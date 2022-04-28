Путин обсудил с главой Индонезии вопросы сотрудничества и деятельность G20

Президент России Владимир Путин обсудил в ходе телефонного разговора с президентом Индонезии Джоко Видодо вопросы сотрудничества и деятельность «Группы двадцати», где Джакарта сейчас председательствует, сообщает пресс-служба Кремля.

«Обсуждены вопросы российско-индонезийского взаимодействия, а также, с учетом председательства Джакарты в «Группе двадцати», различные аспекты деятельности этого объединения», – приводится сообщение на сайте Кремля.

Также Путин обсудил с Видодо ситуацию на Украине.

«По просьбе Джоко Видодо Владимир Путин изложил российские оценки ситуации на Украине в контексте ведущейся специальной военной операции», – говорится в сообщении.

Ранее в Кремле заявили, что США оказывают давление на страны «Большой двадцатки» (G20), однако это многосторонний формат, и ряд государств придерживаются независимой позиции относительно России.

Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбин заявил, что Россия является важным участником Группы двадцати (G20).

Позже Bloomberg сообщило, что американские чиновники пытались убедить Индонезию не допускать президента России Владимира Путина до участия в саммите G20.

Накануне министр финансов Индонезии Сри Мульяни Индравати заявила, что лидеры всех стран Группы двадцати (G20) приглашены на саммит объединения, в том числе президент России Владимир Путин.