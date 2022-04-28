Политолог предложил параметры анализа избирательных кампаний

Для эффективного и качественного анализа института выборов в России необходимо учитывать явку избирателей, уровень абсентеизма, конкуренцию между кандидатами и другие факторы, рассказал на площадке мастер-класса НОМ исполнительный директор Российского общества политологов Игорь Кузнецов.

«Для того, чтобы эффективно и качественно анализировать институт выборов в России, необходимо учитывать, с одной стороны, социальный, экономический и политической контекст, с другой – основные индикаторы электорального поведения и современные тенденции в развитии избирательной системы», – подчеркнул Кузнецов, сообщается на сайте НОМ.

Отмечается, что факторами электорального поведения, которые выделяет политолог, являются явка избирателей, уровень абсентеизма, доля испорченных бюллетеней, количество кандидатов на мандат (конкуренция), электоральная база победителя, уровень региональной представительности парламента, доля женщин в общем количестве кандидатов и в депутатском корпусе, динамика обновления Госдумы и количество парламентских фракций.

Отдельными показателями фиксируется динамика партийного представительства в Госдуме (количество парламентских фракций и их величина, доля беспартийных депутатов, средний возраст депутатов фракции и т. д.).

Также существенными факторами электорального поведения россиян считаются устойчивость предпочтений избирателей, голосующих за соответствующие политические партии (лояльность «ядерного электората» партий), динамика социального запроса граждан, адресованного политической власти в целом, и социальный фон избирательных кампаний.

Кузнецов выделяет четыре тенденции современного электорального процесса. Первая – стабилизация явки избирателей на уровне 47–65 % (+/– 2%) в среднем. Этот показатель, отметил политолог, значительно выше общеевропейской явки на выборах. Вторая тенденция – повышение уровня профессионализма в составе депутатского корпуса. Третья – формирование российской партийной системы с доминирующей партией. И четвертая – партии, общественные движения и лидеры все слабее идентифицируются гражданами с конкретными политическими программами и проектами.

«Российское общество политологов выступает постоянным партнером Ассоциации НОМ. Анализ происходящих событий в России и за пределами страны с научной политологической точки зрения всегда очень ценен. Мы надеемся продолжить работу с политическими аналитиками, федеральными, региональными и зарубежными экспертами на площадке наших предстоящих очных форумов и мероприятий», – подчеркнул в завершении мастер-класса председатель ассоциации НОМ Александр Брод.