пушилин заявил в эфире «Соловьев Live», что «нам важна скорость – скорость выхода на конституционные границы с тем, чтобы продолжить уже следующие этапы операции, которые являются практически необходимыми после того, что мы видим, что происходит в Приднестровье, что происходит по приграничным областям регионов России», передает РИА «Новости».
Также он заявил, что задержанные сотрудники ОБСЕ передавали данные о силах и позициях в Донбассе иностранным разведкам. По его словам, были задержаны люди, не имеющие дипломатического иммунитета.
Ранее в ЛНР нашли доказательства шпионажа миссии ОБСЕ на Украину. В ДНР было возбуждено уголовное дело против шпионивших в пользу Украины сотрудников ОБСЕ, они передавали Киеву составляющие государственную тайну сведения. До этого ДНР признала деятельность СММ ОБСЕ в республике неправомерной и заявили о необходимости до 30 апреля свернуть миссию организации в республике.
Напомним, Совбез Приднестровья подтвердил три террористические атаки. Пострадали здание Министерства государственной безопасности ПМР в городе Тирасполе, воинская часть в районе села Парканы и вышки радиотелецентра вблизи поселка Маяк.
Кроме того, ВСУ несколько раз обстреляли приграничные территории России. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту обстрела села Нехотеевка и села Отрадное со стороны Украины. При этом Лондон одобрил использование Украиной британских вооружений для ударов по территории России.
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Возросло число жертв обстрела ВСУ рынка в Донецке
Количество погибших после обстрела украинскими военными продуктового рынка в Донецке возросло до пяти, сообщило министерство здравоохранения Донецкой народной республики.
Министерство сообщило, что четверо погибли на месте обстрела, один скончался в автомобиле скорой помощи по дороге в больницу, передает РИА «Новости».
«Из числа пострадавших: 21 взрослый разной степени тяжести, два ребенка средней степени тяжести», – добавили в ведомстве.
В четверг штаб территориальной обороны ДНР сообщал, что украинские силовики провели обстрел продуктового рынка в Донецке. Мэр города Алексей Кулемзин сообщал, что погибли три человека, пострадали 10.
Также после обстрелов в ДНР оказались обесточены две шахты, под землей находятся почти 140 человек.
Путин сравнил признание независимости ДНР и ЛНР с Косово
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Президент России Владимир Путин на встрече с генсеком ООН Антониу Гутеррешем в связи с признанием ДНР и ЛНР напомнил о решении международного суда по Косово о праве территории объявить суверенитет без согласия центральных властей.
«Я лично читал все документы международного суда ООН по ситуации в Косово. Прекрасно помню решение международного суда, где написано, что при реализации права на самоопределение та или иная территория какого бы то ни было государства не обязана обращаться за разрешением на провозглашение своего суверенитета к центральным властям страны. Это было сказано в отношении Косово, и в этом состоит решение международного суда. И это решение было поддержано всеми», – цитирует РИА «Новости» Путина.
По словам президента, ДНР и ЛНР имеют такое же право объявить о своем суверенитете, не обращаясь к центральным властям, потому что «прецедент создан».
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отмечал, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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В ДНР завели дело на главу Николаевской области за призывы к убийству
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В отношении главы Николаевской области Украины Виталия Кима генпрокуратурой ДНР заведено уголовное дело по статье о призывах к экстремистской деятельности.
«Прокуратура возбудила уголовное дело в отношении председателя Николаевской областной государственной администрации Виталия Кима. Дело расследуется по факту публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности с использованием средств массовой информации», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».
В генпрокуратуре добавили, что 21 апреля Ким в эфире «Украины 24» призвал к совершению особо тяжких преступлений – «убийствам по мотивам национальной ненависти».
Напомним, Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Киевским властям был выдвинут ряд политических условий, в частности – признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года.
Изображение храброй украинской бабушки с красным флагом нанесут на ракету «Союз»
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Роскосмос посвятит следующий пуск космического корабля «Союз» ДНР, об этом сообщил глава государственной корпорации Дмитрий Рогозин.
«Положительные решения по данному обращению главы ДНР [Дениса Пушилина] уже приняты. Вот такое изображение храброй пожилой женщины с красным знаменем (согласие автора картины у нас уже имеется) будет нанесено на борт ракеты Роскосмоса», – написал Рогозин в своем Telegram-канале.
