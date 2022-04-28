«Новые люди» предложили субсидировать промышленность для стимулирования производства

Российская промышленность готова наращивать объемы производства и может справиться с импортозамещением, но для этого нужна государственная программа субсидирования кредитов, заявил лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев по итогам посещения предприятия Plastmass Group в подмосковном Щелково.

«Сейчас, когда Запад ведет с нами экономическую войну, импортозамещение для нас – основная задача, и у наших предприятий это получается. Они производят продукцию и для российского рынка, и на экспорт. Сегодня они готовы увеличивать выпуск, расширять мощности и за следующие несколько лет нарастить производство в два, а если нужно и в три раза», – подчеркнул лидер «Новых людей», говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Нечаев уточнил, что «если бы деньги не были такими дорогими сегодня, вообще никакая поддержка предприятию была бы не нужна. Но в текущих условиях нужна программа субсидирования отечественных производителей, где государство дотировало бы ставку по кредиту. Ведь при кредитных ставках под 20% никакое производство развивать невозможно. Мы предлагаем два варианта. Либо государство вкладывается в капитал предприятия, либо субсидирует ставку».

Ранее депутаты фракции «Новые люди» обсудили с премьер-министром Михаилом Мишустиным, а также главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной формулу «1000 чемпионов экономики».

Предлагается выбрать тысячу крепко стоящих на ногах производственных компаний в 25 отраслях экономики, выделить им инвестиционные средства в объеме до 1 млрд рублей на закупку сырья и оборудования, развитие новых производственных линий и получить в ближайшей перспективе новых национальных чемпионов.

«Сейчас в стране 2000 системообразующих предприятий, мы предлагаем целенаправленно увеличить их количество в полтора раза. И решить за счет этого проблему импортозамещения. Зачем покупать за границей, если все это можно делать самим?» – считает лидер «Новых людей».

По словам Нечаева, предприятие Plastmass Group может оказаться в числе таких компаний.

«Наша производственная цепочка организована без участия сторонних организаций и полностью автономна. – рассказывает заместитель генерального директора по производству Plastmass Group Олег Байбарак. – Оборудование позволяет перерабатывать полимеры, которые востребованы практически во всех отраслях экономики – от пищевой промышленности до атомной энергетики, а также в оборонно-промышленном комплексе. Постоянно растет доля экспорта и география поставок– завод поставляет продукцию в Китай, Корею, Америку и Европу».

В завершение осмотра предприятия и пообщавшись с сотрудниками на производстве, Алексей Нечаев положительно оценил то, что компания не только не снижает занятость, но и нанимает новых специалистов. «Сейчас, идя по предприятию, я общался с рабочими. Видно, что люди своей работой довольны. Она и интересная, и высокооплачиваемая. Средняя зарплата на предприятии больше 100 тысяч рублей, а у опытных инженеров и операторов – под 150 тыс. рублей. Партия «Новые люди», конечно, поддерживает таких предпринимателей и производственников», – отметил Нечаев.