Рогозин прикрепил к посту арт с изображением украинской бабушки, которая вышла встречать бойцов ВСУ с флагом СССР.
Он добавил, что на корпусе ракеты-носителя появится символика Донецкой и Луганской народных республик, и дети с Донбасса смогут увидеть этот пуск ракеты прямо с космодрома.
На сайте госкорпорации сообщается, что речь идет о пуске ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-20».
«На вторую ступень ракеты «Союз-2.1а» будет нанесена надпись «Донбасс», а на головной обтекатель – флаги ДНР, ЛНР и изображение храброй украинской бабушки, которая с флагом СССР отказалась принимать продукты от военных ВСУ. Героический поступок пожилой женщины вдохновил многих художников и мастеров», – уточнили в Роскосмосе.
Ранее Рогозин обещал, что изображение бабушки из Украины обязательно появится на корпусе ракеты-носителя.
Напомним, в Сети была опубликована видеозапись того, как украинские солдаты глумятся над пенсионеркой, которая приняла их за российских военных. Женщина вышла встречать военных, неся в руках Красное Знамя Победы. Она сказала, что российских военных «ждали», за них «молились». Когда украинский военный предлагает ей продукты, пенсионерка сначала отказывается, говоря, что военным они нужнее, но ее все же уговаривают взять пакет с консервами. Знамя позже военные начали топтать, тогда пенсионерка вернула солдатам продукты.
В России она стала героиней. Ее изобразили художники в Екатеринбурге. Резчик по дереву из Воронежа Александр Ивченко запланировал ко Дню Победы создать скульптуру украинской бабушки с Красным Знаменем в руках. А автор баннера с украинской бабушкой с флагом рассказал о его создании в Белгородской области.
ВСУ обстреляли рынок в Донецке, есть жертвы
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Украинские силовики провели обстрел продуктового рынка в Донецке, погибли несколько человек, сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой народной республики.
«В результате обстрела Кировского района под удар попал также рынок «Меркурий». По оперативным данным, украинские боевики убили двоих и ранили пятерых мирных жителей Донецка по улице Петровского», – сообщил штаб в своем Telegram-канале.
Мэр города Алексей Кулемзин уточнил, что погибли три человека.
«В результате пожара на территории рынков в Кировском районе погибли три человека, еще пять мирных жителей получили ранения. На месте работают спецслужбы», – написал он в своем Telegram-канале.
Позже он уточнил, что число пострадавших выросло до 10 человек.
Накануне вечером сообщалось, что со стороны украинских войск по центру Херсона нанесен удар ракетами «Точка-У», также огонь велся с использованием РСЗО «Ураган». В Минобороны сообщали, что утром в четверг обстрел провелся и по городу Изюму – целью ударов была городская больница, где размещен российский медицинский отряд, оказывающий помощь населению Харьковской области.
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Эрдоган предложил Путину организовать встречу с Зеленским
Турецкий лидер Тайип Эрдоган во время телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным вновь предложил организовать его встречу с лидером Украины Владимиром Зеленским.
«Президент Эрдоган повторил свое предложение вывести стамбульский процесс, который является очень важным этапом переговоров между Россией и Украиной, на уровень лидеров», – передает ТАСС его слова.
При этом Эрдоган заверил, что Анкара продолжит делать все возможное для установления прочного мира на Украине.
«Президент Турции указал на важность прекращения огня, эффективной работы гуманитарных коридоров и безопасной эвакуации, а также сказал, что Турция будет и впредь делать все возможное, чтобы остановить эти события, которые наносят ущерб всем, и для установления прочного мира», – уточнили в канцелярии турецкого президента.
Ранее стало известно, что Путин обсудил в телефонном разговоре с турецким коллегой ситуацию на Украине. Это – уже пятый разговор двух президентов с начала известных событий на Украине.
До этого турецкий лидер в ходе телефонных переговоров с Зеленским заявил, что Турция настроена «принципиально положительно», чтобы выступить одной из стран-гарантов безопасности Украины.
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В ДНР оценили вероятность прорыва с «Азовстали»
Территория металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе надежно блокирована союзными силами России и ДНР, попытки прорыва со стороны находящихся там боевиков обречены, заявила глава МИД ДНР Наталья Никонорова.
«У них эти попытки не увенчаются успехом в любом случае, потому что территория «Азовстали» надежно блокирована нашими войсками совместно с войсками России. В том числе работает артиллерия, чтобы такие попытки блокировать», – сказала она в эфире «Первого канала», сообщает РИА «Новости».
Никанорова заявила, что у противника есть единственный выход – сложить оружие и сдаться, чтобы не погибнуть.
Также, по словам главы МИД ДНР, прозвучавшим в эфире телеканала «Россия 24», «на данный момент никто не воспользовался гуманитарным коридором. Вот 127 человек гражданских, которые вышли по гуманитарному коридору из близлежащих зданий, – это вот все люди в данный момент, кто смог воспользоваться таким гуманитарным жестом».
По словам Никоноровой, с прошлой недели гражданские лица не покидали блокированную территорию «Азовставли», что говорит либо об отсутствии там гражданских лиц, либо желании боевиков держать гражданских лиц в качестве живого щита.
«Это удивительная ситуация. Либо информация о нахождении там гражданских лиц фейк, либо эти гражданские лица просто по сути находятся в заложниках, потому что, скорее всего, если они там действительно есть, то их не выпускают. Соответственно, мы предполагаем, что они (боевики – ред.) делают это для того, чтобы спасти свои собственные жизни, то есть продолжают прикрываться гражданским населением», – заключила глава МИД ДНР.
Напомним, глава российского государства Владимир Путин приказал не штурмовать последний оплот украинских националистов в Мариуполе – завод «Азовсталь», но заблокировать его так, чтобы «муха не пролетела».
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В ДНР сообщили о подтверждении подозрений в адрес ОБСЕ в шпионаже на Украину
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«Мы с самого начала говорили, что ОБСЕ работает на одну сторону – киевскую. Неоднократно отмечалось, что в отчетах «не замечали» знаковые инциденты», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский. Появилась информация, что в освобожденном Мариуполе обнаружены документы ОБСЕ, которые содержат сводки о военных преступлениях Украины с 2014 года, не попавших в официальные отчеты.
«Мы неоднократно видели, что сотрудники миссии не доезжали на многие масштабные обстрелы. В принципе ничего нового для нас тут нет. Когда я участвовал в политической подгруппе минских переговоров, постоянно этот вопрос перед ОБСЕ поднимался. Они все отрицали, рассказывали, что непредвзято работают, фиксируют нарушения с обеих сторон», – рассказал депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.
«Как оказалось, представители миссии ОБСЕ не только не фиксировали некоторые события, но их данными пользовалась украинская армия. Например, ВСУ имели доступ к камерам, которые размещали ОБСЕ, и активно их использовали, чтобы нанести нам как можно более серьезный ущерб», – отметил донецкий парламентарий.
«Неоднократно наша сторона говорила, что ОБСЕ не дает проверять свои машины, хотя согласно нормам международного права, мы могли это делать. У нас были подозрения, что они перевозят предметы двойного назначения, в том числе и военные. Так и оказалось. Они своим автотранспортом, может, по личной инициативе, перевозили запрещенные вещи. Тем более в составе миссии ОБСЕ были офицеры НАТО. Якобы бывшие, но, вполне возможно, и действующие», – добавил собеседник.
«Россия, конечно, должна – и, я уверен, будет – поднимать вопрос о преступлениях сотрудников миссии и необходимости привлечения их к ответственности. Но будут ли они наказаны сейчас – это большой вопрос. Возможно, они понесут наказания уже по итогам всей нашей спецоперации», – резюмировал собеседник.
Ранее в Луганске были обнаружены документы, которые подтверждают взаимодействие сотрудников мониторинговой миссии ОБСЕ с представителями Минобороны Украины, сообщили в министерстве госбезопасности ЛНР.
Напомним, ранее Россия отклонила продление полномочий мониторинговой миссии ОБСЕ из-за укрывательства преступлений украинских военных и использования машин ОБСЕ украинскими националистами в боевых действиях.
Крым лишил Усика звания «Почетный житель Симферополя»
Горсовет лишил украинского боксера Александра Усика звания «Почетный житель Симферополя» из-за его действий, направленных на дискредитацию России.
«Да, Усика лишили звания «Почетный гражданин Симферополя», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы горсовета.
Отмечается, что Усик был представлен к званию в 2012 году «за значительный личный вклад в развитие физической культуры и спорта, спортивное мастерство, достижение высоких результатов в спорте».
Напомним, 20 апреля парламент Крыма своим постановлением лишил государственных наград республики семь человек, в списке экс-президенты Украины Леонид Кравчук и Леонид Кучма, боксер Александр Усик, певица Злата Огневич.
До этого украинский боксер назвал «немножко больными» критиков украинских спортсменов, фотографирующихся с коллегами из России. В конце марта Усик покинул Украину ради поединка против британца Энтони Джошуа.
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Стало известно о гибели человека после обстрела ВСУ Петровского района Донецка
Женщина погибла после обстрела украинскими войсками Петровского района Донецка утром во вторник, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
Кулемзин сообщил в Telegram, что «в результате утреннего обстрела украинскими карателями Петровского района (...) погибла мирная жительница – женщина 1956 года рождения».
Ранее украинские войска в 07.05 обстреляли Петровский район Донецка снарядами калибром 122 мм. Район находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города.
Также стало известно, что ВСУ обстреляли село Головчино в Белгородской области, а при обстреле села Журавлевка под Белгородом пострадали два человека.
Анонсировано скорое открытие посольств ЛНР и ДНР в Москве
Посольства Луганской и Донецкой народных республик появятся в Москве в ближайшее время, не исключено, что в течение месяца или двух, заявил дипломатический источник.
Источник сообщил, что «будем стараться, чтобы (это было) сделано в ближайшее время, чем быстрее, тем лучше, занимаемся конкретной работой», передает РИА «Новости».
Он предположил, что посольства ЛНР и ДНР в Москве могут открыться в течение «месяца или двух».
Ранее в МИД России заявили о работе по открытию российских посольств в ДНР и ЛНР.
Напомним, Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Киевским властям был выдвинут ряд политических условий, в частности – признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года.
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Из-за обстрелов ВСУ в двух шахтах ДНР заблокированы почти 140 человек
В Донецкой народной республике после обстрелов со стороны украинских военных обесточены две шахты, под землей находятся почти 140 человек, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.
«В результате обстрела вооруженных формирований Украины обесточена шахта имени Челюскинцев, в выработках которой находятся 67 человек. В ближайшее время горноспасатели подключат генератор для обеспечения шахтерам выхода на поверхность», – говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
Также частично обесточена шахта имени Скочинского, в результате остановки западного вентиляционного ствола 70 горняков выходят на свежую струю.
«Для ликвидации последствий аварийной ситуации направлены отделения Оперативного государственного военизированного горноспасательного отряда МЧС ДНР», – заключили в штабе.
Также в четверг штаб сообщал, что украинские силовики провели обстрел продуктового рынка в Донецке. По словам мэра города Алексея Кулемзина, погибли три человека, пострадали 10.
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Россотрудничество решило открыть представительства в ДНР и ЛНР
Россотрудничество обсуждает с властями Донецкой и Луганской народных республик открытие своих представительств, сообщил руководитель агентства Евгений Примаков.
Он напомнил, что в ДНР еще на той стадии, когда официально не было признания, Русская гуманитарная миссия открыла Русский дом в Донецке.
«Мы будем как-то институционализировать работу этого культурного центра. То есть сейчас этот Русский дом существует не на государственных началах, но признание суверенитета ДНР состоялось, и сейчас происходит процесс обмена нотами, поскольку это признанное государство», – приводит его слова РИА «Новости».
Примаков добавил, что в Русском доме уже проводятся обучающие мероприятия, ведется работа по разъяснению порядка поступления в российские вузы. Кроме того, там есть штабной центр по направлению гуманитарной помощи, которая идет в ДНР на освобожденные территории.
«С Луганском началась работа по открытию центра, но сейчас, поскольку государство признано, мы, (...) переключившись в официальное русло, должны координироваться с МИД. Потому что если решать это на уровне официальных государств, это всегда межправсоглашения, обмен нотами», – пояснил Примаков.
Напомним, президент Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева.